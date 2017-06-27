14:04 27 июня

В Киеве взорвали начальника спецназа ГУР Минобороны Украины

Действующий военный погиб при взрыве автомобиля в Киеве, возбуждено дело по статье "теракт", сообщил во вторник пресс-секретарь МВД Украины Артем Шевченко.

Ранее пресс-служба управления Национальной полиции Киева сообщила, что в результате взрыва автомобиля в украинской столице погиб водитель.

В Киеве взорвали начальника спецназа ГУР Минобороны Украины



Как заявил Шевченко, поскольку погибший "является действующим военнослужащим", прокуратура определит ведомство, которое будет заниматься расследованием дела, "которое зарегистрировано по статье 258 "теракт" следственным отделом ГУ Нацполиции в Киеве".

Поскольку пострадавший — военнослужащий ВСУ, подследственность, скорее всего, будет изменена
— сказал Шевченко на брифинге, который транслировал телеканал "112 Украина".

Как сообщает «Украинская правда» со ссылкой на министерство обороны Украины, по предварительной информации, погиб глава спецназа главного управления разведки минобороны Украины Максим Шаповал. В полиции имя погибшего пока не сообщают.

Пресс-служба управления Национальной полиции Киева в то же время сообщила, что в результате взрыва автомобиля пострадала женщина, ее доставили в больницу. "По предварительным данным медиков, у нее осколочные ранения ног, ее жизни ничего не угрожает", — добавили в полиции.

Использованы фотографии: https://twitter.com/news112ua
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 139

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  1. Ушлый_башкорт Сегодня, 11:22
    Кого виноватым назначат даже гадать не нужно.
    Ушлый_башкорт
    1. с-т Petrov Сегодня, 11:24
      да и пусть. Моторолу когда взорвали с другими командирами - ответственность тоже была ясно на ком.

      Странно что на 3 год гражданской войны в Киеве пошли взрывы, а не ранее

      Вспоминаю довольные хари великих, которые пеняли нам на Чечню.

      с-т Petrov
      1. seos Сегодня, 11:25
        Да нет, что вы говорите....це прикуриватель взорвался!
        seos
        1. Zibelew Сегодня, 11:29
          За Гиви и Моторолу ответка прилетела. Могут ведь, когда захотят... Приношу свои соболезнования компании Мерседес. Хороший был автомобиль, ездил бы еще и ездил.
          Zibelew
          1. Злой543 Сегодня, 11:31
            Награда нашла героя
            Злой543
            1. dik-nsk Сегодня, 11:35
              очень надеюсь, что наконец началась "ответка", а не внутренние разборы... не, пусть и сами переубивают друг друга, но нужно их заставить "дрожать" за свои скотские действия, чтобы знали - все равно "прилетит"
              dik-nsk
              1. Ушлый_башкорт Сегодня, 11:45
                Нельзя ответку врубать такими способами. Взрывать в густонаселенном городе с возможностью задеть мирняк - не наши методы. Хотя более чем уверен, что это внутренние разборки. Но расскажут по УкроСМИ именно про СпН ГРУ МО РФ МВД РЖД, к гадалке не ходи.
                Ушлый_башкорт
                1. 210окв Сегодня, 11:48
                  Согласится с Вами?Возможно..Но только в случае ледорубом в голову..
                  Цитата: Ушлый_башкорт
                  Нельзя ответку врубать такими способами. Взрывать в густонаселенном городе с возможностью задеть мирняк - не наши методы. Хотя более чем уверен, что это внутренние разборки. Но расскажут по УкроСМИ именно про СпН ГРУ МО РФ МВД РЖД, к гадалке не ходи.
                  210окв
                  1. Ушлый_башкорт Сегодня, 12:55
                    Я именно про ледорубы, чашки чая с полонием и тому подобное - вот это наши методы. Устраивать акции террора не нужно.
                    Ушлый_башкорт
                    1. Капитан Пушкин Сегодня, 13:16
                      Цитата: Ушлый_башкорт
                      чашки чая с полонием и тому подобное - вот это наши методы.

                      Чашки чая с полонием, точно не наш метод - уж больно это дорого, одна акция больше ляма баксов.
                      Полонием траванули Арафата в Палестине, знамо кто, и в Лондоне, этого... не помню как, мелкого подручного Березовского... (поди сам Береза и траванул, либо сам, либо на пару с Ми-6, а может и не траванули, а придушили подушкой, после того как обрили на лысо - заключение о причине смерти этого утырка до сих пор не опубликовано).
                      Капитан Пушкин
                      1. Монос Сегодня, 13:24
                        Месть - блюдо холодное. "А нас за що?" - прошелестело по Киеву.

