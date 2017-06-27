ИГ* начало выдавать своим боевикам «паспорта в рай»
Террористическая группировка «Исламское государство»* (ИГ*) начала выдачу своим сторонникам «паспортов в рай». Об этом сообщает Daily Mail .
Бланки попали в руки вооруженной сирийской оппозиции во время боев за освобождение Ракки.
В документе, выполненном на высоком полиграфическом уровне, содержатся цитаты из Корана на арабском и английском языках. На обложки найденных книжечек с зеленой обложкой, напоминающих обычные паспорта, нанесена надпись на двух языках — арабском и английском: Аш-Шахада, что в переводе означает "Нет Бога, кроме Аллаха, и Мухаммад — посланник его". Они призывают сторонников ИГ совершать теракты с использованием поясов смертников или заминированных автомобилей. Держателю паспорта после этого обещано попадание в рай.
При этом в бланках нет места для указания персональных данных держателя.
Ракка — захваченный боевиками ИГ город в Сирии, который провозглашен ими в качестве своей столицы. Освобождение города считается одной из главных целей международной антитеррористической коалиции во главе с США.
«Исламское государство»* (ИГ*) - террористическая группировка, запрещена в России
Бланки попали в руки вооруженной сирийской оппозиции во время боев за освобождение Ракки.
В документе, выполненном на высоком полиграфическом уровне, содержатся цитаты из Корана на арабском и английском языках. На обложки найденных книжечек с зеленой обложкой, напоминающих обычные паспорта, нанесена надпись на двух языках — арабском и английском: Аш-Шахада, что в переводе означает "Нет Бога, кроме Аллаха, и Мухаммад — посланник его". Они призывают сторонников ИГ совершать теракты с использованием поясов смертников или заминированных автомобилей. Держателю паспорта после этого обещано попадание в рай.
При этом в бланках нет места для указания персональных данных держателя.
Ракка — захваченный боевиками ИГ город в Сирии, который провозглашен ими в качестве своей столицы. Освобождение города считается одной из главных целей международной антитеррористической коалиции во главе с США.
«Исламское государство»* (ИГ*) - террористическая группировка, запрещена в России
Использованы фотографии: http://www.dailymail.co.uk/
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