Миллиарды для России: Путин может отпраздновать конец изоляции
Прошла та пора, когда западные политики коллективно твердили об «изоляции» России. Ныне и западные, и восточные капиталисты конкурируют друг с другом, подавая заявки на приобретение облигаций Российской Федерации.
Путин «смеётся Западу в лицо» (Putin lacht dem Westen ins Gesicht), считает Хольгер Цшепитц. Почему он смеётся, журналист рассказал в газете «Die Welt» .
К огорчению западных политиков, последняя попытка России найти деньги у международных инвесторов имела «большой успех», полагает автор.
Наверное, Владимир Путин уже может поверить в свою удачу. Президент России одержал крупную победу. До недавнего времени Путину было практически невозможно получить кредит у кого-либо. Совсем недавно «империя» Путина страдала от кризиса, вызванного ответом Запада на присоединение Крыма и падением мировых цен на нефть. Одновременно с уменьшением доходов от нефтеторговли для Кремля стало почти невозможным получить финансирование на международных рынках капитала.
Но Путин сумел это переменить: он нашёл новых инвесторов, указывает Цшепитц. Как раз в то время, когда отношения между Кремлём и Белым домом достигли низшей точки со времён окончания холодной войны, западные инвесторы стали снова «охотно давать деньги» Москве. «Игра» Кремля дала плюс: финансовые рынки одарили Россию тремя миллиардами долларов, пишет Цшепитц. На этом Москва не остановится: речь идёт о привлечении до 6,6 млрд. долларов от международных инвесторов.
Это символическая «демонстрация силы русскими», и она «не может потерпеть неудачу», убеждён журналист. Судите сами: не успели американцы ужесточить санкции против России, как Кремль, спустя каких-то два часа, разместил облигации на рынках. Мало того, продажа осуществлялась не каким-нибудь банком, а государственным ВТБ «Капитал», который включён в санкционные списки по обе стороны Атлантики. Именно этот банк организовал размещение облигаций.
Стало быть, русским следует праздновать успех. Это победа экономического разума над геополитическими ограничениями. Андрей Костин, генеральный директор ВТБ, говорит: «Мир инвесторов решил, что санкции не являются решающим фактором, если условия являются привлекательными».
Инвесторы на самом деле получили эти привлекательные условия. Обозреватель напоминает, что при размещении русских облигаций по сравнению с бумагами Германии или США было предложена куда более высокая процентная ставка. За десятилетние долларовые облигации Москва платит по купонам 4,25 процента, или примерно на два процентных пункта больше, чем позволяют получить выгодоприобретателям казначейские облигации США. По 30-летним долговым ценным бумагам инвесторы получают 5,25 процента — и это реальная «премия» в размере 2,5 процентного пункта по сравнению с US Treasuries.
85% покупателей российских бумаг — зарубежные инвесторы. Более трети их — из США, около 30% — из Великобритании. Однако страны еврозоны вели себя крайне сдержанно. Только девять процентов долговых ценных бумаг были проданы Россией инвесторам из этих стран.
«Несмотря на низкие нефтяные цены, Россия имеет доступ к выгодному финансированию», — отметил Ж.-К. Самбор, эксперт по развивающиеся рынкам «BNP Paribas Investment Partners» из Лондона.
Развитие финансовых событий показывает, что Кремль может обойти западные санкции просто «играючи», полагает Цшепитц. С другой стороны, правительство США ещё в прошлом году предупредило по поводу участия инвесторов в приобретении таких облигаций.
При текущем размещении облигаций многие инвесторы отказались принимать в сделках участие. «Мы не имеем права торговать с ВТБ», — заявил изданию «Bloomberg» портфельный менеджер «Union Investment Privatfonds GmbH». Фонд учитывает «строгие правила», введённые из-за санкций.
Тем не менее, успешное размещение облигаций знаменует собой поворотный момент на финансовых рынках, уверен немецкий журналист. С тех пор как отношения Москвы с Западом значительно ухудшились весной 2014 года («с началом Крымского кризиса»), Россия получила «политическую премию» за риск. Даже когда санкции в отношении отдельных компаний и высокопоставленных лиц ещё не были окончательно приняты, Россия «была практически изолирована на рынках». Это произошло потому, что финансовые рынки представляют собой «помощника» западной политики.
Теперь же Путин вернул страну в объятия крупных инвесторов. Несмотря на низкую цену на нефть, финансовые трейдеры полагают, что в России риск неплатёжеспособности составляет всего 11%. Это связано с тем, что экономика РФ вновь стала понемногу расти. По крайней мере, так происходит в течение последних месяцев. Экономика вышла из рецессии: в этом году ВВП может вырасти на 1,2%, а в следующем году — на 1,6 процента (оценки аналитиков). Золотовалютные резервы страны составляют более 400 миллиардов долларов против 50 миллиардов долларов (минимум 2015 г.). Тем не менее, новые антироссийские санкции могут переменить положение.