                        Счёт пока 1:2. Сожмите крепче сфинктеры, бандерлоги.
                        Монос
                2. Сухой_Т-50 Сегодня, 12:04
                  Цитата: Ушлый_башкорт
                  Взрывать в густонаселенном городе с возможностью задеть мирняк - не наши методы.

                  Тупые комплексы
                  Сухой_Т-50
                  1. Ушлый_башкорт Сегодня, 12:56
                    Правильно, давай сразу ядренбатоном жахнем! Чего их жалеть то?
                    Ушлый_башкорт
            2. stas Сегодня, 11:40
              Получил фашист гранату.
              Заслужил.
              stas
            3. хрыч Сегодня, 11:43
              Цитата: Злой543
              Награда нашла героя


              Цитата: с-т Petrov
              Странно что на 3 год гражданской войны в Киеве пошли взрывы, а не ранее

              После терактов в ЛДНР отдан приказ о возмездии, сформирована группа, установлены виновные (определены цели), проведено оперативное внедрение, проанализирован маршрут передвижения и пр. Т.е. необходимо время для проведения каждого из мероприятий. Также в отличии от Новороссийских полевых командиров, пренебрегавших личной безопасностью, цель более сложная.
              хрыч
            4. Чёрный Сегодня, 11:57
              Убивать людей на Донбассе - плохая карма........вот и сдох нацист Максим, лишь безвиз остался с ним...
              Чёрный
        2. Александр романов Сегодня, 11:39
          Цитата: seos
          це прикуриватель взорвался!

          Подушка безопасности рванула.Несанкционированное срабатывание
          Александр романов
        3. 210окв Сегодня, 11:46
          Али кондей..Доставать стали гадов.
          Цитата: seos
          Да нет, что вы говорите....це прикуриватель взорвался!
          210окв
        4. Чёрный Сегодня, 11:46
          Кондёр! ....только кондёр!
          Чёрный
        5. arane Сегодня, 11:48
          Цитата: seos
          Да нет, что вы говорите....це прикуриватель взорвался!

          Верно мыслите. Но это был кондиционер
          arane
        6. pvv113 Сегодня, 11:50
          Ход Ваших мыслей мне нравится, но традиционно принято валить на неисправный кондиционер hi
          pvv113
        7. Felix99 Сегодня, 12:07
          Кондиционер. Тут все кондиционеры такие.
          Felix99
        8. anatoly57 Сегодня, 12:15
          А не кондиционер?
          anatoly57
        9. 97110 Сегодня, 13:43
          Цитата: seos
          Да нет, что вы говорите....це прикуриватель взорвался!

          А густой белый дым указывал на высокое качество пороха. Старался воспроизвести слова А. Толстого из романа "Пётр I". Белый дым на какую взрывчатку указывает? Про тосол в выхлопе я знаю. Про дымный порох - тоже.
          97110
      2. Владимир 38 Сегодня, 11:28
        Вот Петров сейчас с вами согласен))
        Цитата: с-т Petrov
        да и пусть. Моторолу когда взорвали с другими командирами - ответственность тоже была ясно на ком
        Владимир 38
      3. Капитан Пушкин Сегодня, 13:07
        Пока убивали знаковых командиров в ЛНР, это списывали на "внутренние разборки по политическим мотивам". Но когда убили Моторолу и Гиви, ни причастных ни к какой политике ни в малейшей дозе, стало очевидно чьих рук это дело.
        Это просто адекватный ответ организаторам. Что бы помнили об ответственности и не зарывались.
        Капитан Пушкин
    2. Megatron Сегодня, 11:24
      Так и надо карателю!
      Megatron
    3. Logall Сегодня, 11:26
      Цитата: Ушлый_башкорт
      Кого виноватым назначат даже гадать не нужно.

      И когда же, Путин всё устраивает?
      Logall
      1. Виктор-М Сегодня, 11:42
        Цитата: Logall
        Цитата: Ушлый_башкорт
        Кого виноватым назначат даже гадать не нужно.

        И когда же, Путин всё устраивает?

