11:32 02 июля

Что еще надо подсчитать Варшаве?

Недавнее решение Госдумы РФ по Катыньскому делу по-прежнему вызывает много вопросов. Есть вопросы и относительно официальной позиции Польши по поводу гибели десятков тысяч солдат и офицеров Красной армии в польских концлагерях в 1920-х годах… А если предпочитать доскональность и объективность в изучении советско- и российско-польских отношений, нелишне напомнить и некоторые вроде бы совсем забытые их страницы.

Что еще надо подсчитать Варшаве?


Эти страницы, увы, сопряжены с существенным ущербом и с большими жертвами, понесенными народами и армиями не только Польши вследствие политики «лондонского» польского эмигрантского правительства в 1942-1944 годах.


Напомним, что 30 июля 1941 года в Лондоне был подписан договор эмигрантского правительства Польши с СССР «О возобновлении дипломатических отношений» и Пакт «О создании польской армии на Востоке». А согласно подписанному 14 августа 1941 г. в Москве советско-польскому соглашению о взаимопомощи, руководство СССР обязалось создать «на советской территории польские войска, которые будут двинуты на фронт по достижении полной боевой готовности». Сперва численность этой армии, формируемой из оказавшихся в 1939-1941 гг. в СССР солдат и офицеров Польши, была определена в 30 тыс. Но по просьбе тогдашнего польского премьер-министра Владислава Сикорского, в ходе его переговоров с И.В. Сталиным в середине декабря 1941-го, численность той армии было решено довести до 96 тыс.

Подчеркнём: денежное довольствие, продовольственное, медицинское, бытовое обеспечение, обучение, обмундирование (причем с польскими знаками воинского отличия), вооружение и поставку боеприпасов этой армии, а также содержание и снабжение семей и родственников солдат и офицеров этой армии осуществлял СССР. В том числе в счет беспроцентного займа в 300 млн. тогдашних советских рублей, предоставленного польскому правительству в январе 1942 года. А сроки и размеры выплат по этому займу, по просьбе польской стороны, не были оговорены…

Плюс к тому, СССР безвозмездно выдал офицерскому составу этой польской армии в октябре 1941-го – апреле 1942-го около 15,4 млн. руб. в целом. Уже к марту 1942 г. её численность почти достигла 80 тыс. в составе шести пехотных дивизий.

Всего на формирование армии Андерса было израсходовано более 187 миллионов рублей! На деньги, которые СССР потратил на эту армию, отмечает известный эксперт В. Швед, можно было создать полноценную танковую (1000 Т-34) или авиационную (1000 Ил-2) армию!

Причем СССР согласился, чтобы командовал этими войсками отнюдь не просоветски настроенный генерал Владислав Андерс. А полная боевая готовность упомянутой армии была достигнута, по официальным данным обеих сторон, к середине февраля 1942 года.

И что же? Когда руководство СССР 2 февраля 1942 г. предложило Андерсу направить на советско-германский фронт только одну - 5-ю пехотную дивизию, польский командующий отказался: дескать, он против ввода в военные действия отдельных польских частей на разных участках фронта. Также было отклонено предложение СССР направить некоторые части армии Андерса на усиление советско-турецкой или ирано-турецкой границы.

А вскоре тот же Андерс и правительство Польши, пребывавшее с ноября 1939 г. в Лондоне, развернули кампанию… за эвакуацию польских войск и их семей в Иран, британский Ирак, французские Сирию и Ливан. Польские требования были поддержаны правительством Великобритании и лично У. Черчиллем. Затем Лондон и Вашингтон официально заявили, что, вопреки своим прежним гарантиям, Второй фронт в Европе не будет открыт в 1942 году. Весьма примечательные совпадения…

Руководство СССР удовлетворило всё более настойчивые просьбы Черчилля и Андерса: через каспийские порты Шевченко (Казахстан), Красноводск (Туркмения), Баку и Ленкорань (Азербайджан) началась эвакуация в Иран той польской армии вместе с семьями и родственниками военнослужащих.

