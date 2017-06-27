19:45 27 июня

Российские либералы "пиарят" Сталина

Советский лидер Иосиф Сталин занял первое место в рейтинге выдающихся личностей в истории, опередив президента Владимира Путина и поэта Александра Пушкина.




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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 3

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  1. Венд Сегодня, 18:34
    Да кто бы сомневался. Надо же привлечь на свою сторону страдающих по советской эпохе.
    Венд
    1. bober1982 Сегодня, 19:22
      Цитата: Венд
      Надо же привлечь на свою сторону страдающих по советской эпохе.

      Это не привлечение страдающих по советской эпохе,это информационная война - Сталина они ненавидят,как и В.В.П.,и такие опросы,с таким результатом - это тоже элемент этой самой войны.Разве можно серьёзно относиться к таким опросам? это даже не пятая колонна,это - английские шпионы,как сказал бы злодей Сталин.
      bober1982
  2. Reptiloid Сегодня, 19:41
    Ах, не нравится, что раскручивают в РФ мифы о Сталине------мерзкое враньё либерастов!!!!!!
    А дело-то в том, что Сталин является авторитетом во всём мире!!!!!!
    Reptiloid
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