        Что он зря в Крым ездил? wink laughing
        Виктор-М
      2. Ушлый_башкорт Сегодня, 11:45
        У него велосипед есть!
        Ушлый_башкорт
      3. Felix99 Сегодня, 12:08
        И когда он все успевает?
        Felix99
    4. ВСЗМК Сегодня, 11:32
      Цитата: Ушлый_башкорт
      Кого виноватым назначат даже гадать не нужно.

      Однозначно внутренние разборки. Доходы от АТО делят.
      ВСЗМК
    5. Александр романов Сегодня, 11:33
      Цитата: Ушлый_башкорт
      Кого виноватым назначат даже гадать не нужно.

      Уже назначили-запах Путина остался на месте взрыва
      Александр романов
      1. Принц_Пенсии Сегодня, 11:36
        Значит след уже взяли?
        Принц_Пенсии
        1. Александр романов Сегодня, 11:38
          Цитата: Принц_Пенсии
          Значит след уже взяли?

          Я же говорю запах
          Александр романов
          1. Соломон Кейн Сегодня, 11:43
            В том районе "вонь" с Майдана ни как не развеется....
            Соломон Кейн
            1. Александр романов Сегодня, 11:46
              Цитата: Соломон Кейн
              В том районе "вонь" с Майдана ни как не развеется....

              Маидан -тоже Путин организовал.Газеты нужно читать
              Александр романов
              1. Соломон Кейн Сегодня, 11:54
                Короче, как в песне: "....меня засосала опасная Путина, а жизнь моя-полнейший Парашняк...."
                Соломон Кейн
    6. Spartanez300 Сегодня, 11:40
      Одной гнидой на земле меньше , надеюсь это ответка за Гиви и Мотороллу .
      Spartanez300
      1. sl22277 Сегодня, 11:45
        Бандеры, глубже ройте схроны,
        Нацистских прихвостней приют.
        Гробы готовьте, похороны
        И ждите неотвратный суд!
        sl22277
    7. сибиралт Сегодня, 11:47
      Добрые вести с полей Украины. На одного изверга стало меньше. На всякий спецназ есть свой спецвас. laughing
      сибиралт
    8. Лопатов Сегодня, 11:48
      Свалить всё на Россию и непризнанные республики будет очень глупой идеей в плане агитпропа. Но когда укровласть делала что-то умное? Разве что кураторы укажут, как "сделать правильно"
      Лопатов
    9. vkl.47 Сегодня, 11:50
      Кондиционер взорвался.а вообще в незалежной сейчас взрывчатки как г*вна за баней
      vkl.47
    10. g1v2 Сегодня, 11:54
      Надеюсь, что в этом случае это будет правдой. Отработать такую цель нужен очень высокий уровень . Тч хотелось бы верить , что это наши ссо профуровень повышают. soldier
      g1v2
  2. Вас Влад Сегодня, 11:23
    Наверно много знал товарищ ,приказы интересные получал!Теперь нет человека, нет проблем.
    Вас Влад
    1. bouncyhunter Сегодня, 11:26
      Цитата: Вас Влад
      Наверно много знал товарищ ,приказы интересные получал!Теперь нет человека, нет проблем.

      И есть на кого эту смерть повесить . Двух зайцев убивают одним выстрелом .
      bouncyhunter
      1. Вас Влад Сегодня, 11:35
        Цитата: bouncyhunter
        И есть на кого эту смерть повесить . Двух зайцев убивают одним выстрелом .

        Ну если я прав Павел, то это первая громкая ласточка!Надо посмотреть что там у них с самоубийствами,пропажами и пьяными разборками!Если полно, то зачистка началась.
        Вас Влад
        1. perepilka Сегодня, 11:46
          Цитата: Вас Влад
          то это первая громкая ласточка!

