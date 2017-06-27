06:52 27 июня

Трамп намерен добиться «энергетического доминирования» США

Согласно информации ТАСС , пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер сообщил о намерении Дональда Трампа добиться "энергетического доминирования" США в мире. С его слов, вся текущая рабочая неделя руководства администрации США "будет посвящена американской энергетике".

Как пояснил Спайсер, Трамп "полон решимости использовать внутренние энергетические ресурсы (США) для создания рабочих мест" в американской экономике и "укрепления роли, влияния и лидерства Америки за рубежом". Энергетическая тематика являлась "одним из ключевых пунктов повестки дня" в ходе встречи президента США с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, прошедшей 26 июня в Белом доме.

Позже на нынешней неделе мы ожидаем важного заявления о повестке дня нашего президента, направленной на установление энергетического доминирования Америки.



Судя по словам Спайсера, энергетическое доминирование США завоюют благодаря экспорту сжиженного природного газа. Журналисты попросили его уточнить, будет ли связана торговая экспансия американского СПГ на мировом рынке со снижением цен на нефть.

Это много чего означает. Способность быть экспортером сама по себе помогает нам экономически, но у всего этого есть и политический аспект.




Ранее СМИ стало известно, что Трамп намерен продать половину стратегического нефтяного резерва Соединённых Штатов.

Как заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин, долговременное сохранение стоимости нефти на уровне 40 долл. за баррель приведет к убыточности половины мирового производства данного энергоносителя:

При достаточно длительном сохранении цен на нефть на уровне 40 долларов за баррель половина производства нефти в мире будет убыточна. Добыча будет нерентабельна на глубоководных песках Бразилии, на нефтяных песках Канады. Возникнут сложности у производителей сланцевой нефти, за исключением высокоэффективных участков Пермского бассейна. Только производители России, Саудовской Аравии, ряд эффективных проектов в США, Иран и проекты в некоторых других странах, которые имеют относительно низкие издержки, способны сохранить устойчивость при низких ценах на нефть.


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Комментарии 31

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  1. Uncle Lee Сегодня, 05:10
    цен на нефть на уровне 40 долларов
    - значит бензин подешевеет !
    А может подорожает !
    Это уж как Сечин скажет ! request
    Uncle Lee
    1. просто экспл Сегодня, 05:15
      бенз подешевеет ? Вы сказок в детстве на начитались ?
      просто экспл
      1. Uncle Lee Сегодня, 05:20
        А Вы такой сурьёзный ? И шутки юмора не понимаете ? hi
        Uncle Lee
    2. yuriy55 Сегодня, 05:15
      Трамп намерен добиться «энергетического доминирования» США

      Что тут сказать?
      «Благими намерениями вымощена дорога в ад» negative
      yuriy55
    3. Горный стрелок Сегодня, 05:16
      Цены на бензин диктует не Сечин, и не цена на нефть. Основной вклад в цену - это акцизы! Т.е. Скрытые налоги. Водка тоже по себестоимости стоит существенно ниже продажной цены... wassat
      Горный стрелок
      1. Стропорез Сегодня, 05:24
        Цитата: Горный стрелок
        Цены на бензин диктует не Сечин, и не цена на нефть. Основной вклад в цену - это акцизы!

        можно было бы и согласиться wink Но .......
        Почему в таком случае,если учесть ,что акцизы константная составляющая,на себестоимость не влияет мировое понижение цен на нефть???
        Смешно правда? laughing
        Стропорез
        1. Uncle Lee Сегодня, 05:31
          Цены на бензин будут расти независимо от цены на нефть ! bully
          Uncle Lee
          1. Стропорез Сегодня, 05:33
            Цитата: Uncle Lee
            Цены на бензин будут расти независимо от цены на нефть !

