14:03 27 июня

Ракетные корабли Балтфлота разыграли в море учебный бой

Корвет «Стойкий» совместно с малым ракетным кораблём (МРК) «Ливень» провели в Балтийском море ракетную дуэль с отрядом кораблей условного противника, сообщает пресс-служба Западного округа.

Ракетные корабли Балтфлота разыграли в море учебный бой


«Роль противника была возложена на корветы "Бойкий", "Стерегущий" и МРК "Зеленый Дол". В ходе двустороннего подготовительного тактического учения корабельные ударные группы, двух соединений Балтийской военно-морской базы разыграли учебный бой с дуэльной ситуацией», – говорится в релизе.


Согласно информации, «корвет "Стойкий" и МРК "Ливень" обнаружили отряд кораблей условного противника и произвели по нему совместный электронный пуск ракетным оружием».

Сообщается, что «в ходе условной ракетной стрельбы корабли обеих групп выполнили реальные боевые упражнения комплексами постановки пассивных помех для уклонения от противокорабельных ракет».

В свою очередь отряд кораблей «противника» нанес ответный «удар» с помощью электронных ракетных пусков.

Кроме учебно-боевой деятельности «экипажи корабельных групп отработали вопросы, связанные с эксплуатацией корабельных систем, организацией повседневной деятельности в море и проведением тренировок по борьбе за живучесть», добавили в пресс-службе.

Использованы фотографии: Пресс-служба ЗВО
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Комментарии 9

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  1. Игорь В Сегодня, 11:52
    "Зелёный Дол" уже на Балтике?
    Игорь В
    1. Грумант Сегодня, 13:39
      Они через Окраину перестреливались. laughing
      Грумант
  2. Logall Сегодня, 11:56
    Кто победил? Где результаты?
    Когда мы, вдетстве, с палкапи—ружьями по стройкам бегали, всегда был победитель!
    Logall
    1. сибиралт Сегодня, 11:59
      В детстве все играли в морской бой.
      А не хило бы побросать глубоководные бомбы где то поближе к Нидерландам? bully
      сибиралт
  3. НЕКСУС Сегодня, 12:02
    Вопрос-А кто кому по щам то надавал?))
    НЕКСУС
  4. mikh-korsakov Сегодня, 12:02
    Я не специалист и мне стало непонятно, что такое электронный пуск? Хотелось бы чтобы озвучили результаты.
    mikh-korsakov
    1. Serg65 Сегодня, 12:27
      Цитата: mikh-korsakov
      Я не специалист и мне стало непонятно, что такое электронный пуск? Хотелось бы чтобы озвучили результаты.

      soldier 2-1 в пользу "Зенита"!!!
      Ну что вы как дети малые?
      Serg65
  5. tchoni Сегодня, 12:34
    О да!!! Давно бы так. А то "провели артиллерийские стрельбы".... это я про недавний петрушин выход.
    tchoni
  6. Грумант Сегодня, 13:42
    - Капитан, мы тонем!!!
    - Блин! Опять эти русские разыгрались...
    Грумант
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