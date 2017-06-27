Троянская война: нам врали Сегодня, 12:00 Андрей Савельев - доктор политических наук объясняет кажущиеся нестыковки в классическом описании Троянской войны и его выводы перекликаются с недавними открытиями днк-генеалогии профессора Клесова. 1 Военно-почтовая служба в годы Великой Отечественной войны Андрей Николаевич Туполев. Великий авиаконструктор России Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций CtrlEnter Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
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