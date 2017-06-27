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Танковая перемога
В последнее время актуализировалась тема возрождения украинской армии и возможного перехода Украины к решительным действиям в отношении Донбасса.
Заявление СНБО о новых методах войны и возможная законодательная отмена АТО с переходом к какому-то более жесткому режиму, принятие кабмином новой программы перевооружения ВСУ и переговоры Порошенко с министром обороны США – воинственность планов заметно нарастает.
Украинская политика настолько давно превратилась в шоу, что сейчас может показаться, будто это вполне нормально. Чтобы это шоу воспринимать адекватно, стоит понимать устойчивые каноны жанра.
Украинский политический сериал условно можно даже разделить на несколько обязательных эпизодов, которые раз за разом повторяются во время каждого избирательного цикла.
Первые год-два после выборов идет «преодоление тяжелого наследия предшественников». Затем наступает пора «выполнения обещаний», когда по возможности делается то, с чем политики шли на выборы, и затем результаты всячески раздуваются в СМИ. С приближением выборов, за год, а то и за два, наступает пора новых обещаний.
Со временем разрыв между обещанным и выполненным постоянно нарастал, а значит, и донесенная при помощи прессы «перемога» все менее соответствовала реальным достижениям.
Для того, чтобы проиллюстрировать эту эволюцию, стоит, конечно, привести пару примеров из разных периодов новейшей украинской истории.
Осенью 1999 года должны были состояться президентские выборы, и действующий на тот момент президент Леонид Кучма планировал избираться на второй срок. К этому моменту уже наметилась стабилизация экономики и начался переход к промышленному росту. Однако настроения населения достигли негативного пика.
Чтобы переломить эти настроения, Леониду Даниловичу требовалось продемонстрировать успехи в самых разных сферах.
Так часть советской оборонной промышленности, которая досталась Украине, оказалась способной освоить замкнутый цикл производства танков. Вполне осязаемым успехом стало производство в 1996–1999 годах около 300 танков Т-80 для Пакистана, причем, в отличие от многих последующих контрактов, дело обошлось без скандала.
А к началу предвыборной борьбы украинской промышленности удалось закончить и представить начавшуюся еще в СССР разработку нового танка Т-84 «Оплот».
В выступлениях украинских чиновников и публикациях СМИ его быстро объявили лучшим в мире (разве что «Абрамс» сравнится, но он вдвое дороже) и пророчили победоносное шествие по рынкам.
Посудите сами: 100 танков в год – такой производительности удалось добиться украинской промышленности во время выполнения пакистанского заказа. Естественно, что и в будущем можно клепать столько же «Оплотов» по всему миру.
Украинское танкостроение наступало по всем фронтам: 500 «Оплотов» – для Греции, 200 – для Турции. Причем Турция забеспокоилась и начала присматриваться к украинскому танку, испугавшись, что Греция вот-вот заимеет новейший танк мира.
Аналогично и с Индией, и с Пакистаном.
Пакистанцы оказались так довольны своими новыми Т-80 украинского производства, что, конечно же, решили прикупить еще и «Оплотов». Сотню танков для начала, а потом заказ на строительство танкового завода, чтобы самим произвести еще больше новых украинских танков.
Естественно, наблюдая, как Пакистан наращивает число лучших танков в мире, зашевелилась и Индия. Решили сразу бить Пакистан не только числом танков, но еще и техническим превосходством. В украинских СМИ появились сообщения, что Индия совместно с украинскими специалистами планирует создать на базе «Оплота» собственный супертанк.
Все эти лучезарные новости как раз и пришлись на период новых избирательных обещаний в борьбе за президентское кресло.
Конечно же, танковая тема была только одним из элементов тогдашней предвыборной кампании, но еще раз подчеркну, что в качестве элемента публичной политики она еще имела под собой какую-никакую материальную основу.
