10:41 27 июня

Начнется ли Армагеддон между Израилем и Сирией?

Израильская авиация атаковала позиции сирийских правительственных войск, уничтожив два танка и крупнокалиберный пулемет. Осведомленный источник на месте сообщил РИА Новости, что в районе Голанских высот сирийские правительственные войска отбивали мощную атаку террористов из "Джебхат ан-Нусра" (группировка запрещена в России) на город Аль-Баас. Жертвами авиаудара стали двое сирийских военнослужащих, сообщил телеканал "Аль-Маядин" со ссылкой на осведомленный источник. Комментирует генерал-полковник, доктор исторических наук, президент Академии геополитических проблем Леонид Ивашов.




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Комментарии 8

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  1. андрей юрьевич Сегодня, 08:47
    провоцирует явно "кто то",а Израиль или "ведётся" или сознательно поддаётся.
    андрей юрьевич
    1. ИмПерц Сегодня, 09:04
      Если случится, то всё-таки
      Цитата: андрей юрьевич
      сознательно поддаётся
      ИмПерц
      1. Арарат Сегодня, 09:20
        Какой Армагеддон? Сирия для израиля это неделя бомбежек и все. Одним ВВС справатся и потерь будут иметь минимальные
        Арарат
        1. андрей юрьевич Сегодня, 09:32
          Цитата: Арарат
          Какой Армагеддон? Сирия для израиля это неделя бомбежек и все. Одним ВВС справатся и потерь будут иметь минимальные

          то есть,ввс Израиля,в разы способнее штатовской?те долбят по востоку годами-без толку... laughing
          андрей юрьевич
          1. Арон Заави Сегодня, 09:52
            Цитата: андрей юрьевич
            Цитата: Арарат
            Какой Армагеддон? Сирия для израиля это неделя бомбежек и все. Одним ВВС справатся и потерь будут иметь минимальные

            то есть,ввс Израиля,в разы способнее штатовской?те долбят по востоку годами-без толку... laughing

            Количество задействованых машин и самолетовылетов за все годы не подскажите?
            Арон Заави
            1. андрей юрьевич Сегодня, 10:01
              Цитата: Арон Заави
              Количество задействованых машин и самолетовылетов за все годы не подскажите?

              статистику не веду. а вы?
              андрей юрьевич
          2. Вас Влад Сегодня, 09:57
            Цитата: андрей юрьевич
            в разы способнее штатовской?те долбят по востоку годами-без толку

            Так США бьют так что бы не попасть,а когда попадают то это оказываются или союзники или Асадовские войска wink
            Цитата: Арарат
            Сирия для израиля это неделя бомбежек и все

            Израиль не пойдёт на такой шаг при присутствии Российской группировки в Сирии,да и по всему видно что наши с Израилем договорились,что им можно делать, а что не стоит!
            Вас Влад
      2. xetai9977 Сегодня, 10:14
        Заголовок как всегда глупый. Какая Сирия? Разве эта страна едина? Асад не может контролировать и Дамаск в полной мере! Израиль раздавит то.что осталось от Сирии, и не заметит!
        xetai9977
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