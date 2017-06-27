Колёсная бронетехника времён Второй мировой. Часть 8. Шведский бронеавтомобиль Pansarbil m/41
Pansarbil m/41, также известный как Landsverk L-180, — шведский колесный бронеавтомобиль, созданный специалистами компанией «Ландсверк» в 1930-е годы на основе бронеавтомобиля L-181. На вооружении шведской армии находился под обозначением Pansarbil m/41 (pansarbil — бронеавтомобиль), сокращенно Pbil m/41. Бронеавтомобиль был выпущен небольшой серией (около 40 машин), однако в предвоенные годы активно поставлялся на экспорт: в Данию, Ирландию, Нидерланды и Эстонию.
Продолжая трудиться над созданием экспортных вариантов бронеавтомобилей, компания «Ландсверк» создала модель, получившую обозначение L-180. Она являлась, по сути, улучшенным вариантом экспортного бронеавтомобиля L-181. Базой для данной боевой машины служило трехосное шасси коммерческого грузового автомобиля «Скания-Вабис» с колесной формулой 6х4. По этой причине шасси было немного длиннее и шире, чем у варианта L-181, хотя внешне корпуса обоих бронеавтомобилей были почти одинаковыми. Стоит отметить, что бронеавтомобиль L-180 стал одной из самых удачных моделей компании «Ландсверк» и заслуженно пользовался спросом в Европе. Основным из иностранных заказчиков была Голландия. Внешне трехосный колесный бронеавтомобиль напоминал советский средний бронеавтомобиль БА-10 и машины предшествующих ему серий.
После начала Второй мировой войны Швеция, которая старалась придерживаться политики нейтралитета, прекратила экспорт военной техники. В результате 5 бронеавтомобилей, построенных по заказу Ирландии и еще не получивших башни, были конфискованы шведским правительством и переданы армии. В отличие от экспортных бронеавтомобилей, которые получали башни с 37-мм пушкой «Бофорс», на эти боевые машины были установлены башни от бронеавтомобилей Pansarbil m/39-40 Lynx с 20-мм автоматическими пушками «Мадсен». Модифицированные таким образом пять бронеавтомобилей L-180 были отправлены в шведскую армию, получив обозначение Pansarbil m/41.
Корпус бронемашины L-180 отличался клепано-сварной конструкцией и производился из листов катаной стали толщиной от 5 до 9 мм. Бронировка бортов корпуса и жизненно важных частей боевой машины имела толщину 9 мм, днище и крыша были прикрыты 5-мм бронелистами, лоб башни имел толщину 15 мм. Все бронелисты были расположены под рациональными углами наклона, что увеличивало их пулестойкость и положительным образом сказывалось на защищенности бронемашины. Для входа и выхода экипажа из бронеавтомобиля в его бортах в передней части корпуса, где находилось отделение управления, было расположено две двери. Третья дверь (меньшего размера) располагалась в левом борту кормовой части корпуса и обеспечивала водителю заднего рулевого управления доступ к рабочему месту. В соответствии с выданным еще при разработке техническим заданием, предполагалось, что разведку и огневую поддержку войск машины будут вести при движении передним ходом, а выходить из боя будут задним ходом, при условии, что водителю будет видна окружающая обстановка.
В шведском варианте бронеавтомобиля по центру корпуса на крыше боевого отделения была установлена двухместная башня кругового вращения, позаимствованная от бронеавтомобилей m/39-40 Lynx. Люк в крыше башни и трапециевидные люки по ее бортам могли использоваться как для ведения наблюдения за полем боя, так и для покидания боевой машины. При закрытых люках обзор обеспечивался через предусмотренные в них смотровые щели, которые были оборудованы бронекрышками.
В моторном отсеке, который был расположен в передней части корпуса, размещался 6-цилиндровый карбюраторный двигатель жидкостного охлаждения «Скания-Вабис» тип 1664, развивавший максимальную мощность 142 л.с. С двигателем взаимодействовала трансмиссия, в состав которой были включены механическая трехскоростная коробка переключения передач; дифференциалы и гидравлические тормоза; двухступенчатая раздаточная коробка с механизмом реверсивной передачи. Имеющаяся силовая установка обеспечивала бронеавтомобилю с боевой массой 7,8 тонны скорость до 75 км/ч при движении по дорогам с твердым покрытием. А наличие на бронеавтомобиле заднего поста рулевого управления, находящегося в корме корпуса с левой стороны, обеспечивало бронемашине повышенную маневренность.
