10:42 27 июня

Уточнена кораблестроительная программа ВМФ РФ

Согласно информации ТАСС , главком ВМФ РФ адмирал Владимир Королев сообщил о планах спуска на воду второго в серии большого десантного корабля "Петр Моргунов" летом 2017 года.

Продолжаются заводские ходовые испытания большого десантного корабля типа "Иван Грен" [проект 11711] . Второй большой десантный корабль проекта 11711 "Петр Моргунов" находится в постройке на стапелях предприятия "Янтарь". На нем сформирован корпус и производится погрузка бортовых систем и оборудования. Планируется, что "Петр Моргунов" будет спущен на воду летом текущего года для последующих достроечных работ.





Данный корабль был заложен в Калининграде 11 июня 2015 года. Передача его в распоряжение ВМФ РФ ожидается в 2018 году.

Корабли проекта 11711 имеют водоизмещение пять тысяч тонн. Каждый из них сможет высаживать на необорудованное побережье до 300 морпехов, 40 бронетранспортеров или 13 танков. Дальность плавания кораблей составит до 4000 миль, что позволит им выполнять задачи в дальней морской зоне.

Также, адмирал пояснил, что сдача ВМФ четырех фрегатов проекта 22350 предполагается до 2020 года.

Проводятся государственные испытания головного фрегата "Адмирал Горшков" (проект 22350). Ко всем головным кораблям новых проектов Главное командование ВМФ подходит особенно требовательно и щепетильно, в этом вопросе мы плотно взаимодействуем с промышленностью. В период до 2020 года запланировано строительство серии фрегатов проекта 22350 - четыре корпуса.


Уточнена кораблестроительная программа ВМФ РФ


Как ранее заявлял начальник управления кораблестроения ВМФ РФ Владимир Тряпичников, передача четырех кораблей проекта 22350 ожидается в период до 2025 года, после чего этот проект будет модернизирован. По всей видимости, имелось ввиду выполнение военно-морской программы в рамках новой ГПВ, рассчитанной до 2025 года. Поэтому слова В. Королева следует рассматривать не в качестве корректировки сроков сдачи кораблей, а в виде уточнения.

Как указал главком В. Королев, в ближайшие дни на предприятии "Северная верфь" в Петербурге будет спущен на воду новый корвет проекта 20385 "Гремящий", оснащенный комплексом высокоточного оружия и двигателями российского производства.


25

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 33

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. John_f Сегодня, 08:20
    нужно больше современных кораблей! soldier
    John_f
    1. андрей юрьевич Сегодня, 08:23
      Цитата: John_f
      нужно больше современных кораблей! soldier

      нужно больше "свежих мыслей".
      андрей юрьевич
      1. Опасный Сегодня, 08:26
        Нужно больше золота!
        Опасный
        1. vovanpain Сегодня, 08:38
          Контроль за надлежащим исполнением нужен.
          vovanpain
          1. cniza Сегодня, 08:46
            Мы все знаем , что нужно , а наши правители не верят и продолжают эксперименты.
            cniza
      2. ProkletyiPirat Сегодня, 08:55
        Цитата: андрей юрьевич
        Цитата: John_f
        нужно больше современных кораблей! soldier

        нужно больше "свежих мыслей".

        и поменьше бесполезных кораблей...
        ProkletyiPirat
      3. avt Сегодня, 09:11
        Цитата: андрей юрьевич
        нужно больше современных кораблей!
        нужно больше "свежих мыслей".

        УРА! УРА! Довольно! Дурачить народ обещаниями! Пора взяться за дело! Предстоит большая работа! Мы воздвигнем институт высшей математики! В стране откроются бесплатные душевые! Каждый житель Анчурии будет иметь собственный граммофон! Но, сегодня, на рассвете из столицы бежал бывший президент республики, негодяй, марионетка и авантюрист, Мирафлорес. Он бежал с саквояжем, в котором находится всё состояние республики! Он увёз саквояж и танцовщицу Изабеллу! Я призываю всех патриотов поймать это чудовище в образе гориллы и вернуть народу всё состояние республики! Сто тысяч!
        avt
        1. Serg65 Сегодня, 09:27
          Цитата: avt
          Каждый житель Анчурии будет иметь собственный граммофон!

          bully "Большая Акула" президентом Анчурии стать не хотите ли? Тем более из нее бежал бывший президент!
          Serg65
          1. avt Сегодня, 09:53
            Цитата: Serg65
            "Большая Акула" президентом Анчурии стать не хотите ли?