Украина действительно произвела для Пакистана уже несколько сот танков. Украинские танки и правда участвуют в сложных полигонных испытаниях во время тендеров в Греции и Турции. На базе советской 125-мм танковой пушки была действительно разработана ее украинская версия, а кроме того, и вариант с натовским 120-мм калибром, что позволило предлагать свои танки туркам и грекам.
Кроме того, Украина была единственной страной во всех танковых тендерах, которая соглашалась после заказа партии танков полностью передать технологию их производства.
Несмотря на все материальные предпосылки, ни одна из этих обещанных «перемог» так и не состоялась.
Впрочем, для массового сознания эта мелочь прошла незаметно. Ведь не прошел еще и год второго президентства Кучмы, как против него начались майданы, старт которым дало убийство журналиста Гонгадзе. Естественно, на фоне этих событий танки как-то ушли в тень и начался другой этап политического цикла.
А «Оплот» тем временем так и оставался самым непокупаемым из лучших танков мира. Безусловно, для этого был целый комплекс причин, но на одной из них стоит остановиться немного детальнее.
Украине пришлось организовывать собственное производство танковой пушки, так как профильный производитель стволов для харьковских танков остался в России. Освоить производство решили на Сумском НПО имени Фрунзе, специализирующемся на производстве различного, в том числе бурильного, оборудования для нефтегазового сектора.
Стоит отдельно отметить, что НПО имени Фрунзе – это действительно машиностроительная жемчужина, доставшаяся молодой «незалежности». На основанном еще в конце XIX века машиностроительном предприятии к 1991 году трудилось около 15 тыс. человек. В отличие от доброй половины машиностроительных предприятий Украины, ему удалось уцелеть в 90-е.
К моменту начала войны 2014 года здесь изготавливали производственные линии для химической промышленности, газотурбинные электростанции разной мощности, промышленные компрессоры и насосы, различное технологическое газовое оборудование. Одним из важнейших заказчиков Сумского НПО был, конечно же, Газпром, пока в мае 2015 года компания официально не отказалась от закупок на сумском предприятии.
Что касается собственно орудийных стволов, то заготовки для них производили на дочернем предприятии Сумского НПО «Завод утяжеленных бурильных и ведущих труб».
С этим заводом Украине повезло отдельно. Он был основан в 1988 году и сдан в эксплуатацию накануне развала СССР. Соответственно, в 90-х годах завод оказался оснащенным новейшим по тем временам оборудованием. Основная специализация, как это видно из названия, производство бурильного оборудования для нефтегазовой промышленности.
Известно, что танковый ствол представляет собой, по сути, трубу, так почему бы не попробовать производить ее на столь современном и продвинутом трубном заводе? В итоге в Сумах производили ствол, а в Харькове, на заводе имени Малышева, осуществляли производство и сборку всех остальных элементов орудия.
Вскоре оказалось, что украинский аналог обладает ресурсом эксплуатации в два–три раза ниже, чем исходный образец советской пушки: всего около 200 выстрелов.
Весь секрет оказался в сплаве, который используется при отлитии пушки. Накопленный же сумчанами опыт и технологии при производстве бурильного оборудования не позволили добиться высоких результатов в оружейном деле. Некоторое время еще продолжались попытки улучшить орудие при помощи другой жемчужины, доставшейся от СССР, – киевского Института электросварки имени Патона. Но, несмотря на несколько лет стараний, этому не помогла и специальная лазерная обработка.
Лишь 15 лет спустя после заключения контракта с Пакистаном, то есть в 2011 году, Украине наконец второй раз в истории удалось продать танки собственного производства.
Покупателем стал Таиланд, с которым был заключен контракт о производстве 54 машин «Оплот». Планировалось, что все танки будут переданы в период 2011–2014 годов. Однако к началу лета 2017 года удалось произвести лишь 35 штук, часть из которых еще даже не прошла приемку у заказчика. По самым же оптимистичным перспективам контракт будет выполнен не ранее конца следующего года. Задержка в выполнении контракта составит целых четыре года.
