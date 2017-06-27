14:04 27 июня

В Москве задержаны вербовщики "Хизб ут-Тахрир"

РИА Новости со ссылкой на источники в силовых структурах сообщают о том, что в Москве произведены задержания членов запрещённой в России группировки. Речь идёт о признанной экстремистской группировке «Хизб ут-Тахрир» (* запрещена по решению суда). Отмечается, что задержанные занимались вербовкой новых членов ячейки на территории российской столицы.

Из сообщения силовых структур, которое приводит информационное агентство:
В Москве они занимались распространением экстремистских идей среди мусульман.


Известно о том, что представители экстремистской организации прибыли на территорию Российской Федерации из Таджикистана. Возраст одного из вербовщиков – 23 года. На данный момент никакой информации о втором задержанном нет.


В отношении обоих приезжих из Таджикистана возбуждены уголовные дела по ст.205.5 УК РФ "Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации".

Напомним, что организация «Хизб ут-Тахрир» была признана террористической и запрещена в РФ по решению Верховного суда в 2003 году.

В Москве задержаны вербовщики "Хизб ут-Тахрир"


Однако деятельность в РФ эта структура продолжает в подпольном формате, активно занимаясь вербовочной деятельностью через Интернет.




Использованы фотографии: Антон Наумлюк
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Комментарии 14

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  1. 210окв Сегодня, 12:38
    Я думаю что наше руководство примет наконец решение о визовом режиме..Надеюсь на это..
    210окв
    1. pjastolov Сегодня, 12:40
      у, этих......, мысли сходятся laughing
      pjastolov
      1. bouncyhunter Сегодня, 13:07
        Пока не устранён первоисточник этой заразы - никакой визовый режим не поможет .
        bouncyhunter
    2. Владимир 38 Сегодня, 12:45
      Цитата: 210окв
      Я думаю что наше руководство примет наконец решение о визовом режиме..Надеюсь на это..

      По мимо визы, может еще кастрацию ввести.. Такие не должны размножаться..
      Владимир 38
    3. ОТДЕЛ Сегодня, 12:52
      Цитата: 210окв
      Я думаю что наше руководство примет наконец решение о визовом режиме..Надеюсь на это..

      Виза это бесполезно...Допросить и мочить! А они уже там между собой гыр гыр гыр..
      ОТДЕЛ
  2. pjastolov Сегодня, 12:39
    В отношении обоих приезжих из Таджикистана возбуждены уголовные дела
    так может быть все таки без виз отменить?
    pjastolov
    1. с-т Petrov Сегодня, 13:02
      классно спасает от террактов?
      с-т Petrov
      1. pjastolov Сегодня, 13:13
        меньше бабахов будут туда-сюда ездить, что б местных вербовать
        pjastolov
  3. krops777 Сегодня, 12:41
    В отношении обоих приезжих из Таджикистана возбуждены уголовные дела по ст.205.5 УК РФ "Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации".


    У меня один вопрос когда за это, иностранных граждан будут ставить к стенке.
    krops777
    1. Владимир 38 Сегодня, 12:47
      Цитата: krops777
      В отношении обоих приезжих из Таджикистана возбуждены уголовные дела по ст.205.5 УК РФ "Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации".

      У меня один вопрос когда за это, иностранных граждан будут ставить к стенке.

      В большинстве случаев их и так уничтожают, а вот кастрация, как доп.мера запугивания, мне кажется будет сдерживать молодых людей от желания ехать в Россию и устраивать террор.
      Владимир 38
  4. alekc75 Сегодня, 12:47
    да сколько можно их пускать??? пускай у себя в горах скачут!
    alekc75
  5. 3vs Сегодня, 13:08
    Хлопковые поля в Заполярье пора поднимать!
    Туда эту нечисть ссылать на принудительные работы!
    3vs
  6. ver_ Сегодня, 13:10
    Цитата: Владимир 38
    Цитата: 210окв
    Я думаю что наше руководство примет наконец решение о визовом режиме..Надеюсь на это..

    По мимо визы, может еще кастрацию ввести.. Такие не должны размножаться..

    ..а моге проще - концы в воду без театральных афиш - нет человека - нет проблем -мало ли несчастных случаев- на водах ,на каждый чих ить не на здравствуешься..
    ver_
  7. asiat_61 Сегодня, 13:39
    Все эти прибывшие из за границы, должны просто растворяться ,после дознания.И проблем будет меньше.Нет чебурека нет проблем.
    asiat_61
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