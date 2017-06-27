Тимошенко: До 2019 года от Украины не останется и костей

Если не провести внеочередные выборы парламента и президента, боюсь, что до 2019 года от Украины не останется и костей. Они, так называемое большинство в составе БПП, "Народного фронта", Радикальной партии и Оппозиционного блока, говорят, что внеочередные выборы - это смерть для государства. Якобы из-за выборов в парламент зайдёт "пятая колонна" Кремля. Должна вам сказать: то, что делает это так называемое большинство из украинцев, - это не жизнь. Я уверена, что в Верховную Раду следующего созыва войдет большинство патриотически настроенных сил, а вот "Народного фронта" там точно не будет.

К чему это приведёт? А к тому, что земля будет распродана за бесценок. И даже не за 700 долл. за гектар, как вам говорят. После этого землю скупят 10-15 семей, а украинцы останутся без земли и без будущего.

Пенсионная реформа нужна власти для того, чтобы уменьшить количество пенсионеров, и за счет этого уменьшить дефицит Пенсионного фонда. То же касается и медицинской реформы. У меня такое впечатление, что авторы этих реформ хотят оставить в Украине не более 10 млн граждан. К тому же эта преступная медреформа, которую протянули через парламент благодаря двум голосам Радикальной партии, направлена на одно - чтобы люди были лишены медицинских услуг.

Один олигарх говорил, что уедет из страны, если Тимошенко станет президентом. Второй, что сделает всё возможное, чтобы Тимошенко не победила на президентских выборах. Третий говорит, что не видит жизни Украины при Тимошенко. Это для меня и для моей команды является высокой похвалой и дополнительным стимулом - мы не сдадимся и победим в борьбе за независимую, свободную Украину.