            Как только вернёте сбежавшую танцовщицу Изабеллу с саквояжем достояния республики , так сразу заступлю на пост ! bully
            avt
      4. Serg65 Сегодня, 09:24
        Цитата: андрей юрьевич
        нужно больше "свежих мыслей".

        И меньше слёз wink
        Serg65
      5. НЕКСУС Сегодня, 09:33
        Цитата: андрей юрьевич
        нужно больше "свежих мыслей".

        Тезка,нам бы с теми ,что есть мыслями научиться что-то делать. Новые мысли каждый месяц,новые проекты,а потом у нас не флот с такой разношерстностью кораблей и ПЛ с идентичными задачами и возможностями,что ,если и серия получается ,то очень маленькая. Пример "новой мысли" проект ПЛ Лада, БЕЗ ВНЭУ. То есть та же Варшавянка по сути с чуток улучшенными некоторыми характеристиками .
        НЕКСУС
    2. 210окв Сегодня, 08:36
      Феерический коммент....А может для начала поднять сами верфи , смежников и КБ.Не снижая конечно того самого выпуска кораблей..
      Цитата: John_f
      нужно больше современных кораблей! soldier
      210окв
      1. yehat Сегодня, 09:52
        единственный способ "поднять" - делать заказы, постепенно увеличивая долю своих комплектующих. А сейчас это малореально.
        yehat
      2. ProkletyiPirat Сегодня, 10:29
        а может всё же стоит включить голову и делать не "современные" корабли а "наиболее оптимальные" ? а то строим с 2000г шесть разных типов судов для решения одной боевой задачи fool
        ProkletyiPirat
    3. san4es Сегодня, 08:46
      Нужно больше работать и меньше трындеть am
      san4es
    4. yehat Сегодня, 09:51
      нужно больше портов
      yehat
  2. андрей юрьевич Сегодня, 08:22
    передача четырех кораблей проекта 22350 ожидается в период до 2025 года
    китайцы снисходительно улыбнулись...
    андрей юрьевич
    1. Uncle Lee Сегодня, 08:25
      Петр-1 был бы очень недоволен такими темпами и количеством строящихся кораблей !
      Uncle Lee
      1. Александр романов Сегодня, 08:52
        Цитата: Uncle Lee
        Петр-1 был бы очень недоволен такими темпами и количеством строящихся кораблей !

        Петр 1 вообще бы не понял,как железо может плавать
        Александр романов
        1. Uncle Lee Сегодня, 09:12
          Петр-1 был далеко не глупым человеком и сумел наладить кораблестроение на Руси !
          А Вам, товарищ монархист, огромный минус за принижение значимости Императора Всея Руси Петра-1 .
          Uncle Lee
          1. Александр романов Сегодня, 09:31
            Цитата: Uncle Lee
            А Вам, товарищ монархист, огромный минус за принижение значимости Императора Всея Руси Петра-1 .

            Пффффффф,неделю буду рыдать laughing
            Александр романов
            1. Uncle Lee Сегодня, 09:35
              Цитата: Александр романов
              буду рыдать

              Сочувствую ! Но такова сермяжная правда ! crying crying
              Uncle Lee
        2. Serg65 Сегодня, 09:30
          Цитата: Александр романов
          Петр 1 вообще бы не понял,как железо может плавать

          laughing good Пётр точно бы велел голову отрубить фантазёрам желавшим корабли из железа строить!
          Serg65
        3. ProkletyiPirat Сегодня, 10:33
          Цитата: Александр романов
          Цитата: Uncle Lee
          Петр-1 был бы очень недоволен такими темпами и количеством строящихся кораблей !