При этом стоит отметить упавшие в 20 раз производственные возможности украинской «оборонки»– со 100 танков в 1997-м до пяти танков в год к 2016 году.
Характерно, что пушки (и не только они) на этих вроде как новых танках не украинского, а советского производства и предназначались для танков Т-80. По сути, Т-84, проданный Украиной Таиланду, представляет собой скорее модернизированный Т-80, нежели действительно новый танк. В итоге вместо ценника на модернизацию старой модели в 1,5 млн долларов Таиланд заплатил 4,5 млн долларов как за действительно новую машину, как и позиционируется «Оплот».
О том, что в Таиланд уехали танки с советскими пушками, свидетельствует хотя бы тот факт, что еще в 2008 году Сумское НПО официально отказалось от участия в производстве танковой пушки, хотя по факту оно было свернуто еще ранее. И с тех пор, то есть в течение уже не менее 10 лет, заявлений о возобновлении такого производства от предприятия не поступало.
Не удивительно, что в конечном итоге Таиланд отказался от сотрудничества с Украиной в пользу Китая.
Вся эта эпопея интересна не только сама по себе, но и как иллюстрация того, как за последние десятилетия нарастает разрыв между победными реляциями политиков и реальным состоянием дел.
Последние такие реляции звучат вокруг пресловутого безвиза. Если послушать Порошенко и сопутствующие ему СМИ, ситуация выглядит так, будто достигнута некая историческая цель, за которую как бы бился с милицией и тиранами Майдан.
Однако в 2014 году безвиз изначально находился хорошо если в первой десятке тех целей, которые ставила перед собой «революция достоинства». Основные же цели, как то европейское материальное благополучие, борьба с коррупцией и, конечно же, открытие внутри страны социальных лифтов, оказались недостижимыми. На практике положение большинства украинских граждан несоизмеримо ухудшилось по всем заявленным революционерами направлениям.
Чтобы затенить эти реалии, и раздувается безвизовое достижение. После трех-четырехкратного падения доходов сегодня поехать отдохнуть и поучиться в Европе заметно сложнее, чем это можно было сделать при наличии визового режима в 2013 году. Таким образом, стратегическая и историческая борьба за упрощение поездок в Европу в итоге привела к их усложнению.
Аналогично и с украинской «оборонкой».
В условиях, когда тема безвиза постепенно исчерпывается, крайне нужны актуальные заменители. Так как исторической перемоги в ближайшее время не предвидится, остается работать над созданием образов более умеренных, но при этом «стратегических» достижений.
Тут и пригодилась былая слава танкостроителей. Еще в начале 2015 года новый глава Укроборонпрома заявил, что с уровня производства пяти танков Украина к 2017 году выйдет на выпуск 120 новых машин ежегодно.
До своего назначения Роман Романов в течение 20 лет был чиновником областного уровня и ни малейшего отношения к оборонной промышленности не имел. А потому подобные цифры, похоже, брал просто из интернета, экстраполируя успехи конца 90-х на современность.
Реальность показала, что прыгнуть выше пяти новых танков в год, которые при этом в значительной мере состоят из комплектующих еще советского производства, пока не получается.
Но ведь реальное положение дел совсем не повод для того, чтобы в предвыборной ситуации, в которой уже, похоже, перманентно находится украинская политическая система, не заявить о стремлении к новым военно-промышленным высотам.
Так, в середине текущего месяца кабмин Украины принял постановление о планах развития военной промышленности. Среди стандартных лозунгов о создании укомплектованной самыми современными вооружениями и средствами армии есть и конкретика.
В частности, в некоей перспективе озвучено возобновление производства и танковых 120-мм пушек под стандарты НАТО, которые, как уже говорилось выше, в конце 90-х попытались производить на Украине. Соответственно, этими новыми пушками должны быть вооружены новые танки, которые Украина по программе кабмина вот-вот начнет закупать для ВСУ.