Доступ к силовой установке с целью проведения ее ремонта и технического обслуживания обеспечивали откидная крыша бронекапота, которая крепилась на шарнирных петлях и могла подниматься вверх как капот обычного гражданского автомобиля, а также открывающиеся боковые панели с горизонтальными щелевыми жалюзи. Увеличенное по сравнению с бронеавтомобилем L-181 регулируемое горизонтальное жалюзи в передней стенке моторного отсека защищало радиатор от возможных повреждений, а также обеспечивало подвод охлаждающего воздуха к двигателю. Циркуляция воздуха в моторном отсеке бронеавтомобиля осуществлялась через щелевые жалюзи, расположенные в боковых стенках последнего. Следует также отметить, что створки во всех жалюзи стали существенно уже и были расположены гораздо чаще, чем у предыдущей машины L-181. С учетом более сложной, видоизмененной формы боковых жалюзи данная особенность конструкции являлась тем признаком, по которому можно было легко отличить L-180 от предшественников.
Сразу за моторным отделением располагалось отделение управления, в котором находились места двух членов экипажа слева — механика-водитель, справа от него — стрелка, обслуживавшего 8-мм пулемет «Мадсен», который был размещен в шаровой установке в передней стенке лба корпуса бронемашины. Обзор мехводу обеспечивало смотровое окно, снабженное бронекрышкой, расположенное с левой стороны в лобовом листе корпуса. На бронекрышке не было смотровых щелей, поэтому через окно механик-водитель мог наблюдать за местностью лишь при движении вне боя. В боевой обстановке бронекрышка опускалась, после чего механик-водитель вел бронеавтомобиль, используя три призматических оптических прибора, смонтированных в небольшом куполе, который находился на крыше отделения управления непосредственно над его рабочим местом.
Основным вооружениям бронеавтомобиля Pansarbil m/41 была 20-мм автоматическая пушка «Мадсен», спаренная с 8-мм пулеметом этой же фирмы. Спаренная установка располагалась в двухместной башне кругового вращения. В состав возимого боекомплекта были включены 300 выстрелов к пушке, а также 3000 патронов к пулеметам.
В трехосной (колесная формула 6х4) ходовой части бронеавтомобиля с подвеской на полуэллиптических листовых рессорах ведущими были две задних оси с двухскатными колесами. Управляемыми были передние односкатные колеса (как при движении вперед, так и при движении задним ходом). Все колеса боевой машины получили пулестойкие шины из сплошной резины. Для увеличения проходимости на задние пары колес могли надеваться вспомогательные гусеницы, которые чаще всего крепились с правого борта бронеавтомобиля над задним крылом (аналогично советскому БА-10). Передние крылья переходили внизу в довольно узкие подножки, которые к середине корпуса сходили на нет. Опытная эксплуатация демонстрировала, что выбранная ходовая была достаточно надежной, хотя иногда отмечались случаи поломки передней оси. Для передвижения в ночных условиях на бронеавтомобиле имелось 4 фары, которые попарно крепились спереди и на корме корпуса. Для защиты от возможных повреждений фары были помещены в специальные бронированные кожухи, а их стеклянные части прикрывались поднимающимися бронекрышками.
В экспортном варианте бронеавтомобили L-180 оснащались иными двигателями, например, на боевых машинах, которые были предназначены для Дании, ставились немецкие 132-киловаттные (180 л. с.) восьмицилиндровые V-образные карбюраторные двигатели жидкостного охлаждения «Бюссинг-Наг» L8V рабочим объемом 8 литров. Вооружение экспортных машин обычно состояло из 37-мм пушки «Бофорс» и двух 8-мм или 7,92-мм пулеметов.
В общей сложности шведской промышленностью было выпущено более 40 бронемашин всех модификаций, большая часть из которых была продана иностранным заказчикам. Достаточно низкий интерес шведских военных к бронеавтомобилям компании Landsverk был обусловлен тем, что линейные модели L-180/181/182 слабо вписывались в шведскую оборонную концепцию. Гораздо большее внимание в шведской армии уделяли легким и средним танкам, а также многофункциональным боевым машинам. К тому же, несмотря на тот факт, что «ландсверки» по уровню вооружения и защиты на конец 1930-х годов были на уровне легких танков того периода, а по скоростным характеристикам превосходили их, с ходовыми качествами у них все было сложнее. Фактически эти бронеавтомобили могли нормально передвигаться лишь по грунтовым дорогам, с передвижением по пересеченной местности или по мягким грунтам все обстояло гораздо хуже.