В разгар Сталинградского сражения, когда каждая винтовка и каждый боец был на счету, эта армия, обмундированная и вооруженная Советским Союзом, отплыла на соединение с англичанами. 1 сентября 1942 г. эвакуация польской армии в Иран было закончена. Всего из СССР выехало 76 110 военнослужащих и 38 629 членов их семей. А фашистские войска к тому времени захватили весь Крым, почти весь Северный Кавказ, угрожая прорывом в Закавказье, и рвались к Сталинграду…

Мы отстояли Сталинград без помощи Андерса. И никто не намерен требовать ни у него, ни у его идейных наследников в Польше извинений. Хотя, учитывая польский подход, может, следовало бы...

Второе. Существует немало всевозможных спекуляций по поводу позиции СССР и действий Красной Армии в период Варшавского антифашистского восстания (август-сентябрь 1944 г.). Как эмигрантское, так и нынешнее польское правительство утверждают, что СССР, якобы намеренно, позволил гитлеровцам жестоко подавить это восстание к началу октября 1944-го.

Но даже в польских источниках есть прямо противоположное. А именно: восстание было спровоцировано «лондонскими поляками» без согласования не только с советским командованием, хотя Красная армия к тому времени уже почти овладела правобережной Варшавой (Прага), но и с руководством партизанских соединений польских коммунистов, действовавших в Варшаве и ее пригородах. Польские коммунистические отряды сразу включились в то восстание - даже несмотря на то, что лондонское руководство и непосредственное командование восставших («лондонский» генерал Бур-Коморовский) отказывались сотрудничать с большинством таких отрядов.

Тем не менее, в восставшую Варшаву удалось переправить 5 артиллерийских бригад, 1 миномётный полк, 3 инженерных батальона и батальон плавающих бронеавтомобилей Красной армии. А их действия, как и само восстание в Варшаве поддерживались с Варшавского правобережья 6-ю артиллерийскими дивизионами и дополнительной артиллерийской бригадой советских войск. С воздуха восставших и направленные к ним части Красной армии прикрывала авиация 16-й армии 1-го Белорусского фронта. За 14 сентября - 1 октября советские летчики совершили в направлении Варшавы 2243 самолётовылета, сбросив восставшим и переправленным им в помощь войскам 156 миномётов, 505 противотанковых ружей, 2667 автоматов и винтовок, 41780 гранат, 51840 мин, 3 млн. патронов и других боеприпасов, 113 тонн продовольствия, 515 кг медикаментов.

Но спровоцировавшие восстание и руководившие им «лондонские поляки» даже в ходе самого восстания в минимальной степени взаимодействовали с советским командованием и с переброшенными в Варшаву советскими частями.

И, тем более, с польскими коммунистическими соединениями. Просьбы же «поляков-лондонцев» переправить в Варшаву если не британское оружие, то хотя бы британских военных советников замалчивались или отклонялись английской стороной.

Всё это стало одной из главных причин кровавой расправы гитлеровцев с варшавянами в начале октября 1944-го. Причем и гитлеровские генералы – Гудериан и Бах-Зелевский, задействованные в подавлении этого восстания, отмечали впоследствии, что польские лидеры в Лондоне даже ценой уничтожения Варшавы и ее жителей сводили счёты с Москвой...

Во что обошлась польским патриотам и их советским союзникам упомянутая политика эмигрантского правительства Польши и подчинявшегося ему командования в Варшаве – тоже нелишне подсчитать…

Приведем в заключение и такие «забытые» факты. Советский Союз в первые месяцы после освобождения Варшавы оказывал большую помощь продовольствием жителям польской столицы. В сообщении ТАСС от 27 января 1945 г. сообщалось что "в целях оказания немедленной продовольственной помощи населению освобожденной Варшавы Советские республики направляют в г. Варшаву из своих ресурсов 60 тысяч тонн хлеба... Весь хлеб передается для населения Варшавы безвозмездно". Потом этот хлеб был распределен для всех крупных городов Польши.

Постановление ГКО СССР от 25.09.1945 г. обязывало военные советы 1-го, 2-го, 3-го Белорусских и 1-го Украинского фронтов для оказания помощи городам и промышленным центрам вновь освобожденных районов Польши передать Временному правительству в срок с 1 по 20.3.1945 г. 2 тыс. грузовых автомашин из числа трофейных и автомашин отечественного производства, пригодных к эксплуатации (ЦАМО РФ. Ф. 236. Оп. 2712. Д. 398. Л. 191).

