Сенат США может заблокировать оружейную сделку со странами Персидского залива
Как сообщает интернет-издание « Взгляд », председатель комитета Сената США по иностранным делам Боб Коркер обратился с письменным посланием к главе Госдепа Рексу Тиллерсону, где указал о своем намерении блокировать поставки оружия странам Персидского залива в связи со сложившейся вокруг Катара ситуацией.
По этой причине под угрозой срыва оказалась крупнейшая оружейная сделка , заключенная Дональдом Трампом с Саудовской Аравией.
Как считает сенатор, противоборство среди стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) оказывает негативное влияние на противодействие Ирану и борьбе против ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная в РФ). С его слов, первым делом следует прийти к единению ССАГПЗ и уже после этого решать вопрос о поставках оружия.
Р. Тиллерсон 26 июня обратился к главам четырех арабских стран и Катара с призывом к переходу к более умеренной риторике. Он посоветовал «собраться вместе и продолжить разговор». По его мнению, некоторые из 13 пунктов ультиматума Катару будет очень сложно выполнить.
По этой причине под угрозой срыва оказалась крупнейшая оружейная сделка , заключенная Дональдом Трампом с Саудовской Аравией.
Как считает сенатор, противоборство среди стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) оказывает негативное влияние на противодействие Ирану и борьбе против ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная в РФ). С его слов, первым делом следует прийти к единению ССАГПЗ и уже после этого решать вопрос о поставках оружия.
Р. Тиллерсон 26 июня обратился к главам четырех арабских стран и Катара с призывом к переходу к более умеренной риторике. Он посоветовал «собраться вместе и продолжить разговор». По его мнению, некоторые из 13 пунктов ультиматума Катару будет очень сложно выполнить.
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