Сегодня же Путин «может наслаждаться финансовым успехом», резюмирует автор.
Таким образом, добавим, Россия, несмотря на западные санкции, выступила в роли привлекательного заёмщика на внешнем рынке. Капиталисты не могли упустить выгодной сделки и довольно высоких процентов.
Общий объём собранных заявок составил более 6,6 млрд. долл., а заявки поступили более чем от двухсот инвесторов. Между прочим, как напоминает «Независимая газета» , выплата купонов по обоим выпускам облигаций будет проходить каждые полгода.
Довольно оптимистичные данные грядущего роста ВВП России приводит рейтинговое агентство «Fitch». «НГ» указывает, что в начале прошлой недели оно объявило об ожиданиях касательно российской экономики: рост последней должен составить в 2017 году 1,6%; рост же ВВП в следующие два года даже превысит 2%.
При этом российские финансовые эксперты никакого особенного оптимизма по поводу продажи облигаций не испытывают.
Выход правительства России на внешний рынок валютных займов прошёл с рекордно низкой явкой инвесторов из ЕС, отмечает портал Finanz.ru .
Первый выпуск облигаций (десятилетний) на треть ушёл инвесторам из Великобритании, 22% купили американцы, а ещё 30% приобрели российские банки. Фонды из ЕС (без учёта Великобритании) купили всего 6%. Их доля оказалась сопоставима с вложениями из Азии, отметил руководитель управления рынков долгового капитала ВТБ «Капитал» Андрей Соловьёв.
Второй выпуск (30-летние бумаги) ушли на 36% в США и на 30% — в Великобританию. Доля покупателей ЕС составила лишь 9% и оказалась вдвое ниже азиатских инвестиций (18%).
Санкции действуют, и действуют жёстко. «Мне нельзя торговать с ВТБ, — цитирует издание Эрика Ванраеса, инвестиционного менеджера «EI Sturdza Investment Funds» по облигационным фондам в Женеве. — Всё было бы совсем иначе, если бы были соорганизаторы. Мы должны строго подчиняться санкциям. Мы исключаем контакты с российскими брокерами, упомянутыми в санкционном списке».
За «привлечение» иностранных инвесторов Россия каждые полгода будет расплачиваться процентами, которые лягут дополнительным бременем на экономику. Бременем, между прочим, валютным. Которое будет давить на плечи не только нынешних поколений, но и будущих.
Путин «смеётся Западу в лицо» (Putin lacht dem Westen ins Gesicht), считает Хольгер Цшепитц. Почему он смеётся, журналист рассказал в газете «Die Welt» .
К огорчению западных политиков, последняя попытка России найти деньги у международных инвесторов имела «большой успех», полагает автор.
Наверное, Владимир Путин уже может поверить в свою удачу. Президент России одержал крупную победу. До недавнего времени Путину было практически невозможно получить кредит у кого-либо. Совсем недавно «империя» Путина страдала от кризиса, вызванного ответом Запада на присоединение Крыма и падением мировых цен на нефть. Одновременно с уменьшением доходов от нефтеторговли для Кремля стало почти невозможным получить финансирование на международных рынках капитала.
Но Путин сумел это переменить: он нашёл новых инвесторов, указывает Цшепитц. Как раз в то время, когда отношения между Кремлём и Белым домом достигли низшей точки со времён окончания холодной войны, западные инвесторы стали снова «охотно давать деньги» Москве. «Игра» Кремля дала плюс: финансовые рынки одарили Россию тремя миллиардами долларов, пишет Цшепитц. На этом Москва не остановится: речь идёт о привлечении до 6,6 млрд. долларов от международных инвесторов.
Это символическая «демонстрация силы русскими», и она «не может потерпеть неудачу», убеждён журналист. Судите сами: не успели американцы ужесточить санкции против России, как Кремль, спустя каких-то два часа, разместил облигации на рынках. Мало того, продажа осуществлялась не каким-нибудь банком, а государственным ВТБ «Капитал», который включён в санкционные списки по обе стороны Атлантики. Именно этот банк организовал размещение облигаций.
Стало быть, русским следует праздновать успех. Это победа экономического разума над геополитическими ограничениями. Андрей Костин, генеральный директор ВТБ, говорит: «Мир инвесторов решил, что санкции не являются решающим фактором, если условия являются привлекательными».
Инвесторы на самом деле получили эти привлекательные условия. Обозреватель напоминает, что при размещении русских облигаций по сравнению с бумагами Германии или США было предложена куда более высокая процентная ставка. За десятилетние долларовые облигации Москва платит по купонам 4,25 процента, или примерно на два процентных пункта больше, чем позволяют получить выгодоприобретателям казначейские облигации США. По 30-летним долговым ценным бумагам инвесторы получают 5,25 процента — и это реальная «премия» в размере 2,5 процентного пункта по сравнению с US Treasuries.
