14:04 27 июня

Великая битва. Североморцы

Моряки транспортного флота, боевых кораблей и авиации делали все возможное, чтобы конвои - специальные формирования транспортных судов и кораблей охранения - дошли до порта назначения. В борьбе за доставку в Советский Союз жизненно необходимых грузов на просторах Норвежского и Баренцева морей развернулась великая битва. Ее главными героями стали моряки и летчики советского Северного флота и их союзники по антигитлеровской коалиции.




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