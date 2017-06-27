14:04 27 июня

Тимошенко: До 2019 года от Украины не останется и костей

Политическую активность решила проявить председатель украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко. Активностью с её стороны можно считать заявление о том, что может спасти Украину. По словам Тимошенко, которые приводит портал «Обозреватель» , единственным шансом для Украины в нынешнем её состоянии является проведение досрочных выборов.

Из заявления Тимошенко, позиционирующей себя как политический противник действующего президента Петра Порошенко:
Если не провести внеочередные выборы парламента и президента, боюсь, что до 2019 года от Украины не останется и костей. Они, так называемое большинство в составе БПП, "Народного фронта", Радикальной партии и Оппозиционного блока, говорят, что внеочередные выборы - это смерть для государства. Якобы из-за выборов в парламент зайдёт "пятая колонна" Кремля. Должна вам сказать: то, что делает это так называемое большинство из украинцев, - это не жизнь. Я уверена, что в Верховную Раду следующего созыва войдет большинство патриотически настроенных сил, а вот "Народного фронта" там точно не будет.


Тимошенко: До 2019 года от Украины не останется и костей



Тимошенко заявила, что власть проводит «убийственные реформы», включая реформу здравоохранения, пенсионную реформу, а также изменения в земельный кодекс. По словам лидера «Батькивщины», государственные власти собираются продать 21% земель, оставшихся в госсобственности, в то время как в развитых странах государство стремится нарастить процент владения землями (приводится пример США, где 50% сельскохозяйственных земель находится во владении государства).

Тимошенко:
К чему это приведёт? А к тому, что земля будет распродана за бесценок. И даже не за 700 долл. за гектар, как вам говорят. После этого землю скупят 10-15 семей, а украинцы останутся без земли и без будущего.


Тимошенко:
Пенсионная реформа нужна власти для того, чтобы уменьшить количество пенсионеров, и за счет этого уменьшить дефицит Пенсионного фонда. То же касается и медицинской реформы. У меня такое впечатление, что авторы этих реформ хотят оставить в Украине не более 10 млн граждан. К тому же эта преступная медреформа, которую протянули через парламент благодаря двум голосам Радикальной партии, направлена на одно - чтобы люди были лишены медицинских услуг.


Глава «Батькивщины» призвала не поддаваться пропаганде олигархических СМИ и включить разум:
Один олигарх говорил, что уедет из страны, если Тимошенко станет президентом. Второй, что сделает всё возможное, чтобы Тимошенко не победила на президентских выборах. Третий говорит, что не видит жизни Украины при Тимошенко. Это для меня и для моей команды является высокой похвалой и дополнительным стимулом - мы не сдадимся и победим в борьбе за независимую, свободную Украину.

Использованы фотографии: https://www.facebook.com/YuliaTymoshenko/
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Комментарии 35

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  1. Тралл Сегодня, 12:52
    Юля и по Украине атомной бомбой долбануть собралась? smile
    Тралл
    1. pjastolov Сегодня, 12:56
      После этого землю скупят 10-15 семей, а украинцы останутся без земли и без будущего.
      останутся батраками laughing
      pjastolov
      1. Zibelew Сегодня, 13:03
        Каждый украинский президент должен украсть миллиард, построить забор и посадить Тимошенко. fellow
        Zibelew
        1. Тралл Сегодня, 13:23
          Порошенко так надышал, что прежде чем закурить после него, нужно проветрить Украину. А то и правда бабахнет smile
          Тралл
          1. Александр романов Сегодня, 13:45
            Глава «Батькивщины» призвала не поддаваться пропаганде олигархических СМИ и включить разум:
            Я не понял,к кому она насчет разума обращалась wassat
            Александр романов
        2. Владимир16 Сегодня, 13:28
          Хохлы продадут землю украины этим 10-15 семьям. А далее созовут очередной майдан и кинут всех кто купил землю. Новое правительство признает незаконной приватизацию! А через некоторое время новые хозяева будут снова продавать землю. Затем майдан....И так по кругу. wassat
          Владимир16
          1. Монос Сегодня, 13:58
            Если не провести внеочередные выборы парламента и президента, боюсь, что до 2019 года от Украины не останется и костей.

            И вот тогда, в 2019 году, начнётся настоящая веселуха. smile
            Монос
      2. МПК105 Сегодня, 13:03
        А что смешного?Мы УЖЕ батраки...Реки с прудами не порыбачишь давно-"чьи-то",и земля уже скоро...В Бузулукском Бору участки по-надцать га-"чьи-то"...И т.д.,и т.п........Народу уже ничего не принадлежит у нас.
        МПК105
      3. vovanpain Сегодня, 13:10
        Из заявления Тимошенко, позиционирующей себя как политический противник действующего президента Петра Порошенко:

        Жги Йуля,так его алкаша всея Украины. fellow Найдем куда кости пристроить
        vovanpain
        1. антивирус Сегодня, 13:31
          кости пойдут на муку?
          лучше Свято- Днепровский монастырь на Колыме основать и всех их туду. Грехи тяжкие замаливать
          антивирус
    2. сибиралт Сегодня, 12:56
      Эх, ей бы еще добыть атомный пистолет, и тогда она спасет Украину. laughing
      сибиралт
      1. ОТДЕЛ Сегодня, 13:04
        До 2019 года от Украины не останется и костей

        Только земля и ту вывозят в Германию!
        СХУ (Соединенные Хуторяне Украины )..А мы и не против в России! Чему быть, тому не миновать...А Донбасс укрепляется в промышленном плане!
        ОТДЕЛ
      2. 210окв Сегодня, 13:06
        Ага.."Атомную косу" ей.
        Цитата: сибиралт
        Эх, ей бы еще добыть атомный пистолет, и тогда она спасет Украину. laughing
        210окв
    3. Spartanez300 Сегодня, 13:00
      Все до власти дорваться хочет , можно подумать она ее из дерьма вытащит .Украине с ее нынешними мозгами и нацисткой идеологией мало что поможет.
      Spartanez300
      1. Logall Сегодня, 13:07
        Цитата: Spartanez300
        Все до власти дорваться хочет , можно подумать она ее из дерьма вытащит .Украине с ее нынешними мозгами и нацисткой идеологией мало что поможет.

