Рассказы об оружии. Су-35

Он впечатляет. Впрочем, как все изделия ОКБ Сухого. Красивый и опасный. Сверхманевренный и надежный. Способный преодолевать сверхзвуковой барьер без включения форсажа.8 тонн боезапаса — изрядный аргумент в любом споре «кто круче в небе». Электроника вкупе с боевой нагрузкой позволяет одновременно поражать до 2 наземных или 8 воздушных целей. Сопровождать до 4 и 30 соответственно.Управляемый вектор тяги, который позволяет маневрировать даже на минимальных скоростях. Да еще как…Всё это СУ-35 компании ОКБ «Сухой».Считается, что Су-35 является глубокой модернизацией Су-27. Но эта модернизация настолько глубокая, что можно сказать, что это фактически новый самолет. Взять тот же планер. Он не имеет переднего горизонтального оперения и тормозного щитка. Значительно усилен и доработан. Торможение при посадке осуществляется отклонением рулей направления в разные стороны.«Поколение 4++» является условным для Су-35 и лишь указывает, что по совокупности характеристики истребителя вплотную приближены к характеристикам истребителя пятого поколения. В принципе, не хватает только АФАР.Зато есть то, что позволяет Су-35 быть первым в списке «самого опасного вооружения России» при гипотетическом конфликте с США. Эксперты указывают на то, что опасность Су-35 связана с очень большой загрузкой ракет «воздух-воздух» дальнего радиуса действия, возможностью пуска ракет на сверхзвуковой скорости, сверхманевренностью и мощными средствами радиоэлектронной борьбы.Су-35 оснащается двумя современными двухконтурными двигателями АЛ-41-Ф1С производства НПО «Сатурн» с максимальной мощностью 14000 кгс, с помощью которых Су-35 развивает скорость в 1400км/ч у земли и 2500 км/ч на высоте более 11 тысяч метров.Изменяемый вектор тяги — это то, что помогает довольно тяжелой машине выделывать в воздухе на зависть конкурентам фигуры типа «колокола», «кобры Пугачева» или продемонстрированный нам на «Авиадартсе» маневр «уход из-под ракетного удара в горизонтальной плоскости». Или «блинчик».Вообще, такой фигуры в мировой практике нет, но это только потому, что кроме наших самолетов ее никто пока не может сделать. На видео мы рискнем передать те ощущения, когда 25-тонная машина изображает из себя падающий кленовый листик. Ну такие ощущения…ТТХ самолета в открытом доступе, так что мы заострим внимание на самом важном.Вооружение.Су-35 может нести много чего полезного.Это 30-мм пушка ГШ-30 и 150 снарядов. Мало? Мы на полигоне наблюдали, во что превращается грузовик-мишень от очереди из 10-ти снарядов. Вот выше крыши, если честно.Да, на снимке Су-30, но пушка та же. Несколько переработан процесс заряжания, как говорят оружейники, намного удобнее, чем у Су-30.12 узлов подвески вооружения. Летающий гипермаркет Армагеддона, ибо подвесить на них можно столько…Воздух-воздух:Средней дальности:6 × Р-27ЭР, Р-27Т;10 × РВВ-АЕ.малой дальности:6 × Р-73.Воздух-земля:Противокорабельные ракеты:6 × Х-31 или 2 × Х-59М.Высокоточные боеприпасы:6 × Х-29Т;6 × КАБ-500.Неуправляемые боеприпасы:6 С-25 (НАР);6 блоков — пусковых установок Б-8 на 7-20 ракет С-8.И даже 500-кг бомбы с лазерным наведением (для уверенного поражения противника на земле).Скажете, истребитель? Ну да. Истребит кого угодно и где угодно. На земле, на воде, в воздухе.Лучше всего возможности этого самолета могут продемонстрировать «Соколы России», весьма и весьма специфичная пилотажная группа. Не так известная, как «Русские витязи» или «Стрижи», но…Нет, я не стану спорить, выступления «Стрижей» и «Витязей» просто восхитительны. Но «Соколы» в первую очередь демонстрируют именно боевые возможности самолета, показывая элементы воздушного боя на очень малых высотах.Некоторые считают, что в этом отношении «Соколы» уникальны. Соглашусь. Бой «два на два» в их исполнении завораживает не менее, чем слаженные пролеты «Стрижей» и «Витязей».А одиночный пилотаж в исполнении полковника Александра Гостева, лётчика-снайпера, лётчика-исследователя, Заслуженного военного лётчика России как раз прекрасно позволяет оценить все возможности Су-35, на которых сейчас пилотирует группа.Когда наблюдаешь, что вытворяет с этой махиной полковник Гостев, удивление долго не покидает. И восхищение.Очень жаль, что вряд ли у меня будет возможность вот так же понаблюдать и сравнить возможности F-35, с которым обычно сравнивают Су-35. Да, проведя несколько часов на ютубе, кое-какие выводы удалось сделать. Видимо, надо больше просидеть.Да, F-35 — интересный самолет. Да, кое-что в плане пилотажа он может. Но… Не впечатлило, если честно.Однако это тема для отдельного разговора. Когда соберем информации побольше, обязательно поговорим.Пока же Су-35 — это очень впечатляющая машина. Возможно, действительно, лучшая у нас.Источник:http://www.sukhoi.org/planes/military/su35http://www.knaapo.ru/products/su-35