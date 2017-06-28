Страна стала на коммунистический путь исправления. Почему власть отстает?

Изменения, которые случились в последние три десятилетия с народами России, и в первую очередь с русским народом – удивительны.Народ оказался сильней и умнее пропаганды.За эти годы страна получила в нагрузку тонны и тонны печатной продукции, посвящённой созданию «чёрного мифа» вокруг СССР и социализма.На телевидении властвовал коллективный Сванидзе, эфирное время оккупировали бесконечные антисоветские сериалы, которые, надо сказать, снимают и по сей день. Быть антисоветчиком во все эти годы означало быть модным, перспективным, милым власти.Самые богатые люди страны, самые модные актёры, певцы, смехачи и ведущие ток-шоу считали своим долгом при всяком удобном случае, по поводу и без повода, цедить: «Мы знаем, чем эти советский байки закончились!..»Ничего они не знали на самом деле. И самое главное: ничего ещё не закончилось.Если в 1995 году к Ленину относилось негативно 48% россиян, то спустя двадцать лет ситуация изменилась ровно наоборот: теперь свыше половины взрослого населения страны воспринимают Ленина позитивно. (Негативно – чуть свыше 20%; остальные «не определились»).Объяснения тому, думается, простые; мудрствовать лукаво тут незачем.Во-первых, Ленин воспринимается как заступник всех униженных и оскорблённых: человек, бросивший самый страшный вызов капитализму – или, если угодно, мировой финансовой системе.Ленин – антоним олигархату и гламуру.Неважно, какое это имеет отношение к реальному историческому Ленину; важно, что миф о «немецком шпионе» и «маньяке» в сознании большинства жителей России не прижился.Ленин – это фанатик, безраздельно преданный своей идее. Сейчас такая порода перевелась.Но люди устали от «слишком человеческого» в наших руководителях, иногда хочется иметь дело со «сверхчеловеком». Ленин – безусловный сверхчеловек: лобастый тип из Симбирска, сделавший Россию центральным персонажем мировой истории XX века и предметом надежд и чаяний для миллионов и миллиардов представителей «третьего мира». Глядя на советскую Россию, они верили, что «мировой порядок» – это не навсегда, что однажды может явиться некий упрямый, непобедимый вождь – и всё это (колониальную систему в том или ином виде, систему международных финансовых манипуляций и т. п.) беспощадно сломать.Ещё больший переворот произошёл в сознании населения нашей страны в связи с именем Сталина.По данным экспертов, если в 1989 году рейтинг Сталина в перечне государственных деятелей, оказавших наибольшее влияние на отечественную историю, был всего 12%, то в 2012 году он оказался уже на первом месте с 42%. А в 2015 году 52% россиян заявили, что Сталин сыграл в истории России «безусловно положительную» и «скорее положительную» роль. Противоположной точки зрения придерживаются менее 30% опрошенных. (Есть резонные данные, что рейтинг Сталина стремится в России к 70 процентам: но признать такое публично социологи элементарно не решаются).Восприятие, а вернее сказать, приятие Сталина – вовсе не признак, как любят выражаться наши любезные либерал-демократы, «крепостного сознания» населения страны и уж точно не желание возобновления репрессий и чисток.В первую очередь, Сталин – это символ победы в самой страшной мировой войне, символ индустриализации и модернизации.Наконец, Сталин (как и Ленин) – аскет. Это важно! Данное качество в современной российской, да и мировой политике, просматривается плохо. Но русские высоко ценят скромность и бессребреничество.(Все рассуждения на тему, что «Ленин попивал пиво в Швейцарии», а «у Сталина был в войну спецпаёк» – особенно из уст людей, скупивших кварталы недвижимости во всех мыслимых европах и азиях, – звучат не просто анекдотично, а идиотично. Постыдились бы рот свой открывать).«Сталин – единственное, что может вызвать ужас на блудливом лице лавочника», – сказал как-то один профессор. Под «лавочником» здесь, естественно, не имеется в виду банальный представитель малого и среднего бизнеса (желаем всем им удачи и сил). Но тот тип человека, для которого всё продаётся и покупается и цена в той или иной валюте – единственная мера всех вещей.Подобного вида «лавочники» заняли слишком много места в нашей жизни – и не по праву.Взыскуя справедливости, люди не понимают, отчего торговцы стали национальной аристократией: заняли место, где по праву должны находиться воины и философы (успешные купцы и фабриканты тоже обязаны представлять аристократию – но не могут только они).Наконец мы подошли к тому, что схожие трансформации случились и по отношению к советскому прошлому как к таковому. Ныне свыше 40% россиян оценивают опыт СССР как положительный (и только 9% как отрицательный).Для сравнения: 52% россиян не может назвать никаких достижений Бориса Ельцина; зато многочисленные отрицательные итоги его правления называют свыше двух третей россиян. (Убеждены в «полезности» Ельцина только 11% россиян).И здесь мы подходим к простейшему вопросу: у нас демократия или нет?Едва ли стоит сомневаться в том, что подавляющая часть российских элит, обладающих всей полнотой исполнительной власти – родом из 90-х. По сути говоря, это либерально-буржуазная генерация, «дети Бориса Николаевича»!Но кто-то должен представлять большинство населения?Давайте ещё раз повторим для закрепления: по разным оценкам, от 40 до 60% россиян придерживаются «левых» взглядов, ожидают «полевения» экономики и испытывают в той или иной мере интерес или симпатию к «левым» фигурам отечественной и мировой истории.Никакая идеология в России – ни либеральная, ни право-националистическая - не имеет столь очевидной и реальной поддержки.Больше половины россиян, согласно официальной статистике, желают переоценки эпохи «перестройки» и «ельцинских реформ». И уж точно не хотят жить в той же системе, со всеми очевидными её издержками – как минимум в виде социального неравенства и явной зависимости от мировых финансовых институтов; как максимум – в обществе, построенном на принципах стяжательства и конформизма.Так почему же мы до сих пор пребываем в обществе, которое не отвечает чаяниям большинства?Потому что кто-то нам сказал, что коммунизм – это прошлое, что он уже был?А либерализм – его что, не было? А национализм – его только что придумали?Коммунизм – это одновременно и наша традиция, и наша единственная надежда на прорыв в будущее.Более того, коммунизм – это ещё и стремление к свободе, проявление воистину дерзких, вольнолюбивых, яростных качеств нашего национального характера.Буйство донского казака Степана Тимофеевича Разина, удаль башкирского атамана Салавата Юлаева, декабристский идеализм, поэзия Маяковского и поэзия Есенина, партизаны Сидора Ковпака, улыбка Гагарина – это тоже коммунизм.Помните, как у Есенина: «А Россия – вот это глыба… Лишь бы только советская власть!»Коммунизм – выбор народный.Мы не раз видели в последние годы, где собираются люди во имя сохранения своей русской идентичности. Они собираются возле памятникам Ленина.Отстоявшие памятник – сохраняют право говорить на русском языке, жить в пространстве национальной истории, гордиться своими победами, а не смотреть на факельные шествия.Красное знамя над Россией – неизбежно.Взяли рейхстаг – и здесь справимся.