11:30 01 июля

Ленинград спас девятнадцатилетний солдат

Ленинград спас девятнадцатилетний солдат


Неизвестный подвиг

ДАТА 23 сентября 1941 года включена во все учебники истории - в этот день наши войска остановили немцев на Пулковских высотах. Но на самом деле сражение за Ленинград началось на два дня раньше. До сухопутного наступления фашисты бросили свою авиацию на уничтожение Краснознаменного Балтийского флота, базировавшегося в Кронштадте. Без огненного щита дальнобойной флотской артиллерии наш город долго продержаться не смог бы. Планы гитлеровских генералов сорвал старший оператор радиолокационной станции «Редут-3» 19-летний Григорий Гельфенштейн: он «увидел» самолеты противника за много километров от их предполагаемой цели и предупредил командные пункты ПВО о коварном налете врага.


Ребусы врага щелкал как орехи

В восемь утра 21 сентября 1941 года старший оператор РЛС «Редут-3» Григорий Гельфенштейн заступил на очередное дежурство. Несмотря на его юный возраст, должность у Григория была очень ответственной: подобных станций на Ленинградском фронте в то время было всего три. Та, на которой служил Гельфенштейн, располагалась на Ораниенбаумском пятачке, в деревне Большая Ижора, совсем недалеко от Кронштадта. Эта станция охраняла и сам остров, и Ленинград, и корабли Балтийского флота.
Радиолокатор в то время представлял собой громоздкое устройство. Известных каждому по современным кинофильмам круглых индикаторов, на которых ярко высвечиваются точки-самолеты, тогда еще не было. Картина воздушной обстановки на экране дисплея отдаленно напоминала кардиограмму.
По частоте пульсирующих всплесков старший оператор должен был вычислить координаты всех целей в зоне обзора, направление их движения и количество самолетов в группах. Это был очень непростой ребус. Но Григорий Гельфен-штейн любил разгадывать замыслы врага - это и спасло Ленинград.

"Они летят бомбить Кронштадт!"

В то сентябрьское утро Григорий смог расшифровать на индикаторе «Редута» страшную картину: по направлению к Ленинграду летели около 230 фашистских бомбардировщиков! Такой мощной воздушной атаки враг еще не предпринимал.
Оператор РЛС Гельфенштейн заметил самолеты, когда они были еще далеко - километров за 200 от Ленинграда. Используя железную дорогу как ориентир, мощные «юнкерсы» двигались группами по направлению от Луги, от железнодорожной станции Дно и от Новгорода к Гатчине и Сиверской. Там они образовали круг и перестроились в три ударные колонны.
Все казалось очевидным: немцы летят бомбить северную столицу! И вдруг пульсирующая «кардиограмма» показала нечто необычное: одна из колонн взяла курс на запад, а не к Ленинграду. А две другие ударные начали движение к Финскому заливу. И Григорий понял: они летят бомбить Кронштадт! Фашисты хотят уничтожить артиллерию Балтийского флота!
Счет пошел на секунды: не сомневаясь в своей догадке, Гельфенштейн приказал помощнику передать шифрованное донесение на командный пункт ПВО Ленинградского фронта, в Кронштадт и на командный пункт противовоздушной обороны Балтийского флота.

"Срочно объявляйте тревогу!"

Услышав, как спокойно оператор в Кронштадте принимает цифры закодированного сообщения, Григорий испугался: а вдруг не поверит? У него были причины для опасений: радиолокационная техника в то время была засекреченной, о ней ничего не знали на флоте. Поэтому и не доверяли полученным с ее помощью данным.
Григорий выхватил у помощника телефонную трубку и безо всяких шифровок сказал кронштадтскому офицеру:
- На вас летят двести пятьдесят - вы слышите? - двести пятьдесят бомбардировщиков! Срочно объявляйте тревогу! Через 12-15 минут они уже будут над Кронштадтом! - Он сознательно несколько преувеличил количество самолетов, голос у него дрожал.
Это подействовало. Уже через несколько секунд в Кронштадте завыли сирены воздушной тревоги. Атака фашистов была отбита, хотя наши моряки все же понесли потери.
22 и 23 сентября налеты повторились. Но уж если в первый раз этот номер у фрицев не прошел, то вторая и третья атаки не удались и подавно!