СССР отказался от всех претензий на германское имущество в Польше и уступил Варшаве 15% репарационных поступлений, причитающихся нам за счет советской зоны оккупации, а также 15% промышленного оборудования, которое СССР вывозил из Германии.

Спустя годы, в связи с кризисной ситуацией в Польше, в 1980-1986 годах Советский Союз оказал польскому народу безвозмездную помощь на сумму в 7 млрд. руб. Об этом говорилось на заседании Политбюро ЦК КПСС 23 октября 1986 г.

А в 1989 г. Польша (министр иностранных дел Скубишевский во время визита в Москву) поставила вопрос о возмещении Советским Союзом материального ущерба гражданам польского происхождения, пострадавшим от сталинских репрессий. Подобным путем Польша стремилась ликвидировать свою задолженность Советскому Союзу в размере 5,3 млрд. инвалютных руб., т.е. по тогдашнему курсу более 8 млрд. долларов США. Этот долг после 1992 г. просто исчез, благодарности, как всегда, не последовало…
Автор: Алексей Чичкин
Первоисточник: http://www.stoletie.ru/territoriya_istorii/chto_jeshhe_nado_podschitat_varshave_2010-12-03.htm


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Комментарии 21

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  1. амурец Сегодня, 06:33
    А в 1989 г. Польша (министр иностранных дел Скубишевский во время визита в Москву) поставила вопрос о возмещении Советским Союзом материального ущерба гражданам польского происхождения, пострадавшим от сталинских репрессий. Подобным путем Польша стремилась ликвидировать свою задолженность Советскому Союзу в размере 5,3 млрд. инвалютных руб., т.е. по тогдашнему курсу более 8 млрд. долларов США. Этот долг после 1992 г. просто исчез, благодарности, как всегда, не последовало…
    С поляков и прибалтов потребовать всё выплатить , а прибалты или выплачивают всё до копейки, что заплатил Швеции за эти земли Пётр Великий, а нет то пусть отправляются куда глаза глядят, в поисках родины.
    амурец
    1. revnagan Сегодня, 10:16
      Цитата: амурец
      а прибалты или выплачивают всё до копейки, что заплатил Швеции за эти земли Пётр Великий,

      Вы совсем с головой рассорились?Какое отношение имеют нынешние прибалты к личным! средствам Петра Алексеевича,выплаченных им королеве Швеции Элеоноре?Единственное,что можно предпринять-наследники Романовых могут требовать возвращения денег у наследников шведской короны.А Ваши "хотелки"-всего лишь"крик души" человека с комплексом неполноценности,желающего,чтобы ему,как и полякам,и галичанам,"все должны"! были...
      revnagan
  2. Смог Сегодня, 06:35
    какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? или какой выкуп даст человек за душу свою?

    ибо приидет Сын Человеческий во славе Отца Своего с Ангелами Своими и тогда воздаст каждому по делам его.
    Смог
    1. Mystery12345 Сегодня, 06:50
      Цитата: Смог
      ибо приидет Сын Человеческий во славе Отца Своего с Ангелами Своими и тогда воздаст каждому по делам его.
      она согласна... yes
      Mystery12345
      1. Смог Сегодня, 07:30
        [quote]она согласна...[/quote
        ]
        Это к Александру романову...Он лайкнет
        Смог
  3. Ольгович Сегодня, 06:57
    А вскоре тот же Андерс и правительство Польши, пребывавшее с ноября 1939 г. в Лондоне, развернули кампанию… за эвакуацию польских войск и их семей в Иран, британский Ирак, французские Сирию и Ливан. Польские требования были поддержаны правительством Великобритании и лично У. Черчиллем

    Они уехали на фронт, пусть и Западный. Надо было помнить, что поляки ненавидели гитлеровцев. но и Россию -не любили. Создание армии Андерса-ошибка: надо было англичанам разрешить вывезти поляков за свой счет -и все.

