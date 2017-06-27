06:52 27 июня

МИД ФРГ не рассчитывает на скорое разрешение конфликта в Донбассе

Согласно информации РИА Новости , новостное агентство Рейтер сообщает о том, что глава внешнеполитического ведомства ФРГ Зигмар Габриэль полагает, что конфликт на востоке Украины не может быть разрешен в ближайшее время.

Ранее контактная группа по Украине в ходе встречи в Минске условилась о введении перемирия в Донбассе с полуночи 24 июня. Предполагалось, как заявил спецпредставитель ОБСЕ Мартина Сайдика, что режим тишины будет установлен "вдоль всей линии соприкосновения на период сбора урожая, с 24 июня по 31 августа". Однако стороны уже успели обвинить друг друга в обстрелах.

Как считает глава МИД Германии, в нарушении перемирия виновны как правительственные силы Украины, так и ополченцы.


Очень трудно найти решение после столь многих лет (конфликта). Конечно, мы пытаемся, но не похоже, что нам удастся урегулировать ситуацию в краткосрочной перспективе.


МИД ФРГ не рассчитывает на скорое разрешение конфликта в Донбассе


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  1. Толстоевский Сегодня, 06:50
    иными словами - фашисты будут биться до полного их истребления
    Толстоевский
  2. 30 вис Сегодня, 06:52
    Конфликт разрешить можно быстро - Признать свидомое правительство не легитимным , осудить действия свидо укров, отказать в любой помощи , ввести санкции экономические -политические Предать суду Вальцмана -Гройсмана -Капительман ,Турчинова и сбежавшего в америку Яценюка ...
    30 вис
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