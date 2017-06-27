В Москве задержаны вербовщики "Хизб ут-Тахрир"
РИА Новости со ссылкой на источники в силовых структурах сообщают о том, что в Москве произведены задержания членов запрещённой в России группировки. Речь идёт о признанной экстремистской группировке «Хизб ут-Тахрир» (* запрещена по решению суда). Отмечается, что задержанные занимались вербовкой новых членов ячейки на территории российской столицы.
Из сообщения силовых структур, которое приводит информационное агентство:
Известно о том, что представители экстремистской организации прибыли на территорию Российской Федерации из Таджикистана. Возраст одного из вербовщиков – 23 года. На данный момент никакой информации о втором задержанном нет.
В отношении обоих приезжих из Таджикистана возбуждены уголовные дела по ст.205.5 УК РФ "Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации".
Напомним, что организация «Хизб ут-Тахрир» была признана террористической и запрещена в РФ по решению Верховного суда в 2003 году.
Однако деятельность в РФ эта структура продолжает в подпольном формате, активно занимаясь вербовочной деятельностью через Интернет.
Из сообщения силовых структур, которое приводит информационное агентство:
В Москве они занимались распространением экстремистских идей среди мусульман.
Известно о том, что представители экстремистской организации прибыли на территорию Российской Федерации из Таджикистана. Возраст одного из вербовщиков – 23 года. На данный момент никакой информации о втором задержанном нет.
В отношении обоих приезжих из Таджикистана возбуждены уголовные дела по ст.205.5 УК РФ "Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации".
Напомним, что организация «Хизб ут-Тахрир» была признана террористической и запрещена в РФ по решению Верховного суда в 2003 году.
Однако деятельность в РФ эта структура продолжает в подпольном формате, активно занимаясь вербовочной деятельностью через Интернет.
Использованы фотографии: Антон Наумлюк
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