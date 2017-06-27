Президент Боливии возложил на США вину за рост наркотрафика

Где есть DEA (управление по борьбе с наркотиками США) и военные базы США, там растут наркотрафик, преступность, незаконное обогащение, коррумпированные элиты и сервильные торговцы родиной,

Какой моралью руководствуются США, "аттестовывая" другие страны, когда их потребление кокаина составляет 1,6%, в то время как в среднем по миру – 0,4%,

Правительство США использует антинаркотическую борьбу для вмешательства в другие страны и ничего не делает, чтобы снизить потребление наркотиков среди своего населения,