10:42 27 июня

Сенат США может заблокировать оружейную сделку со странами Персидского залива

Как сообщает интернет-издание « Взгляд », председатель комитета Сената США по иностранным делам Боб Коркер обратился с письменным посланием к главе Госдепа Рексу Тиллерсону, где указал о своем намерении блокировать поставки оружия странам Персидского залива в связи со сложившейся вокруг Катара ситуацией.

По этой причине под угрозой срыва оказалась крупнейшая оружейная сделка , заключенная Дональдом Трампом с Саудовской Аравией.

Как считает сенатор, противоборство среди стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) оказывает негативное влияние на противодействие Ирану и борьбе против ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная в РФ). С его слов, первым делом следует прийти к единению ССАГПЗ и уже после этого решать вопрос о поставках оружия.




Р. Тиллерсон 26 июня обратился к главам четырех арабских стран и Катара с призывом к переходу к более умеренной риторике. Он посоветовал «собраться вместе и продолжить разговор». По его мнению, некоторые из 13 пунктов ультиматума Катару будет очень сложно выполнить.


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Комментарии 3

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  1. МПК105 Сегодня, 10:22
    Конкуренция,понимашь...Двигатель торговли...
    МПК105
  2. den3080 Сегодня, 10:34
    Как я понимаю идея была такая:
    1. Надо продавать американский сжиженый газ - соответственно подговорили саудовцев и остальных пошатать Катар, ну или ушатать... как получится
    2. Сказали: если че - купите у нас оружие на 100 ярдов и никакие Катары с Иранами не страшны вам будут.
    заодно вам индульгенция за эти деньги - рубите бошки на площадях дальше своими саблями и да здраствует король, как говорится.
    А теперь что?
    Но в общем-то принципиальная цель (как можно больше бардака в мире везде кроме США) достигается успешно.
    den3080
    1. Ушлый_башкорт Сегодня, 10:41
      Надо продавать американский сжиженый газ - соответственно подговорили саудовцев и остальных пошатать Катар, ну или ушатать... как получится

      Саудовцы и Ко хуситов ушатать не могут скопом при всей их оснащенности и финансах. Не ушатают они Катар, жизнь попортят, это да.
      А вообще полный Пэ на БВ никому не нужен, акромя США . Если все эти монархии дубу дадут в междоусобице, то мало никому не покажется.
      Ушлый_башкорт
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