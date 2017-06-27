14:03 27 июня

Эксперты считают провокацией заявления США о планах Асада совершить химатаку

Военные успехи сирийской армии в борьбе с радикальными группировками не отвечают требованиям кругов, на которые опирается действующий президент США Дональд Трамп. Такое мнение в комментарии высказал ведущий научный сотрудник Института востоковедения РАН Владимир Сотников, комментируя данные Белого дома о якобы готовящейся химатаке на территории САР.

Белый дом ранее обвинил сирийские власти в подготовке новой химической атаки и предупредил о возможных мерах со стороны США.

Эксперты считают провокацией заявления США о планах Асада совершить химатаку



Как полагает Сотников, в настоящее время президент Трамп вынужден "резко оглядываться на те военно-промышленные круги, перед которыми у него остались обязательства с тех пор, как он был избран президентом".
В свете этого я не исключаю, что атака 7 апреля была показательной. Она показала, что администрация Трампа имеет право решать сирийские вопросы так, как она представляет для себя возможным
— заявил Сотников, передает РИА Новости

Непроверенные данные о якобы имевшем место применении химического оружия в городе Хан-Шейхун (провинция Идлиб) в апреле стали предлогом для американского авиаудара по сирийской авиабазе Шайрат.

Военные успехи правительственной армии САР в борьбе как с оппозиционными группировками, так и с "Исламским государством"* не устраивают круги, на которые оглядывается Трамп. Сейчас это не артикулируется, но позиция американских партнеров в отношении сирийского президента не изменилась. Они не хотят видеть его у власти
— констатировал востоковед.

Кроме того, считает аналитик, существует вероятность того, что внутри правительственной армии САР может присутствовать оппозиционная группировка генералов, которые также хотели бы ухода Башара Асада".

Не надо думать, что военные и правительство однородны по своему составу. Возможно, есть какая-то оппозиция Асаду и лояльному ему высшему военному руководству со стороны других командиров. Если верить тому, что говорят американцы, надо полагать, что у оппозиционно настроенных генералов осталась часть химического оружия. Однако где доказательства?
— сказал Сотников.

Заявления США о якобы имеющих место планах сирийского руководства провести химическую атаку на своей территории прокомментировал старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов, который заявил, что эти заявления США являются либо абсурдом, либо провокацией

Эти заявления Белого дома настораживают. Здесь нужно прежде всего сказать, что сама постановка вопроса о возможном применении химического оружия правительственной армией САР против мирного населения — это абсурд
— сказал Долгов

Востоковед напомнил, что еще в 2013 году, когда были озвучены первые обвинения в адрес правительственных сил САР в применении химоружия, российские эксперты документально доказали, что компоненты этого так называемого "оружия" были привезены из-за рубежа.

Применение химического оружия на своей территории, в расположении своих войск, против мирного населения — это все абсурд. Применение его в то время, как идут переговоры в Астане и Женеве, ведется поиск путей политического урегулирования, которое поддерживает сирийское руководство — это либо абсурд и безумие, либо провокация
— констатировал Долгов.

Эксперт отметил, что больше склоняется ко второй версии.

Эти заявления имеют совершенно очевидную цель — еще раз представить сирийское руководство в качестве тирана, который действует всеми доступными способами против собственного народа. Дискредитировать руководство страны еще раз, подготовить почву либо для провокации, либо для агрессии с целью свержения властей САР. Другими мотивами эти заявления объяснить нельзя
— добавил собеседник агентства.

Использованы фотографии: http://www.dsnews.ua/
9

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 23

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Владимир 38 Сегодня, 12:14
    Не к добру.. Опять изверги задумали, что то.. Не удивлюсь, если предпримут широкомасштабное наступление на войска Асада.
    Владимир 38
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 12:17
      Да им уже никто не верит в мире...Просто боятся против возразить !
      Там бедных "террористов " мочат кровавый режим Ассада и Путина! Нужно спасать ..Вот и все!
      ОТДЕЛ
      1. Владимир 38 Сегодня, 12:18
        Цитата: ОТДЕЛ
        Да им уже никто не верит в мире...Просто боятся против возразить !

        Я о том, что это информационная подготовка, далее что то последует..
        Владимир 38
      2. Тралл Сегодня, 12:20
        Почему еще до сих пор "умеренная" оппозиция не пожаловалась на то, что Асад создает атомную бомбу?
        Тралл
        1. pjastolov Сегодня, 12:26
          "умеренная" оппозиция не пожаловалась
          они жалуются только по методичкам - а там только химоружие request
          pjastolov
          1. DMB_95 Сегодня, 14:01
            Цитата: pjastolov
            "умеренная" оппозиция не пожаловалась
            они жалуются только по методичкам - а там только химоружие request

            Не удивлюсь , если действительно - тупо по методичкам . Ну не может быть Асад таким ненормальным , чтобы применять сейчас химоружие . И ведь "авторы методичек" это прекрасно понимают . Просто , выдвигая в очередной раз в качестве предлога для каких-то своих будущих действий абсурдные обвинения , они дают всем понять , что обладают правом делать что угодно , с кем угодно и как ИМ угодно . Хреново им будет когда-то падать с высоты своего , уже качающегося , положения . Но упадут обязательно .
            DMB_95
            1. pjastolov Сегодня, 14:03
              Как в известной песне - в любом падении доля взлета все же есть hi
              pjastolov
        2. Александр романов Сегодня, 12:26
          Цитата: Тралл
          Почему еще до сих пор "умеренная" оппозиция не пожаловалась на то, что Асад создает атомную бомбу?