          31 марта, Мариуполь, полковник СБУ Хараберюш,
          perepilka
          1. Вас Влад Сегодня, 11:53
            Когда Следственный комитет РФ начинал открывать уголовные дела по поводу военных преступлений на Донбассе, в Киеве и окопах тихо посмеивались.
            Мол, пишите, пишите, все равно вы никого не сможете наказать.С нами Запад, он защитит.Сегодня офицеры ВСУ задумались и начинают чесать затылок, ведь уже очень скоро их, как уголовных преступников, могут искать по всему миру…
            Интересное заявление по этому поводу сделал бывший заместитель главы военной прокуратуры Центрального региона Украины Анатолий Маркевич:
            «Следком объявляет их в розыск, в т. ч. международный, за совершение уголовных преступлений. И если их подадут в розыск Интерполом - будут задерживать и экстрадировать в РФ.Офицеры очень этим обеспокоены. Военная прокуратура должна была предупреждать это, фиксируя правонарушения, но она не работает, в итоге армия деморализована».
            «Герои» АТО смогли пробить себе амнистию на Украине. Они прекрасно понимают, что натворили на Донбассе столько, что иначе сидеть им всем через одного.
            Между тем, россияне при помощи прокуратуры ДНР и ЛНР тихо фиксировали уголовку и подшивали документы в папки.
            Сегодня уже открыто более 100 дел против конкретных, зачастую высокопоставленных офицеров ВСУ, и многие из них очень скоро могут разыскиваться Интерполом. Представляете, что начнется, если хотя бы одного из них экстрадируют в Россию и там осудят хотя бы лет на десять?
            Далее о боеспособности ВСУ можно будет забыть. Воевать в таких условиях будут только те, кому терять уже нечего, те у кого руки по локоть в крови и у них есть только два пути, победить, или сесть.
            А если когда-нибудь России удастся добиться проведения трибунала (пусть локального при новом правительстве Украины, которое займется реальным наказанием за совершенные за последние годы преступления), то, как сказал некогда персонаж актера Папанова, «сядут усе» и как военные преступники. Всем кагалом.
            А ведь их еще в 2014 году предупреждали, что рано или поздно за обстрелы мирных городов придется ответить.
            Но тогда запад был с ними, и море «героям» было по колено.
            П.С.
            Рано или поздно, пусть в будущем, при другом руководстве Украины, каратели, что обстреливали мирные города и те кто отдавал им приказы, они ответят.

            Источник: old.fishki.net
            Вас Влад
        2. BAI Сегодня, 11:48
          то это первая громкая ласточка!

          Это не первый. Первый был в Мариуполе.
          BAI
        3. perepilka Сегодня, 11:50
          Цитата: Вас Влад
          то это первая громкая ласточка!

          no 31 марта, Мариуполь, полковник СБУ Хараберюш, подрыв автомобиля
          perepilka
          1. Сухой_Т-50 Сегодня, 12:06
            Цитата: perepilka
            Цитата: Вас Влад
            то это первая громкая ласточка!

            no 31 марта, Мариуполь, полковник СБУ Хараберюш, подрыв автомобиля

            Я один прочитал,как "храбрый хрюш"?
            Сухой_Т-50
        4. bouncyhunter Сегодня, 11:54
          Не далее как вчера читал интересную статейку о небоевых потерях ВСУ и убийствах "хероев" АТО вне заны БД . Жаль , ссылку не зафиксировал , но поищу .
          bouncyhunter
      2. CooL_SnipeR Сегодня, 11:36
        Не, теперь поговорка уже поменялась... одним ВЗРЫВОМ двух зайцев
        CooL_SnipeR
    2. с-т Petrov Сегодня, 11:26
      другим урок, по интересным приказам.
      с-т Petrov
    3. Лопатов Сегодня, 11:29
      У них все "силовики" на прикорме олигархических групп. И активно участвуют в рейдерских захватах и иных действиях по переделу собственности. Посему тут скорее всего именно коммерция, а не политика.
      Лопатов
      1. sabakina Сегодня, 11:40
        То же подумалось, что скорей всего внутренние разборки.
        sabakina
      2. Вас Влад Сегодня, 12:05
        Цитата: Лопатов
        У них все "силовики" на прикорме олигархических групп. И активно участвуют в рейдерских захватах и иных действиях по переделу собственности. Посему тут скорее всего именно коммерция, а не политика.

        Они там ещё не всё поделили? what Время уже много прошло,всё давно поделили и в госдепе заверили!
        Вас Влад
        1. Лопатов Сегодня, 12:14
          Цитата: Вас Влад
          Они там ещё не всё поделили? Время уже много прошло,всё давно поделили и в госдепе заверили!

          А у них это как ремонт в доме: нельзя закончить, можно только остановить.
          https://antikor.com.ua/articles/tag/Рейдерский_за
          хват
          Лопатов
        2. Orionvit Сегодня, 13:32
          Цитата: Вас Влад
          Время уже много прошло,всё давно поделили и в госдепе заверили!

