17:03 27 июня

Мировое масонство: 300 лет в истории

24 июня в 1717 году при Георге Первом на собрании масонских лож была образована "Великая ложа Англии", гроссмейстером которой стал Энтони Сэйер. Это событие положило начало современному масонству, ставшему самым эффективным инструментом конкурентной борьбы Великобритании за 300 лет. Историк Андрей Фурсов о масонах, иллюминатах, розенкрейцерах и других закрытых обществах.




1

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 1

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Татьяна Сегодня, 15:44
    Фурсов - молодец! Как всегда он выступает с интереснейшим историческим обзорным материалом! Жаль только, что не всё с первого раза удаётся сразу запомнить! Но видео позволяет вернуться к этой важной информации ещё и ещё раз.
    Материал сам по себе очень важный для понимания обстановки в стране, как таковой, и мире в целом.
    Татьяна
Картина дня