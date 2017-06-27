Уточнена кораблестроительная программа ВМФ РФ
Согласно информации ТАСС , главком ВМФ РФ адмирал Владимир Королев сообщил о планах спуска на воду второго в серии большого десантного корабля "Петр Моргунов" летом 2017 года.
Данный корабль был заложен в Калининграде 11 июня 2015 года. Передача его в распоряжение ВМФ РФ ожидается в 2018 году.
Корабли проекта 11711 имеют водоизмещение пять тысяч тонн. Каждый из них сможет высаживать на необорудованное побережье до 300 морпехов, 40 бронетранспортеров или 13 танков. Дальность плавания кораблей составит до 4000 миль, что позволит им выполнять задачи в дальней морской зоне.
Также, адмирал пояснил, что сдача ВМФ четырех фрегатов проекта 22350 предполагается до 2020 года.
Как ранее заявлял начальник управления кораблестроения ВМФ РФ Владимир Тряпичников, передача четырех кораблей проекта 22350 ожидается в период до 2025 года, после чего этот проект будет модернизирован. По всей видимости, имелось ввиду выполнение военно-морской программы в рамках новой ГПВ, рассчитанной до 2025 года. Поэтому слова В. Королева следует рассматривать не в качестве корректировки сроков сдачи кораблей, а в виде уточнения.
Как указал главком В. Королев, в ближайшие дни на предприятии "Северная верфь" в Петербурге будет спущен на воду новый корвет проекта 20385 "Гремящий", оснащенный комплексом высокоточного оружия и двигателями российского производства.
Продолжаются заводские ходовые испытания большого десантного корабля типа "Иван Грен" [проект 11711] . Второй большой десантный корабль проекта 11711 "Петр Моргунов" находится в постройке на стапелях предприятия "Янтарь". На нем сформирован корпус и производится погрузка бортовых систем и оборудования. Планируется, что "Петр Моргунов" будет спущен на воду летом текущего года для последующих достроечных работ.
Данный корабль был заложен в Калининграде 11 июня 2015 года. Передача его в распоряжение ВМФ РФ ожидается в 2018 году.
Корабли проекта 11711 имеют водоизмещение пять тысяч тонн. Каждый из них сможет высаживать на необорудованное побережье до 300 морпехов, 40 бронетранспортеров или 13 танков. Дальность плавания кораблей составит до 4000 миль, что позволит им выполнять задачи в дальней морской зоне.
Также, адмирал пояснил, что сдача ВМФ четырех фрегатов проекта 22350 предполагается до 2020 года.
Проводятся государственные испытания головного фрегата "Адмирал Горшков" (проект 22350). Ко всем головным кораблям новых проектов Главное командование ВМФ подходит особенно требовательно и щепетильно, в этом вопросе мы плотно взаимодействуем с промышленностью. В период до 2020 года запланировано строительство серии фрегатов проекта 22350 - четыре корпуса.
Как ранее заявлял начальник управления кораблестроения ВМФ РФ Владимир Тряпичников, передача четырех кораблей проекта 22350 ожидается в период до 2025 года, после чего этот проект будет модернизирован. По всей видимости, имелось ввиду выполнение военно-морской программы в рамках новой ГПВ, рассчитанной до 2025 года. Поэтому слова В. Королева следует рассматривать не в качестве корректировки сроков сдачи кораблей, а в виде уточнения.
Как указал главком В. Королев, в ближайшие дни на предприятии "Северная верфь" в Петербурге будет спущен на воду новый корвет проекта 20385 "Гремящий", оснащенный комплексом высокоточного оружия и двигателями российского производства.
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