          Поделить то поделили, но на всех не хватило (денег много не бывает). Всё наследие Союза разворовано и теперь, что бы поживиться, нужно залезть в карман тому, кто это сделал раньше, других источников дохода, сейчас на украине нет. Пришедшие на волне майдана, будут перераспределять собственность, по своему усмотрению, правда остальные отдавать "нажитое" ранее, то же не спешат. Так что приготовьтесь к длительному (на сколько ещё украины хватит) мексиканскому сериалу, под названием "революция гидности и её херои".
          Orionvit
  3. с-т Petrov Сегодня, 11:23
    нашла награда героя. А вот женщину жалко

    с-т Petrov
  4. DimerVladimer Сегодня, 11:24
    Обещали за Гиви отплатить?
    Сделали!
    DimerVladimer
  5. Платов Сегодня, 11:25
    Минус один Херой...
    Платов
  6. ded100 Сегодня, 11:26
    А может и ответочка прилетела!
    ded100
  7. tank64rus Сегодня, 11:26
    Получил фашист гранату.
    tank64rus
  8. spech Сегодня, 11:28
    Потрошенко до g20 ещё много каво надо отправить в страну "вечного майдана" в которой текут горилочные реки в сальных берегах am
    spech
  9. Dave36 Сегодня, 11:29
    Конечно не радует, что такое творится в Киеве, но время разбрасывать камни, время и собирать. Хотя версий заказа может быть много.
    Dave36
  10. kaon3000 Сегодня, 11:30
    Просто машина с кондиционером была....
    kaon3000
  11. Горный стрелок Сегодня, 11:30
    Ну что, понеслась? Вечер перестает быть томным?
    Горный стрелок
  12. баклан Сегодня, 11:31
    Поздравляю ребят с успешно выполненной операцией good
    баклан
  13. Lester7777 Сегодня, 11:32
    Награда нашла героя.
    Lester7777
  14. ВЕРЕСК Сегодня, 11:32
    Нефиг с гранатой в салоне играть.Колечко на ней-не для ЗАГСа.
    ВЕРЕСК
  15. Vetka Сегодня, 11:32
    http://pravosudija.net/article/zaboristyy-plan-po
    roshenko-tikayte-hlopci
    http://pravosudija.net/article/pravo-pervoy-vstre
    chi-kak-pravo-pervoy-nochi-tolko-naoborot

    вчера, сегодня - похоже начали план в действие приводить
    Vetka
  16. Blue Fox Сегодня, 11:33
    Кондиционер жеж.
    Blue Fox
  17. alauda1038 Сегодня, 11:33
    Это вам за Донбасс
    alauda1038
    1. Kurasava Сегодня, 14:01
      забыл добавит камарад ты слово - гниды. Это вам за Донбас гниды!
      Kurasava
  18. Виктор-М Сегодня, 11:34
    Действующий военный погиб при взрыве автомобиля в Киеве, возбуждено дело по статье "теракт", сообщил во вторник пресс-секретарь МВД Украины Артем Шевченко.

    Неотъемлемая часть западной демократии. Стоило оно того, уничтожить свою страну, рассорить свой народ, сподвигнув его на уничтожение друг друга, и всё ради того, чтобы чистить западноевропейские горшки и ради "чести"проведения "парадов" сатанистской нечести?
    Виктор-М
  19. Holsten Сегодня, 11:34
    Акция по обеспечению всеобщей любви и лояльности к действующему президенту .
    Holsten
  20. Изгоняющий либероидов Сегодня, 11:34
    Одно из двух или кондиционер, или пукан со страху бабахнул good
    Изгоняющий либероидов
  21. Василенко Владимир Сегодня, 11:35
    интересно, а кто минировал Путин или Шойгу?!
    Василенко Владимир
    1. Александр романов Сегодня, 11:38
      Цитата: Василенко Владимир
      а кто минировал Путин или Шойгу?!

