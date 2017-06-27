Трамп намерен добиться «энергетического доминирования» США

Позже на нынешней неделе мы ожидаем важного заявления о повестке дня нашего президента, направленной на установление энергетического доминирования Америки.

Это много чего означает. Способность быть экспортером сама по себе помогает нам экономически, но у всего этого есть и политический аспект.

При достаточно длительном сохранении цен на нефть на уровне 40 долларов за баррель половина производства нефти в мире будет убыточна. Добыча будет нерентабельна на глубоководных песках Бразилии, на нефтяных песках Канады. Возникнут сложности у производителей сланцевой нефти, за исключением высокоэффективных участков Пермского бассейна. Только производители России, Саудовской Аравии, ряд эффективных проектов в США, Иран и проекты в некоторых других странах, которые имеют относительно низкие издержки, способны сохранить устойчивость при низких ценах на нефть.