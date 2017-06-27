Эксперты считают провокацией заявления США о планах Асада совершить химатаку
Военные успехи сирийской армии в борьбе с радикальными группировками не отвечают требованиям кругов, на которые опирается действующий президент США Дональд Трамп. Такое мнение в комментарии высказал ведущий научный сотрудник Института востоковедения РАН Владимир Сотников, комментируя данные Белого дома о якобы готовящейся химатаке на территории САР.
Белый дом ранее обвинил сирийские власти в подготовке новой химической атаки и предупредил о возможных мерах со стороны США.
Как полагает Сотников, в настоящее время президент Трамп вынужден "резко оглядываться на те военно-промышленные круги, перед которыми у него остались обязательства с тех пор, как он был избран президентом".
Непроверенные данные о якобы имевшем место применении химического оружия в городе Хан-Шейхун (провинция Идлиб) в апреле стали предлогом для американского авиаудара по сирийской авиабазе Шайрат.
Кроме того, считает аналитик, существует вероятность того, что внутри правительственной армии САР может присутствовать оппозиционная группировка генералов, которые также хотели бы ухода Башара Асада".
Заявления США о якобы имеющих место планах сирийского руководства провести химическую атаку на своей территории прокомментировал старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов, который заявил, что эти заявления США являются либо абсурдом, либо провокацией
Востоковед напомнил, что еще в 2013 году, когда были озвучены первые обвинения в адрес правительственных сил САР в применении химоружия, российские эксперты документально доказали, что компоненты этого так называемого "оружия" были привезены из-за рубежа.
Эксперт отметил, что больше склоняется ко второй версии.
Белый дом ранее обвинил сирийские власти в подготовке новой химической атаки и предупредил о возможных мерах со стороны США.
Как полагает Сотников, в настоящее время президент Трамп вынужден "резко оглядываться на те военно-промышленные круги, перед которыми у него остались обязательства с тех пор, как он был избран президентом".
В свете этого я не исключаю, что атака 7 апреля была показательной. Она показала, что администрация Трампа имеет право решать сирийские вопросы так, как она представляет для себя возможным— заявил Сотников, передает РИА Новости
Непроверенные данные о якобы имевшем место применении химического оружия в городе Хан-Шейхун (провинция Идлиб) в апреле стали предлогом для американского авиаудара по сирийской авиабазе Шайрат.
Военные успехи правительственной армии САР в борьбе как с оппозиционными группировками, так и с "Исламским государством"* не устраивают круги, на которые оглядывается Трамп. Сейчас это не артикулируется, но позиция американских партнеров в отношении сирийского президента не изменилась. Они не хотят видеть его у власти— констатировал востоковед.
Кроме того, считает аналитик, существует вероятность того, что внутри правительственной армии САР может присутствовать оппозиционная группировка генералов, которые также хотели бы ухода Башара Асада".
Не надо думать, что военные и правительство однородны по своему составу. Возможно, есть какая-то оппозиция Асаду и лояльному ему высшему военному руководству со стороны других командиров. Если верить тому, что говорят американцы, надо полагать, что у оппозиционно настроенных генералов осталась часть химического оружия. Однако где доказательства?— сказал Сотников.
Заявления США о якобы имеющих место планах сирийского руководства провести химическую атаку на своей территории прокомментировал старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов, который заявил, что эти заявления США являются либо абсурдом, либо провокацией
Эти заявления Белого дома настораживают. Здесь нужно прежде всего сказать, что сама постановка вопроса о возможном применении химического оружия правительственной армией САР против мирного населения — это абсурд— сказал Долгов
Востоковед напомнил, что еще в 2013 году, когда были озвучены первые обвинения в адрес правительственных сил САР в применении химоружия, российские эксперты документально доказали, что компоненты этого так называемого "оружия" были привезены из-за рубежа.
Применение химического оружия на своей территории, в расположении своих войск, против мирного населения — это все абсурд. Применение его в то время, как идут переговоры в Астане и Женеве, ведется поиск путей политического урегулирования, которое поддерживает сирийское руководство — это либо абсурд и безумие, либо провокация— констатировал Долгов.
Эксперт отметил, что больше склоняется ко второй версии.
Эти заявления имеют совершенно очевидную цель — еще раз представить сирийское руководство в качестве тирана, который действует всеми доступными способами против собственного народа. Дискредитировать руководство страны еще раз, подготовить почву либо для провокации, либо для агрессии с целью свержения властей САР. Другими мотивами эти заявления объяснить нельзя— добавил собеседник агентства.
Использованы фотографии: http://www.dsnews.ua/
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