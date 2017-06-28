16:51 28 июня
Рубрика "Мнения" : Здесь выкладываются абсолютно различные мнения-статьи посетителей сайта, а также статьи с других сайтов для обсуждения. Администрация сайта по поводу этих новостей может иметь мнение, отличное от мнения авторов материалов.

Страна стала на коммунистический путь исправления. Почему власть отстает?

Страна стала на коммунистический путь исправления. Почему власть отстает?Изменения, которые случились в последние три десятилетия с народами России, и в первую очередь с русским народом – удивительны.
Народ оказался сильней и умнее пропаганды.

За эти годы страна получила в нагрузку тонны и тонны печатной продукции, посвящённой созданию «чёрного мифа» вокруг СССР и социализма.

На телевидении властвовал коллективный Сванидзе, эфирное время оккупировали бесконечные антисоветские сериалы, которые, надо сказать, снимают и по сей день. Быть антисоветчиком во все эти годы означало быть модным, перспективным, милым власти.


Самые богатые люди страны, самые модные актёры, певцы, смехачи и ведущие ток-шоу считали своим долгом при всяком удобном случае, по поводу и без повода, цедить: «Мы знаем, чем эти советский байки закончились!..»

Ничего они не знали на самом деле. И самое главное: ничего ещё не закончилось.

Вот несколько тому примеров.

Если в 1995 году к Ленину относилось негативно 48% россиян, то спустя двадцать лет ситуация изменилась ровно наоборот: теперь свыше половины взрослого населения страны воспринимают Ленина позитивно. (Негативно – чуть свыше 20%; остальные «не определились»).Объяснения тому, думается, простые; мудрствовать лукаво тут незачем.

Во-первых, Ленин воспринимается как заступник всех униженных и оскорблённых: человек, бросивший самый страшный вызов капитализму – или, если угодно, мировой финансовой системе.

Ленин – антоним олигархату и гламуру.

Неважно, какое это имеет отношение к реальному историческому Ленину; важно, что миф о «немецком шпионе» и «маньяке» в сознании большинства жителей России не прижился.

Ленин – это фанатик, безраздельно преданный своей идее. Сейчас такая порода перевелась.

Но люди устали от «слишком человеческого» в наших руководителях, иногда хочется иметь дело со «сверхчеловеком». Ленин – безусловный сверхчеловек: лобастый тип из Симбирска, сделавший Россию центральным персонажем мировой истории XX века и предметом надежд и чаяний для миллионов и миллиардов представителей «третьего мира». Глядя на советскую Россию, они верили, что «мировой порядок» – это не навсегда, что однажды может явиться некий упрямый, непобедимый вождь – и всё это (колониальную систему в том или ином виде, систему международных финансовых манипуляций и т. п.) беспощадно сломать.

Ещё больший переворот произошёл в сознании населения нашей страны в связи с именем Сталина.

По данным экспертов, если в 1989 году рейтинг Сталина в перечне государственных деятелей, оказавших наибольшее влияние на отечественную историю, был всего 12%, то в 2012 году он оказался уже на первом месте с 42%. А в 2015 году 52% россиян заявили, что Сталин сыграл в истории России «безусловно положительную» и «скорее положительную» роль. Противоположной точки зрения придерживаются менее 30% опрошенных. (Есть резонные данные, что рейтинг Сталина стремится в России к 70 процентам: но признать такое публично социологи элементарно не решаются).

Восприятие, а вернее сказать, приятие Сталина – вовсе не признак, как любят выражаться наши любезные либерал-демократы, «крепостного сознания» населения страны и уж точно не желание возобновления репрессий и чисток.

В первую очередь, Сталин – это символ победы в самой страшной мировой войне, символ индустриализации и модернизации.

Наконец, Сталин (как и Ленин) – аскет. Это важно! Данное качество в современной российской, да и мировой политике, просматривается плохо. Но русские высоко ценят скромность и бессребреничество.