          Петр 1 вообще бы не понял,как железо может плавать

          закон Архимеда помните? в каком веке жил этот Архимед? а в каком Пётр 1?
          ProkletyiPirat
    2. Опасный Сегодня, 08:30
      Ну и что. Я вот сел сегодня за комп, прочитал про сроки сдачи кораблей и подумал. А может и не зря наши головные корабли и лодки не могут сдать по 5-7 лет после спуска на воду. Может действительно тщательно все проверяют, чтобы серия без "детских" и "взрослых" болезней была. А китайцы штампуют , но мало ли, вдруг у них болячки потом какие выявятся.
      Но попил чайку с бутербродом и понял, что все это бред и отговорки. С 2017 по 2025 год 4 фрегата строить, тем более меньше 5000 тонн - это мы так никогда из низов не выберемся.
      Всем хорошего и продуктивного дня!
      Опасный
      1. rudolff Сегодня, 09:14
        Опасный, не с 2017 года, а с 2006-го. Тогда Горшков был заложен. То есть четыре фрегата с 2006 и до 2020 или 2025 года.
        Похожая ситуация и с БДК. Головной Грен был заложен в 2004-м году. Моргунова сдадут в 2018-м или до 2020-го. Два БДК с 2004 до 2018 или 2020 года.
        Такие темпы с китайскими лучше даже не сравнивать.
        rudolff
        1. Serg65 Сегодня, 09:43
          hi Приветствуем Рудольф!
          Цитата: rudolff
          Такие темпы с китайскими лучше даже не сравнивать.

          Дружище, где был Китай когда закладывали так любимого тобой первого "Зверя"? И что мы собственноручно сделали что бы Китай нас опередил? ВМФ России сейчас начинает очередной цикл своего возрождения или не так?
          Serg65
          1. rudolff Сегодня, 10:32
            Здравствуй, Серж! После вчерашней новости, что серия 677 будет продолжена строительством, я уже не знаю, какой цикл начинает ВМФ России. Дежавю!
            rudolff
      2. Serg65 Сегодня, 09:32
        Цитата: Опасный
        Но попил чайку с бутербродом

        what Ой зря вы чай с бутербродом, надо было наоборот-бутерброд с чаем!
        Serg65
    3. donavi49 Сегодня, 08:50
      Ну у Китая есть два козыря:
      1) Великолепная судостроительная промышленность.
      2) Иной подход к формированию задания на корабль. Если тот же ВМФ закладывает высоченный % нового и на момент задания обычно не существующего оборудования. Китай поступает иначе - он использует эволюционный путь. Постепенно улучшаясь. Например - новый корпус (052В) и куча систем ушла с балочным Штилем (вертикальный китайцы только профинансировали) на 2 балки и Фрегатом. Одновременно вершина 051С (старый корпус) - вышли с 6 барабанами С-300 (некая смесь С-300ПМУ + Ф + своих). Зато следующий 052С - уже пошел с полотнами в надстройке и С-300 (HHQ-9) с новой ракетой (частично перебранной китайцами). А вот 052D - идет с новыми полотнами и новыми пусковыми установками универсального типа на 64 единицы. Следом говорят уже головной 055 выкатили под спуск... Может и клевещут, но такая скорость даже для Китая слишком. Подождем официоза в ближайшие недели.

      Если переводит на ВМФ - то ВМФ бы сразу заказал корабль уровня 052D или 055 - находясь на уровне готовности промышленности к 052B/051C.
      donavi49
      1. Serg65 Сегодня, 09:36
        Цитата: donavi49
        Ну у Китая есть два козыря:

        Вот именно. у Китая два козыря!
        1. Не приняли путь Михаила Сергеевича.
        2. Дали под зад "онижедетям" на площади Тяньаньмэнь.
        Именно эти козыри профукал СССР-Россия!
        Serg65
  3. askme Сегодня, 08:39
    Все в порядке. За то же время два десятка корветов всех серий сдадут флоту. Уже сейчас почти полтора десятка на стапелях + у достроечной стенки.
    askme
  4. Forcecom Сегодня, 10:31
    Нужно развивать то о чем обычно не пишут на первых полосах газет - нужно развивать нормальную систему базирования и берегового обеспечения. В СССР в погоне за США строили корабли но не успевали под них развернуть бербазы, Россия после 1991 потеряла почти всю систему базирования (что то осталось за кордоном, что то развалилось и разграбилось в 90-е), не будет нормальной системы базирования все что построим снова сгниёт.
    Forcecom
Картина дня