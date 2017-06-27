Мировое масонство: 300 лет в истории

24 июня в 1717 году при Георге Первом на собрании масонских лож была образована "Великая ложа Англии", гроссмейстером которой стал Энтони Сэйер. Это событие положило начало современному масонству, ставшему самым эффективным инструментом конкурентной борьбы Великобритании за 300 лет. Историк Андрей Фурсов о масонах, иллюминатах, розенкрейцерах и других закрытых обществах.