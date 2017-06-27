10:42 27 июня

Истребители-перехватчики ВВО приступили к отработке парных полетов

На авиабазе Елизово в Камчатском крае в соответствии с планом боевой подготовки Тихоокеанского флота начались групповые полёты истребителей-перехватчиков с отработкой сложных полётных заданий, сообщает пресс-служба Восточного округа.

Истребители-перехватчики ВВО приступили к отработке парных полетов


В тренировках задействованы экипажи самолётов перехватчиков МиГ-31 авиабазы войск и сил на северо-востоке. Лётчики-истребители отрабатывают взаимодействие в составе пар при выполнении задач противовоздушной обороны в различных погодных условиях, в том числе и ночью,
говорится в релизе.


Как заявил командир истребительной эскадрильи подполковник Сергей Коделье, «главная задача тренировок состоит в том, чтобы отработать экипажами МиГ-31 не только слётанность лётчиков в составе пар, но и повысить эффективность их действий при обнаружении, перехвату ракет и самолётов условного противника, а также своевременного их уничтожения».

Сообщается, что итогом отработки групповых полётов станет выполнение перехвата цели, летящей на сверхзвуковой скорости в нижних слоях стратосферы.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 1

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  1. иркутский обыватель Сегодня, 10:41
    В парном полете веселее гонять "партнеров" и делать "непрофессиональные" виражи.
    иркутский обыватель
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