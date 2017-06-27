14:04 27 июня

Грузия: Наша система безопасности переведена на евроатлантические стандарты

Грузия направила пакет документов в структуры ЕС и НАТО о том, что система безопасности страны «переведена» на евроатлантические стандарты». Отмечается высокий уровень внутренней безопасности и снижение уровня коррупции в среде правоохранительных органов.

Одновременно с этим министерство внутренних дел Грузии сообщает о том, что по территории республики планируется распределить около 3 тыс. так называемых «умных камер», которые позволят увеличить безопасность на грузинских дорогах. Отмечается, что пока штрафы за нарушение ПДД в Грузии выписываются «в ручном» режиме.

Грузия: Наша система безопасности переведена на евроатлантические стандарты



На фоне сообщений о том, что система безопасности в Грузии «близка к евроатлантическим стандартам», телеканал «Рустави2» и портал Apsny.ge публикуют материал о происшествии, которое обсуждается по всей стране. Происшествие заключается в том, что несколько молодых людей в Тбилиси избили сразу 4-х полицейских. Известно о том, что нападение на полицейских зафиксировала камера наружного видеонаблюдения, также оно было замечено несколькими случайными прохожими.

Очевидец сообщает, что полицейские сделали замечание одному из молодых людей за сквернословие, после чего все четверо патрульных были жестоко избиты. Обращает на себя внимание тот факт, что у полицейских при себе были спецсредства и оружие, а также то, что был произведён предупредительный выстрел в воздух.

Все четверо были доставлены в больницу в конце прошлой недели. Один сотрудник полиции находится в тяжёлом состоянии. МВД Грузии заявляет, что на след нападавших не удалось выйти в течение 4-х прошедших с момента нападения суток. Это к тому, что уровень безопасности в Грузии близок к «евроатлантическому». Можно себе представить, что произошло бы с молодыми людьми, к примеру, в США, если бы те позволили себе хотя бы ослушаться распоряжения полиции...

Использованы фотографии: Finchannel.com
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Комментарии 12

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  1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 13:46
    Садомазохисты , так их и тянет и в нато, и в ес -или же толкают и тянут!
    Изгоняющий либероидов
    1. Teberii Сегодня, 13:50
      Полицейских и в НАТО и ЕС хватает без Грузии.
      Teberii
      1. Тралл Сегодня, 13:56
        В Лондоне группа полицейских не может справиться с одним единственным человеком

        Он их еще и гоняет по улице. Это такие евростандарты безопасности?
        Тралл
    2. stas Сегодня, 13:55
      Грызуны выясняли кто из более крутой грузинский князь.
      Вот таких князей и ждут в НАТО.
      stas
  2. Тот же ЛЕХА Сегодня, 13:47
    Грузинам больше нечем похвастаться как своей полицией smile

    Если бы они сумели наладить заново нормальные отношения с абхазами и осетинами это было бы серьезное достижение...а так одни понты ...пальцы веером...смотрите мол какие у нас евроценности...
    Тот же ЛЕХА
    1. Equalized Сегодня, 13:50
      Давайте вы договоритесь с абхазами о возвращении 200 000 этнических грузин в их дома, тогда мы можем поговорить с ними без размахивания стволами. Слабо? ну вот и нечего в нас тыкать пальцем и говорить мол вот кровожадные грузины не хотят договариваться.

      Когда меньшинство выгоняет из региона большинство и не дает возвращаться, это уже очень тяжелая ситуация и так просто конфликт не решается.
      Equalized
      1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 13:57
        Давайте вы договоритесь с абхазами о возвращении 200 000 этнических грузин в их дома, тогда мы можем поговорить с ними без размахивания стволами. Слабо? ну вот и нечего в нас тыкать пальцем и говорить мол вот кровожадные грузины не хотят договариваться.


        А вы попробуйте без выставления условий договориться...слабо...привыкли автоматами перед слабыми махать а как сдачи получили так сразу о бедных грузинах заговорили.
        Я не тыкаю в вас а просто констатирую факт что вам легче наехать с грозным видом на абхазов и осетин чем по человечески с ними разговаривать...это гораздо трудней и требует много терпения и времени... нет же надо расстрелять ЦХИНВАЛ и наших миротворцев.
        Понятно что после этого разговор с вами будет в другом ключе что бы вы сейчас не говорили.
        Впрочем я не враг вам ...пока вы снова не возьметесь за оружие и не начнете убивать наших людей.
        Тот же ЛЕХА
        1. Equalized Сегодня, 14:04
          Во первых я не оправдываю то что произошло в 2008 году как с военной так и с политической точки зрения, т.к было это глупо и очевидно авантюрно со стороны Саакашвили.

          Во вторых

          > А вы попробуйте без выставления условий договориться

          О каких условиях речь? Возвращение людей в их дома это не ультиматум, это обязательный нормальный пункт договора. Вы представляете себе что бы было, еслиб меньшинство (украинцы) из крыма прогнало всех русских людей и заявило что крым це украина и делать вам русским здесь нечего?

          Аналогичная ситуация в абхазии. Конечно грузины не святые, в 90ые обе стороны накосячили, Но если мы хотим договариваться то договариваться будем именно так. Нельзя просто взять и выгнать из региона целую этинческую группу и заявить что их никогда здесь не было и не будет. Так не бывает.

          Хотя о чем это я. Я вам скажу так. Абхазы НЕ договороспособны, они ненавидят грузин как Гитлер ненавидел евреев. Если с грузинами это еще понятно, то я вам скажу что они даже русских не очень жалуют. Можете посмотреть в интернете кучу историй и видео отношения абхазов к русским туристам.

          Для них главное чтоб их кормили русские и они были "независимы", а вот благодарность для такого гордого народа не характерна. laughing
          Equalized
  3. Equalized Сегодня, 13:47
    Коррупции в низших слоях у нас действительно нет, полиция рабтает в основном без косяков (хотя косяки бывают). Но я не могу сказать того же про высшие эшелоны власти.

    Есть все то же кумовство, крышевание собственного бизнеса в парламенте и тд. Прямо вот прямых краж вроде бы нет, но ущерб даже от хитрых схем достаточно ощущается. Можно сказать что правительство и народ живут в разных странах, у них там собственный мир. Сидят какие то бестолковые дегенераты в парламенте которых я знать не знаю и "решают" что то, а потом на пенсии еще бабла получают выше средней зарплаты по стране.

    Короче я хочу сказать что грузия действительно сильно изменилась за последние 15 лет, страна реально поднялась в некоторых сферах, но не стоит думать что здесь все идеально как приподносят в рекламе. Проблем еще очень много и на долгие годы.

    Экономика тоже не ахти.
    Equalized
  4. Изгоняющий либероидов Сегодня, 13:48
    Вот плохо у грузин с мозгами, могли бы посмотреть как живут там бывшие республики, но ненависть к России сильнее здравого смысла.
    Изгоняющий либероидов
  5. Кащенко Сегодня, 13:58
    Вот бы еще вернуть всех грузин в Грузию,ну или по крайней мере тех,которые окопались в России и Украине.. Все эти криминальные элементы. Или хотя бы в ЕС их депортировать..
    Кащенко
  6. mayday Сегодня, 13:58
    Equalized , ваше мнение как гражданина Грузии, нужно ли НАТО стране? И какие настроения в массах, интересно было бы услышать, спасибо.
    mayday
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