(Все рассуждения на тему, что «Ленин попивал пиво в Швейцарии», а «у Сталина был в войну спецпаёк» – особенно из уст людей, скупивших кварталы недвижимости во всех мыслимых европах и азиях, – звучат не просто анекдотично, а идиотично. Постыдились бы рот свой открывать).

«Сталин – единственное, что может вызвать ужас на блудливом лице лавочника», – сказал как-то один профессор. Под «лавочником» здесь, естественно, не имеется в виду банальный представитель малого и среднего бизнеса (желаем всем им удачи и сил). Но тот тип человека, для которого всё продаётся и покупается и цена в той или иной валюте – единственная мера всех вещей.

Подобного вида «лавочники» заняли слишком много места в нашей жизни – и не по праву.

Взыскуя справедливости, люди не понимают, отчего торговцы стали национальной аристократией: заняли место, где по праву должны находиться воины и философы (успешные купцы и фабриканты тоже обязаны представлять аристократию – но не могут только они).

Наконец мы подошли к тому, что схожие трансформации случились и по отношению к советскому прошлому как к таковому. Ныне свыше 40% россиян оценивают опыт СССР как положительный (и только 9% как отрицательный).

Для сравнения: 52% россиян не может назвать никаких достижений Бориса Ельцина; зато многочисленные отрицательные итоги его правления называют свыше двух третей россиян. (Убеждены в «полезности» Ельцина только 11% россиян).

И здесь мы подходим к простейшему вопросу: у нас демократия или нет?

Едва ли стоит сомневаться в том, что подавляющая часть российских элит, обладающих всей полнотой исполнительной власти – родом из 90-х. По сути говоря, это либерально-буржуазная генерация, «дети Бориса Николаевича»!

Но кто-то должен представлять большинство населения?

Давайте ещё раз повторим для закрепления: по разным оценкам, от 40 до 60% россиян придерживаются «левых» взглядов, ожидают «полевения» экономики и испытывают в той или иной мере интерес или симпатию к «левым» фигурам отечественной и мировой истории.

Никакая идеология в России – ни либеральная, ни право-националистическая - не имеет столь очевидной и реальной поддержки.

Больше половины россиян, согласно официальной статистике, желают переоценки эпохи «перестройки» и «ельцинских реформ». И уж точно не хотят жить в той же системе, со всеми очевидными её издержками – как минимум в виде социального неравенства и явной зависимости от мировых финансовых институтов; как максимум – в обществе, построенном на принципах стяжательства и конформизма.

Так почему же мы до сих пор пребываем в обществе, которое не отвечает чаяниям большинства?

Потому что кто-то нам сказал, что коммунизм – это прошлое, что он уже был?

А либерализм – его что, не было? А национализм – его только что придумали?

Коммунизм – это одновременно и наша традиция, и наша единственная надежда на прорыв в будущее.

Более того, коммунизм – это ещё и стремление к свободе, проявление воистину дерзких, вольнолюбивых, яростных качеств нашего национального характера.

Буйство донского казака Степана Тимофеевича Разина, удаль башкирского атамана Салавата Юлаева, декабристский идеализм, поэзия Маяковского и поэзия Есенина, партизаны Сидора Ковпака, улыбка Гагарина – это тоже коммунизм.

Помните, как у Есенина: «А Россия – вот это глыба… Лишь бы только советская власть!»

Коммунизм – выбор народный.

Мы не раз видели в последние годы, где собираются люди во имя сохранения своей русской идентичности. Они собираются возле памятникам Ленина.

Отстоявшие памятник – сохраняют право говорить на русском языке, жить в пространстве национальной истории, гордиться своими победами, а не смотреть на факельные шествия.

Красное знамя над Россией – неизбежно.

