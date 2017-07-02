Что еще надо подсчитать Варшаве?

Недавнее решение Госдумы РФ по Катыньскому делу по-прежнему вызывает много вопросов. Есть вопросы и относительно официальной позиции Польши по поводу гибели десятков тысяч солдат и офицеров Красной армии в польских концлагерях в 1920-х годах… А если предпочитать доскональность и объективность в изучении советско- и российско-польских отношений, нелишне напомнить и некоторые вроде бы совсем забытые их страницы.Эти страницы, увы, сопряжены с существенным ущербом и с большими жертвами, понесенными народами и армиями не только Польши вследствие политики «лондонского» польского эмигрантского правительства в 1942-1944 годах.Напомним, что 30 июля 1941 года в Лондоне был подписан договор эмигрантского правительства Польши с СССР «О возобновлении дипломатических отношений» и Пакт «О создании польской армии на Востоке». А согласно подписанному 14 августа 1941 г. в Москве советско-польскому соглашению о взаимопомощи, руководство СССР обязалось создать «на советской территории польские войска, которые будут двинуты на фронт по достижении полной боевой готовности». Сперва численность этой армии, формируемой из оказавшихся в 1939-1941 гг. в СССР солдат и офицеров Польши, была определена в 30 тыс. Но по просьбе тогдашнего польского премьер-министра Владислава Сикорского, в ходе его переговоров с И.В. Сталиным в середине декабря 1941-го, численность той армии было решено довести до 96 тыс.Подчеркнём: денежное довольствие, продовольственное, медицинское, бытовое обеспечение, обучение, обмундирование (причем с польскими знаками воинского отличия), вооружение и поставку боеприпасов этой армии, а также содержание и снабжение семей и родственников солдат и офицеров этой армии осуществлял СССР. В том числе в счет беспроцентного займа в 300 млн. тогдашних советских рублей, предоставленного польскому правительству в январе 1942 года. А сроки и размеры выплат по этому займу, по просьбе польской стороны, не были оговорены…Плюс к тому, СССР безвозмездно выдал офицерскому составу этой польской армии в октябре 1941-го – апреле 1942-го около 15,4 млн. руб. в целом. Уже к марту 1942 г. её численность почти достигла 80 тыс. в составе шести пехотных дивизий.Причем СССР согласился, чтобы командовал этими войсками отнюдь не просоветски настроенный генерал Владислав Андерс. А полная боевая готовность упомянутой армии была достигнута, по официальным данным обеих сторон, к середине февраля 1942 года.И что же? Когда руководство СССР 2 февраля 1942 г. предложило Андерсу направить на советско-германский фронт только одну - 5-ю пехотную дивизию, польский командующий отказался: дескать, он против ввода в военные действия отдельных польских частей на разных участках фронта. Также было отклонено предложение СССР направить некоторые части армии Андерса на усиление советско-турецкой или ирано-турецкой границы.А вскоре тот же Андерс и правительство Польши, пребывавшее с ноября 1939 г. в Лондоне, развернули кампанию… за эвакуацию польских войск и их семей в Иран, британский Ирак, французские Сирию и Ливан. Польские требования были поддержаны правительством Великобритании и лично У. Черчиллем. Затем Лондон и Вашингтон официально заявили, что, вопреки своим прежним гарантиям, Второй фронт в Европе не будет открыт в 1942 году. Весьма примечательные совпадения…Руководство СССР удовлетворило всё более настойчивые просьбы Черчилля и Андерса: через каспийские порты Шевченко (Казахстан), Красноводск (Туркмения), Баку и Ленкорань (Азербайджан) началась эвакуация в Иран той польской армии вместе с семьями и родственниками военнослужащих.В разгар Сталинградского сражения, когда каждая винтовка и каждый боец был на счету, эта армия, обмундированная и вооруженная Советским Союзом, отплыла на соединение с англичанами. 1 сентября 1942 г. эвакуация польской армии в Иран было закончена. Всего из СССР выехало 76 110 военнослужащих и 38 629 членов их семей. А фашистские войска к тому времени захватили весь Крым, почти весь Северный Кавказ, угрожая прорывом в Закавказье, и рвались к Сталинграду…Мы отстояли Сталинград без помощи Андерса. И никто не намерен требовать ни у него, ни у его идейных наследников в Польше извинений. Хотя, учитывая польский подход, может, следовало бы...