Заговор против Трампа Сегодня, 16:30 Политолог Сергей Михеев о заговоре против Трампа и возможной встрече лидеров России и США. 0 Михеев Анатолий Николаевич – жизнь, как мгновение! Граф Петр Алексеевич фон дер Пален: «Когда готовят омлет, разбивают яйца…» Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций CtrlEnter Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
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