Взяли рейхстаг – и здесь справимся.
Автор: Захар Прилепин
Первоисточник: http://www.km.ru/v-rossii/2017/06/25/istoriya-sssr/805770-strana-stala-na-kommunisticheskii-put-ispravleniya-pochemu-


20

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 7

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. 16112014nk Сегодня, 15:11
    Статья - выдача желаемого за действительное. На самом деле - вперёд, к неофеодализму. Достаточно посмотреть на реакцию ВШЭй.
    16112014nk
    1. turbris Сегодня, 15:24
      Надо было головой, а не ж..... думать, когда КПСС находилась у власти. Кто виноват в развале СССР - Политбюро и ЦК КПСС. Руководящая и направляющая сила привела к развалу при наличии полной власти, это надо было так умудриться. Теперь нечего о былом стонать, возвращаться к этому этапу в жизни России никто не будет, успокойтесь те, кому было хорошо, в это же время другим было плохо.
      turbris
      1. василий50 Сегодня, 15:57
        Вообще то для В И ЛЕНИНА коммунизм, когда *каждому по потребности*, был целью, а строили социализм, как переходную стадию это когда *каждому по вкладу в общее дело*. КОММУНИСТИЧЕСКАЯ партия была *авангардом* строительства социализма, проще говоря вели за собой, и не более.
        И В СТАЛИН готовил передачу власти от КПСС СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ,за что и был убит, а деятели партии оказались вне всякой ответственности. К чему это привело мы все свидетели.
        То что мы жили при СОЦИАЛИЗМЕ до сих пор заставляет правительство поддерживать минимальные социальные гарантии. Вот только развитие РОССИИ без идеологии невозможно, а кроме социализма реально и предложить то нечего. Ну не воспринимать же в серьёз религию которая отстроена на *фундаменте* сказок неолита. С дикими и фантастическими описаниями деяний и самого бога и святых.
        василий50
        1. Boris55 Сегодня, 16:28
          Цитата: василий50
          И В СТАЛИН готовил передачу власти от КПСС СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ

          От ВКП(б) - советам. В КПСС большевики к 80-м кончились.
          Цитата: василий50
          Вот только развитие РОССИИ без идеологии невозможно, а кроме социализма реально и предложить то нечег

          К сожалению о идеологии той или иной партии народ на выборах не вспоминают и потому массово голосует за партию своих угнетателей - ЕР.
          Цитата: василий50
          Ну не воспринимать же в серьёз религию которая отстроена на *фундаменте* сказок неолита.

          Зря вы так думаете. Религия формирует мировоззрение людей, исходя из которого принимаются все законы согласно которым обустроена вся наша жизнь. Есть структурное и безструктурное управление. Церковь управляет безструктурно. Она закладывает те реперные точки, за которые ходить нельзя. 10 заповедей, о которых вы наверняка слышали, и есть одни из многих таких точек.
          Boris55
  2. atos_kin Сегодня, 15:23
    Власть не отстаёт, она всячески пытается помешать стране встать на рельсы, ведущие к коммунизму. А на этом пути нужны не путенята, а путиловцы с мозгами и совестью как у Ленина и Сталина.
    atos_kin
  3. Doliva63 Сегодня, 15:29
    К сожалению, недалёкий "хрущ" извратил и понятие социализма, и понятие коммунизма. В конце 60-х, которые я застал в адекватном возрасте, все было не так, как сйчас многие видят - то был ещё сталинский задел. К слову, в магазинах было ВСЁ. Для всех. В Доме журналиста в Москве видел, как иностранцы рвались к халяве по знакомству - у них ТАМ им это было не по карману. В общем, согласен с автором.
    Doliva63
  4. Boris55 Сегодня, 16:41
    Цитата: Захар Прилепин
    Коммунизм – выбор народный.

    "Коммуни́зм (коммуна от лат. commūnis — «общий») — в марксизме — гипотетический общественный и экономический строй, основанный на социальном равенстве, общественной собственности на средства производства".
    Мне равенство не нужно. Мне нужна справедливость.
    Boris55
Картина дня