06:52 27 июня

Трамп: США делают лучшую военную технику

Как сообщает РИА Новости , президент США Дональд Трамп в ходе состоявшейся 26 июня встречи с премьер-министром Индии Нарендру Моди выразил признательность за приобретение военного оборудования у США, указав, что никто "даже близко" не делает его лучше, чем США.

Спасибо вам огромное. И спасибо огромное за технику, за заказ техники у США… Никто не делает военное оборудование так, как делаем мы. Никто даже близко (не подошел) к нам.


26 июня госдепартамент США выдал разрешение на отгрузку Индии военно-транспортного самолета С-17 и четырех авиационных двигателей. Общая стоимость сделки оценивается в 366 млн. долл.



С-17


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Комментарии 16

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  1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 06:18
    Тут уж как всегда -сам себя не похалишь, никто не похвалит.
    Изгоняющий либероидов
    1. Тралл Сегодня, 06:20
      Так что, теперь США - родина слонов? smile
      Тралл
      1. андрей юрьевич Сегодня, 06:24
        всяк кулик,своё болото хвалит.
        андрей юрьевич
      2. Изгоняющий либероидов Сегодня, 06:28
        Индия -родина только слоних !! wassat
        Изгоняющий либероидов
      3. Wild_Grey_Wolf Сегодня, 06:50
        Делаю лучшую ну молодцы, пусть делают. А мы двигаемся дальше . . . открывать рот не мешки ворочать.
        Wild_Grey_Wolf
    2. Titsen Сегодня, 06:38
      Цитата: Изгоняющий либероидов
      сам себя не похалишь, никто не похвалит.


      Как оплёванный пойдёшь!

      Создаётся впечатление, что Трамп-Пам-Пам не матрасный президент, а коммивояжёр!
      Titsen
    3. Владимирец Сегодня, 06:48
      Цитата: Изгоняющий либероидов
      сам себя не похалишь, никто не похвалит.

      Ну справедливости ради, американцы по многим позициям делают действительно хороший продукт. Другой вопрос, нужен ли этот хай-тек подавляющему большинству стран, да ещё и за такие деньги. request Как говорится, если нет разницы, то зачем платить больше?
      Владимирец
  2. Изгоняющий либероидов Сегодня, 06:19
    Индусы еще не получили от сша лицензии -тогда вмиг вся американская техника окажится "ужасной, сложной, очень дорогой " !
    Изгоняющий либероидов
  3. Баракуда Сегодня, 06:31
    У них кроме Локхид Мартин , есть еще БЕЙСБОЛЬНАЯ бита и Брюс Уилис... winked
    Баракуда
    1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 06:33
      Ну да, как в рекламе -"Брюс вылез, Брюс залез. .." ! lol
      Изгоняющий либероидов
  4. Александр 3 Сегодня, 06:33
    Необходимо что бы США сами в это верили и тогда всё будет хорошо-Ф35 ,абрамсы и прочее -самое лучшее в мире
    Александр 3
  5. Сергей-svs Сегодня, 06:35
    Вот что очень хорошо умеют делать "матрасы", так это впаривать союзничкам своё - гумно, которое в большинстве своем даже далеко не первой свежести! yes
    Сергей-svs
  6. к174ун7 Сегодня, 06:36
    Дональд настоящий бизнесмен, специалист по рекламе. Премьеру Индии он сообщил, что военную технику. никто "даже близко" не делает его лучше, чем США. Порошенке он успел за несколько минут указать, что никто "даже близко" не добывает лучшего угля, чем США. В итоге Индии - самолет, Украине - уголь.
    к174ун7
  7. inkass_98 Сегодня, 06:39
    Читайте Ильфа и Петрова: "Без паблисити нет просперити". Написано почти сто лет назад, но актуальности не теряет.
    Трамп бузинессмен, ничего другого ему не остается, только реклама техники производства США. Не, ну не нашу или французкую технику ему рекламировать же? Это только Горбачев мог до подобных вещей унизиться.
    inkass_98
  8. Yak28 Сегодня, 06:46
    Не, ну военная техника США действительно не плохая,особенно электронная начинка.А выяснить чья самая лучшая может только война.Мне кажется если бы те же самолёты,танки России продавались по цене американских аналогов,то продажи российской техники упали бы в разы.
    Yak28
  9. Толстоевский Сегодня, 06:51
    и горит она лучше всех
    Толстоевский
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