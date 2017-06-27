14:04 27 июня

Троянская война: нам врали

Андрей Савельев - доктор политических наук объясняет кажущиеся нестыковки в классическом описании Троянской войны и его выводы перекликаются с недавними открытиями днк-генеалогии профессора Клесова.




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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 3

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  1. Инжeнeр Сегодня, 12:32
    Когда каждый доктор политических наук вдруг мнит себя историком, и возникают всякие нестыковки в классическом описании Троянской войны.
    Инжeнeр
    1. Венд Сегодня, 13:41
      Троянская война записана, как греческий эпос. Все претензии к Гомеру.
      Венд
  2. Принц_Пенсии Сегодня, 12:34
    Да, им врали. Нам не врали.
    Принц_Пенсии
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