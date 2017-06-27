В Белом доме заявили, что Асад "готовит новую химическую атаку"

Это неминуемо приведёт к массовой гибели гражданского населения, включая безвинных детей. Всё это похоже на подготовку к той химической атаке, которая осуществлялась 4 апреля этого года.

На фоне публикаций в немецкой прессе о том, что Трамп, отдавая приказ о нанесении удара по аэродрому «Аш-Шайрат» в Сирии, знал, что ВВС САР не применяли химоружия в провинции Идлиб, в американской прессе выходит примечательный материал. В нём утверждается, что Вашингтон пригрозил президенту Сирии Башару Асаду в случае «новой химической атаки» осуществить «акцию возмездия».В материале ссылаются на пресс-секретаря Белого дома Шона Спайсера, заявившего о том, что «за повторное массовое убийство Асад заплатит большую цену».Спайсер также добавил, что США находятся в Сирии и Ираке для уничтожения террористической группировки «Исламское государство» (ИГИЛ*, запрещено в РФ).По словам пресс-секретаря Белого дома, разведка США «выявила подготовку войск Асада к применению химического оружия в Сирии».Спайсер:При этом г-н Спайсер не прокомментировал материалы немецких журналистов о том, что Трамп отдавал приказ на удар крылатыми ракетами по Сирии, изначально зная, что «применение химического оружия Асадом» - провокация боевиков, которые находились (находятся до сих пор) в провинции Идлиб. Выходит, что и теперь к новой провокации в Сирии готовятся именно боевики.