85% покупателей российских бумаг — зарубежные инвесторы. Более трети их — из США, около 30% — из Великобритании. Однако страны еврозоны вели себя крайне сдержанно. Только девять процентов долговых ценных бумаг были проданы Россией инвесторам из этих стран.
«Несмотря на низкие нефтяные цены, Россия имеет доступ к выгодному финансированию», — отметил Ж.-К. Самбор, эксперт по развивающиеся рынкам «BNP Paribas Investment Partners» из Лондона.
Развитие финансовых событий показывает, что Кремль может обойти западные санкции просто «играючи», полагает Цшепитц. С другой стороны, правительство США ещё в прошлом году предупредило по поводу участия инвесторов в приобретении таких облигаций.
При текущем размещении облигаций многие инвесторы отказались принимать в сделках участие. «Мы не имеем права торговать с ВТБ», — заявил изданию «Bloomberg» портфельный менеджер «Union Investment Privatfonds GmbH». Фонд учитывает «строгие правила», введённые из-за санкций.
Тем не менее, успешное размещение облигаций знаменует собой поворотный момент на финансовых рынках, уверен немецкий журналист. С тех пор как отношения Москвы с Западом значительно ухудшились весной 2014 года («с началом Крымского кризиса»), Россия получила «политическую премию» за риск. Даже когда санкции в отношении отдельных компаний и высокопоставленных лиц ещё не были окончательно приняты, Россия «была практически изолирована на рынках». Это произошло потому, что финансовые рынки представляют собой «помощника» западной политики.
Теперь же Путин вернул страну в объятия крупных инвесторов. Несмотря на низкую цену на нефть, финансовые трейдеры полагают, что в России риск неплатёжеспособности составляет всего 11%. Это связано с тем, что экономика РФ вновь стала понемногу расти. По крайней мере, так происходит в течение последних месяцев. Экономика вышла из рецессии: в этом году ВВП может вырасти на 1,2%, а в следующем году — на 1,6 процента (оценки аналитиков). Золотовалютные резервы страны составляют более 400 миллиардов долларов против 50 миллиардов долларов (минимум 2015 г.). Тем не менее, новые антироссийские санкции могут переменить положение.
Сегодня же Путин «может наслаждаться финансовым успехом», резюмирует автор.
Таким образом, добавим, Россия, несмотря на западные санкции, выступила в роли привлекательного заёмщика на внешнем рынке. Капиталисты не могли упустить выгодной сделки и довольно высоких процентов.
Общий объём собранных заявок составил более 6,6 млрд. долл., а заявки поступили более чем от двухсот инвесторов. Между прочим, как напоминает «Независимая газета» , выплата купонов по обоим выпускам облигаций будет проходить каждые полгода.
Довольно оптимистичные данные грядущего роста ВВП России приводит рейтинговое агентство «Fitch». «НГ» указывает, что в начале прошлой недели оно объявило об ожиданиях касательно российской экономики: рост последней должен составить в 2017 году 1,6%; рост же ВВП в следующие два года даже превысит 2%.
При этом российские финансовые эксперты никакого особенного оптимизма по поводу продажи облигаций не испытывают.
Выход правительства России на внешний рынок валютных займов прошёл с рекордно низкой явкой инвесторов из ЕС, отмечает портал Finanz.ru .
Первый выпуск облигаций (десятилетний) на треть ушёл инвесторам из Великобритании, 22% купили американцы, а ещё 30% приобрели российские банки. Фонды из ЕС (без учёта Великобритании) купили всего 6%. Их доля оказалась сопоставима с вложениями из Азии, отметил руководитель управления рынков долгового капитала ВТБ «Капитал» Андрей Соловьёв.
Второй выпуск (30-летние бумаги) ушли на 36% в США и на 30% — в Великобританию. Доля покупателей ЕС составила лишь 9% и оказалась вдвое ниже азиатских инвестиций (18%).
Санкции действуют, и действуют жёстко. «Мне нельзя торговать с ВТБ, — цитирует издание Эрика Ванраеса, инвестиционного менеджера «EI Sturdza Investment Funds» по облигационным фондам в Женеве. — Всё было бы совсем иначе, если бы были соорганизаторы. Мы должны строго подчиняться санкциям. Мы исключаем контакты с российскими брокерами, упомянутыми в санкционном списке».
За «привлечение» иностранных инвесторов Россия каждые полгода будет расплачиваться процентами, которые лягут дополнительным бременем на экономику. Бременем, между прочим, валютным. Которое будет давить на плечи не только нынешних поколений, но и будущих.
Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru
— специально для topwar.ru
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