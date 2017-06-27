В РФ разрабатывается десантный корабль, превосходящий «Мистрали»
Разрабатываемый в России универсальный десантный корабль (УДК) «Прибой» по ряду показателей превзойдет французские вертолетоносцы «Мистраль», предает RNS сообщение представителя Крыловского государственного научного центра (КГНЦ, Санкт-Петербург), занимающегося исследованиями и проектированием в области кораблестроения.
По его словам, «у российского десантного корабля есть носовая аппарель, которая позволяет производить высадку десанта на берег, а у "Мистраля" – док-камера, и высадку осуществлять можно только в море на определенной глубине».
Собеседник отметил, что ВМФ уже сформулировал тактико-технические требования к кораблю. Проект есть в перспективной программе флота.
«Водоизмещение корабля составит около 23 тыс. тонн, его длина – 200 метров, ширина – 34 метра, осадка – 7,5 метра. Дальность плавания корабля – 6000 миль. Экипаж корабля – 400 человек, при этом он сможет вместить еще от 500 до 900 морских пехотинцев, 50 боевых машин пехоты и 10 танков. Срок службы УДК рассчитан на 50 лет», – рассказал он.
На корабле могут быть размещены 12 вертолетов, 6 десантных катеров грузоподъемностью не менее 45 тонн и 6 штурмовых катеров.
Вооружить УДК предполагается четырьмя модулями зенитного ракетно-артиллерийского и артиллерийского комплекса. Корабль также получит универсальную артиллерийскую установку калибра 76 мм.
Кроме того, на борту будут смонтированы «РЛС общего обнаружения, навигационный комплекс, подсистему РЭБ, интегрированный комплекс связи и станцию обнаружения подводных диверсионных сил и средств».
Ранее замминистра обороны Юрий Борисов сообщал, что военное ведомство включило в госпрограмму вооружений до 2025 года строительство вертолетоносца – аналога французских «Мистралей». По его словам, такие корабли могут быть приняты на вооружение к 2022 году.
"Прибой" и "Мистраль" являются кораблями разного класса. "Прибой" превосходит "Мистраль" по целому ряду инновационных разработок,сказал представитель КГНЦ в преддверии салона МВМС-2017, который завтра открывается в Санкт-Петербурге.
По его словам, «у российского десантного корабля есть носовая аппарель, которая позволяет производить высадку десанта на берег, а у "Мистраля" – док-камера, и высадку осуществлять можно только в море на определенной глубине».
Собеседник отметил, что ВМФ уже сформулировал тактико-технические требования к кораблю. Проект есть в перспективной программе флота.
«Водоизмещение корабля составит около 23 тыс. тонн, его длина – 200 метров, ширина – 34 метра, осадка – 7,5 метра. Дальность плавания корабля – 6000 миль. Экипаж корабля – 400 человек, при этом он сможет вместить еще от 500 до 900 морских пехотинцев, 50 боевых машин пехоты и 10 танков. Срок службы УДК рассчитан на 50 лет», – рассказал он.
На корабле могут быть размещены 12 вертолетов, 6 десантных катеров грузоподъемностью не менее 45 тонн и 6 штурмовых катеров.
Вооружить УДК предполагается четырьмя модулями зенитного ракетно-артиллерийского и артиллерийского комплекса. Корабль также получит универсальную артиллерийскую установку калибра 76 мм.
Кроме того, на борту будут смонтированы «РЛС общего обнаружения, навигационный комплекс, подсистему РЭБ, интегрированный комплекс связи и станцию обнаружения подводных диверсионных сил и средств».
Ранее замминистра обороны Юрий Борисов сообщал, что военное ведомство включило в госпрограмму вооружений до 2025 года строительство вертолетоносца – аналога французских «Мистралей». По его словам, такие корабли могут быть приняты на вооружение к 2022 году.
Использованы фотографии: http://bastion-opk.ru
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