          Потому что в Голливуде уже отсняли новый ролик с хим.атакои .Предлагаете переснимать с ядерным взрывом?
          Александр романов
          1. роман66 Сегодня, 13:51
            интересно, а в зоне радиационного заражения они тоже в шлепанцах ходить будут, прикрывая нос платочком?
            роман66
          2. ОТДЕЛ Сегодня, 13:53
            Цитата: Александр романов
            Цитата: Тралл
            Почему еще до сих пор "умеренная" оппозиция не пожаловалась на то, что Асад создает атомную бомбу?

            Потому что в Голливуде уже отсняли новый ролик с хим.атакои .Предлагаете переснимать с ядерным взрывом?

            Романов вот читаю тебе и у меня прям сценарий фильма нового блокбастера рождается..!
            Ты в тумане плывешь на надувной лодке и проклинаешь КНДР, Ына,Ктар, Иран, ОТДЕЛА и т.д. А сзади вспышки салютов ..Тебе холодно и сопли замерзли сосульками...И тут из тумана авианосец американский под музыку Вагнера "валькирия.." ...
            И ты такой стоя поешь "Боже царя храни..!" И сопли слезы сразу растаили...
            Оскар 100% ! Назову "Выживший из застенков коммунистов..!"
            ОТДЕЛ
      3. Чёрный Сегодня, 12:27
        Небось "белые каски" уже оередной ужастик сняли. Скоро выпустят в прокат. Ну а сша , в роли продюсера, начал рекламную пиар-акцию. laughing
        Чёрный
  2. RainDragon Сегодня, 12:16
    Вау, новый сервис - вы ещё ничего не сделали, а мы уже вас наказали!!! Ну а серьезно, сейчас Асаду нет смысла себя так подставлять с химоружием. Так что это американцы мудрят, соломку где не надо стелят
    RainDragon
  3. Irokez Сегодня, 12:17
    Как можно обвинить страну в том чего она ещё не сделала или в намерении сделать?
    Намерение может родиться в голове обвиняющего чисто из-за страха или своих желаний и амбиций.
    Типичный демократический бред.
    Irokez
    1. роман66 Сегодня, 13:52
      была в СССР такая " литерная" статья - " подозрение в шпионаже"
      роман66
  4. pjastolov Сегодня, 12:17
    Дискредитировать руководство страны еще раз, подготовить почву либо для провокации, либо для агрессии с целью свержения властей САР. Другими мотивами эти заявления объяснить нельзя
    а для кого это является секретом? а театра абсурда для матрасов - это норма hi
    pjastolov
    1. RainDragon Сегодня, 12:22
      Ну чешется у них там, чешется. А для вшивого все средства хороши
      RainDragon
    2. RainDragon Сегодня, 12:23
      Ну чешется у них там, чешется. А для вшивого все средства хороши
      RainDragon
  5. Rusj Сегодня, 12:22
    Амерзы то ли дибилы либо настолько уже чувство реальности потеряли просто жесть какая то ! Уму непостижимо когда этих гадов которые полмира разрушили уже кара постигнет . Хоть вулкан бы там у них взорвался либо цунами или ещё какие катаклизмы на этих подонков свалились. Как они всему МИРУ уже надоели .
    Rusj
  6. gukoyan Сегодня, 12:35
    Почему провокация?
    Это Омэрикацы обозначают свой будущий план.
    Всё тут понятно.
    gukoyan
  7. Masya Masya Сегодня, 12:45
    либо для провокации, либо для агрессии с целью свержения властей САР.

    Виновных уже назначили, далее првокация и затем агрессия целью свержения властей САР. Сценарий у штатов не меняется...
    Masya Masya
  8. Синьор Помидор Сегодня, 12:46
    Да кто-ж услышит то наших экспертов???
    Глас вопиющего в пустыне...
    Синьор Помидор
  9. viktor. Сегодня, 13:20
    Цитата: Rusj
    Амерзы то ли дибилы либо настолько уже чувство реальности потеряли просто жесть какая то ! Уму непостижимо когда этих гадов которые полмира разрушили уже кара постигнет . Хоть вулкан бы там у них взорвался либо цунами или ещё какие катаклизмы на этих подонков свалились. Как они всему МИРУ уже надоели .

    Вулкан.цунами ветер им не помеха, ХОРОШИЕ ПИЛЮЛИ их остановят, увы но доктор в этом мире как показывает история только один, матушка Россия.
    viktor.
  10. shans2 Сегодня, 13:44
    Сионисты не узбагоятся, пока не потеряют еще звено самолетов над Сирией)
    shans2
Картина дня