Сценарии цветной революции в России Сегодня, 16:00 Доктор военных наук Константин Сивков рассказывает о вероятном сценарии "цветной" революции в России. Как добиться превосходства в информационной войне и разгромить «пятую колонну». 0 Бронетанковая техника Германии во Второй мировой войне. Штурмовое орудие Stug Бронетанковая техника Германии во Второй мировой войне. Тяжелый танк Pz Kpfw VI Ausf Н «Tiger» (Sd Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций CtrlEnter Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
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