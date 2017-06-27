Трамп намерен добиться «энергетического доминирования» США
Согласно информации ТАСС , пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер сообщил о намерении Дональда Трампа добиться "энергетического доминирования" США в мире. С его слов, вся текущая рабочая неделя руководства администрации США "будет посвящена американской энергетике".
Как пояснил Спайсер, Трамп "полон решимости использовать внутренние энергетические ресурсы (США) для создания рабочих мест" в американской экономике и "укрепления роли, влияния и лидерства Америки за рубежом". Энергетическая тематика являлась "одним из ключевых пунктов повестки дня" в ходе встречи президента США с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, прошедшей 26 июня в Белом доме.
Судя по словам Спайсера, энергетическое доминирование США завоюют благодаря экспорту сжиженного природного газа. Журналисты попросили его уточнить, будет ли связана торговая экспансия американского СПГ на мировом рынке со снижением цен на нефть.
Ранее СМИ стало известно, что Трамп намерен продать половину стратегического нефтяного резерва Соединённых Штатов.
Как заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин, долговременное сохранение стоимости нефти на уровне 40 долл. за баррель приведет к убыточности половины мирового производства данного энергоносителя:
Как пояснил Спайсер, Трамп "полон решимости использовать внутренние энергетические ресурсы (США) для создания рабочих мест" в американской экономике и "укрепления роли, влияния и лидерства Америки за рубежом". Энергетическая тематика являлась "одним из ключевых пунктов повестки дня" в ходе встречи президента США с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, прошедшей 26 июня в Белом доме.
Позже на нынешней неделе мы ожидаем важного заявления о повестке дня нашего президента, направленной на установление энергетического доминирования Америки.
Судя по словам Спайсера, энергетическое доминирование США завоюют благодаря экспорту сжиженного природного газа. Журналисты попросили его уточнить, будет ли связана торговая экспансия американского СПГ на мировом рынке со снижением цен на нефть.
Это много чего означает. Способность быть экспортером сама по себе помогает нам экономически, но у всего этого есть и политический аспект.
Ранее СМИ стало известно, что Трамп намерен продать половину стратегического нефтяного резерва Соединённых Штатов.
Как заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин, долговременное сохранение стоимости нефти на уровне 40 долл. за баррель приведет к убыточности половины мирового производства данного энергоносителя:
При достаточно длительном сохранении цен на нефть на уровне 40 долларов за баррель половина производства нефти в мире будет убыточна. Добыча будет нерентабельна на глубоководных песках Бразилии, на нефтяных песках Канады. Возникнут сложности у производителей сланцевой нефти, за исключением высокоэффективных участков Пермского бассейна. Только производители России, Саудовской Аравии, ряд эффективных проектов в США, Иран и проекты в некоторых других странах, которые имеют относительно низкие издержки, способны сохранить устойчивость при низких ценах на нефть.
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти