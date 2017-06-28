Как в России появилось «новое сверхсекретное подразделение спецназа» TURAN
Все больше и больше самых невероятных историй рождается в головах активных пользователей интернет-ресурсами. Это касается практически всех сфер жизни. Естественно, такие истории касаются и армейских формирований, "страшно секретных" подразделений, укомплектованных бойцами с невероятными возможностями. Это вполне объяснимо с точки зрения бизнеса. Больше ажиотажа, больше подписчиков, больше денег в собственном кошельке. Мы привыкли к таким "новостям".
Однако иногда новости необходимо "корректировать". А такое, увы, происходит постоянно. Одна публикация блогера, которая получает множество перепостов, а потом и публикации в некоторых СМИ — и всё. Читатели воспринимают новость как факт. Переубедить в обратном часто невозможно. Ну не могут же столько "уважаемых в Интернете людей" рассказывать сказки. Да и западные СМИ сообщают... Ох уж это преклонение перед "честными СМИ" Европы и Америки!
Практически с середины апреля этого года в различных источниках периодически появляются сообщения об участии в боевых действиях на территории Сирии нового "российского" специального подразделения под странным названием TURAN. Или, как его ещё называют, "спецназ из СССР".
СМИ сообщают о численности этого отряда в 800-1200 человек. Об этнической принадлежности. Выходцы из республик Средней Азии, Кавказа, Азербайджана. О вероисповедании бойцов. Естественно, мусульмане. Даже экипировку и обмундирование иногда описывают. От стареньких "афганок" до современного обмундирования почти всех армий мира. Вооружение — от автоматов советского производства до современных западных образцов...
Естественно, такой отряд должен быть "из самых секретных спецслужб". Первоначально разговор пошел про Чечню. Тем более что батальоны военной полиции из Чечни действительно прибыли в Сирию и прекрасно себя там показывают. Попробовали "на зуб" и Ингушетию. Не получилось. Этнический состав "подкачал"...
Потом прокатилась следующая волна информации. Это супер-пупер секретный отряд ССО России. Тоже понятно, почему. ССО тоже показали себя достаточно серьезной, грамотной и прекрасно обученной структурой. "Примазаться" к таким бойцам за честь. Только и "по морде лица" можно огрести от этих самых бойцов при личной встрече.
Сегодня все-таки нашли безобидную серьезную компанию, которая мало светится, но в известных кругах вполне уважаема. Это спецназ СВР! Принадлежностью именно к этой структуре прекрасно объясняется "самостоятельность" действий TURAN’а. Это же не МО. Потому и не подчиняются ведомству Сергея Шойгу. Интересно, сколько продержится эта версия?
То, что вы прочитаете дальше, не более чем мой собственный взгляд на TURAN. И взгляд этот основан на анализе открытых источников. Никаких сверхсекретных архивов и разговоров со "знающими ситуацию изнутри" людьми.
Итак, откуда появилась идея создания отряда по религиозному принципу? Это не ноу-хау командования TURAN. Это прямое копирование мусульманского батальона времен афганской войны. Именно тогда впервые СССР использовал свои возможности. Мы многонациональная страна. Многие языки среднеазиатских народов практически совпадают с языками народов в Афганистане. А принадлежность к одной религии помогает быстро находить общий язык. Не нарушать моральных, этических и религиозных канонов, а это для азиатских стран действительно существенный фактор.
И вот тут открывается первая нестыковка нового "отряда спецназа России". TURAN не скрывает, как я писал выше, своего этнического состава. Это граждане не столько России, сколько других стран. Как бы мы ни относились к Азербайджану, Узбекистану, Таджикистану, Туркменистану, Киргизии, Казахстану и прочим бывшим советским республикам, никто не станет отрицать, что это независимые страны. Не Россия. Или в России появился собственный иностранный легион?
Есть ещё одна нестыковка, о которой мало пишут в российской и западной прессе, но много говорят в арабских СМИ. Место формирования TURAN’а. Не Россия или любая из бывших советских республик. Нет, это... Сирия! TURAN формировался на востоке долины Вади Баррада около Пальмиры! (Саудовское издание Al-Watan Saudi Arabia). Россия не формирует собственные воинские формирования за границей.
Теперь о вооружении и экипировке. Действительно, при работе некоторых спецподразделений ССО используются различная форма одежды и вооружение. Специфика работы таких подразделений несколько иная, чем работа TURAN’а. И численность тоже. Об этом я как-то писал в одной из статей. А что мы видим в этом отряде? Мы видим неплохо подготовленных бойцов обычного разведывательного подразделения. И работают они именно как специалисты по противодействию диверсионно-разведывательным группам противника.
Ещё интересный факт. Четкое дозирование информации в прессе и в Интернете. Это не случайные "засветки" бойцов, а вполне хорошо оформленные рекламные ролики о суперменах из TURAN’а. А кто у нас чаще всего использует рекламу как двигатель?.. Напомню, в прошлом году в сети и различных СМИ частенько упоминалась ЧВК Вагнера... Просто информация к размышлению.