Как месяцем ранее заявили в министерстве обороны, всего на закупки вооружений предусмотрено до 2020 года потратить 100 млрд гривен. Чтобы оценить реальность планов производства для армии собственных танков, интересно представить, какую часть этой суммы придется на это потратить.
Если резонно предположить, что этим новым танком может стать «Оплот», то, соответственно, он обойдется примерно в 100 млн гривен за штуку. В итоге, чтобы перевооружить новыми «натовскими» танками семь аэромобильных бригад Украины, которым по штату сейчас положено 13 танков, придется потратить 9 млрд гривен.
И это не считая того, что для начала придется найти также средства для возобновления собственного производства целого ряда критических модулей, включая пушку и броню.
Сделать это необходимо после 10–20-летнего перерыва. При этом многие из тех, кто организовывал производство замкнутого цикла танков 20 лет назад, уже покинули предприятия по возрастным причинам. Да и многих предприятий, в конце 90-х участвовавших в замкнутом цикле, сегодня уже тоже нет.
Таким образом, лишь на возобновление производства танков и перевооружение ими примерно пятой части армии придется потратить 10–15% всех заявленных расходов на закупку оружия и снаряжения. И это при условии, что гривна не будет обесцениваться все эти четыре года. Если же говорить о полном переходе ВСУ на новые танки, то тут бы понадобилось не менее 60% заявленных на четыре года расходов.
Куда реальнее было бы перевооружение модернизированными вариантами советских танков из запасов, лишь с добавлением части самостоятельно произведенных элементов. По крайней мере, это было бы в несколько раз дешевле.
Однако три года войны существенно исчерпали запасы на складах. Некоторые ремонтные предприятия, которые поставляли восстановленную после консервации технику, сейчас вновь закрываются. Пережив недолгий взлет в 2014–2016 годах, они просто остались без сырья, которым служила хранившаяся на предприятиях готовая советская техника.
И по этой простой физической причине заменить во ВСУ старую советскую технику на модернизированную советскую технику в достаточных количествах не выйдет. Разве что модернизировать не танки после консервации, а образцы, уже бывшие в эксплуатации и находящиеся в армейских частях.
Резюмируя, нужно сказать, что все упирается в исчерпание советских ресурсов и картинка реальных результатов будет все больше отличаться от заявляемых «перемог».
В этих условиях простой рациональный взгляд на вещи критически подрывает основы легитимности украинских правящих элит. Поэтому таких рациональных взглядов на действительность должно быть как можно меньше.
Старый и проверенный способ добиться этого – эмоции, которые, как известно, после преодоления определенного порога существенно снижают способности человека к рациональному мышлению. Поэтому неизбежным следствием подмены реальности «перемогами», как это мы видим в случае безвиза или танковых планов, является необходимость непрерывно разжигать в обществе эмоции.
Эта задача упрощается тем, что значительная часть украинских граждан – по разным оценкам, от 50 до 70% избирателей – просто не участвует в выборах. Те же, кто продолжает поддерживать своим участием в избирательном процессе легитимность нынешней власти, заведомо склонны к эмоциональным реакциям, как показали последние несколько лет.
Большинство партий в нынешнем парламенте, а особенно такие, как «Народный фронт», помнят, что одним из критериев их успеха была та истерия, которая царила на территории Украины в 2014 году.
Вот и сейчас тот же Турчинов постоянно подогревает ожидания новой войны и нового натиска Украины на «бунтовщиков» Донбасса. В зависимости от хода предвыборной гонки различными политическими силами Украины будут наверняка предприниматься агрессивные выпады в сторону республик и нелояльного населения. Не исключено, что будут организованы провокации, которые вызовут широкий эмоциональный отклик в обществе.
Не только украинский конфликт, но и другие примеры нынешних конфликтов свидетельствуют, что насилие и жестокость, к которым прибегают с политическими целями, могут принимать самые чудовищные масштабы.
