Не знаю, как украинец, но любой нормальный армянин с молоком матери получает простую мысль: сперва думай о России, а уже потом о себе. И это не какие-то тонкие материи, а простой расчет: не станет России – пыли не останется и от Армении, и от армянства. Слова «Россия» и «Жизнь» на протяжении многих веков нашей истории были для нас синонимами. Можно сказать – «живем», а можно сказать – «есть Великая Россия» безо всякого ущерба для смысла…Верность России – не только священный долг евразийских народов, но и банальное условие их выживания.Как этого не понимают украинцы?! Как можно дойти до такой степени морально-бытового разложения, чтобы упоенно называть себя вместо гордого титула «русский» «окраинным» человеком? Ведь окраина – это та же трущоба, захолустье! Отказаться быть – и кем?! Русскими! – ради права и сомнительной радости быть непонятно кем у непонятно чьего края… Бог им судья. Выбор у них невелик, потому что слова «Россия» и «жизнь» – синонимы. Хотят жить – пусть идут к России. Не хотят жить – дело хозяйское. Есть такая постхристианская теория – мол, человек имеет право распоряжаться своей жизнью. Пусть распоряжаются…Давайте скажем, чтобы не было иллюзий! Русофобия, ребята, это ваша биологическая, грубая, без кавычек, смерть. Россия без Вас как-нибудь проживет. А вот Вы без неё – никак.Это не потому, что я злобствую. Я говорю не как политик, а как теоретик технократии. Антирусские республики, слушайте! В силу своих размеров вы не можете быть самодостаточным мирком. Значит, либо смерть от удушья, либо торговать с внешним миром. Что касается смерти от удушья – спросите меня об Армении, что бьется в тисках экономической блокады и только российской поддержкой ещё немного теплится. Но вы ведь хотите торговать, не так ли?А кому нужны ваши товары – некачественные, мелкосерийные, сделанные на допотопном оборудовании, которые вы уже как 20 лет и не думаете обновлять? Ваши товары, сделанные в относительно холодном, неблагоприятном относительно основных производственных зон климате с чудовищными издержками?Русский народ – мученик и праведник – избаловал всех нас, катая на своей шее, и вздумали мы – кое-кто из армян, из тюрков, из славян – что и другие великие народы могут нас на шее катать. Вздор! Русский народ есть всемирно-историческое исключение в семье великих имперских наций. Любая другая империя баловать вас не станет, а станет бить палкой, отправляя на самые черные и грязные работы, и сношать способом, Богу и природе противным. И её, империи, право, будет в её силе, а не как у русских – в Правде. И скажите мне, что я не прав! Вы, забившие все бордели мира украинскими проститутками, а все помойки Европы – украинскими бомжами, вы, миллионами выезжающие за куском хлеба за границы своего якобы государства, – скажите мне, что я не прав!Закон мировой торговли таков: выгодно торговать может только тот, кто опирается на силу. А сила есть только у империи. Если у тебя нет имперской мощи, господин украинец, господин таджик, – с тобой торговать никто не будет. У тебя просто силой отберут, что потребуется.И куда ты, русофоб, пойдешь жаловаться? В Гаагский трибунал, который по ночам сербов в камерах душит? Или во всемирное посмешище ООН? Избаловала всех нас, нерусских, русская доброта. Русский честно платил, порой с переплатой, за любой наш товар. А вы что думаете, американец, англичанин, немец такие же? Спросите вы у иракцев, дурачье, каково им торгуется с американцами и сколько платят америкосы за их нефть… Спросите вы у колумбийцев, чьи дети забыли вкус молока, спросите вы у таиландцев, чьи девочки слепнут в душных фабричных бараках за буханку хлеба в день (!) – как умеет торговаться европеец с теми, кто не в силах его напугать «пропорциональным возмездием»…Тенденция будущего русофобских режимов на постсоветском пространстве уже определилась. Уже сегодня – их производство никому не нужно, те товары, которые востребованы, не впускаются на рынок, собственных сил настоять на справедливости у них нет, равно как и нет сил защитить себя от прямого грабежа и прямых реквизиций со стороны сильных мира сего.Они нужны, чтобы стать кладбищем опасных отходов, источником рабской биомассы, им, как стоящим в самом низу трофической цепи, оставят самые никчемные объедки в мировом разделении труда. Их могут прикармливать, как овчарок, против России – опять же, пока она есть. Больше они никому ни для чего не нужны. Трудно понять, зачем они нужны были опекавшим их русским, людям со многими филантропическими странностями, но легко понять, что никому, кроме русских, они не нужны.В мире господствует идеология Римского клуба, согласно которой необходимо снижать численность населения планеты, чтобы спасти её от перенаселения и истощения ресурсов. Кого будут сокращать в первую очередь? Думаете, своих белокурых и смуглявых детишек?! Да очнитесь же вы, наконец, господа русофобы! В первую очередь население планеты сократят за счет таких, как вы, беззащитных бестолочей и неумех, которые ничего, кроме как гуманитарную помощь жрать, делать не умеют.За вас – сбежавших из русского дома – никто ведь не вступится. Мир жесток. Выбор у него тоже жесток – или своих под нож, или вас, чужаков. Вот и выбирай себе… Да и зачем вы, скажите на милость, нужны, если объективно посмотреть? Где ваши заводы, господа прибалты? А как у вас с производством, господа украинские западенцы? Нет их у вас и быть не может, потому что без рынка России не нужны они.Не может быть роста политических прав и свобод в обществе, которое деградирует в производственном и технологическом плане. Падающая экономика рождает либо диктатуру, либо охлократический хаос, парализующий всякую нормальную жизнь. Политический террор, про который у нас примитивно думают, что он суть есть прихоть и психопатология тиранов, на самом деле явился в силу железной необходимости низкотехнологичных обществ. В таких обществах подавляющее большинство населения — для выживания общества — обязано заниматься черным, грязным, тупым, рабским трудом. Или так – или вымирание.А как ты заставишь живого, полноценного человека, который не пьян и не под наркозом, заниматься черным, грязным, тупым, рабским трудом по собственной его воле? Понятно, что ему такой доли для себя и своих детей не хочется, и трудно его даже за это осуждать. Дай ему волю (демократическое уважение к правам личности) – он будет митинговать годами за свое право сидеть в чистом кабинете, а поля останутся незасеянными и начнется голод…Поэтому низкотехнологичное общество рождает тиранию и террор. Людей выгоняют в сферу грязного и отвратительного, но необходимого обществу труда насилием, запугиванием, подавлением воли и способности к сопротивлению, способности к задаванию вопросов – «а почему я тут себя гроблю, а Опанасенко в Раде заседает?». Так живет и ВЫЖИВАЕТ низкотехнологичное общество.А все общества в СНГ, включая и Россию-Мать, к сожалению, низкотехнологичны и движутся в сторону архаизации производственных процессов. Даже станкостроение РФ переходит от новейших моделей станков к выпуску вчерашних, позавчерашних устаревших моделей. Как технологическая деградация может сказаться на политической демократии? Естественно, только в качестве фактора её свертывания…Есть ещё геополитический фактор – согласно ему Россию должны окружать вовсе не демократические, а свирепые фашистские слагаемые «санитарного кордона». Из-за этого мировая демократия насаждает на постсоветском пространстве самые оголтелые тоталитарные нацистские и террористические режимы. Что вас удивляет? Вы в своем саду на грядках колючий терновник сажать не будете, а вот по периметру сада, в качестве живой изгороди, – почему бы и нет?