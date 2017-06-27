Сербия получила от Китая военную помощь
Как сообщает интернет-портал ЦАМТО , 20 июня военное ведомство Сербии получило от КНР военную помощь стоимостью 7 млн. юаней (0,9 млн. евро/1 млн. долл.).
В поставки вошли 16 резиновых лодок GDQ120A с лодочными моторами WM55, 5 снегоходов «Арктик Вольф» и 10 портативных приборов для обнаружения взрывчатых веществ. Ожидается, что указанное оборудование пойдет на оснащение специальной бригады и речной флотилии вооруженных сил Сербии.
Всего к настоящему времени Китай передал Сербии военного имущества на 4,95 млн. евро. В Белграде ожидают отгрузки еще одной крупной партии помощи от КНР. Кроме того, минобороны Сербии получило либо достигло договоренности о получении военной помощи с США, Россией и Республикой Беларусь.
В поставки вошли 16 резиновых лодок GDQ120A с лодочными моторами WM55, 5 снегоходов «Арктик Вольф» и 10 портативных приборов для обнаружения взрывчатых веществ. Ожидается, что указанное оборудование пойдет на оснащение специальной бригады и речной флотилии вооруженных сил Сербии.
Военнослужащие Специальной бригады Войска Сербии
Всего к настоящему времени Китай передал Сербии военного имущества на 4,95 млн. евро. В Белграде ожидают отгрузки еще одной крупной партии помощи от КНР. Кроме того, минобороны Сербии получило либо достигло договоренности о получении военной помощи с США, Россией и Республикой Беларусь.
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