Автор: Денис Селезнев
Первоисточник: https://vz.ru/opinions/2017/6/22/875509.html
Заявление СНБО о новых методах войны и возможная законодательная отмена АТО с переходом к какому-то более жесткому режиму, принятие кабмином новой программы перевооружения ВСУ и переговоры Порошенко с министром обороны США – воинственность планов заметно нарастает.
Украинская политика настолько давно превратилась в шоу, что сейчас может показаться, будто это вполне нормально. Чтобы это шоу воспринимать адекватно, стоит понимать устойчивые каноны жанра.
Украинский политический сериал условно можно даже разделить на несколько обязательных эпизодов, которые раз за разом повторяются во время каждого избирательного цикла.
Первые год-два после выборов идет «преодоление тяжелого наследия предшественников». Затем наступает пора «выполнения обещаний», когда по возможности делается то, с чем политики шли на выборы, и затем результаты всячески раздуваются в СМИ. С приближением выборов, за год, а то и за два, наступает пора новых обещаний.
Со временем разрыв между обещанным и выполненным постоянно нарастал, а значит, и донесенная при помощи прессы «перемога» все менее соответствовала реальным достижениям.
Для того, чтобы проиллюстрировать эту эволюцию, стоит, конечно, привести пару примеров из разных периодов новейшей украинской истории.
Осенью 1999 года должны были состояться президентские выборы, и действующий на тот момент президент Леонид Кучма планировал избираться на второй срок. К этому моменту уже наметилась стабилизация экономики и начался переход к промышленному росту. Однако настроения населения достигли негативного пика.
Чтобы переломить эти настроения, Леониду Даниловичу требовалось продемонстрировать успехи в самых разных сферах.
Так часть советской оборонной промышленности, которая досталась Украине, оказалась способной освоить замкнутый цикл производства танков. Вполне осязаемым успехом стало производство в 1996–1999 годах около 300 танков Т-80 для Пакистана, причем, в отличие от многих последующих контрактов, дело обошлось без скандала.
А к началу предвыборной борьбы украинской промышленности удалось закончить и представить начавшуюся еще в СССР разработку нового танка Т-84 «Оплот».
В выступлениях украинских чиновников и публикациях СМИ его быстро объявили лучшим в мире (разве что «Абрамс» сравнится, но он вдвое дороже) и пророчили победоносное шествие по рынкам.
Посудите сами: 100 танков в год – такой производительности удалось добиться украинской промышленности во время выполнения пакистанского заказа. Естественно, что и в будущем можно клепать столько же «Оплотов» по всему миру.
Украинское танкостроение наступало по всем фронтам: 500 «Оплотов» – для Греции, 200 – для Турции. Причем Турция забеспокоилась и начала присматриваться к украинскому танку, испугавшись, что Греция вот-вот заимеет новейший танк мира.
Аналогично и с Индией, и с Пакистаном.
Пакистанцы оказались так довольны своими новыми Т-80 украинского производства, что, конечно же, решили прикупить еще и «Оплотов». Сотню танков для начала, а потом заказ на строительство танкового завода, чтобы самим произвести еще больше новых украинских танков.
Естественно, наблюдая, как Пакистан наращивает число лучших танков в мире, зашевелилась и Индия. Решили сразу бить Пакистан не только числом танков, но еще и техническим превосходством. В украинских СМИ появились сообщения, что Индия совместно с украинскими специалистами планирует создать на базе «Оплота» собственный супертанк.
Все эти лучезарные новости как раз и пришлись на период новых избирательных обещаний в борьбе за президентское кресло.
Конечно же, танковая тема была только одним из элементов тогдашней предвыборной кампании, но еще раз подчеркну, что в качестве элемента публичной политики она еще имела под собой какую-никакую материальную основу.
Украина действительно произвела для Пакистана уже несколько сот танков. Украинские танки и правда участвуют в сложных полигонных испытаниях во время тендеров в Греции и Турции. На базе советской 125-мм танковой пушки была действительно разработана ее украинская версия, а кроме того, и вариант с натовским 120-мм калибром, что позволило предлагать свои танки туркам и грекам.