      Лавров
      Александр романов
      1. Василенко Владимир Сегодня, 11:41
        да неее
        он не мог, он дипломат
        Василенко Владимир
        1. Dym71 Сегодня, 12:04
          Цитата: Василенко Владимир
          да неее
          он не мог, он дипломат

          Как раз дипломат он и подбросил.
          Dym71
      2. BAI Сегодня, 11:51
        Лавров

        Захарова.
        Сейчас начнутся крики, что Россия, как на Евровидении за слабых женщин прячется.
        BAI
        1. Василенко Владимир Сегодня, 11:59
          Цитата: BAI
          Захарова.

          belay
          Маша не могла
          Василенко Владимир
      3. Velizariy Сегодня, 12:14
        Цитата: Александр романов
        Лавров

        Да ну нее...) на такую мелочь Рогозина отправили поди, а снимал Медведев на свой айфон.
        Velizariy
  22. иркутский обыватель Сегодня, 11:35
    Разборки только начинаются. Новые санкции надо вводить, за не выполнение Минска.
    иркутский обыватель
  23. ИгорьС Сегодня, 11:36
    Не он ли подсылал убийц к Гиви и Моторолле? Поднявший меч...
    ИгорьС
    1. manne mann Сегодня, 12:02
      Точно этот укрожмурик тоже учавствовал в беспределах!
      manne mann
    2. Kurasava Сегодня, 13:59
      один из них, если ИФО точные.
      Kurasava
  24. rsp6 Сегодня, 11:37
    Отличная новость! Подпольный обком действует!
    rsp6
  25. anjey Сегодня, 11:37
    Почему то кажется что "свои" разборки,но очень хочется верить что ответка Донбасса!
    anjey
  26. Мастер Сегодня, 11:38
    Что за люди такие. Желаю всем.кто радуется. И близким им людям стать жертвой террора
    Мастер
    1. Василенко Владимир Сегодня, 11:43
      а мне фиолетово ваше желание, мой предки не страдали когда дохли наци в берлине почему я должен расстраиваться тому что дохнут наци в киеве?
      Василенко Владимир
      1. Мастер Сегодня, 12:19
        Те кто радуются террору разве не нацисты? Мне вообще фиолетово на то. Что происходит в украине. Я написал сво мнение насяет террора. Иине больше
        Мастер
        1. Василенко Владимир Сегодня, 12:31
          Цитата: Мастер
          Те кто радуются террору разве не нацисты?

          вам бы для начала почитать что означает тот или иной термин

          сдох представитель власти нацистов и я ДОВОЛЕН так же как был бы доволен мой дед если сдох бы в 43 сообщили, что сдох скорцени
          Василенко Владимир
          1. Мастер Сегодня, 12:47
            Я отлично знаю. Значение и террора и нацмзма. Террор этоине только. когдп бородатые мужики взрывабт себя с криком.... он может быть совершен не только на религиозной почве. Но и на политической. Данный случай относится ко второму. Я одинаково плохо отношусь обоим
            Мастер
            1. Василенко Владимир Сегодня, 12:57
              Цитата: Мастер
              Я отлично знаю. Значение и террора и нацмзма.
              судя по всему не знаете
              нацизм, террор и диверсионные акты это не синонимы
              Цитата: Мастер
              Я одинаково плохо отношусь обоим

              сопли не жуйте а прямо ответьте на вопрос - УБИЙСТВО СКОРЦЕНИ ОСУДИЛИ БЫ?!!!
              Василенко Владимир
              1. Мастер Сегодня, 13:15
                Я и не говорю. Что они синонимы. Читайте еще раз. Что написано. Если не поняли. то еще раз. Не дошло? Флаг вам в руки идите отмечать террор. Акт. Скорцени? Какое отношение этоиимеет к украинскому конфликту? Ну и сравнили граждансеуб войну с мировой.
                Мастер
                1. Василенко Владимир Сегодня, 13:54
                  Цитата: Мастер
                  Флаг вам в руки идите отмечать террор. Акт. Скорцени? Какое отношение этоиимеет к украинскому конфликту? Ну и сравнили граждансеуб войну с мировой.

                  то есть опять соплежуйство а не прямой ответ
                  а насчет связи то она простая и там и здесь у власти НАЦИСТЫ

