Истребители-перехватчики ВВО приступили к отработке парных полетов

В тренировках задействованы экипажи самолётов перехватчиков МиГ-31 авиабазы войск и сил на северо-востоке. Лётчики-истребители отрабатывают взаимодействие в составе пар при выполнении задач противовоздушной обороны в различных погодных условиях, в том числе и ночью,

На авиабазе Елизово в Камчатском крае в соответствии с планом боевой подготовки Тихоокеанского флота начались групповые полёты истребителей-перехватчиков с отработкой сложных полётных заданий, сообщает пресс-служба Восточного округа.говорится в релизе.Как заявил командир истребительной эскадрильи подполковник Сергей Коделье, «главная задача тренировок состоит в том, чтобы отработать экипажами МиГ-31 не только слётанность лётчиков в составе пар, но и повысить эффективность их действий при обнаружении, перехвату ракет и самолётов условного противника, а также своевременного их уничтожения».Сообщается, что итогом отработки групповых полётов станет выполнение перехвата цели, летящей на сверхзвуковой скорости в нижних слоях стратосферы.