        Всё правители Украины были бесполезны, а некоторые, вредны. Тимошенко пользы явно не принесет:
        Logall
      2. сибиралт Сегодня, 13:09
        Костей Украина изрядно наделала в зоне АТО. Так что на Йулин век хватит.
        сибиралт
    4. Alekseits Сегодня, 13:14
      Нет, что Вы, она же патриотка, она только по отдельным личностям "шарахнет".
      Ну, а если Украина попадет под раздачу, то это "Юля не виновата, это кто другой".
      Alekseits
    5. Венд Сегодня, 13:45
      Спохватилась Кыця. Думать надо было раньше, когда первый майдан устраивали.
      Венд
  2. Irokez Сегодня, 12:54
    мы не сдадимся и победим в борьбе за независимую, свободную Украину

    Украина и шас зависимая и несвободная, а с Юлей ещё больше станет. И сдаст она её и подведёт к сдаче тем же олигархам и себе самой любимой.
    Бабень так и хочет снова к кормушке припасть. Не быть ей гетманшей даже упавшей до низа Украины (тех славян которых откалывают от славянского мира).
    Irokez
  3. Принц_Пенсии Сегодня, 12:55
    Ядерными бомбами Тимошенко закидать и станет тихо.
    Принц_Пенсии
  4. Виктор-М Сегодня, 12:57
    мы не сдадимся и победим в борьбе за независимую, свободную Украину.

    Тётя Юля давай, давай, давай!
    Добей уже это раковое бандеровское образование.
    Виктор-М
  5. Баракуда Сегодня, 12:59
    Эту козлятину с косой, кто только посадить не пытался, Вспомнить Пашу Лазаренко... am Она при нем начинала украину дерибанить.
    Баракуда
  6. Тот же ЛЕХА Сегодня, 12:59
    По тюремному карцеру соскучилась...была борцом с режимом ЯНУКОВИЧА...теперь ей там приготовили персональную каталку с надписью борец с режимом ПОРОШЕНКО.
    Тот же ЛЕХА
  7. mayday Сегодня, 13:00
    Какая же она пылкая, ух!
    мы не сдадимся и победим в борьбе за независимую, свободную Украину.

    Скоро Украина будет независима и свободна.. от народа..)
    mayday
    1. vch Сегодня, 13:05
      Честно говоря уже уже осточертело слушать заявления укропских политиков. Грызутся, как пауки в банке - только вонь идет. Они скоро кусать друг друга в прямом эфире начнут. Но самое главное, ни одного адекватного человека в украинской верхушки нет.
      vch
  8. nnz226 Сегодня, 13:02
    Ну, "женщина в белом и с косой" уже пановала 5 лет на украине, при убогом Ющенке. И каков результат панования? Лозунг предвыборной борьбы за президентство меж Януковичем и леди Ю: (про неё) "Вона працювала - нехай отдохнёт!" Так что, по русской поговорке: "Чья бы корова мычала..." или по-другому: "Хрен редьки не слаще!"
    nnz226
  9. askort154 Сегодня, 13:07
    Мне Юлька напоминает мурену. Долго и сонливо выжидает добычу, прячась в расщелинах и накапливая силы для броска на жертву.
    askort154
  10. Koteg Сегодня, 13:08
    кости не съедобны_главное сало
    Koteg
    1. Masya Masya Сегодня, 13:12
      Сало уже разворовали... wink теперь за кости дерутся... lol
      Masya Masya
  11. Керенский Сегодня, 13:19
    На фото замечательный мундир. Ещё бы трубку... Не, я не придираюсь, но что-то накатило....
    Керенский
  12. perepilka Сегодня, 13:21
    Боиццо, что когда её гарантом сделают, всё уже разграблено будет? request
    perepilka
  13. Горный стрелок Сегодня, 13:23
    Юлю в президенты, и развал территории 404 произойдет гораздо быстрее...
    Горный стрелок
  14. Изгоняющий либероидов Сегодня, 13:23
    А ускорить процесс никак нельзя lol ?Ибо ждать надоело crying !
    Изгоняющий либероидов
  15. КОТ БАЮН Сегодня, 13:25
    До 2019 года от Украины не останется и костей

    Весьма вероятный сценарий....
    А вот про досрочные выборы, которые могут спасти эту страну - так это она напрасно... В их ситуации,это то же самое, что напудрить нос пациенту в реанимации - может и красивенько, но бесполезно.
    Там только методы товарища Сталина помогут.
    А Йуля, с моей т.з. покруче порошенко завернет, если до власти дорвется... Старая клюшка совсем края не видит....
    КОТ БАЮН
  16. senima56 Сегодня, 13:43
    Слишком многие и слишком долго пророчат Украине "крах"! А что-то "краха" не видно... Я патриот России и нынешнюю "бандеровско-алигархическую" власть Украины не приемлю! Но как-то надоело читать очередные "пророчества": "К зиме рухнет...", "К осени распадётся...", "До 2019 года не останется костей..." И т.д. и т.п., но пока ничего такого не происходит, скрипит, трещит, кряхтит, но не рушится, и не распадается! Может хватит "каркать", давайте молча подождём, "шо воно будэ"?
    senima56
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