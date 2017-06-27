10:42 27 июня

Президент Боливии возложил на США вину за рост наркотрафика

Антинаркотическая политика США, в конечном счете, ведет к росту незаконного оборота наркотиков, передает РИА Новости заявление президента Боливии Эво Моралеса.

Президент Боливии возложил на США вину за рост наркотрафика


Где есть DEA (управление по борьбе с наркотиками США) и военные базы США, там растут наркотрафик, преступность, незаконное обогащение, коррумпированные элиты и сервильные торговцы родиной,
написал боливийский лидер в «Твиттере».


По его мнению, «именно c неолиберальных правительств и военных диктатур, установленных с помощью США, и началась кульминация наркоторговли».

Моралес полагает, что у Вашингтона нет права обвинять другие страны в незаконном обороте наркотиков, когда именно на США приходится основной спрос на это зелье.

Какой моралью руководствуются США, "аттестовывая" другие страны, когда их потребление кокаина составляет 1,6%, в то время как в среднем по миру – 0,4%,
пишет он.

Президент считает, что антинаркотическая борьба для США является лишь предлогом.

Правительство США использует антинаркотическую борьбу для вмешательства в другие страны и ничего не делает, чтобы снизить потребление наркотиков среди своего населения,
отметил глава Боливии.

В марте этого года Моралес обвинил Америку в провале борьбы с наркотиками, когда Вашингтон в специальном докладе внес Боливию, Венесуэлу и Мьянму в список стран, которые не справляются с антинаркотической борьбой. Год назад президент предложил распустить DEA и закрыть американские военные базы.

Использованы фотографии: РИА Новости / Алексей Никольский
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Комментарии 15

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  1. Толстоевский Сегодня, 09:53
    Секрет Полишинеля. Мировой наркотрафик - многовековая тема англо-саксов
    Толстоевский
    1. cniza Сегодня, 09:58
      Поосторожней , а то паласатики применят технологию , как с Уго.
      cniza
      1. Соломон Кейн Сегодня, 10:06
        ...осторожности надо было бы у Фиделя поучиться.
        Соломон Кейн
        1. cniza Сегодня, 10:08
          Похоже , что он прошел его школу.
          cniza
          1. bouncyhunter Сегодня, 10:28
            Если так , то хорошо . А то матрасы очень не любят тех , кто про них правду говорит . Жду официального заявления ГосДепа : "фыфсёфрёте !" .
            bouncyhunter
            1. cniza Сегодня, 10:31
              Раньше у них это проходило , а сейчас информация распространяется быстрей их мыслей , но все равно скажут.
              cniza
    2. ОТДЕЛ Сегодня, 10:08
      Вот они сейчас все головы подымают ..! А типо раньше этого не было? Россия сейчас всем помочь не сможет ..Но заявления такие нам нравятся и приветствуются, по сути это правда! Давай подымайтесь там из под гнета англосаксов...Чем сможем поможем!
      ОТДЕЛ
  2. voyaka uh Сегодня, 09:59
    Экспортер кокаина обвинил США в том, что те мешают его
    экспорту. laughing
    voyaka uh
    1. МПК105 Сегодня, 10:05
      Да правильно он всё сказал...Теперь,как Чавес,уйдёт туда,откуда не возвращаются...Это КАК НАДО ДОСТАТЬ людей,что бы они,смерти не боясь,так говорили на весь мир...
      МПК105
    2. ОТДЕЛ Сегодня, 10:10
      Цитата: voyaka uh
      Экспортер кокаина обвинил США в том, что те мешают его
      экспорту. laughing

      Вот Израиль появился тут как тут..Эти всегда помогут и успокоят любое государство (кроме России!))))
      ОТДЕЛ
      1. Соломон Кейн Сегодня, 10:11
        Так им Иран, как кость в горле....или шило в Ж.....
        Соломон Кейн
    3. С_Байкала Сегодня, 10:38
      Ага, только увидел заголовок статьи - заржал. Прикол ситуации в том, что где-то краем уха слышал о том, что семья Моралес - семья наркобаронов.
      С_Байкала
  3. vch Сегодня, 10:15
    Цитата: voyaka uh
    Экспортер кокаина обвинил США в том, что те мешают его
    экспорту. laughing

    А кто сделал Боливию экспортеров кокаина? Сами США и сделали. А потом, под предлогом борьбы с наркотрафиком стали стали проводить операции своими ВС в Боливии. Но каким то чудесным образом при этом наркотрафик увеличился...... Тоже самое произошло и в Афганистане. Как только там появились "борцы с терроризмом" - поставки наркотиков из Афганистана выросли в разы!!
    vch
  4. Вежливый Лось Сегодня, 10:21
    Президент Боливии возложил на США вину за рост наркотрафика

    Длинноватое название для статьи. "Президент Боливии возложил на США" - так мне нравится больше.
    Вежливый Лось
  5. Masya Masya Сегодня, 10:25
    С чем штаты борятся, то и рассветает буйным цветом... хоть наркотики, хоть терроизм... борцуны, блин...
    Masya Masya
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