            Упрощу Вашу фразу: " ЦЕНЫ В РФ БУДУТ РАСТИ" feel
            Стропорез
            1. Uncle Lee Сегодня, 05:35
              Цитата: Стропорез
              Упрощу

              Согласен с Вами на все 100 ! hi
              Uncle Lee
              1. Стропорез Сегодня, 05:39
                Цитата: Uncle Lee
                Согласен с Вами на все 100 ! hi

                drinks
                Происки госдепа wink
                Стропорез
                1. Uncle Lee Сегодня, 05:48
                  А я думаю "Аллигархов" местного разлива. Те, кто в списке Форбса в первых десятках ! hi
                  Uncle Lee
                  1. Стропорез Сегодня, 05:49
                    А телевизор говорит , что госдеп laughing
                    Стропорез
                    1. Uncle Lee Сегодня, 05:52
                      Цитата: Стропорез
                      А телевизор говорит

                      Видимо придется согласиться. Против ТВ не попрешь ! yes
                      Uncle Lee
                      1. Стропорез Сегодня, 06:06
                        Цитата: Uncle Lee
                        Видимо придется согласиться. Против ТВ не попрешь ! yes

                        и макрон тоже гад! sad
                        Стропорез
                    2. мордвин 3 Сегодня, 05:55
                      Цитата: Стропорез
                      А телевизор говорит

                      А ещё, ходют слухи, словно мухи, что в списках олигархов есть некий Киря Шамалов, зять сами знаете кого. laughing
                      мордвин 3
                      1. Стропорез Сегодня, 05:59
                        Цитата: мордвин 3
                        что в списках олигархов есть некий Киря Шамалов, зять сами знаете кого. laughing

                        шо опять "веолоончелист"???? belay
                        Стропорез
            2. Бензорез Сегодня, 06:03
              "Упрощу Вашу фразу: " ЦЕНЫ В РФ БУДУТ РАСТИ"
              Раз оснований для роста цен нет, будем поднимать безосновательно.
              Бензорез
  2. Teberii Сегодня, 05:13
    Доллары все ресурсы за доллары им Всё равно сколько будет это стоить.
    Teberii
  3. просто экспл Сегодня, 05:14
    так почему нефтяники выплаты задерживают если текущая цена выше чем себестоимость ?
    просто экспл
    1. Стропорез Сегодня, 05:28
      Цитата: просто экспл
      так почему нефтяники выплаты задерживают если текущая цена выше чем себестоимость ?

      Это Вам Путин расскажет в прямом эфире. yes
      Стропорез
  4. Изгоняющий либероидов Сегодня, 05:53
    Трамп напряжет Европу будут все покупать по его ценам -рабы не посмеют оспорить решение хозяина.
    Изгоняющий либероидов
  5. мордвин 3 Сегодня, 06:02
    Стропорез,
    Цитата: Стропорез
    шо опять "веолоончелист"????

    Не, ё... гитарист... bully
    мордвин 3
    1. Стропорез Сегодня, 06:04
      Цитата: мордвин 3
      Не, ё... гитарист... bully

      он пианист и пи..дагог laughing
      Стропорез
      1. мордвин 3 Сегодня, 06:07
        Цитата: Стропорез
        он пианист и пи..дагог

        Первый парень на селе. belay fellow
        мордвин 3
        1. Стропорез Сегодня, 06:09
          Цитата: мордвин 3
          Первый парень на селе. belay fellow

          это тесть-дедушка laughing
          Стропорез
  6. Uncle Lee Сегодня, 06:17
    Стропорез,
    Цитата: Стропорез
    тоже гад!
    Куда я попал !
    Как страшно жить !
    Uncle Lee
    1. мордвин 3 Сегодня, 06:20
      Цитата: Uncle Lee
      Куда я попал !
      Как страшно жить !

      Ага, кругом одни музыканты. crying
      мордвин 3
      1. Uncle Lee Сегодня, 06:23
        Хуже ! Как картошка весной - или сожрут, или посадят ! negative
        Uncle Lee
  7. farik68 Сегодня, 06:26
    .... А для этого нужно поссорить Россию со всем миром.....
    farik68
  8. rotmistr60 Сегодня, 06:29
    намерении Дональда Трампа добиться "энергетического доминирования" США в мире

    Если раньше Сша старались это громко не афишировать, а потихоньку работали в этом направлении, то сегодня заявляют громогласно. И наплевать как к таким завышенным амбициям отнесется остальной мир. Борзость прет уже через край и наверное добром это не кончится.
    rotmistr60
  9. viktor. Сегодня, 06:48
    Ну заживёт скоро Украина друзья их газ им будут по дешману отдавать wassat
    viktor.
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