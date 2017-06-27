В Киеве взорвали начальника спецназа ГУР Минобороны Украины
Действующий военный погиб при взрыве автомобиля в Киеве, возбуждено дело по статье "теракт", сообщил во вторник пресс-секретарь МВД Украины Артем Шевченко.
Ранее пресс-служба управления Национальной полиции Киева сообщила, что в результате взрыва автомобиля в украинской столице погиб водитель.
Как заявил Шевченко, поскольку погибший "является действующим военнослужащим", прокуратура определит ведомство, которое будет заниматься расследованием дела, "которое зарегистрировано по статье 258 "теракт" следственным отделом ГУ Нацполиции в Киеве".
Как сообщает «Украинская правда» со ссылкой на министерство обороны Украины, по предварительной информации, погиб глава спецназа главного управления разведки минобороны Украины Максим Шаповал. В полиции имя погибшего пока не сообщают.
Пресс-служба управления Национальной полиции Киева в то же время сообщила, что в результате взрыва автомобиля пострадала женщина, ее доставили в больницу. "По предварительным данным медиков, у нее осколочные ранения ног, ее жизни ничего не угрожает", — добавили в полиции.
Ранее пресс-служба управления Национальной полиции Киева сообщила, что в результате взрыва автомобиля в украинской столице погиб водитель.
Как заявил Шевченко, поскольку погибший "является действующим военнослужащим", прокуратура определит ведомство, которое будет заниматься расследованием дела, "которое зарегистрировано по статье 258 "теракт" следственным отделом ГУ Нацполиции в Киеве".
Поскольку пострадавший — военнослужащий ВСУ, подследственность, скорее всего, будет изменена— сказал Шевченко на брифинге, который транслировал телеканал "112 Украина".
Как сообщает «Украинская правда» со ссылкой на министерство обороны Украины, по предварительной информации, погиб глава спецназа главного управления разведки минобороны Украины Максим Шаповал. В полиции имя погибшего пока не сообщают.
Пресс-служба управления Национальной полиции Киева в то же время сообщила, что в результате взрыва автомобиля пострадала женщина, ее доставили в больницу. "По предварительным данным медиков, у нее осколочные ранения ног, ее жизни ничего не угрожает", — добавили в полиции.
Использованы фотографии: https://twitter.com/news112ua
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