Иногда спрашивают о собственно самом названии TURAN. Предлагаю вам провести эксперимент. Спросите вашего знакомого из любой азиатской республике о Туране. Удивитесь, но почти в каждом тюркском народе есть рассказы о некогда существовавшем огромном государстве Туран. Оно располагалось на территории от Алтая до Средиземного моря. Историки, правда, этого факта не подтверждают, но сама идея сегодня очень популярна именно у тюркских народов. А это как раз и есть основные "поставщики" бойцов для отряда.
TURAN сегодня активно работает в провинции Хама. Основная специализация отряда — контрпартизанская борьба. После введения известных ограничений меморандумом о зонах деэскалации в Сирии отряд был переброшен из провинции Хама в провинцию Хомс.
Так кто же они такие? Почему сегодня их можно увидеть на тренировках в клубах и тирах России? Почему пополнение для TURAN’а готовится в частных спортивных клубах? Ответ прост. ЧВК!
Да, война для некоторой категории людей не более чем работа. Обычная работа, за которую неплохо платят. Восхвалять этих людей или осуждать глупо. Государство, любое и при всей своей мощи, иногда не может решать те же задачи, что решает ЧВК. Не может именно в силу того, что оно государство. А "частник" может. Он мобилен и вполне подготовлен. Не ограничен в выборе бойцов. Частника не интересует гражданство сотрудника, его этническая принадлежность, его мировоззрение. А многочисленные сообщения в СМИ об успехах TURAN’а не более чем рекламная акция для привлечения новых сотрудников.
Рассказы о принадлежности TURAN’а к спецслужбам из серии "одна баба сказала". Хотя отрицать, что возможно, повторяю, возможно, отряд выполняет и некоторые "просьбы" спецов, нельзя. Dans la guerre comme à la guerre. Главное, отряд действует именно с той стороны линии фронта, с которой необходимо нам. А значит, TURAN делает правильную работу, чтобы про него ни говорили. И делает это хорошо, опять же, судя по видеоматериалам, которые выложены в сеть.
Просматривая западные издания, я заметил, что TURAN сегодня часто используют для объяснения агрессивной политики России. В частности, некоторые западные аналитики прямо говорят о воинском подразделении, которое призвано не столько воевать с террористами, сколько "привлекать мирных сирийцев на сторону Кремля". Увы, но война на информационном поле продолжается. И, как видите, используются любые средства, чтобы доказать американскому и европейскому обывателю необходимость увеличения военных бюджетов, необходимость подготовки себя к войне. А по большому счету, внушить неизбежность войны... Вот такие они, современные реалии...
Однако иногда новости необходимо "корректировать". А такое, увы, происходит постоянно. Одна публикация блогера, которая получает множество перепостов, а потом и публикации в некоторых СМИ — и всё. Читатели воспринимают новость как факт. Переубедить в обратном часто невозможно. Ну не могут же столько "уважаемых в Интернете людей" рассказывать сказки. Да и западные СМИ сообщают... Ох уж это преклонение перед "честными СМИ" Европы и Америки!
Практически с середины апреля этого года в различных источниках периодически появляются сообщения об участии в боевых действиях на территории Сирии нового "российского" специального подразделения под странным названием TURAN. Или, как его ещё называют, "спецназ из СССР".
СМИ сообщают о численности этого отряда в 800-1200 человек. Об этнической принадлежности. Выходцы из республик Средней Азии, Кавказа, Азербайджана. О вероисповедании бойцов. Естественно, мусульмане. Даже экипировку и обмундирование иногда описывают. От стареньких "афганок" до современного обмундирования почти всех армий мира. Вооружение — от автоматов советского производства до современных западных образцов...
Естественно, такой отряд должен быть "из самых секретных спецслужб". Первоначально разговор пошел про Чечню. Тем более что батальоны военной полиции из Чечни действительно прибыли в Сирию и прекрасно себя там показывают. Попробовали "на зуб" и Ингушетию. Не получилось. Этнический состав "подкачал"...
Потом прокатилась следующая волна информации. Это супер-пупер секретный отряд ССО России. Тоже понятно, почему. ССО тоже показали себя достаточно серьезной, грамотной и прекрасно обученной структурой. "Примазаться" к таким бойцам за честь. Только и "по морде лица" можно огрести от этих самых бойцов при личной встрече.
Сегодня все-таки нашли безобидную серьезную компанию, которая мало светится, но в известных кругах вполне уважаема. Это спецназ СВР! Принадлежностью именно к этой структуре прекрасно объясняется "самостоятельность" действий TURAN’а. Это же не МО. Потому и не подчиняются ведомству Сергея Шойгу. Интересно, сколько продержится эта версия?
То, что вы прочитаете дальше, не более чем мой собственный взгляд на TURAN. И взгляд этот основан на анализе открытых источников. Никаких сверхсекретных архивов и разговоров со "знающими ситуацию изнутри" людьми.
Итак, откуда появилась идея создания отряда по религиозному принципу? Это не ноу-хау командования TURAN. Это прямое копирование мусульманского батальона времен афганской войны. Именно тогда впервые СССР использовал свои возможности. Мы многонациональная страна. Многие языки среднеазиатских народов практически совпадают с языками народов в Афганистане. А принадлежность к одной религии помогает быстро находить общий язык. Не нарушать моральных, этических и религиозных канонов, а это для азиатских стран действительно существенный фактор.
И вот тут открывается первая нестыковка нового "отряда спецназа России". TURAN не скрывает, как я писал выше, своего этнического состава. Это граждане не столько России, сколько других стран. Как бы мы ни относились к Азербайджану, Узбекистану, Таджикистану, Туркменистану, Киргизии, Казахстану и прочим бывшим советским республикам, никто не станет отрицать, что это независимые страны. Не Россия. Или в России появился собственный иностранный легион?
Есть ещё одна нестыковка, о которой мало пишут в российской и западной прессе, но много говорят в арабских СМИ. Место формирования TURAN’а. Не Россия или любая из бывших советских республик. Нет, это... Сирия! TURAN формировался на востоке долины Вади Баррада около Пальмиры! (Саудовское издание Al-Watan Saudi Arabia). Россия не формирует собственные воинские формирования за границей.
Теперь о вооружении и экипировке. Действительно, при работе некоторых спецподразделений ССО используются различная форма одежды и вооружение. Специфика работы таких подразделений несколько иная, чем работа TURAN’а. И численность тоже. Об этом я как-то писал в одной из статей. А что мы видим в этом отряде? Мы видим неплохо подготовленных бойцов обычного разведывательного подразделения. И работают они именно как специалисты по противодействию диверсионно-разведывательным группам противника.
Ещё интересный факт. Четкое дозирование информации в прессе и в Интернете. Это не случайные "засветки" бойцов, а вполне хорошо оформленные рекламные ролики о суперменах из TURAN’а. А кто у нас чаще всего использует рекламу как двигатель?.. Напомню, в прошлом году в сети и различных СМИ частенько упоминалась ЧВК Вагнера... Просто информация к размышлению.
Иногда спрашивают о собственно самом названии TURAN. Предлагаю вам провести эксперимент. Спросите вашего знакомого из любой азиатской республике о Туране. Удивитесь, но почти в каждом тюркском народе есть рассказы о некогда существовавшем огромном государстве Туран. Оно располагалось на территории от Алтая до Средиземного моря. Историки, правда, этого факта не подтверждают, но сама идея сегодня очень популярна именно у тюркских народов. А это как раз и есть основные "поставщики" бойцов для отряда.
TURAN сегодня активно работает в провинции Хама. Основная специализация отряда — контрпартизанская борьба. После введения известных ограничений меморандумом о зонах деэскалации в Сирии отряд был переброшен из провинции Хама в провинцию Хомс.
Так кто же они такие? Почему сегодня их можно увидеть на тренировках в клубах и тирах России? Почему пополнение для TURAN’а готовится в частных спортивных клубах? Ответ прост. ЧВК!
Да, война для некоторой категории людей не более чем работа. Обычная работа, за которую неплохо платят. Восхвалять этих людей или осуждать глупо. Государство, любое и при всей своей мощи, иногда не может решать те же задачи, что решает ЧВК. Не может именно в силу того, что оно государство. А "частник" может. Он мобилен и вполне подготовлен. Не ограничен в выборе бойцов. Частника не интересует гражданство сотрудника, его этническая принадлежность, его мировоззрение. А многочисленные сообщения в СМИ об успехах TURAN’а не более чем рекламная акция для привлечения новых сотрудников.
Рассказы о принадлежности TURAN’а к спецслужбам из серии "одна баба сказала". Хотя отрицать, что возможно, повторяю, возможно, отряд выполняет и некоторые "просьбы" спецов, нельзя. Dans la guerre comme à la guerre. Главное, отряд действует именно с той стороны линии фронта, с которой необходимо нам. А значит, TURAN делает правильную работу, чтобы про него ни говорили. И делает это хорошо, опять же, судя по видеоматериалам, которые выложены в сеть.
Просматривая западные издания, я заметил, что TURAN сегодня часто используют для объяснения агрессивной политики России. В частности, некоторые западные аналитики прямо говорят о воинском подразделении, которое призвано не столько воевать с террористами, сколько "привлекать мирных сирийцев на сторону Кремля". Увы, но война на информационном поле продолжается. И, как видите, используются любые средства, чтобы доказать американскому и европейскому обывателю необходимость увеличения военных бюджетов, необходимость подготовки себя к войне. А по большому счету, внушить неизбежность войны... Вот такие они, современные реалии...
Автор: Александр Ставер
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