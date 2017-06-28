Надя и яйца

Вот так и проходит земная слава… Даже громкая. Даже та, что разносилась на всю «свободную Европу». А сколько было восторженных слов: «Героиня!», «Символ борьбы с Россией», «Свободная украинка». Еще сравнительно недавно: «Надя Савченко голодует уже n-ные сутки», - гласил транспарант, висевший в Верховной раде.Теперь те, кто некогда восхвалял «героиню»-наводчицу, развернулись на 180 градусов: «Агент Путина», «российская шпионка» и т.д.Приехала Надежда в Николаев – и встретили ее… яйцами. Точнее, яйца пошли в ход чуть позднее – сначала праворадикалы устроили скандал на площади Леонтовича. Скандировали в лицо нардепу кричалку: «Чемодан, вокзал, Россия». Все те, кто ратовал за свободу Надежды – активисты (запрещенного в РФ) «Правого сектора», партии «Свобода» и других экстремистских группировок, – обвинили свою былую «икону» в том, что она… работает на Россию, а также ведет переговоры с «террористами».Когда Савченко уже хотела покинуть площадь и направлялась к своей машине – в нее полетело еще одно яйцо. Его кинула некая дама из крайне националистической партии «Свобода», после чего вступила в драку с полицейским и укусила его за руку. За кидальщицу вступилась толпа: видимо, теперь, если бы ее привлекли к ответственности за сопротивление сотрудникам полиции, впору радикалам вылепить себе новую героиню – из того же «материала», из которого они лепят себе «хероев» в последние годы.Это уже не первый раз, когда Надежду Савченко жестко обвиняют в сотрудничестве с Москвой и с так называемыми «террористами» и на этом основании пытаются «народно люстрировать». Еще в июле 2016 года бывшую «пассионарию» и «украинскую Жанну Д’Арк» хотели закидать яйцами в Одессе (да не попали).Отношение к ней меняется не только у рядовых «украинских патриотов», кто восхищался ее «подвигами», но и у властей. Чего стоит отмена «закона Савченко» украинскими властями! А ведь когда-то этот закон (согласно которому один день предварительного заключения приравнивается к двум дням лишения свободы) считался чуть ли не образцом демократии. Его отменили, в основном, именно из-за того, что автор оказалась не таким уж безупречным «героем Украины». Да и не только из-за этого: помимо уголовников, которые вышли досрочно, закон Савченко давал возможность выйти раньше из тюрем тем, кто осужден по политическим статьям («сепаратизм» и т.д.).В чем же провинилась Савченко перед праворадикалами?. Она все так же ненавидит Россию, все также оправдывает свои злодеяния на Донбассе. Но...Одно из главных обвинений против нее – это переговоры с лидерами Народных Республик – Александром Захарченко и Игорем Плотницким. И, хотя речь на этих переговорах шла о судьбе украинских пленных, радикальные майданщики не могут ей этого простить. Для них. Пусть даже и тех, которые воевали за сомнительные украинские интересы в преступной войне, развязанной хунтой.В общем, кумирша, ставшая символом борьбы с Россией не только на самой Украине, но и в Европе, та, в защиту которой устраивали голодовки многие зарубежные знаменитости, - внезапно «испортилась». Стоило лишь произнести несколько относительно трезвых мыслей о необходимости переговоров с ДНР и ЛНР, а также провести с ними диалог о судьбе солдат, которых украинская власть бросает, как пушечное мясо, в огонь войны.Кроме того, Савченко «опускают» еще и из-за ее президентских амбиций. В виде страдающей узницы она была приемлема для всех майданщиков. Теперь это – конкурент. А с конкурентами что делают? Правильно - стремятся потопить всеми доступными способами.Безусловно,, даже несмотря на то, что в нее ныне кидают яйца и пытаются избить прямо на встречах с электоратом., соучастие в зверствах карательного батальона «Айдар». Недавно исполнилось ровно три года с момента гибели журналистов ВГТРК Игоря Корнелюка и Антона Волошина (именно в наводке на группу беженцев и на этих журналистов обвиняли Надежду Савченко). Помимо этого убийства, за ней числятся и другие грехи: многие пленные рассказывали, что Савченко лично принимала участие в пытках.Но при этом весьма тревожно то, что за малейшее несогласие радикалы-неонацисты готовы подвергнуть «народной люстрации» (забросать яйцами, избить, устроить еще какую-либо пакость) даже человека, которого некогда воздвигали на знамя.Невозможно и представить себе тот прессинг, которому эти люди подвергаются каждый день, каждый час, каждую минуту своей жизни. Которых (в отличие от той же Савченко) не защищают полицейские, а даже если хотят защитить, то не всегда могут это сделать. И это по-настоящему страшно – ведь это наши соотечественники, наши братья, даже если кто-то относится к ним с пренебрежением за то, что они сейчас не могут восстать против беспредела праворадикалов, имеющих поддержку в высших эшелонах власти.