Второе. Существует немало всевозможных спекуляций по поводу позиции СССР и действий Красной Армии в период Варшавского антифашистского восстания (август-сентябрь 1944 г.). Как эмигрантское, так и нынешнее польское правительство утверждают, что СССР, якобы намеренно, позволил гитлеровцам жестоко подавить это восстание к началу октября 1944-го.Но даже в польских источниках есть прямо противоположное. А именно: восстание было спровоцировано «лондонскими поляками» без согласования не только с советским командованием, хотя Красная армия к тому времени уже почти овладела правобережной Варшавой (Прага), но и с руководством партизанских соединений польских коммунистов, действовавших в Варшаве и ее пригородах. Польские коммунистические отряды сразу включились в то восстание - даже несмотря на то, что лондонское руководство и непосредственное командование восставших («лондонский» генерал Бур-Коморовский) отказывались сотрудничать с большинством таких отрядов.Тем не менее, в восставшую Варшаву удалось переправить 5 артиллерийских бригад, 1 миномётный полк, 3 инженерных батальона и батальон плавающих бронеавтомобилей Красной армии. А их действия, как и само восстание в Варшаве поддерживались с Варшавского правобережья 6-ю артиллерийскими дивизионами и дополнительной артиллерийской бригадой советских войск. С воздуха восставших и направленные к ним части Красной армии прикрывала авиация 16-й армии 1-го Белорусского фронта. За 14 сентября - 1 октября советские летчики совершили в направлении Варшавы 2243 самолётовылета, сбросив восставшим и переправленным им в помощь войскам 156 миномётов, 505 противотанковых ружей, 2667 автоматов и винтовок, 41780 гранат, 51840 мин, 3 млн. патронов и других боеприпасов, 113 тонн продовольствия, 515 кг медикаментов.И, тем более, с польскими коммунистическими соединениями. Просьбы же «поляков-лондонцев» переправить в Варшаву если не британское оружие, то хотя бы британских военных советников замалчивались или отклонялись английской стороной.Всё это стало одной из главных причин кровавой расправы гитлеровцев с варшавянами в начале октября 1944-го. Причем и гитлеровские генералы – Гудериан и Бах-Зелевский, задействованные в подавлении этого восстания, отмечали впоследствии, что польские лидеры в Лондоне даже ценой уничтожения Варшавы и ее жителей сводили счёты с Москвой...Во что обошлась польским патриотам и их советским союзникам упомянутая политика эмигрантского правительства Польши и подчинявшегося ему командования в Варшаве – тоже нелишне подсчитать…Приведем в заключение и такие «забытые» факты. Советский Союз в первые месяцы после освобождения Варшавы оказывал большую помощь продовольствием жителям польской столицы. В сообщении ТАСС от 27 января 1945 г. сообщалось что "в целях оказания немедленной продовольственной помощи населению освобожденной Варшавы Советские республики направляют в г. Варшаву из своих ресурсов 60 тысяч тонн хлеба... Весь хлеб передается для населения Варшавы безвозмездно". Потом этот хлеб был распределен для всех крупных городов Польши.Постановление ГКО СССР от 25.09.1945 г. обязывало военные советы 1-го, 2-го, 3-го Белорусских и 1-го Украинского фронтов для оказания помощи городам и промышленным центрам вновь освобожденных районов Польши передать Временному правительству в срок с 1 по 20.3.1945 г. 2 тыс. грузовых автомашин из числа трофейных и автомашин отечественного производства, пригодных к эксплуатации (ЦАМО РФ. Ф. 236. Оп. 2712. Д. 398. Л. 191).Спустя годы, в связи с кризисной ситуацией в Польше, в 1980-1986 годах Советский Союз оказал польскому народу безвозмездную помощь на сумму в 7 млрд. руб. Об этом говорилось на заседании Политбюро ЦК КПСС 23 октября 1986 г.А в 1989 г. Польша (министр иностранных дел Скубишевский во время визита в Москву) поставила вопрос о возмещении Советским Союзом материального ущерба гражданам польского происхождения, пострадавшим от сталинских репрессий. Подобным путем Польша стремилась ликвидировать свою задолженность Советскому Союзу в размере 5,3 млрд. инвалютных руб., т.е. по тогдашнему курсу более 8 млрд. долларов США. Этот долг после 1992 г. просто исчез, благодарности, как всегда, не последовало…