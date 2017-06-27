МИД ФРГ не рассчитывает на скорое разрешение конфликта в Донбассе

Очень трудно найти решение после столь многих лет (конфликта). Конечно, мы пытаемся, но не похоже, что нам удастся урегулировать ситуацию в краткосрочной перспективе.

Согласно информации РИА Новости , новостное агентство Рейтер сообщает о том, что глава внешнеполитического ведомства ФРГ Зигмар Габриэль полагает, что конфликт на востоке Украины не может быть разрешен в ближайшее время.Ранее контактная группа по Украине в ходе встречи в Минске условилась о введении перемирия в Донбассе с полуночи 24 июня. Предполагалось, как заявил спецпредставитель ОБСЕ Мартина Сайдика, что режим тишины будет установлен "вдоль всей линии соприкосновения на период сбора урожая, с 24 июня по 31 августа". Однако стороны уже успели обвинить друг друга в обстрелах.Как считает глава МИД Германии, в нарушении перемирия виновны как правительственные силы Украины, так и ополченцы.