Кроме того, Украина была единственной страной во всех танковых тендерах, которая соглашалась после заказа партии танков полностью передать технологию их производства.
Несмотря на все материальные предпосылки, ни одна из этих обещанных «перемог» так и не состоялась.
Впрочем, для массового сознания эта мелочь прошла незаметно. Ведь не прошел еще и год второго президентства Кучмы, как против него начались майданы, старт которым дало убийство журналиста Гонгадзе. Естественно, на фоне этих событий танки как-то ушли в тень и начался другой этап политического цикла.
А «Оплот» тем временем так и оставался самым непокупаемым из лучших танков мира. Безусловно, для этого был целый комплекс причин, но на одной из них стоит остановиться немного детальнее.
Украине пришлось организовывать собственное производство танковой пушки, так как профильный производитель стволов для харьковских танков остался в России. Освоить производство решили на Сумском НПО имени Фрунзе, специализирующемся на производстве различного, в том числе бурильного, оборудования для нефтегазового сектора.
Стоит отдельно отметить, что НПО имени Фрунзе – это действительно машиностроительная жемчужина, доставшаяся молодой «незалежности». На основанном еще в конце XIX века машиностроительном предприятии к 1991 году трудилось около 15 тыс. человек. В отличие от доброй половины машиностроительных предприятий Украины, ему удалось уцелеть в 90-е.
К моменту начала войны 2014 года здесь изготавливали производственные линии для химической промышленности, газотурбинные электростанции разной мощности, промышленные компрессоры и насосы, различное технологическое газовое оборудование. Одним из важнейших заказчиков Сумского НПО был, конечно же, Газпром, пока в мае 2015 года компания официально не отказалась от закупок на сумском предприятии.
Что касается собственно орудийных стволов, то заготовки для них производили на дочернем предприятии Сумского НПО «Завод утяжеленных бурильных и ведущих труб».
С этим заводом Украине повезло отдельно. Он был основан в 1988 году и сдан в эксплуатацию накануне развала СССР. Соответственно, в 90-х годах завод оказался оснащенным новейшим по тем временам оборудованием. Основная специализация, как это видно из названия, производство бурильного оборудования для нефтегазовой промышленности.
Известно, что танковый ствол представляет собой, по сути, трубу, так почему бы не попробовать производить ее на столь современном и продвинутом трубном заводе? В итоге в Сумах производили ствол, а в Харькове, на заводе имени Малышева, осуществляли производство и сборку всех остальных элементов орудия.
Вскоре оказалось, что украинский аналог обладает ресурсом эксплуатации в два–три раза ниже, чем исходный образец советской пушки: всего около 200 выстрелов.
Весь секрет оказался в сплаве, который используется при отлитии пушки. Накопленный же сумчанами опыт и технологии при производстве бурильного оборудования не позволили добиться высоких результатов в оружейном деле. Некоторое время еще продолжались попытки улучшить орудие при помощи другой жемчужины, доставшейся от СССР, – киевского Института электросварки имени Патона. Но, несмотря на несколько лет стараний, этому не помогла и специальная лазерная обработка.
Лишь 15 лет спустя после заключения контракта с Пакистаном, то есть в 2011 году, Украине наконец второй раз в истории удалось продать танки собственного производства.
Покупателем стал Таиланд, с которым был заключен контракт о производстве 54 машин «Оплот». Планировалось, что все танки будут переданы в период 2011–2014 годов. Однако к началу лета 2017 года удалось произвести лишь 35 штук, часть из которых еще даже не прошла приемку у заказчика. По самым же оптимистичным перспективам контракт будет выполнен не ранее конца следующего года. Задержка в выполнении контракта составит целых четыре года.
