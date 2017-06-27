Трамп: США делают лучшую военную технику
Как сообщает РИА Новости , президент США Дональд Трамп в ходе состоявшейся 26 июня встречи с премьер-министром Индии Нарендру Моди выразил признательность за приобретение военного оборудования у США, указав, что никто "даже близко" не делает его лучше, чем США.
26 июня госдепартамент США выдал разрешение на отгрузку Индии военно-транспортного самолета С-17 и четырех авиационных двигателей. Общая стоимость сделки оценивается в 366 млн. долл.
Спасибо вам огромное. И спасибо огромное за технику, за заказ техники у США… Никто не делает военное оборудование так, как делаем мы. Никто даже близко (не подошел) к нам.
26 июня госдепартамент США выдал разрешение на отгрузку Индии военно-транспортного самолета С-17 и четырех авиационных двигателей. Общая стоимость сделки оценивается в 366 млн. долл.
С-17
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти