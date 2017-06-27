06:53 27 июня

В Белом доме заявили, что Асад "готовит новую химическую атаку"

На фоне публикаций в немецкой прессе о том, что Трамп, отдавая приказ о нанесении удара по аэродрому «Аш-Шайрат» в Сирии, знал, что ВВС САР не применяли химоружия в провинции Идлиб, в американской прессе выходит примечательный материал. В нём утверждается, что Вашингтон пригрозил президенту Сирии Башару Асаду в случае «новой химической атаки» осуществить «акцию возмездия».

В материале ссылаются на пресс-секретаря Белого дома Шона Спайсера, заявившего о том, что «за повторное массовое убийство Асад заплатит большую цену».

В Белом доме заявили, что Асад "готовит новую химическую атаку"




Спайсер также добавил, что США находятся в Сирии и Ираке для уничтожения террористической группировки «Исламское государство» (ИГИЛ*, запрещено в РФ).

По словам пресс-секретаря Белого дома, разведка США «выявила подготовку войск Асада к применению химического оружия в Сирии».
Спайсер:
Это неминуемо приведёт к массовой гибели гражданского населения, включая безвинных детей. Всё это похоже на подготовку к той химической атаке, которая осуществлялась 4 апреля этого года.


При этом г-н Спайсер не прокомментировал материалы немецких журналистов о том, что Трамп отдавал приказ на удар крылатыми ракетами по Сирии, изначально зная, что «применение химического оружия Асадом» - провокация боевиков, которые находились (находятся до сих пор) в провинции Идлиб. Выходит, что и теперь к новой провокации в Сирии готовятся именно боевики.



Использованы фотографии: Фейсбук
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Комментарии 27

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  1. Малый Сегодня, 05:54
    Вот па(слово матом)дная же политика матрасников внаглую поддерживать игил и при этом типа мы с ними боремся....слова матом один сплошной мат!!!
    Малый
    1. Teberii Сегодня, 05:59
      Бороться не значит побороть,планы другие.
      Teberii
      1. 210окв Сегодня, 06:02
        Необходима химатака против Белого Дома.. wassat
        210окв
        1. андрей юрьевич Сегодня, 06:08
          Цитата: 210окв
          Необходима химатака против Белого Дома.. wassat
          не уподобляйтесь Михану-Отделу...не нужно безответственных заявлений.
          андрей юрьевич
        2. Вас Влад Сегодня, 06:17
          Цитата: 210окв
          Необходима химатака против Белого Дома..

          Не это слишком большой масштаб провокации ,под этим предлогом можно и Сирию и Иран в придачу раскатать!Башен близнецов на две страны хватило feel
          Вас Влад
      2. Delink Сегодня, 06:04
        Американцам главное первыми крикнуть и мир поверит. А то что они каждый день борятся с ИГ поставляя им оружие, это уже норма.
        Delink
    2. сибиралт Сегодня, 06:32
      Намек понят. Ждем провокации со стороны подконтрольных штатам террористов.
      сибиралт
  2. Изгоняющий либероидов Сегодня, 05:55
    Читаем как есть -беглый дом из сша готовит новую провокацию в Сирии, с якобы приминением газа армией, конечно же против собственного населения.
    Изгоняющий либероидов
    1. Вас Влад Сегодня, 06:35
      Брэдли Мэннинг о химических боеприпасах слил инфу викиликс:Ниже приводим перевод одной из статей WikiLeaks , уличающей американцев в циничном использовании химического оружия против иракской армии и мирного населения Ирака.