При этом стоит отметить упавшие в 20 раз производственные возможности украинской «оборонки»– со 100 танков в 1997-м до пяти танков в год к 2016 году.
Характерно, что пушки (и не только они) на этих вроде как новых танках не украинского, а советского производства и предназначались для танков Т-80. По сути, Т-84, проданный Украиной Таиланду, представляет собой скорее модернизированный Т-80, нежели действительно новый танк. В итоге вместо ценника на модернизацию старой модели в 1,5 млн долларов Таиланд заплатил 4,5 млн долларов как за действительно новую машину, как и позиционируется «Оплот».
О том, что в Таиланд уехали танки с советскими пушками, свидетельствует хотя бы тот факт, что еще в 2008 году Сумское НПО официально отказалось от участия в производстве танковой пушки, хотя по факту оно было свернуто еще ранее. И с тех пор, то есть в течение уже не менее 10 лет, заявлений о возобновлении такого производства от предприятия не поступало.
Не удивительно, что в конечном итоге Таиланд отказался от сотрудничества с Украиной в пользу Китая.
Вся эта эпопея интересна не только сама по себе, но и как иллюстрация того, как за последние десятилетия нарастает разрыв между победными реляциями политиков и реальным состоянием дел.
Последние такие реляции звучат вокруг пресловутого безвиза. Если послушать Порошенко и сопутствующие ему СМИ, ситуация выглядит так, будто достигнута некая историческая цель, за которую как бы бился с милицией и тиранами Майдан.
Однако в 2014 году безвиз изначально находился хорошо если в первой десятке тех целей, которые ставила перед собой «революция достоинства». Основные же цели, как то европейское материальное благополучие, борьба с коррупцией и, конечно же, открытие внутри страны социальных лифтов, оказались недостижимыми. На практике положение большинства украинских граждан несоизмеримо ухудшилось по всем заявленным революционерами направлениям.
Чтобы затенить эти реалии, и раздувается безвизовое достижение. После трех-четырехкратного падения доходов сегодня поехать отдохнуть и поучиться в Европе заметно сложнее, чем это можно было сделать при наличии визового режима в 2013 году. Таким образом, стратегическая и историческая борьба за упрощение поездок в Европу в итоге привела к их усложнению.
Аналогично и с украинской «оборонкой».
В условиях, когда тема безвиза постепенно исчерпывается, крайне нужны актуальные заменители. Так как исторической перемоги в ближайшее время не предвидится, остается работать над созданием образов более умеренных, но при этом «стратегических» достижений.
Тут и пригодилась былая слава танкостроителей. Еще в начале 2015 года новый глава Укроборонпрома заявил, что с уровня производства пяти танков Украина к 2017 году выйдет на выпуск 120 новых машин ежегодно.
До своего назначения Роман Романов в течение 20 лет был чиновником областного уровня и ни малейшего отношения к оборонной промышленности не имел. А потому подобные цифры, похоже, брал просто из интернета, экстраполируя успехи конца 90-х на современность.
Реальность показала, что прыгнуть выше пяти новых танков в год, которые при этом в значительной мере состоят из комплектующих еще советского производства, пока не получается.
Но ведь реальное положение дел совсем не повод для того, чтобы в предвыборной ситуации, в которой уже, похоже, перманентно находится украинская политическая система, не заявить о стремлении к новым военно-промышленным высотам.
Так, в середине текущего месяца кабмин Украины принял постановление о планах развития военной промышленности. Среди стандартных лозунгов о создании укомплектованной самыми современными вооружениями и средствами армии есть и конкретика.
В частности, в некоей перспективе озвучено возобновление производства и танковых 120-мм пушек под стандарты НАТО, которые, как уже говорилось выше, в конце 90-х попытались производить на Украине. Соответственно, этими новыми пушками должны быть вооружены новые танки, которые Украина по программе кабмина вот-вот начнет закупать для ВСУ.
