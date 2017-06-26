21:30 26 июня

В Краснодарское ВВАУЛ поступила очередная партия самолетов Як-130

Партия из трех новых учебно-боевых самолетов Як-130 поступила в состав Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков с завода-изготовителя согласно Гособоронзаказу-2017, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации

Перелет к месту базирования в Краснодарском крае осуществлялся из Иркутской области с тремя промежуточными посадками для заправки.

В Краснодарское ВВАУЛ поступила очередная партия самолетов Як-130



Предварительно специалисты инженерно-авиационной служба и летный состав Воздушно-космических сил выполнили прием техники на земле и в воздухе соответственно.

В ходе приема были проверены: качество сборки авиационной техники, работа всех систем и механизмов, соответствие летных и технических характеристик заявленным.

Самолеты Як-130 ежегодно поступают в учебные авиационные базы Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков, начиная с 2013 года. Всего было получено более 80 единиц авиационной техники данного типа.

Як-130 — двухместный реактивный учебно-боевой самолёт нового поколения, предназначенный для обучения и боевой подготовки лётного состава, а также боевого применения в простых и сложных метеоусловиях по воздушным и наземным целям.

По своим лётно-техническим и маневренным характеристикам данный самолет близок к показателям современных истребителей на дозвуковой скорости полёта, что позволяет решать задачу обучения пилотов для самолётов поколений 4+ и 5.


Использованы фотографии: http://stat.mil.ru/index.htm
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Комментарии 25

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  1. Zibelew Сегодня, 20:46
    Лишь бы шасси яка не отказывало. На ютубе уже гуляет видео с аварийной посадкой на "брюхо".
    Zibelew
    1. svp67 Сегодня, 20:49
      Цитата: Zibelew
      Лишь бы шасси яка не отказывало

      Во, во... Новые это хорошо, но что с теми, что на "пузико", вернее на "носик" присели? Выяснили причину аварий?
      svp67
      1. Zibelew Сегодня, 20:53
        Такие пилоты - гордость страны drinks Посадили неисправный самолет на ВПП.
        Zibelew
      2. pjastolov Сегодня, 20:53
        Разбираются, только как то тихо, наверное кому то по шапке надавали hi
        pjastolov
        1. svp67 Сегодня, 20:58
          Цитата: pjastolov
          Разбираются, только как то тихо, наверное кому то по шапке надавали

          Так ясень пень - ДВА ЗА ДЕНЬ...это явный перебор

          svp67
          1. pjastolov Сегодня, 21:01
            да - это многовато, либо инструктор, либо конструктор recourse
            pjastolov
            1. svp67 Сегодня, 21:05
              Цитата: pjastolov
              да - это многовато, либо инструктор, либо конструктор

              не...а техник или начальник ГСМ, что они там в гидросистему то залили? Короче следствие разберется...
              svp67
              1. pjastolov Сегодня, 21:08
                Короче следствие разберется...
                или назначит виноватым bully
                pjastolov
                1. svp67 Сегодня, 21:09
                  Цитата: pjastolov
                  или назначит виноватым

                  А вот это не хотелось бы. Все же жизнь людей от этого зависит.
                  svp67
                  1. pjastolov Сегодня, 21:14
                    а куда деться от правды? приморских партизан - сколько раз уже судят?
                    pjastolov
      3. Монос Сегодня, 20:54
        80 шт. в одном училище! Нехило. Это ж какая интенсивность обучения возможна?
        Монос
        1. pjastolov Сегодня, 20:57
          так надо, матрасы борзеют, надо же кому то им борзометр отремонтировать negative
          pjastolov
        2. svp67 Сегодня, 21:00
          Цитата: Монос
          80 шт. в одном училище! Нехило. Это ж какая интенсивность обучения возможна?

          Думается, что туда не только молодежь учится пойдет, но и "старики" из резерва уровень поддерживать.
          svp67
          1. DOCTOR ZLO Сегодня, 21:24
            Отнюдь. Для этого Липецкий авиацентр переучивания есть.
            DOCTOR ZLO
          2. Монос Сегодня, 21:29
            Приветствую, Сергей hi Так и я про то же - лётчиков стали интенсивно готовить. Это не похоже на обычную, плановую, размеренную подготовку.
            Монос
        3. 210окв Сегодня, 21:09
          Не в одном.А как минимум в двух.Про Борисоглебское забыли.Кстати интеересно,знменитую Качу в Крыму будут реинкарнировать?
          Цитата: Монос
          80 шт. в одном училище! Нехило. Это ж какая интенсивность обучения возможна?
          210окв
        4. Seaman77 Сегодня, 21:13
          Цитата: Монос
          80 шт. в одном училище! Нехило. Это ж какая интенсивность обучения возможна?

          80 на всю страну. Посмотрите инфографику ниже.
          Seaman77
          1. Монос Сегодня, 21:24
            Цитата: Seaman77
            80 на всю страну. Посмотрите инфографику ниже.

            Читаем внимательнее. smile
            Самолеты Як-130 ежегодно поступают в учебные авиационные базы Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков, начиная с 2013 года. Всего было получено более 80 единиц авиационной техники данного типа.
            Монос
      4. Наблюдатель2014 Сегодня, 21:05
        svp67
        ПРИЗЕМЛЕНИЕ ЯК-130 НА БРЮХО БЕЗ ПЕРЕДНЕГО ШАССИ!
        Молдцы пилоты! good
        Наблюдатель2014
  2. Изгоняющий либероидов Сегодня, 21:11
    Нужно было нам их самим делать ,без итальянцев , а то его аналог в Европе будет позорить нас бомбя где-то мирное население.
    Изгоняющий либероидов
    1. LÄRZ Сегодня, 21:20
      Цитата: Изгоняющий либероидов
      Нужно было нам их самим делать ,без итальянцев , а то его аналог в Европе будет позорить нас бомбя где-то мирное население.

      Да уж, сраму от Калашникова мы хапнули по полной.
      LÄRZ
    2. Игорь В Сегодня, 21:24
      Итальянцы финансировали. Это было в 90-е годы, если бы с макаронниками договор не заключили, то и самолёта бы не было.
      Игорь В
  3. сруль рабинович Сегодня, 21:24
    Молодой летчик заходит на посадку и решил пошутить. Связывается с диспетчером: — Угадай, кто? Диспетчер выключает все огни на посадочной полосе и отвечает: — Угадай, куда...
    сруль рабинович
  4. senima56 Сегодня, 21:24
    Что-то много ЧП с этими самолетами... Очевидно не зря итальянцы вышли из этого проекта?! Они, кстати, и из проекта ССЖ-100 вышли в свое время!
    senima56
  5. сруль рабинович Сегодня, 21:30
    Беседуют в Сирии два летчика: — Видал, мы вчера штаб ИГИЛ разбомбили? — Главный? — Не, не главный — до главного через океан лететь!
    сруль рабинович
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