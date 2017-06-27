Великая битва. Североморцы

Моряки транспортного флота, боевых кораблей и авиации делали все возможное, чтобы конвои - специальные формирования транспортных судов и кораблей охранения - дошли до порта назначения. В борьбе за доставку в Советский Союз жизненно необходимых грузов на просторах Норвежского и Баренцева морей развернулась великая битва. Ее главными героями стали моряки и летчики советского Северного флота и их союзники по антигитлеровской коалиции.