10:42 27 июня

Глава Совбеза РФ проведёт совещание в Крыму по развитию судостроения в регионе

Глава Совета безопасности РФ Николай Патрушев сегодня посещает Симферополь. В административном центре Республики Крым будет проведено совещание, основной вопрос обсуждения на котором – использование водных ресурсов в Крыму, а также развитие судостроительной отрасли.
Информационное агентство ТАСС приводит заявление пресс-службы Совета безопасности РФ:
Отдельное внимание будет уделено роли судостроительных предприятий Республики Крым и города Севастополя в обеспечении обороны и безопасности государства.Также в повестку дня включена тема обеспечения национальной безопасности в области использования водных ресурсов в Крыму.


Глава Совбеза РФ проведёт совещание в Крыму по развитию судостроения в регионе



Нужно подчеркнуть, что Николай Патрушев является выпускником Ленинградского кораблестроительного института, а потому тематика судостроения для него не является «терра инкогнита». До совещания в Крыму по вопросам развития судостроительной отрасли Патрушев ранее проводил аналогичные совещания в Санкт-Петербурге, а также в Карелии и на Дальнем Востоке.

От развития отрасли судостроения в Крыму и Севастополе во многом зависит и экономика. Совершенствование сферы позволит открыть новые рабочие места, привести в регион дополнительные инвестиции и новые технологии.

Ранее глава Севастополя Дмитрий Овсянников отметил, что Севастополь станет основным центром судостроения и судоремонта для Черноморского флота.

Использованы фотографии: OK.ru
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Комментарии 15

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  1. Тралл Сегодня, 07:20
    Патрушев под курортный сбор не попадет? smile
    Патрушев является выпускником Ленинградского кораблестроительного института, а потому тематика судостроения для него не является «терра инкогнита»

    Если кураторов отраслей назначать по первому ВУЗу, то сатирик М.Задорнов легко справился бы с авиастроением не хуже младшего Рогозина.
    Тралл
    1. VadimSt Сегодня, 07:52
      Да ничего! Вон, Лукашенко, историк, а рулит сразу и как президент, и как главнокомандующий, и как председатель совбеза, и как президент олимпийского комитета, - успевает.
      VadimSt
    2. ОТДЕЛ Сегодня, 07:52
      Цитата: Тралл
      Если кураторов отраслей назначать по первому ВУЗу, то сатирик М.Задорнов легко справился бы с авиастроением не хуже младшего Рогозина.

      Какой вы ехидный и злой...
      Если уж Патрушев взялся за дело (бывший глава разведки) , то можно будет быть уверенным , что дело это пойдет как положено! Крым хоть и наш , но клопов много осталось , которые только и ждут провести саботаж и диверсии, от злобы.!
      P.S/ Задорнов кстати очень серьезно болен (вроде рак ..)
      ОТДЕЛ
  2. Баракуда Сегодня, 07:24
    Совещание - это серьезно. Но и без Патрушева вроде как все понятно. "Лечить" нужно чинуш на местах ! Дабы думали !
    Баракуда
    1. Тралл Сегодня, 07:26
      Цитата: Баракуда
      Совещание - это серьезно. Но и без Патрушева вроде как все понятно. "Лечить" нужно чинуш на местах ! Дабы думали !

      Тогда и руководить совещаниями должны руководители Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН России) smile
      Тралл
      1. Баракуда Сегодня, 07:31
        Не спеши, суда же еще не было.. winked Хотя я только ЗА . Тут еще по мосту Крымскому будут проблеммы, стопудово вабло куда-то улетит.
        Баракуда
  3. Изгоняющий либероидов Сегодня, 07:32
    Может хватит совещаний, заводы есть -нагружать их работой? ??
    Изгоняющий либероидов
  4. Горный стрелок Сегодня, 07:32
    Кому в тягость курортный сбор - тому и курорт не по карману wassat В Крыму будет развиваться судостроение - так это же отлично. Крым, в силу кратковременности сезона и ограниченности протяженности пляжей не сможет кормиться только туризмом. А незамерзающие верфи - это преимущество.
    Горный стрелок
  5. Баракуда Сегодня, 07:40
    Кому в тягость курортный сбор

    Кому-то да, а с меня высчитывают ( как и со всех) налог на "войну" sad
    Баракуда
    1. brasist Сегодня, 08:36
      Что и на гражданскую (глядя по флагу) ?
      brasist
      1. Баракуда Сегодня, 09:43
        ДА ! во всех банковских программах забито. А нас и не спросили.
        Но придет время - Я СПРОШУ !.
        Баракуда
  6. 1536 Сегодня, 07:44
    Судостроением должен заниматься бизнес. А долг государства обеспечить ему безопасность. Об этом и пойдет речь. Наверное.
    1536
    1. 3officer Сегодня, 08:49
      Цитата: 1536
      Судостроением должен заниматься бизнес. А долг государства обеспечить ему безопасность. Об этом и пойдет речь. Наверное.

      Было бы неплохо увеличить нагрузку на крымские порты в плане доставки грузов с материковой части РФ. Так как их значение а международных перевозках сейчас сведено к минимуму, это улучшит логистику и уменьшит зависимость от переправы до окончания строительства моста.Но частные судовладельцы не спешат на эти линии как и на размещение заказов на крымских СРЗ.. боятся no
      3officer
  7. Altona Сегодня, 07:53
    Цитата: Тралл
    Если кураторов отраслей назначать по первому ВУЗу, то сатирик М.Задорнов легко справился бы с авиастроением не хуже младшего Рогозина.

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    Почитал бы литературу, освежил память и вполне.Физические принципы же не изменились.А вообще, он как инженер разрабатывал форсунку, значит он двигателист, Задорнов, в смысле.
    Altona
  8. senima56 Сегодня, 09:55
    Надо наконец-то загрузить завод "Залив" заказами достойными этого предприятия! Там самый большой(!!!) сухой док в России. Ничего подобного в России больше нет! Супер-танкеры типа "Крым", строились именно там. Потому и подходить нужно в этих масштабах.
    senima56
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