    Претензии поляков по поводу Варшавы-чушь: САМИ восстали-САМИ себя и вините.

    Приведем в заключение и такие «забытые» факты. Советский Союз в первые месяцы после освобождения Варшавы оказывал большую помощь продовольствием жителям польской столицы


    А сколько денег и ресурсов БЕЗДУМНО вкачано в Польшу после 1945-го из разоренного СССР? Сколько земель германии передано? И все-прахом
    Ольгович
    1. Boris55 Сегодня, 07:20
      Цитата: Ольгович
      Надо было помнить, что поляки ненавидели гитлеровцев. но и Россию -не любили.

      Польша - как наглядный пример того, что бывает с теми странами, которые не дружат с соседями - их имеют и те и другие.
      Цитата: Ольгович
      САМИ восстали-САМИ себя и вините.

      Восстала про буржуазная часть Польши, не желающая допустить коммунизм в свою страну. Так какого лешего мы должны были им помогать?
      Цитата: Ольгович
      А сколько денег и ресурсов БЕЗДУМНО вкачано в Польшу после 1945-го

      Ни что не проходит безследно. Вторая половина поляков, не участвующая в буржуйском восстании, помнит наши добрые дела.
      Boris55
    2. апро Сегодня, 07:43
      Цитата: Ольгович
      А сколько денег и ресурсов БЕЗДУМНО вкачано в Польшу после 1945-го из разоренного СССР? Сколько земель германии передано? И все-прахом

      Что Ольгович,опять красные виноваты?а про царей ,ампираторов ни слова,как они после присоединения Польши наделили их правами больше чем у собственно русских,сохранили их систему управления и образования,и особенно интересно национальную армию.
      Согласен с Вами с немецкими землями ИВСталин несколько погорячился.

      Цитата: Ольгович
      Надо было помнить, что поляки ненавидели гитлеровцев. но и Россию -не любили

      Вот на счёт немцев сомневаюсь,судя по количеству воевавших и попавших в советский плен поляков в форме вермахта,про красных поляков говорить не будем,их считают предателями сами ляхи.
      апро
      1. Ольгович Сегодня, 08:51
        Цитата: апро
        Что Ольгович,опять красные виноваты?

        да, а что -правда неприятна? Ничего не поделаешь request
        Цитата: апро
        а про царей ,ампираторов ни слова,как они после присоединения Польши наделили их правами больше чем у собственно русских,сохранили их систему управления и образования,и особенно интересно национальную армию.

        Статья-о другом. Об армии, управлении-не так, почитайте о Царстве Польском.
        Цитата: апро
        Вот на счёт немцев сомневаюсь

        я -нет. Сегодня, конечно-немцы-друзья поляков
        Ольгович
        1. Pancir026 Сегодня, 09:04
          Цитата: Ольгович
          почитайте о Царстве Польском.

          Изучайте.
          https://cyberleninka.ru/article/n/polozhenie-tsar
          stva-polskogo-v-sostave-rossiyskoy-imperii-v-xix-
          v-v-otsenkah-sovremennikov
          В Царстве Польском была сохранена своя армия, в качестве официального государственного языка выступал польский, органы власти формировались, как правило, из поляков. Существовал герб Царства Польского, католическая религия была объявлена пользующейся «особым покровительством правительства». Сохранилось гражданское законодательство, введенное в Герцогстве Варшавском в 1808 г., по образцу Кодекса Наполеона. Провозглашалась свобода печати.
          http://studopedia.ru/3_61723_pravovoe-polozhenie-
          polshi-v-sostave-rossiyskoy-imperii.html
          Pancir026
          1. Ольгович Сегодня, 09:45
            Цитата: Pancir026
            В Царстве Польском была сохранена своя армия

            Оспадяяя fool lol
            Ольгович
            1. Pancir026 Сегодня, 09:47
              Цитата: Ольгович
              Статья-о другом. Об армии, управлении-не так, почитайте о Царстве Польском.

