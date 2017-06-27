Эксперты считают провокацией заявления США о планах Асада совершить химатаку

В свете этого я не исключаю, что атака 7 апреля была показательной. Она показала, что администрация Трампа имеет право решать сирийские вопросы так, как она представляет для себя возможным

Военные успехи правительственной армии САР в борьбе как с оппозиционными группировками, так и с "Исламским государством"* не устраивают круги, на которые оглядывается Трамп. Сейчас это не артикулируется, но позиция американских партнеров в отношении сирийского президента не изменилась. Они не хотят видеть его у власти

Не надо думать, что военные и правительство однородны по своему составу. Возможно, есть какая-то оппозиция Асаду и лояльному ему высшему военному руководству со стороны других командиров. Если верить тому, что говорят американцы, надо полагать, что у оппозиционно настроенных генералов осталась часть химического оружия. Однако где доказательства?

Эти заявления Белого дома настораживают. Здесь нужно прежде всего сказать, что сама постановка вопроса о возможном применении химического оружия правительственной армией САР против мирного населения — это абсурд

Применение химического оружия на своей территории, в расположении своих войск, против мирного населения — это все абсурд. Применение его в то время, как идут переговоры в Астане и Женеве, ведется поиск путей политического урегулирования, которое поддерживает сирийское руководство — это либо абсурд и безумие, либо провокация

Эти заявления имеют совершенно очевидную цель — еще раз представить сирийское руководство в качестве тирана, который действует всеми доступными способами против собственного народа. Дискредитировать руководство страны еще раз, подготовить почву либо для провокации, либо для агрессии с целью свержения властей САР. Другими мотивами эти заявления объяснить нельзя