Наибольшее количество подобных бронеавтомобилей получили Нидерланды (заказано 36 машин, поставлено 26). Во время немецкого вторжения в Голландию в боях приняли участие лишь 12 таких бронемашин из состава 3-го бронеавтомобильного эскадрона. В середине мая 1940 года они активно участвовали в тяжелых боях под Гаагой и к северу от Роттердама. После капитуляции страны, немцы захватили порядка 10 таких бронемашин, из которых сумели восстановить только 8.
По одному бронеавтомобилю купили Финляндия и Эстония, Дания — 2, Литва — 6, Ирландия — 8. В отличие от остальных государств Эстония использовала L-180 исключительно в полицейских целях. До лета 1940 года машина использовалась полицейским подразделением столицы страны. Все трофейные бронеавтомобили данного типа, захваченные немцами в течение 1940-1941 годов, использовались главным образом на оккупированной территории Западной Европы в полицейских подразделениях, для охраны тыловых коммуникаций. Несколько таких боевых машин служили на оккупированной советской территории. Есть информация, что одна из них был уничтожен под Псковом.
До наших дней сохранилось 4 подобных бронеавтомобиля в модификации L-180. Их можно встретить в Аксвалле (Шведский Музей Бронетехники), в Дублине (музей Howth Castle, Ирландия), в Амерсфоорте (Museum Nederlandse Cavalerie, Нидерланды), еще один находится в Ирландии в частных руках.
Тактико-технические характеристики Pansarbil m/41 (L-180):
Габаритные размеры: длина — 5,86 м, ширина — 2,24 м, высота — 2,28 м.
Боевая масса — 7,8 тонн.
Бронирование — от 5 мм (днище, крыша корпуса) до 15 мм (лоб башни).
Силовая установка — карбюраторный 6-цилиндровый V-образный двигатель жидкостного охлаждения «Скания-Вабис» мощностью до 142 л.с.
Максимальная скорость — 75 км/ч (по шоссе).
Запас хода — 300 км (по шоссе).
Вооружение — 20-мм автоматическая пушка Madsen и 2х8-мм пулемета Madsen.
Колесная формула — 6х4.
Экипаж — 5 человек.
Источники информации:
http://www.ointres.se/pansarbil_m_41.htm
http://zonwar.ru/bronetexnika/first_armored/Landsverk_L-180.html
http://www.aviarmor.net/tww2/armored_cars/sweden/landsverk_180.htm
Материалы из открытых источников
Продолжая трудиться над созданием экспортных вариантов бронеавтомобилей, компания «Ландсверк» создала модель, получившую обозначение L-180. Она являлась, по сути, улучшенным вариантом экспортного бронеавтомобиля L-181. Базой для данной боевой машины служило трехосное шасси коммерческого грузового автомобиля «Скания-Вабис» с колесной формулой 6х4. По этой причине шасси было немного длиннее и шире, чем у варианта L-181, хотя внешне корпуса обоих бронеавтомобилей были почти одинаковыми. Стоит отметить, что бронеавтомобиль L-180 стал одной из самых удачных моделей компании «Ландсверк» и заслуженно пользовался спросом в Европе. Основным из иностранных заказчиков была Голландия. Внешне трехосный колесный бронеавтомобиль напоминал советский средний бронеавтомобиль БА-10 и машины предшествующих ему серий.
После начала Второй мировой войны Швеция, которая старалась придерживаться политики нейтралитета, прекратила экспорт военной техники. В результате 5 бронеавтомобилей, построенных по заказу Ирландии и еще не получивших башни, были конфискованы шведским правительством и переданы армии. В отличие от экспортных бронеавтомобилей, которые получали башни с 37-мм пушкой «Бофорс», на эти боевые машины были установлены башни от бронеавтомобилей Pansarbil m/39-40 Lynx с 20-мм автоматическими пушками «Мадсен». Модифицированные таким образом пять бронеавтомобилей L-180 были отправлены в шведскую армию, получив обозначение Pansarbil m/41.