              Что "осподя.." опять на вранье ловлен,неудачливый писатель слухов и сплетней ?
              Вы бы уже прекратили сове словоблудие... fool
              Pancir026
        2. апро Сегодня, 09:21
          Цитата: Ольгович
          да, а что -правда неприятна? Ничего не поделаешь

          Правда не может быть приятной или не приятной,это факт,но как его интерпретировать вот это вопрос.ПНР при красных была интегрированная в соцсистему и выполняла свою роль в интересах СССР как лидера антикапиталистической системы,и многие вопросы сегодняшнего дня тогда не имели права быть.Спасибо капиталистам/феодалистам за новые проблемы русскому миру,решать их сегодня нечем,ни идей ни ресурсов.
          апро
          1. Ольгович Сегодня, 09:41
            Цитата: апро
            .ПНР при красных была интегрированная в соцсистему и выполняла свою роль в интересах СССР как лидера антикапиталистической системы,и многие вопросы сегодняшнего дня тогда не имели права быть


            ТОГДА только , когда СССР надрывался кормя дормоедов, отрывая от себя.
            Надорвался.
            ЧТО имеем- видите?
            Это-умная политика? Которая РАЗВАЛИВАЕТСЯ за 30(!) лет?

            Это -"у разбитого корыта" -от себя оторвали и- ничего не получили.
            Ольгович
            1. Pancir026 Сегодня, 09:57
              Цитата: Ольгович
              Которая РАЗВАЛИВАЕТСЯ за 30(!) лет?

              За сколько лет развалилась так называемая "самостийная" Молдова,под "эффективным" управлением всякого рода русофобов?
              Какие достижения предъявила миру Молдова за последние 30 лет?
              Так кто у разбитого корыта?
              Вам бы помалкивать,а Россия свое дело делает,реинтеграция неизбежна,куда тикать будете?В Румынию?
              Ну и на счет того что СССР "... надорвался"...СССР, в котором творцы и гении получили невиданный ни в кои веки простор – стал тем царем горы, на которого наложили руки тысячи видимых и невидимых завистников. И, увы же, он подорвался изнутри – в силу своих предателей, купленных за всякое шмотье и прочие сребреники.

              Однако Цезарь умер – но его величие живет. И в этой вечной схватке меж Цезарем и Брутом, Христом и Иудой – наша нынешняя суть. В схватке меж ловкими корыстными врагами – и теми, в ком хватит духа повторить великие деяния нашей советской, зарезанной этими брутами и иудами страны.
              К кому себя причисляете?
              Pancir026
  4. Тот же ЛЕХА Сегодня, 07:30
    Не стоила Польша сотен тысяч погибших наших солдат и помощи нашего народа...теперь памятники этим солдатам и офицерам сносятся неблагодарными поляками...как все это мерзко и противно.
    Тот же ЛЕХА
  5. zulusuluz Сегодня, 07:44
    Необходимо потребовать возврата вложенных денег, пока живы граждане Польши, которые помнят добро и знают реальное состояние дел. А на вой правителей ответить про их русофобское отношение и предательство армии Андерса в преддверии Сталинградской битвы.
    zulusuluz
    1. Boris55 Сегодня, 08:04
      Цитата: zulusuluz
      Необходимо потребовать возврата вложенных денег, пока живы граждане Польши

      А мы им что, кредит давали или они нам? Не надо уподобляться капиталистам, которые "помогают" ради того, что бы потом с выздоровевшего содрать три шкуры.
      Boris55
  6. мичман Сегодня, 08:20
    Вот по решению Правительства (от 23 октября 1986 г) лично участвовал в развитии предприятий Польши. Честь имею.
    мичман
  7. ротмистр Сегодня, 09:48
    Любим мы вначале подарить что нибудь, а потом всю жизнь вспоминать об этом. Автор пишет:"... Есть вопросы и относительно официальной позиции Польши по поводу гибели десятков тысяч солдат и офицеров Красной армии в польских концлагерях в 1920-х годах…". Офицеров в Красной Армии не было, были командиры, но думаю, что это опечатка. Мне кажется, что присоединение земель Речи Посполитой в 1795г было ошибкой.
    ротмистр
  8. svp67 Сегодня, 10:44
    Считать все, до копейки, с четким и понятным обоснованием и держать это счет на готовности, для предъявления.
    svp67
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