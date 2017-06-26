В Краснодарское ВВАУЛ поступила очередная партия самолетов Як-130
Партия из трех новых учебно-боевых самолетов Як-130 поступила в состав Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков с завода-изготовителя согласно Гособоронзаказу-2017, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Перелет к месту базирования в Краснодарском крае осуществлялся из Иркутской области с тремя промежуточными посадками для заправки.
Предварительно специалисты инженерно-авиационной служба и летный состав Воздушно-космических сил выполнили прием техники на земле и в воздухе соответственно.
В ходе приема были проверены: качество сборки авиационной техники, работа всех систем и механизмов, соответствие летных и технических характеристик заявленным.
Самолеты Як-130 ежегодно поступают в учебные авиационные базы Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков, начиная с 2013 года. Всего было получено более 80 единиц авиационной техники данного типа.
Як-130 — двухместный реактивный учебно-боевой самолёт нового поколения, предназначенный для обучения и боевой подготовки лётного состава, а также боевого применения в простых и сложных метеоусловиях по воздушным и наземным целям.
По своим лётно-техническим и маневренным характеристикам данный самолет близок к показателям современных истребителей на дозвуковой скорости полёта, что позволяет решать задачу обучения пилотов для самолётов поколений 4+ и 5.
Перелет к месту базирования в Краснодарском крае осуществлялся из Иркутской области с тремя промежуточными посадками для заправки.
Предварительно специалисты инженерно-авиационной служба и летный состав Воздушно-космических сил выполнили прием техники на земле и в воздухе соответственно.
В ходе приема были проверены: качество сборки авиационной техники, работа всех систем и механизмов, соответствие летных и технических характеристик заявленным.
Самолеты Як-130 ежегодно поступают в учебные авиационные базы Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков, начиная с 2013 года. Всего было получено более 80 единиц авиационной техники данного типа.
Як-130 — двухместный реактивный учебно-боевой самолёт нового поколения, предназначенный для обучения и боевой подготовки лётного состава, а также боевого применения в простых и сложных метеоусловиях по воздушным и наземным целям.
По своим лётно-техническим и маневренным характеристикам данный самолет близок к показателям современных истребителей на дозвуковой скорости полёта, что позволяет решать задачу обучения пилотов для самолётов поколений 4+ и 5.
Использованы фотографии: http://stat.mil.ru/index.htm
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