Корпус бронемашины L-180 отличался клепано-сварной конструкцией и производился из листов катаной стали толщиной от 5 до 9 мм. Бронировка бортов корпуса и жизненно важных частей боевой машины имела толщину 9 мм, днище и крыша были прикрыты 5-мм бронелистами, лоб башни имел толщину 15 мм. Все бронелисты были расположены под рациональными углами наклона, что увеличивало их пулестойкость и положительным образом сказывалось на защищенности бронемашины. Для входа и выхода экипажа из бронеавтомобиля в его бортах в передней части корпуса, где находилось отделение управления, было расположено две двери. Третья дверь (меньшего размера) располагалась в левом борту кормовой части корпуса и обеспечивала водителю заднего рулевого управления доступ к рабочему месту. В соответствии с выданным еще при разработке техническим заданием, предполагалось, что разведку и огневую поддержку войск машины будут вести при движении передним ходом, а выходить из боя будут задним ходом, при условии, что водителю будет видна окружающая обстановка.
В шведском варианте бронеавтомобиля по центру корпуса на крыше боевого отделения была установлена двухместная башня кругового вращения, позаимствованная от бронеавтомобилей m/39-40 Lynx. Люк в крыше башни и трапециевидные люки по ее бортам могли использоваться как для ведения наблюдения за полем боя, так и для покидания боевой машины. При закрытых люках обзор обеспечивался через предусмотренные в них смотровые щели, которые были оборудованы бронекрышками.
В моторном отсеке, который был расположен в передней части корпуса, размещался 6-цилиндровый карбюраторный двигатель жидкостного охлаждения «Скания-Вабис» тип 1664, развивавший максимальную мощность 142 л.с. С двигателем взаимодействовала трансмиссия, в состав которой были включены механическая трехскоростная коробка переключения передач; дифференциалы и гидравлические тормоза; двухступенчатая раздаточная коробка с механизмом реверсивной передачи. Имеющаяся силовая установка обеспечивала бронеавтомобилю с боевой массой 7,8 тонны скорость до 75 км/ч при движении по дорогам с твердым покрытием. А наличие на бронеавтомобиле заднего поста рулевого управления, находящегося в корме корпуса с левой стороны, обеспечивало бронемашине повышенную маневренность.
Доступ к силовой установке с целью проведения ее ремонта и технического обслуживания обеспечивали откидная крыша бронекапота, которая крепилась на шарнирных петлях и могла подниматься вверх как капот обычного гражданского автомобиля, а также открывающиеся боковые панели с горизонтальными щелевыми жалюзи. Увеличенное по сравнению с бронеавтомобилем L-181 регулируемое горизонтальное жалюзи в передней стенке моторного отсека защищало радиатор от возможных повреждений, а также обеспечивало подвод охлаждающего воздуха к двигателю. Циркуляция воздуха в моторном отсеке бронеавтомобиля осуществлялась через щелевые жалюзи, расположенные в боковых стенках последнего. Следует также отметить, что створки во всех жалюзи стали существенно уже и были расположены гораздо чаще, чем у предыдущей машины L-181. С учетом более сложной, видоизмененной формы боковых жалюзи данная особенность конструкции являлась тем признаком, по которому можно было легко отличить L-180 от предшественников.
Сразу за моторным отделением располагалось отделение управления, в котором находились места двух членов экипажа слева — механика-водитель, справа от него — стрелка, обслуживавшего 8-мм пулемет «Мадсен», который был размещен в шаровой установке в передней стенке лба корпуса бронемашины. Обзор мехводу обеспечивало смотровое окно, снабженное бронекрышкой, расположенное с левой стороны в лобовом листе корпуса. На бронекрышке не было смотровых щелей, поэтому через окно механик-водитель мог наблюдать за местностью лишь при движении вне боя. В боевой обстановке бронекрышка опускалась, после чего механик-водитель вел бронеавтомобиль, используя три призматических оптических прибора, смонтированных в небольшом куполе, который находился на крыше отделения управления непосредственно над его рабочим местом.
Основным вооружениям бронеавтомобиля Pansarbil m/41 была 20-мм автоматическая пушка «Мадсен», спаренная с 8-мм пулеметом этой же фирмы. Спаренная установка располагалась в двухместной башне кругового вращения. В состав возимого боекомплекта были включены 300 выстрелов к пушке, а также 3000 патронов к пулеметам.