Трибуц пообещал Звезду Героя

Нарушение инструкций и выход в эфир с открытым текстом могли в прямом смысле стоить старшему оператору Гельфенштейну головы. 23 сентября на РЛС приехал сам командующий Балтийским флотом адмирал Трибуц. И сразу же вызвал к себе Григория Гельфенштейна. Тот шел к начальству на ватных ногах.
- Знаешь, что ты сделал?! - строго спросил оператора адмирал, еще больше напугав его. - Нет, ты еще слишком молодой и сам не понимаешь, что сделал! Ну да поймешь потом. Звезду Героя получишь и поймешь. Это подвиг! Ты спас и Кронштадт, и Ленинград!
После этих слов Трибуц обнял солдата и расцеловал.
В этот же день немецкие танки и пехота атаковали защитников Ленинграда со стороны Пулковских высот. Эта атака была встречена шквальным огнем 470 стволов Краснознаменного Балтийского флота, ничуть не пострадавших от вражеских налетов, и захлебнулась.

Жизнь как награда за подвиг



везду Героя старший оператор «Редута-3» так и не получил. Но Григорий Ильич об этом уже не жалеет. Ему обидно другое:
- Почему все знают о трагедии в Перл-Харборе, которая случилась на три месяца позднее, а о Кронштадтском сражении молчат до сих пор? Японцы наглядно показали, что могло бы случиться с нашим флотом, если бы я вовремя не разгадал замысел противника и своевременно не предупредил об этом командование! По моим подсчетам, японские бомбардировщики неожиданно обрушили на американский флот бомбы общим весом 300 тонн и практически уничтожили его. На корабли Балтфлота за три дня сражения должно было обрушиться не менее 1000 тонн! Но наша зенитная артиллерия заставила немецкие самолеты сбросить свой смертоносный груз в воды Финского залива. Мы победили, и я хочу, чтобы люди об этом знали!
Славная станция «Редут-3» определила всю дальнейшую жизнь старшего оператора: после войны он продолжил заниматься радиолокацией и получил более 20 авторских свидетельств на изобретения в этой области. Сейчас Григорию Ильичу 86 лет.
- Я уверен, - говорит ветеран, - что долгая жизнь дана мне именно за то, что я сделал в те сентябрьские дни для Ленинграда и для России.

Статья напечатана в петербургском семейном еженедельнике "Смена", № 17 (24535) 5-11 мая 2008 года.
Материал предоставил Г. Гельфенштейн.
Автор: Софья ВЕЧТОМОВА
Первоисточник: http://rusarmy.com/history/Gelfenshteyn/smena.html

Использованы фотографии: Фото автора
23

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 10

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Spartanez300 Сегодня, 06:45
    Огромное спасибо Григорию Гельфенштейну за его подвиг здоровья и долгих лет жизни .Благодарность за статью поучительная.
    Spartanez300
    1. lwxx Сегодня, 07:19
      Более подробная информация от первоисточника Григорий Гельфенштейн. http://www.odessitclub.org/
      lwxx
  2. 210окв Сегодня, 06:48
    Низкий поклон Вам,Григорий..Да и всем тем,сотням и сотням тысяч тем,девятнадцатилетним!
    210окв
  3. Вас Влад Сегодня, 06:49
    Спасибо дед!Мы живы благодаря вам!Поклон вам до земли и простите нас что мы не отдали вам долг с торицей!
    Вас Влад
  4. мичман Сегодня, 07:25
    Этот локатор создавали мои учителя. Низкий им поклон.
    О подвиге Григория Ильича я написал статью в "ВО" "Кризисный месяц в обороне города". Там я описал его действия как оператора. За три дня налетов 21-23 сентября 1941 года на корабли КБФ фашисты потеряли 76 бомбардировщиков. Потери КБФ были незначительны.
    Мой отец создавал тяжелую железнодорожную артиллерию. Ее создали. Погрешность стрельбы на 27 км составляла 20 метров. Корректировщики стрельбы были на мясокомбинате и Доме Советов (балтийские корректировщики). Фашисты не могли даже сгруппировать два танка для атаки наших позиций под Пулково. Обуховский завод создавал эту артиллерию. Отец погиб 27 декабря 1941 года. Его помощники похоронили отца на Богословском кладбище в отдельной могиле (это было в декабре 1941 года). Могилу показали нам с мамой в 1944 году, когда мы вернулись в Ленинград после снятия блокады. Я часто бываю у отца и говорю с ним, хотя смутно помню его. Расстались мы, когда мне было 3,5 года. Честь имею.
    мичман
  5. Правдодел Сегодня, 07:31
    Это - пример единства народа-государства-Отечества. То, что это произошло в лихую для Отечества годину, не может отмести того факта, что только единство народа-государства-Отечества создает сильную, могучую Россию, способную ответить на любую агрессию из вне, способную справиться с любыми проблемами внутри России.

