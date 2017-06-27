Президент Боливии возложил на США вину за рост наркотрафика
Антинаркотическая политика США, в конечном счете, ведет к росту незаконного оборота наркотиков, передает РИА Новости заявление президента Боливии Эво Моралеса.
По его мнению, «именно c неолиберальных правительств и военных диктатур, установленных с помощью США, и началась кульминация наркоторговли».
Моралес полагает, что у Вашингтона нет права обвинять другие страны в незаконном обороте наркотиков, когда именно на США приходится основной спрос на это зелье.
Президент считает, что антинаркотическая борьба для США является лишь предлогом.
В марте этого года Моралес обвинил Америку в провале борьбы с наркотиками, когда Вашингтон в специальном докладе внес Боливию, Венесуэлу и Мьянму в список стран, которые не справляются с антинаркотической борьбой. Год назад президент предложил распустить DEA и закрыть американские военные базы.
Где есть DEA (управление по борьбе с наркотиками США) и военные базы США, там растут наркотрафик, преступность, незаконное обогащение, коррумпированные элиты и сервильные торговцы родиной,написал боливийский лидер в «Твиттере».
По его мнению, «именно c неолиберальных правительств и военных диктатур, установленных с помощью США, и началась кульминация наркоторговли».
Моралес полагает, что у Вашингтона нет права обвинять другие страны в незаконном обороте наркотиков, когда именно на США приходится основной спрос на это зелье.
Какой моралью руководствуются США, "аттестовывая" другие страны, когда их потребление кокаина составляет 1,6%, в то время как в среднем по миру – 0,4%,пишет он.
Президент считает, что антинаркотическая борьба для США является лишь предлогом.
Правительство США использует антинаркотическую борьбу для вмешательства в другие страны и ничего не делает, чтобы снизить потребление наркотиков среди своего населения,отметил глава Боливии.
В марте этого года Моралес обвинил Америку в провале борьбы с наркотиками, когда Вашингтон в специальном докладе внес Боливию, Венесуэлу и Мьянму в список стран, которые не справляются с антинаркотической борьбой. Год назад президент предложил распустить DEA и закрыть американские военные базы.
Использованы фотографии: РИА Новости / Алексей Никольский
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