      Соединённые Штаты уличены в том, что отправили в Ирак для своих солдат как минимум 2 386 единиц химического оружия ближнего действия. Об этом упоминается в докладе, объёмом в 2000 стр., который удалось получить редакции портала Викиликс, где перечислены более 1 000 000 единиц амуниции, поставленной для армии США в Ирак.
      Элементы химического оружия, согласно принятой среди стран-членов НАТО классификации, получили гриф «Химическое оружие и оборудование»      .Причём многие боеприпасы ушли в неизвестном направлении...
      Вас Влад
  3. askort154 Сегодня, 05:59
    Американцы тупо, не скрывая, готовят новую химическую провокацию в Сирии.
    askort154
  4. Горный стрелок Сегодня, 06:01
    Короче, надо быть сильным. Чтобы полосатоухий гопник из подворотни опасался плевать на спину.
    Пока гегемон просто не озадачивается даже правдоподобным объяснениями своей гнусной политики. Наши ВКС не дают просто разбомбить Асада - тогда они провокации устраивают. И бьют из-под тишка.
    Горный стрелок
  5. Баракуда Сегодня, 06:04
    Да достали эти д.еб.и ло.иды с овального кабинета ! am Нет у Ассада химоружия !
    Баракуда
    1. Delink Сегодня, 06:11
      Американцы в этом не уверены. Они как китайские болванчики (слова Путина) тупо повторяются.
      Delink
      1. sabakina Сегодня, 06:37
        Химоружия у Ассада, но, но матрасы и химреактивы для обеззараживания воды признают оружием.
        sabakina
  6. Uncle Lee Сегодня, 06:04
    А может мне провести химическую атаку на белый дом - подбросить моя портянку в овальный кабинет !
    Uncle Lee
    1. андрей юрьевич Сегодня, 06:09
      Цитата: Uncle Lee
      А может мне провести химическую атаку на белый дом - подбросить моя портянку в овальный кабинет !

      бесчеловечно.
      андрей юрьевич
      1. Uncle Lee Сегодня, 06:11
        Знаю. Зато действенно !
        Uncle Lee
  7. ИмПерц Сегодня, 06:04
    Во цирк и обезьяны с гранатами...
    Молодцы, тупо гнут свою линию. И ведь продавят.
    ИмПерц
  8. tchoni Сегодня, 06:05
    Ну и чего? Готовимся поставить 100500 С400 Ирану и столько же Панцирей генноссе Асаду? Или опять выразим озабоченность?-)
    tchoni
  9. Delink Сегодня, 06:07
    Как наши отреагируют на атаку американцев? Ведь они типа прощупали нашу ПРО и теперь она им не страшна.
    Delink
  10. 3vs Сегодня, 06:09
    "Белые каски", видимо, готовят уже новые ролики.
    Просьба всех честных людей выкладывать эти поделки в интернет, чтобы не дать наглосаксам повод для
    очередных бомбёжек.
    Что-то мне подсказывает, что в этот раз наглосаксам это уже даром не пройдёт...
    3vs
    1. Delink Сегодня, 06:24
      А где Вы на востоке среди "белых касок" нашли честных людей?
      Delink
  11. Баракуда Сегодня, 06:15
    А меня в это время агитируют в Сирию "подержаться" за что-то тяжелое. ( за Ассада ). Билеты,пролет оплачивают. Весь прикол, что наши - израильтяне спонсоры. И на "ВО" сидят - кто бы догадался ? request
    Но жару я не люблю. Не полечу. Дерьма и тут хватает. Если что, Донбасс рядом.
    Баракуда
  12. rotmistr60 Сегодня, 06:15
    «за повторное массовое убийство Асад заплатит большую цену».

    Ни как не могут успокоиться по отношению к Асаду. Решили в который раз пойти по проторенной дорожке - провокация через подконтрольных боевиков и конечно "Белых касок", которые без средств защиты будут смывать водой "зарин". Нашим тоже нужно готовиться дать ответку иначе нас уже просто не поймут.
    rotmistr60
  13. Zhnec Сегодня, 06:19
    Цитата: tchoni
    Ну и чего? Готовимся поставить 100500 С400 Ирану и столько же Панцирей генноссе Асаду? Или опять выразим озабоченность?-)

    Озабоченность наше всё! Сплошные "ля-ля" и переживания о счетах в зарубежных банках. angry
    Zhnec
  14. magadan72 Сегодня, 06:31
    Прикольно!хим.оружие отличный предлог для США УНИВЕРСАЛЬНЫЙ!даже я бы сказал.На все случаи я бы сказал!Кто то пустил газ-разбомбили страну!вот если не дай бог конечно!!! произведет теракт какой нибудь борадатый гражданин США с каким нибудь аммиаком или другим доступным дерьмом .Надо по логике Пентагона сразу разбомбить белый дом и осудить тов. Трампа!А потом сделать вид разбора полётов!Совсем оскуднело США- не хватает фантазии- придумали бы что нибудь новое пологичнее и интереснее.Да и тов. Маккейн по моему давно завербовынный спящий агент Вьетнама и КГБ.Просто потерялся в жизни на отмазках прикрытия!
    magadan72
  15. Лена Петрова Сегодня, 06:40
    Цитата: Zhnec
    Сплошные "ля-ля" и переживания о счетах в зарубежных банках

    Таки-думаете, что у Шойгу есть счета в зарубежных банках?
    Лена Петрова
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