                  ВЕРНИТЕ МИНУСЫ!!!!!!!!!!!! am am
                  Василенко Владимир
    2. Платов Сегодня, 11:47
      Забаньте этого козла за такие слова!
      Платов
      1. Мастер Сегодня, 12:10
        это ты и тебе подобные. Следи за языком
        Мастер
        1. Платов Сегодня, 12:58
          Я то слежу! А вот ты походу забыл как уропы мучили людей в Донбасе, колечили жизни, убивали, насиловали! И когда смерть находит этих убийц - это совсем не печально и не грустно! Это называется по заслугам! Все возвращается в этом мире! А ты примкнул к тем кто пришел на чужую землю и занимался там всем выше перечисленным. Раз жалеешь убийц! Соответственно кто ты? Если литературными словами и ооооооочень корректно, то ты как я выше сказал!
          Платов
          1. Мастер Сегодня, 14:00
            Платов. Человек ты неадекватный. Умным себя считаешь оскорбляя других. Клоун
            Мастер
    3. Лопатов Сегодня, 11:50
      Вы радовались освобождению Рамиля Сафарова?
      Лопатов
    4. Околоточный Сегодня, 11:53
      Прежде чем писать сопливые и слезливые посты поинтересуйтесь как в сети выражали восторги после терактов в России, в том числе и прошлых лет. В том числе и американцы и украинцы. Око за око. За Ар Цах (Карабах) лучше беспокойтесь.
      Околоточный
      1. Мастер Сегодня, 12:14
        Я четко напичал. Тем кто радуется. И без разницы кто стал жертвой
        Мастер
        1. Василенко Владимир Сегодня, 12:33
          Цитата: Мастер
          И без разницы кто стал жертвой

          то есть вы бы не одобрили убийство гиммлера или геринга?!
          Василенко Владимир
    5. BAI Сегодня, 11:54
      стать жертвой террора

      Это не жертва террора. Это цель диверсионной работы, в ответ за организацию таких же действий на территории сопредельных государств. "И по делам воздастся вам".
      BAI
    6. manne mann Сегодня, 12:00
      скорее тебя отправят к черту рогатому! Как только из норы своей вылезешь, так и зажмуришься, терпила !
      manne mann
    7. Одиссей Сегодня, 12:00
      Цитата: Мастер
      Что за люди такие. Желаю всем.кто радуется. И близким им людям стать жертвой террора

      Это Вы женщинам и детям Донбасса расскажите. И про террор и про жертвы.
      Одиссей
    8. Dym71 Сегодня, 12:06
      Цитата: Мастер
      Что за люди такие.

      Бывают и похуже:
      Желаю всем.кто радуется. И близким им людям стать жертвой террора
      Dym71
    9. Zaurbek Сегодня, 13:23
      Это конкретно диверсия... убили конкретного человека, который так же (точно также) убил таких же людей в ДНР и ЛНР. Когда были диверсии против военных ДНР и ЛНР то люди огорчались, теперь радуются... Это показывает настроения в обществе. И люди вполне имеют на это право. Вы же радуетесь по поводу уничтожения танка с экипажем Карабахе или желаете всем военным республики Азербайджан погибнут так же?
      Zaurbek
    10. Kurasava Сегодня, 13:57
      Это не терор а возмездие. Справедливое! Око за око! Когда изеры мочили "чёрный сентябрь" за своих спортсменов после Мюнхена 72 это тоже терракты были по вашему или всё таки справедливое возмездие? И да они кстате по ошибке вальнули двух невиных людей, одного прямо на глазах у его беременной жены. Не хрен сентементалничать тут, идите на сайт к розовым пони тут вам не место.
      Kurasava
  27. Солдат СССР Сегодня, 11:42
    В Ад. Туда ему и дорога. Кто организовал догадываться не надо wink
    Солдат СССР
  28. Принц_Пенсии Сегодня, 11:43
    Цитата: tanit
    [/quote][quote=tanit]tanit
    Мне и сейчас надо посмотреть фильм "Мачете" и "Мачете убивает"? Когда до твоих дружков доберутся посмотрим что ты скажешь и как запоешь.
    Принц_Пенсии
  29. Ещетотгусь Сегодня, 11:44
    Где хохлы такие кондиционэры беруть??? belay
    Ещетотгусь
  30. домохозяйка Сегодня, 11:45
    Точно, не наши. Общеопасный способ. Вот женщина пострадала, а могло больше людей попасть. похоже на коммерческие разборки.
    домохозяйка
  31. BAI Сегодня, 11:46
    Если это ЛДНР в ответку на теракты ВСУ в Новороссии, то это правильно и хорошо. Жаль, что посторонние пострадали. ЛДНР и так долго терпели.
    BAI
  32. pvv113 Сегодня, 11:48
    по предварительной информации, погиб глава спецназа главного управления разведки минобороны Украины Максим Шаповал. В полиции имя погибшего пока не сообщают.