    «Народ-государство-отечество» - вот лозунг каждого патриота России. Сильный, сплоченный моральными ценностями народ создает сильное, могучее государство. Сильное государство и сильный, сплоченный народ создают Отечество процветающее в веках.
    Правдодел
  6. Ольгович Сегодня, 08:17
    Японцы наглядно показали, что могло бы случиться с нашим флотом, если бы я вовремя не разгадал замысел противника и своевременно не предупредил об этом командование!


    США не воевали с Японией и не ждали удара,в отличие от СССР, воевавшего с Германией.
    Но наша зенитная артиллерия заставила немецкие самолеты сбросить свой смертоносный груз в воды Финского залива.

    Не так все радужно, увы:
    В целом потери в в Кронштадтского сражения, оцениваются в пределах 22 кораблей разных классов, включая семь боевых (если добавить потери самого вне Кронштадта и его Большого и Малого рейдов). Из них минимум 10 можно считать полностью уничтоженными. Серьезные повреждения получили еще не менее десятка кораблей, в том числе четыре эсминца
    https://topwar.ru/70279-nalety-na-kronshtadt-v-se
    ntyabre-1941-goda-chast-tretya.html

    Именно тогда был оторван страшным взрывом нос с башней линкора "Марат" (погибло 326 человек), потоплен лидер "Минск" , а корабли Балтфлота переведены в Ленинград-в результате поддержка войск из-за возросшей дальности-упала.

    В целом-да, победа, но очень и очень тяжелая...
    Ольгович
  7. амурец Сегодня, 08:40
    Планы гитлеровских генералов сорвал старший оператор радиолокационной станции «Редут-3» 19-летний Григорий Гельфенштейн: он «увидел» самолеты противника за много километров от их предполагаемой цели и предупредил командные пункты ПВО о коварном налете врага.

    Спасибо за статью. К ней я нашёл ещё несколько дополнений, для расширения информации по этой теме:
    http://vsev.net/zasekrechennyj-redut.html
    http://forum.worldoftanks.ru/index.php?/topic/110
    238-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D0%BE%D
    1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0
    %BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%80%D0%BB%D1%81-%D0%B4%D
    0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE-%D0%BE%D
    0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0
    %B8%D1%8F/
    Первое боевое крещение станция получила во время войны с финнами зимой 1939—1940 гг. на Карельском перешейке. По инициативе директора ЛФТИ А.Ф. Иоффе, станция была установлена в районе Перемяки, ее боевой работой руководил А.И. Шестаков, работали на станции сотрудники ЛФТИ. Приказом НКО от 26 июля 1940 г. станция «Редут» была принята на вооружение Войск ПВО под названием РУС-2 (хотя в войсках ее позже все-таки именовали «Редут»). Ее выпускал ленинградский радиозавод им. Коминтерна.
    Это всё об локаторе РУС-2 и 72-м радиобатальоне ВНОС, защищавшим Ленинград
    амурец
  8. zulusuluz Сегодня, 10:12
    Человек - герой! Фактически, подставив свою голову (за прямой текст в эфире), предупредил людей об опасности. Настоящий подвиг!
    zulusuluz
    1. сибиралт Сегодня, 10:24
      Получается, что срочной шифровке не поверили, а по открытой связи поверили. Это как? belay
      сибиралт
Картина дня