Глава Совбеза РФ проведёт совещание в Крыму по развитию судостроения в регионе

Отдельное внимание будет уделено роли судостроительных предприятий Республики Крым и города Севастополя в обеспечении обороны и безопасности государства.Также в повестку дня включена тема обеспечения национальной безопасности в области использования водных ресурсов в Крыму.

Глава Совета безопасности РФ Николай Патрушев сегодня посещает Симферополь. В административном центре Республики Крым будет проведено совещание, основной вопрос обсуждения на котором – использование водных ресурсов в Крыму, а также развитие судостроительной отрасли.Информационное агентство ТАСС приводит заявление пресс-службы Совета безопасности РФ:Нужно подчеркнуть, что Николай Патрушев является выпускником Ленинградского кораблестроительного института, а потому тематика судостроения для него не является «терра инкогнита». До совещания в Крыму по вопросам развития судостроительной отрасли Патрушев ранее проводил аналогичные совещания в Санкт-Петербурге, а также в Карелии и на Дальнем Востоке.От развития отрасли судостроения в Крыму и Севастополе во многом зависит и экономика. Совершенствование сферы позволит открыть новые рабочие места, привести в регион дополнительные инвестиции и новые технологии.Ранее глава Севастополя Дмитрий Овсянников отметил, что Севастополь станет основным центром судостроения и судоремонта для Черноморского флота.