10:42 27 июня

Сербия получила от Китая военную помощь

Как сообщает интернет-портал ЦАМТО , 20 июня военное ведомство Сербии получило от КНР военную помощь стоимостью 7 млн. юаней (0,9 млн. евро/1 млн. долл.).

В поставки вошли 16 резиновых лодок GDQ120A с лодочными моторами WM55, 5 снегоходов «Арктик Вольф» и 10 портативных приборов для обнаружения взрывчатых веществ. Ожидается, что указанное оборудование пойдет на оснащение специальной бригады и речной флотилии вооруженных сил Сербии.


Военнослужащие Специальной бригады Войска Сербии



Всего к настоящему времени Китай передал Сербии военного имущества на 4,95 млн. евро. В Белграде ожидают отгрузки еще одной крупной партии помощи от КНР. Кроме того, минобороны Сербии получило либо достигло договоренности о получении военной помощи с США, Россией и Республикой Беларусь.


9

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 39

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. pjastolov Сегодня, 08:35
    Кроме того, минобороны Сербии получило либо достигло договоренности о получении военной помощи с США, Россией и Республикой Беларусь.
    ласковое теля - двух маток сасе hi
    pjastolov
    1. cniza Сегодня, 08:41
      Странная информация , ну дай Бог если на пользу.
      cniza
      1. bouncyhunter Сегодня, 08:50
        Ничего странного - там , где есть интересы России и США - Китаю грех свои пять копеек не всунуть .
        bouncyhunter
        1. cniza Сегодня, 08:54
          Типа написать в песочницу :

          Всего к настоящему времени Китай передал Сербии военного имущества на 4,95 млн. евро.
          cniza
          1. dik-nsk Сегодня, 08:56
            Типа написать в песочницу good
            точное выражение, 5 мультов - смех, а так вроде и поучаствовали))
            dik-nsk
          2. bouncyhunter Сегодня, 08:57
            Что-то вроде . Китайцы ведь хитрованы известные - везде своё урвать хотят .
            bouncyhunter
        2. cniza Сегодня, 09:02
          Цитата: bouncyhunter
          Что-то вроде . Китайцы ведь хитрованы известные - везде своё урвать хотят .


          Они же потом , с бедной Сербии , три шкуры сдерут...
          cniza
          1. bouncyhunter Сегодня, 09:06
            Не думаю . Китай - не США . yes
            bouncyhunter
            1. cniza Сегодня, 09:14
              Паша , Китай это ещё та акула , я вот думаю почему они ещё до сих пор не скупили всю Украину , а потому что там ещё США не определилась . Мы можем проспать Сербию .
              cniza
              1. bouncyhunter Сегодня, 09:17
                Не каркай - не должны проспать .
                bouncyhunter
                1. cniza Сегодня, 09:22
                  Цитата: bouncyhunter
                  Не каркай - не должны проспать .


                  Надеюсь и верю..., а наши юго - восточные соседи , тихим сапом , уже всю Африку под себя подгребли и слюна течет на Украину , а Сербия это тест для России , будут тащить из под носа.
                  cniza
                  1. bouncyhunter Сегодня, 09:26
                    Не спорю - китайцы нахраписты в своих хотелках , но не в последнюю очередь всё зависит и от самой Сербии .
                    bouncyhunter
                    1. cniza Сегодня, 09:38
                      Китай очень мягко стелит... , в России работает неписанный закон - инвестиции из Китая не брать или только под контролем Правительства.
                      cniza
                  2. Соломон Кейн Сегодня, 09:36
                    Китайцы, как саранча. Жрут тебя, жрут и тебе же улыбаются. А не дай Бог какой геополитический косяк "встают на крыло всей стаей" и сваливают.
                    Соломон Кейн
                    1. cniza Сегодня, 09:40
                      Цитата: Соломон Кейн
                      Китайцы, как саранча. Жрут тебя, жрут и тебе же улыбаются. А не дай Бог какой геополитический косяк "встают на крыло всей стаей" и сваливают.


