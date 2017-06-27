Грузия: Наша система безопасности переведена на евроатлантические стандарты
Грузия направила пакет документов в структуры ЕС и НАТО о том, что система безопасности страны «переведена» на евроатлантические стандарты». Отмечается высокий уровень внутренней безопасности и снижение уровня коррупции в среде правоохранительных органов.
Одновременно с этим министерство внутренних дел Грузии сообщает о том, что по территории республики планируется распределить около 3 тыс. так называемых «умных камер», которые позволят увеличить безопасность на грузинских дорогах. Отмечается, что пока штрафы за нарушение ПДД в Грузии выписываются «в ручном» режиме.
На фоне сообщений о том, что система безопасности в Грузии «близка к евроатлантическим стандартам», телеканал «Рустави2» и портал Apsny.ge публикуют материал о происшествии, которое обсуждается по всей стране. Происшествие заключается в том, что несколько молодых людей в Тбилиси избили сразу 4-х полицейских. Известно о том, что нападение на полицейских зафиксировала камера наружного видеонаблюдения, также оно было замечено несколькими случайными прохожими.
Очевидец сообщает, что полицейские сделали замечание одному из молодых людей за сквернословие, после чего все четверо патрульных были жестоко избиты. Обращает на себя внимание тот факт, что у полицейских при себе были спецсредства и оружие, а также то, что был произведён предупредительный выстрел в воздух.
Все четверо были доставлены в больницу в конце прошлой недели. Один сотрудник полиции находится в тяжёлом состоянии. МВД Грузии заявляет, что на след нападавших не удалось выйти в течение 4-х прошедших с момента нападения суток. Это к тому, что уровень безопасности в Грузии близок к «евроатлантическому». Можно себе представить, что произошло бы с молодыми людьми, к примеру, в США, если бы те позволили себе хотя бы ослушаться распоряжения полиции...
Одновременно с этим министерство внутренних дел Грузии сообщает о том, что по территории республики планируется распределить около 3 тыс. так называемых «умных камер», которые позволят увеличить безопасность на грузинских дорогах. Отмечается, что пока штрафы за нарушение ПДД в Грузии выписываются «в ручном» режиме.
На фоне сообщений о том, что система безопасности в Грузии «близка к евроатлантическим стандартам», телеканал «Рустави2» и портал Apsny.ge публикуют материал о происшествии, которое обсуждается по всей стране. Происшествие заключается в том, что несколько молодых людей в Тбилиси избили сразу 4-х полицейских. Известно о том, что нападение на полицейских зафиксировала камера наружного видеонаблюдения, также оно было замечено несколькими случайными прохожими.
Очевидец сообщает, что полицейские сделали замечание одному из молодых людей за сквернословие, после чего все четверо патрульных были жестоко избиты. Обращает на себя внимание тот факт, что у полицейских при себе были спецсредства и оружие, а также то, что был произведён предупредительный выстрел в воздух.
Все четверо были доставлены в больницу в конце прошлой недели. Один сотрудник полиции находится в тяжёлом состоянии. МВД Грузии заявляет, что на след нападавших не удалось выйти в течение 4-х прошедших с момента нападения суток. Это к тому, что уровень безопасности в Грузии близок к «евроатлантическому». Можно себе представить, что произошло бы с молодыми людьми, к примеру, в США, если бы те позволили себе хотя бы ослушаться распоряжения полиции...
Использованы фотографии: Finchannel.com
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