Как месяцем ранее заявили в министерстве обороны, всего на закупки вооружений предусмотрено до 2020 года потратить 100 млрд гривен. Чтобы оценить реальность планов производства для армии собственных танков, интересно представить, какую часть этой суммы придется на это потратить.
Если резонно предположить, что этим новым танком может стать «Оплот», то, соответственно, он обойдется примерно в 100 млн гривен за штуку. В итоге, чтобы перевооружить новыми «натовскими» танками семь аэромобильных бригад Украины, которым по штату сейчас положено 13 танков, придется потратить 9 млрд гривен.
И это не считая того, что для начала придется найти также средства для возобновления собственного производства целого ряда критических модулей, включая пушку и броню.
Сделать это необходимо после 10–20-летнего перерыва. При этом многие из тех, кто организовывал производство замкнутого цикла танков 20 лет назад, уже покинули предприятия по возрастным причинам. Да и многих предприятий, в конце 90-х участвовавших в замкнутом цикле, сегодня уже тоже нет.
Таким образом, лишь на возобновление производства танков и перевооружение ими примерно пятой части армии придется потратить 10–15% всех заявленных расходов на закупку оружия и снаряжения. И это при условии, что гривна не будет обесцениваться все эти четыре года. Если же говорить о полном переходе ВСУ на новые танки, то тут бы понадобилось не менее 60% заявленных на четыре года расходов.
Куда реальнее было бы перевооружение модернизированными вариантами советских танков из запасов, лишь с добавлением части самостоятельно произведенных элементов. По крайней мере, это было бы в несколько раз дешевле.
Однако три года войны существенно исчерпали запасы на складах. Некоторые ремонтные предприятия, которые поставляли восстановленную после консервации технику, сейчас вновь закрываются. Пережив недолгий взлет в 2014–2016 годах, они просто остались без сырья, которым служила хранившаяся на предприятиях готовая советская техника.
И по этой простой физической причине заменить во ВСУ старую советскую технику на модернизированную советскую технику в достаточных количествах не выйдет. Разве что модернизировать не танки после консервации, а образцы, уже бывшие в эксплуатации и находящиеся в армейских частях.
Резюмируя, нужно сказать, что все упирается в исчерпание советских ресурсов и картинка реальных результатов будет все больше отличаться от заявляемых «перемог».
В этих условиях простой рациональный взгляд на вещи критически подрывает основы легитимности украинских правящих элит. Поэтому таких рациональных взглядов на действительность должно быть как можно меньше.
Старый и проверенный способ добиться этого – эмоции, которые, как известно, после преодоления определенного порога существенно снижают способности человека к рациональному мышлению. Поэтому неизбежным следствием подмены реальности «перемогами», как это мы видим в случае безвиза или танковых планов, является необходимость непрерывно разжигать в обществе эмоции.
Эта задача упрощается тем, что значительная часть украинских граждан – по разным оценкам, от 50 до 70% избирателей – просто не участвует в выборах. Те же, кто продолжает поддерживать своим участием в избирательном процессе легитимность нынешней власти, заведомо склонны к эмоциональным реакциям, как показали последние несколько лет.
Большинство партий в нынешнем парламенте, а особенно такие, как «Народный фронт», помнят, что одним из критериев их успеха была та истерия, которая царила на территории Украины в 2014 году.
Вот и сейчас тот же Турчинов постоянно подогревает ожидания новой войны и нового натиска Украины на «бунтовщиков» Донбасса. В зависимости от хода предвыборной гонки различными политическими силами Украины будут наверняка предприниматься агрессивные выпады в сторону республик и нелояльного населения. Не исключено, что будут организованы провокации, которые вызовут широкий эмоциональный отклик в обществе.
Не только украинский конфликт, но и другие примеры нынешних конфликтов свидетельствуют, что насилие и жестокость, к которым прибегают с политическими целями, могут принимать самые чудовищные масштабы.
Автор: Денис СелезневПервоисточник: https://vz.ru/opinions/2017/6/22/875509.html
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