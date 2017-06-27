Ракетные корабли Балтфлота разыграли в море учебный бой
Корвет «Стойкий» совместно с малым ракетным кораблём (МРК) «Ливень» провели в Балтийском море ракетную дуэль с отрядом кораблей условного противника, сообщает пресс-служба Западного округа.
«Роль противника была возложена на корветы "Бойкий", "Стерегущий" и МРК "Зеленый Дол". В ходе двустороннего подготовительного тактического учения корабельные ударные группы, двух соединений Балтийской военно-морской базы разыграли учебный бой с дуэльной ситуацией», – говорится в релизе.
Согласно информации, «корвет "Стойкий" и МРК "Ливень" обнаружили отряд кораблей условного противника и произвели по нему совместный электронный пуск ракетным оружием».
Сообщается, что «в ходе условной ракетной стрельбы корабли обеих групп выполнили реальные боевые упражнения комплексами постановки пассивных помех для уклонения от противокорабельных ракет».
В свою очередь отряд кораблей «противника» нанес ответный «удар» с помощью электронных ракетных пусков.
Кроме учебно-боевой деятельности «экипажи корабельных групп отработали вопросы, связанные с эксплуатацией корабельных систем, организацией повседневной деятельности в море и проведением тренировок по борьбе за живучесть», добавили в пресс-службе.
«Роль противника была возложена на корветы "Бойкий", "Стерегущий" и МРК "Зеленый Дол". В ходе двустороннего подготовительного тактического учения корабельные ударные группы, двух соединений Балтийской военно-морской базы разыграли учебный бой с дуэльной ситуацией», – говорится в релизе.
Согласно информации, «корвет "Стойкий" и МРК "Ливень" обнаружили отряд кораблей условного противника и произвели по нему совместный электронный пуск ракетным оружием».
Сообщается, что «в ходе условной ракетной стрельбы корабли обеих групп выполнили реальные боевые упражнения комплексами постановки пассивных помех для уклонения от противокорабельных ракет».
В свою очередь отряд кораблей «противника» нанес ответный «удар» с помощью электронных ракетных пусков.
Кроме учебно-боевой деятельности «экипажи корабельных групп отработали вопросы, связанные с эксплуатацией корабельных систем, организацией повседневной деятельности в море и проведением тренировок по борьбе за живучесть», добавили в пресс-службе.
Использованы фотографии: Пресс-служба ЗВО
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