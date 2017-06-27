06:52 27 июня

Бразилия заинтересовалась постройкой корветов проекта "Тигр"

Согласно информации ТАСС , пресс-служба "Северной верфи", подводя итоги посещения предприятия представителями ВМС Бразилии, сообщила о заинтересованности данной страны в строительстве корветов российских проектов.

Военные из латиноамериканского государства заинтересованы в строительстве кораблей класса "корвет". Стороны обсудили перспективы участия "Северной верфи" в организации строительства кораблей непосредственно на производственных мощностях в Бразилии. Генеральный директор верфи Игорь Пономарев предложил рассмотреть вариант строительства одного-двух кораблей на заводе с продолжением серийного строительства уже в Федеративной республике.


В числе прочего гостям был продемонстрирован перспективный экспортный корвет "Тигр" проекта 20382. Как указывается, бразильская сторона обозначила заинтересованность в повышении ходовых качеств корвета "Тигр" и интегрировании с ним вооружения зарубежного производства.




Корвет "Тигр" является экспортной версией базового проекта корветов 20380. Эти корабли могут быть вооружены ударным противокорабельным комплексом "Яхонт" или "Калибр", двумя зенитными ракетно-пушечными комплексами "Каштан-М" для противоракетной обороны, артиллерийским орудием А-190 калибра 100 мм, а также могут нести палубный вертолет типа Ка-27.

Использованы фотографии: http://www.almaz-kb.ru/rus/catalogue/20382.php
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Комментарии 6

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  1. Котище Сегодня, 04:40
    Дай бог, бог можт и даст еще один контракт! Только печалька кораблей такого класса и самим не хватает.
    Котище
    1. dik-nsk Сегодня, 05:49
      да это все слова... откуда у нищебродов деньги? хорошо отношусь к Бразилии, но там куча населения за чертой бедности и непонятки с властью (не без помощи матрасов в т.ч.), та что новость из разряда слабенький пиар
      dik-nsk
  2. Ретвизан 8 Сегодня, 05:01
    На самом деле новость не о чем. Заинтересовались... Вот если контракт будет и деньги перечислят, это уже другой разговор.
    Ретвизан 8
    1. андрей юрьевич Сегодня, 05:29
      Цитата: Ретвизан 8
      На самом деле новость не о чем. Заинтересовались... Вот если контракт будет и деньги перечислят, это уже другой разговор.

      чем только латинос не интересовались,но "воз и ныне там" .берут в основном ПВО,да вертолёты.
      андрей юрьевич
  3. Изгоняющий либероидов Сегодня, 05:50
    Может быть и построим, даже передадим им, а вот как с оплатой, если они свою атомарину прекратили строить из за отсутствия денег? ??
    Изгоняющий либероидов
  4. strannik1985 Сегодня, 06:18
    Цитата: dik-nsk
    да это все слова... откуда у нищебродов деньги? р

    Не показатель, в Индии точно такая же ситуация, однако это не мешает проводить закупки ВиВТ.
    strannik1985
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