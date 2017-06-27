14:04 27 июня

ИГ* начало выдавать своим боевикам «паспорта в рай»

Террористическая группировка «Исламское государство»* (ИГ*) начала выдачу своим сторонникам «паспортов в рай». Об этом сообщает Daily Mail .

Бланки попали в руки вооруженной сирийской оппозиции во время боев за освобождение Ракки.

ИГ* начало выдавать своим боевикам «паспорта в рай»



В документе, выполненном на высоком полиграфическом уровне, содержатся цитаты из Корана на арабском и английском языках. На обложки найденных книжечек с зеленой обложкой, напоминающих обычные паспорта, нанесена надпись на двух языках — арабском и английском: Аш-Шахада, что в переводе означает "Нет Бога, кроме Аллаха, и Мухаммад — посланник его". Они призывают сторонников ИГ совершать теракты с использованием поясов смертников или заминированных автомобилей. Держателю паспорта после этого обещано попадание в рай.

При этом в бланках нет места для указания персональных данных держателя.

Ракка — захваченный боевиками ИГ город в Сирии, который провозглашен ими в качестве своей столицы. Освобождение города считается одной из главных целей международной антитеррористической коалиции во главе с США.

«Исламское государство»* (ИГ*) - террористическая группировка, запрещена в России

Использованы фотографии: http://www.dailymail.co.uk/
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Комментарии 24

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  1. воттак Сегодня, 13:11
    без бумажки ты букашка
    воттак
    1. Тралл Сегодня, 13:13
      (ИГ*) начала выдачу своим сторонникам «паспортов в рай»

      ... с отрывными талонами на гурий smile
      Тралл
      1. Zibelew Сегодня, 13:18
        Удостоверение шахида. А шахидов у них хватает.
        Zibelew
        1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 13:51
          Везде одно и тоже ...и чего подходы к объектам не минируются...вот раззявы.
          Тот же ЛЕХА
    2. Чёрный Сегодня, 13:14
      Паспорта в рай им ВКС РОССИИ выдаёт. laughing ...причём для особо упоротых действует скидка и безвиз wassat
      Чёрный
      1. Соломон Кейн Сегодня, 13:19
        И прайс - лист на услуги:
        Соломон Кейн
      2. ОТДЕЛ Сегодня, 13:19
        В документе, выполненном на высоком полиграфическом уровне, содержатся цитаты из Корана на арабском и английском языках.

        На русском нет, значит русские отправлять в рай будут ! Ну это мы умеем..Как говорил Путин Аллах простит, а наше дело их туды доставить! soldier
        ОТДЕЛ
        1. pjastolov Сегодня, 13:27
          Аллах простит
          ну простит - не простит, не на решать, а там точно ждут
          pjastolov
      3. НЕКСУС Сегодня, 13:22
        Цитата: Чёрный
        Паспорта в рай им ВКС РОССИИ выдаёт. laughing ...причём для особо упоротых действует скидка и безвиз wassat

        Ошибаетесь. Пропуски игиловцам наши ВКС прописывают только на сковородку к Рогатому и копытами.
        НЕКСУС
    3. Александр романов Сегодня, 13:39
      Цитата: воттак
      без бумажки ты букашка

      Подумал умирающий ИГИЛовец,вспомнив,что потерял паспорт laughing
      Александр романов
  2. Изгоняющий либероидов Сегодня, 13:13
    Им всем давно уже выписан один билет в ад.И даже в этой бумаженке вставили цитату из Корана оскорбив этим настоящих мусульман.
    Изгоняющий либероидов
  3. alexleony Сегодня, 13:15
    И,главное, верят.Тёмные люди.
    alexleony
  4. Berkut154 Сегодня, 13:21
    Для них вход в рай ответстие диаметром 5.45 мм
    Berkut154
  5. wku Сегодня, 13:21
    что за "желтуха" на ресурсе именуемым "Военное Обозрение"?
    wku
    1. Шестая палата Сегодня, 13:34
      Вот-вот.Превратили ВО в черт знает во что. negative
      Шестая палата
      1. Александр романов Сегодня, 13:40
        Цитата: Шестая палата
        Вот-вот.Превратили ВО в черт знает во что.

        Радуися,нет больше банды маршалов
        Александр романов
      2. Изгоняющий либероидов Сегодня, 13:42
        В пятой палате автор wassat зайдите, разберитесь lol
        Изгоняющий либероидов
    2. KondratKo Сегодня, 14:00
      "wku", вы ведёте себя как тролль-бот, сколько на глаза уже попалось ваших сообщений и все в одном ключе, и почему-то на "много строчек" вас не хватает... Если "заело звукосъёмное устройство" подтолкните его держатель, если нужны плюсики - помогу, но только один раз.)
      KondratKo
  6. Altona Сегодня, 13:22
    Цитата: ОТДЕЛ
    В документе, выполненном на высоком полиграфическом уровне, содержатся цитаты из Корана на арабском и английском языках.

    На русском нет, значит русские отправлять в рай будут !

    -----------------------
    На Западе печатали просто этот волчий билет и фиговый листок.
    Altona
  7. Платов Сегодня, 13:25
    Не боевики а тупицы не образованные. Интеллект ниже 0.
    Платов
  8. Million Сегодня, 13:27
    Попандопуло: — Хочешь сто мильонов? Да бери усе, я себе еще нарисую!
    Million
  9. Des10 Сегодня, 13:28
    "ИГ* начало выдавать своим боевикам «паспорта в рай»"
    значит плохи дела - раньше нА слово верили.
    А тут сразу - безвиз.
    Des10
  10. Masya Masya Сегодня, 13:36
    «паспорта в рай» fool дурилка картонная... wink
    Masya Masya
    1. роман66 Сегодня, 14:01
      так ничего нового - на западе индульгенции были, тоже ведь дурили, так хоть за деньги
      роман66
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