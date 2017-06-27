Начнется ли Армагеддон между Израилем и Сирией?
Израильская авиация атаковала позиции сирийских правительственных войск, уничтожив два танка и крупнокалиберный пулемет. Осведомленный источник на месте сообщил РИА Новости, что в районе Голанских высот сирийские правительственные войска отбивали мощную атаку террористов из "Джебхат ан-Нусра" (группировка запрещена в России) на город Аль-Баас. Жертвами авиаудара стали двое сирийских военнослужащих, сообщил телеканал "Аль-Маядин" со ссылкой на осведомленный источник. Комментирует генерал-полковник, доктор исторических наук, президент Академии геополитических проблем Леонид Ивашов.
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