В трехосной (колесная формула 6х4) ходовой части бронеавтомобиля с подвеской на полуэллиптических листовых рессорах ведущими были две задних оси с двухскатными колесами. Управляемыми были передние односкатные колеса (как при движении вперед, так и при движении задним ходом). Все колеса боевой машины получили пулестойкие шины из сплошной резины. Для увеличения проходимости на задние пары колес могли надеваться вспомогательные гусеницы, которые чаще всего крепились с правого борта бронеавтомобиля над задним крылом (аналогично советскому БА-10). Передние крылья переходили внизу в довольно узкие подножки, которые к середине корпуса сходили на нет. Опытная эксплуатация демонстрировала, что выбранная ходовая была достаточно надежной, хотя иногда отмечались случаи поломки передней оси. Для передвижения в ночных условиях на бронеавтомобиле имелось 4 фары, которые попарно крепились спереди и на корме корпуса. Для защиты от возможных повреждений фары были помещены в специальные бронированные кожухи, а их стеклянные части прикрывались поднимающимися бронекрышками.
В экспортном варианте бронеавтомобили L-180 оснащались иными двигателями, например, на боевых машинах, которые были предназначены для Дании, ставились немецкие 132-киловаттные (180 л. с.) восьмицилиндровые V-образные карбюраторные двигатели жидкостного охлаждения «Бюссинг-Наг» L8V рабочим объемом 8 литров. Вооружение экспортных машин обычно состояло из 37-мм пушки «Бофорс» и двух 8-мм или 7,92-мм пулеметов.
В общей сложности шведской промышленностью было выпущено более 40 бронемашин всех модификаций, большая часть из которых была продана иностранным заказчикам. Достаточно низкий интерес шведских военных к бронеавтомобилям компании Landsverk был обусловлен тем, что линейные модели L-180/181/182 слабо вписывались в шведскую оборонную концепцию. Гораздо большее внимание в шведской армии уделяли легким и средним танкам, а также многофункциональным боевым машинам. К тому же, несмотря на тот факт, что «ландсверки» по уровню вооружения и защиты на конец 1930-х годов были на уровне легких танков того периода, а по скоростным характеристикам превосходили их, с ходовыми качествами у них все было сложнее. Фактически эти бронеавтомобили могли нормально передвигаться лишь по грунтовым дорогам, с передвижением по пересеченной местности или по мягким грунтам все обстояло гораздо хуже.
Бронеавтомобиль Landsverk, поставленный в Нидерланды
Наибольшее количество подобных бронеавтомобилей получили Нидерланды (заказано 36 машин, поставлено 26). Во время немецкого вторжения в Голландию в боях приняли участие лишь 12 таких бронемашин из состава 3-го бронеавтомобильного эскадрона. В середине мая 1940 года они активно участвовали в тяжелых боях под Гаагой и к северу от Роттердама. После капитуляции страны, немцы захватили порядка 10 таких бронемашин, из которых сумели восстановить только 8.
По одному бронеавтомобилю купили Финляндия и Эстония, Дания — 2, Литва — 6, Ирландия — 8. В отличие от остальных государств Эстония использовала L-180 исключительно в полицейских целях. До лета 1940 года машина использовалась полицейским подразделением столицы страны. Все трофейные бронеавтомобили данного типа, захваченные немцами в течение 1940-1941 годов, использовались главным образом на оккупированной территории Западной Европы в полицейских подразделениях, для охраны тыловых коммуникаций. Несколько таких боевых машин служили на оккупированной советской территории. Есть информация, что одна из них был уничтожен под Псковом.
До наших дней сохранилось 4 подобных бронеавтомобиля в модификации L-180. Их можно встретить в Аксвалле (Шведский Музей Бронетехники), в Дублине (музей Howth Castle, Ирландия), в Амерсфоорте (Museum Nederlandse Cavalerie, Нидерланды), еще один находится в Ирландии в частных руках.
Тактико-технические характеристики Pansarbil m/41 (L-180):
Габаритные размеры: длина — 5,86 м, ширина — 2,24 м, высота — 2,28 м.
Боевая масса — 7,8 тонн.
Бронирование — от 5 мм (днище, крыша корпуса) до 15 мм (лоб башни).
Силовая установка — карбюраторный 6-цилиндровый V-образный двигатель жидкостного охлаждения «Скания-Вабис» мощностью до 142 л.с.
Максимальная скорость — 75 км/ч (по шоссе).
Запас хода — 300 км (по шоссе).
Вооружение — 20-мм автоматическая пушка Madsen и 2х8-мм пулемета Madsen.
Колесная формула — 6х4.
Экипаж — 5 человек.
Источники информации:
http://www.ointres.se/pansarbil_m_41.htm
http://zonwar.ru/bronetexnika/first_armored/Landsverk_L-180.html
http://www.aviarmor.net/tww2/armored_cars/sweden/landsverk_180.htm
Материалы из открытых источников
Автор: Юферев Сергей
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