    Такая текучка кадров, что фамилию уже никто не помнит wink
    pvv113
    1. Kurasava Сегодня, 13:29
      Это не текучка камарад ,это улетучка...... laughing
      Kurasava
  33. Принц_Пенсии Сегодня, 11:52
    Цитата: arane
    Цитата: seos
    Да нет, что вы говорите....це прикуриватель взорвался!

    Верно мыслите. Но это был кондиционер

    Не! Человек сам себя взорвал.
    Принц_Пенсии
  34. gridasov Сегодня, 11:53
    Десятилетия развала Украинской армии привело к тому. что возник дефицит специалистов .Однако ввиду особых обстоятельств стали возвращаться в армию те кто получил образование и опыт службы еще при СССР. Поэтому уничтожение кадрового потенциала украинской армии, в лице таких специалистов, создает значительную проблему, которую иначе как поиск старых кадровых военных не решить .Ни американцы , ни европейцы не способны выполнять такую задачу. Значит все закономерно . На войне как на войне.
    gridasov
  35. manne mann Сегодня, 11:54
    Неужели, нашим ребятам дали добро на ликвидацию укрокарателей! Это очень сильное оружие, особенно против таких сыкунов как бандеровцев!
    manne mann
    1. Kurasava Сегодня, 13:27
      Дали где то в мае по моим скромным подсчётам и анализу различных заявлений руководства ЛДНР и намёков от командиров разного звена в интервью и разговорах с журнлистами, последней каплей видимо была попытка подорвать Захара по дороге к Саур-Могиле в мае, вот тогда видимо и начали разработку и подготовку а вот и результат. Сугубо моё личное мнение.
      Kurasava
  36. pepel79 Сегодня, 11:55
    Виноватых то назначат, а Виновных как всегда не найдут... Какая ответка?!? Эт их местные разборки...
    pepel79
    1. cariperpaint Сегодня, 12:09
      сильно сомневаюсь. на этой должности заработать как можно? на что влиять? не. да и сработали красиво.. тут серьезнее все. время 8 утра. дали машине уйти в поворот.подрыв практически без разлета. исполнение прямо скажем не украинское. все что они не устроят так обязательно не смотрят кого вокруг зацепит. а тут прям чистенько все. женщину видно зацепило мусором всяким на излете и то по ногам.
      cariperpaint
    2. Kurasava Сегодня, 13:23
      Не похоже, на их разборки и удары по тем людям которых обвиняли причастными к смертям Гиви и Мотора. И это уже воторой такой вышедший на орбиту "товарищ". Посмотрим кто будет третьим, тогда уже точно можно будет сказать разборки али мстители.
      Kurasava
  37. Zaurbek Сегодня, 12:03
    Вполне закономерно. Киев сам начал проводить спецоперации против руководителей армии ЛНР и ДНР . Я удивляюсь, что вообще ДНР и ЛНР раньше начали проводить диверсии против начальников местных администраций, полиции, армии...руководителей оборонных предприятий, складов топлива и вооружения. (что то горело правда).
    Zaurbek
  38. Молодой_Коммунист Сегодня, 12:25
    Ну, наконец-то.
    Молодой_Коммунист
  39. John_f Сегодня, 12:32
    туда ему и дорога...
    John_f
  40. patriot-РФ Сегодня, 12:34
    Наверное в машине кондиционер взорвался от перегрева
    patriot-РФ
    1. den3080 Сегодня, 12:46
      мерседес начинает отзывать свои автомобили по всему миру, для проверки безопасности кондиционеров.
      den3080
  41. LPD17 Сегодня, 12:54
    от Гиви и Моторолы обраточка?
    LPD17
  42. lewerlin53rus Сегодня, 13:18
    Теперь следует компании Мерседес отозвать свои автомобили для проверки исправности кондиционеров. wassat
    lewerlin53rus
  43. Kurasava Сегодня, 13:19
    Вот це харно! Шаповала на повал. Прекрастная новость.
    Kurasava
  44. vovan50 Сегодня, 13:33
    За Гиви и Мотороллу, за убитых и покалеченных детей, стариков и женщин этого очень и очень мало!
    vovan50
  45. 3vs Сегодня, 13:33
    Авакяна работа...
    3vs
  46. Грумант Сегодня, 13:47
    Монос,
    Почему? В Мариуполе тоже не простого утырка взорвали.
    Грумант
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