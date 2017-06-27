17:03 27 июня

Сценарии цветной революции в России

Доктор военных наук Константин Сивков рассказывает о вероятном сценарии "цветной" революции в России. Как добиться превосходства в информационной войне и разгромить «пятую колонну».




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