                      100% , очень красочное и наглядное представление их действий.
                      cniza
              2. Torkvat Torkvat Сегодня, 09:21
                Бггг..."диванный аналетег"))) Обязательно вас спросят об этом)))
                Torkvat Torkvat
                1. cniza Сегодня, 09:25
                  А Вы , простите , работаете в ЦРУ ?
                  cniza
              3. Соломон Кейн Сегодня, 09:45
                На 100% !!!! Пока идут международные "разборки", они под боком у нас все активы
                хохляцкие скупают. Союзнички, мать их. Только собственные интересы, плевать они хотели и на ШОЗ и ОДКБ, на всё.
                Соломон Кейн
                1. cniza Сегодня, 09:49
                  Думаю , что у нас нет иллюзий на этот счет , они тащат все что плохо лежит , а в последнее время не особо это и скрывают.
                  cniza
                  1. Соломон Кейн Сегодня, 09:53
                    Они к нам по газопроводу поползут , вопреки газовому потоку.....
                    Соломон Кейн
                    1. cniza Сегодня, 09:56
                      Надеюсь там стоит система ниппель. laughing
                      cniza
                      1. Соломон Кейн Сегодня, 10:01
                        Надеюсь там стоит система ниппель.
                        ...системы "Град".
                        Соломон Кейн
                2. cniza Сегодня, 10:05
                  Цитата: Соломон Кейн
                  Надеюсь там стоит система ниппель.
                  ...системы "Град".


                  Это сверху , а в трубе без ниппеля никак , иначе потом и дустом не вытравить.
                  cniza
                  1. Соломон Кейн Сегодня, 10:09
                    А внутри Дихлфос с добавками зарина или иприта.....
                    Соломон Кейн
                    1. cniza Сегодня, 10:18
                      Цитата: Соломон Кейн
                      А внутри Дихлфос с добавками зарина или иприта.....


                      У нас только " дихлфос " остался , зарин и иприт мы весь уничтожили.
                      cniza
    2. ОТДЕЛ Сегодня, 08:42
      Цитата: pjastolov
      Кроме того, минобороны Сербии получило либо достигло договоренности о получении военной помощи с США, Россией и Республикой Беларусь.
      ласковое теля - двух маток сасе hi

      По ходу так и есть...! Чем дальше в лес , тем интересней в мире становится..Кто щедрея , тому отдамся..?
      ОТДЕЛ
      1. pjastolov Сегодня, 08:56
        Кто щедрея
        Как миленка распознать:
        По сЕрдцу ль придется?
        Остается- переспать.
        Может, обойдется...
        laughing
        pjastolov
      2. Самогонщик Сегодня, 09:11
        ОТДЕЛ тут такой расклад с нынешней властью.гребутся где могут.даже у шейхов вахабитов. и нашим и вашим.народ плюётся но ни чего сделать не может. демократия рулит. обстановка начинает походить на шпротию. молодёжь бежит.старики умирают. веселуха в полный рост.албанцы-шиптары грозятся войной.но понимают что без америкосов отгребут по полной.а трамп уже обьявил что ложил на косовский конфликт.даже базу свою потихоньку сворачивают.. но есть и хорошие новости.жара а цены на водопровод ПОКА не подняли good да и сербы добровольцы воюют за Асада в Сирии.
        Самогонщик
  2. 210окв Сегодня, 08:38
    Подорожал нынче "Али экспресс"
    210окв
  3. Uncle Lee Сегодня, 08:39
    О, белла чао, белла чао, белла чао, чао, чао!
    Uncle Lee
    1. Баракуда Сегодня, 08:44
      По Вашим просьбам smile
      Баракуда
  4. Копчёный Сегодня, 08:47
    Интересно сколько вложил фонд Сороса в обучение сербских студентов в США и ЕС?
    Копчёный
    1. Самогонщик Сегодня, 08:57
      матрасы все деньги отбили без проблем через музыкальный фестиваль EXIT. а ещё и осталось для движения отпор.это те кто путч в 2000 г. начал. они и Грузии .Украине.Ближнем Востоке поработали успешно,только с Белоруссией облом,батька моментально волшебный пендель выдал.руководитель этого Сырджан Попович. клон навального.
      Самогонщик
      1. Копчёный Сегодня, 09:05
        Сформулирую иначе. Сколько сейчас вкладывают в обучение сербских студентов в США и ЕС в сравнении с военной помощью от России и вот Китая? Я не лично Вам, а вообще.
        Копчёный
  5. olhon Сегодня, 08:48
    "Кроме того, минобороны Сербии получило либо достигло договоренности о получении военной помощи с США"
    Это что вообще за гранью разумного..
    olhon
    1. андрей юрьевич Сегодня, 08:50
      Цитата: olhon
      "Кроме того, минобороны Сербии получило либо достигло договоренности о получении военной помощи с США"
      Это что вообще за гранью разумного..

      отчего же? гляньте на Индию...да и прочих...тоже со всего света вооружение. а тут халява...
      андрей юрьевич
  6. Torkvat Torkvat Сегодня, 09:26
    Какое-то сборище старперов)))
    Torkvat Torkvat
  7. Koteg Сегодня, 09:38
    китай и сербия_славянское братство
    Koteg
  8. Толстоевский Сегодня, 09:51
    это недвусмысленный намёк нашим от западным и ближневосточным партнёрам от дружественного Китая
    Толстоевский
Картина дня