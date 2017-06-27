Российские либералы "пиарят" Сталина Сегодня, 18:00 Советский лидер Иосиф Сталин занял первое место в рейтинге выдающихся личностей в истории, опередив президента Владимира Путина и поэта Александра Пушкина. 4 Сталин: народный монарх Танки серии ИС (Иосиф Сталин) Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций CtrlEnter Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
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