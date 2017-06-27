Бразилия заинтересовалась постройкой корветов проекта "Тигр"

Военные из латиноамериканского государства заинтересованы в строительстве кораблей класса "корвет". Стороны обсудили перспективы участия "Северной верфи" в организации строительства кораблей непосредственно на производственных мощностях в Бразилии. Генеральный директор верфи Игорь Пономарев предложил рассмотреть вариант строительства одного-двух кораблей на заводе с продолжением серийного строительства уже в Федеративной республике.

Согласно информации ТАСС , пресс-служба "Северной верфи", подводя итоги посещения предприятия представителями ВМС Бразилии, сообщила о заинтересованности данной страны в строительстве корветов российских проектов.В числе прочего гостям был продемонстрирован перспективный экспортный корвет "Тигр" проекта 20382. Как указывается, бразильская сторона обозначила заинтересованность в повышении ходовых качеств корвета "Тигр" и интегрировании с ним вооружения зарубежного производства.Корвет "Тигр" является экспортной версией базового проекта корветов 20380. Эти корабли могут быть вооружены ударным противокорабельным комплексом "Яхонт" или "Калибр", двумя зенитными ракетно-пушечными комплексами "Каштан-М" для противоракетной обороны, артиллерийским орудием А-190 калибра 100 мм, а также могут нести палубный вертолет типа Ка-27.