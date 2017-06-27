Уточнена кораблестроительная программа ВМФ РФ

Продолжаются заводские ходовые испытания большого десантного корабля типа "Иван Грен" [проект 11711] . Второй большой десантный корабль проекта 11711 "Петр Моргунов" находится в постройке на стапелях предприятия "Янтарь". На нем сформирован корпус и производится погрузка бортовых систем и оборудования. Планируется, что "Петр Моргунов" будет спущен на воду летом текущего года для последующих достроечных работ.

Проводятся государственные испытания головного фрегата "Адмирал Горшков" (проект 22350). Ко всем головным кораблям новых проектов Главное командование ВМФ подходит особенно требовательно и щепетильно, в этом вопросе мы плотно взаимодействуем с промышленностью. В период до 2020 года запланировано строительство серии фрегатов проекта 22350 - четыре корпуса.