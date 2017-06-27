17:02 27 июня

В РФ разрабатывается десантный корабль, превосходящий «Мистрали»

Разрабатываемый в России универсальный десантный корабль (УДК) «Прибой» по ряду показателей превзойдет французские вертолетоносцы «Мистраль», предает RNS сообщение представителя Крыловского государственного научного центра (КГНЦ, Санкт-Петербург), занимающегося исследованиями и проектированием в области кораблестроения.



"Прибой" и "Мистраль" являются кораблями разного класса. "Прибой" превосходит "Мистраль" по целому ряду инновационных разработок,
сказал представитель КГНЦ в преддверии салона МВМС-2017, который завтра открывается в Санкт-Петербурге.


По его словам, «у российского десантного корабля есть носовая аппарель, которая позволяет производить высадку десанта на берег, а у "Мистраля" – док-камера, и высадку осуществлять можно только в море на определенной глубине».

Собеседник отметил, что ВМФ уже сформулировал тактико-технические требования к кораблю. Проект есть в перспективной программе флота.

«Водоизмещение корабля составит около 23 тыс. тонн, его длина – 200 метров, ширина – 34 метра, осадка – 7,5 метра. Дальность плавания корабля – 6000 миль. Экипаж корабля – 400 человек, при этом он сможет вместить еще от 500 до 900 морских пехотинцев, 50 боевых машин пехоты и 10 танков. Срок службы УДК рассчитан на 50 лет», – рассказал он.

На корабле могут быть размещены 12 вертолетов, 6 десантных катеров грузоподъемностью не менее 45 тонн и 6 штурмовых катеров.

Вооружить УДК предполагается четырьмя модулями зенитного ракетно-артиллерийского и артиллерийского комплекса. Корабль также получит универсальную артиллерийскую установку калибра 76 мм.

Кроме того, на борту будут смонтированы «РЛС общего обнаружения, навигационный комплекс, подсистему РЭБ, интегрированный комплекс связи и станцию обнаружения подводных диверсионных сил и средств».

Ранее замминистра обороны Юрий Борисов сообщал, что военное ведомство включило в госпрограмму вооружений до 2025 года строительство вертолетоносца – аналога французских «Мистралей». По его словам, такие корабли могут быть приняты на вооружение к 2022 году.

Использованы фотографии: http://bastion-opk.ru
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Комментарии 59

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  1. pjastolov Сегодня, 14:07
    ВМФ уже сформулировал тактико-технические требования к кораблю. Проект есть в перспективной программе флота.
    а мистраль уже есть laughing
    pjastolov
    1. bouncyhunter Сегодня, 14:12
      Володя , не злорадствуй на больную тему ...
      bouncyhunter
      1. Владимир16 Сегодня, 14:15
        по ряду показателей превзойдет французские вертолетоносцы «Мистраль»

        По сроку сдачи ВМФ!!!
        Жаль только - жить в эту пору прекрасную уж не придется - ни мне, ни тебе. laughing
        Владимир16
      2. pjastolov Сегодня, 14:34
        я не злорадствую, вот если бы,хотя бы, сказали в сентябре будет заложен, а то ......... negative
        pjastolov
    2. RASKAT Сегодня, 14:12
      Что бы успеть такую махину построить до 22 года, нужно начинать уже сейчас. Крайний срок думаю 18 год, это максимум.
      RASKAT
      1. 210окв Сегодня, 14:23
        Есть надежда..Главное что в статье нет слов.."не имеющий аналогов в мире"..
        210окв
        1. Cataphract Сегодня, 16:15
          Цитата: 210окв
          Главное что в статье нет слов.."не имеющий аналогов в мире"

          он уже
          превосходящий
          , а уж когда(может быть) построят то ваащеее... laughing
          Cataphract
      2. Deadушка Сегодня, 16:24
        1143 немного переделают или от "Кузи" лишнее срежут и могут успеть если захотят.
        Да и постройку модулями наши вроде отработали, быстрее получается.
        Только сомнения, что средств хватит(выделят) на него.
        Deadушка
    3. Комментарий был удален.
    4. Владимир 38 Сегодня, 14:25
      Вся документация по мистралям на руках, только производство наладить осталось..
      Владимир 38
      1. Burbon Сегодня, 15:43
        Цитата: Владимир 38
        Вся документация по мистралям на руках,

        laughing у кого? у вас или хранцузов? wassat
        Burbon
      2. Cataphract Сегодня, 16:17
        Цитата: Владимир 38
        Вся документация по мистралям на руках, только производство наладить осталось..

        от того что вся документация есть на мерседес, жигули им так и не стали... crying
        Cataphract
  2. senima56 Сегодня, 14:07
    Ну, нарисовать красивый корабль и сделать модельку это мы всегда умели! Давайте не забывать что у французов "Мистрали" в серии!!! А у нас "в проекте"! Пусть и "... лучшем в мире, не уступающим аналогам, а во многом превосходящим..."!
    senima56
    1. drunkram Сегодня, 14:13
      Я это дело на каждом шагу от Минобороны вижу, опять пытаются сделать вундервафлю, угробя кучу времени (на порядок больше чем следовало бы) и гору денег и в результате когда то там в далеком будущем получить 1 единственный корабль строящийся 10 лет. Вы не превосходящий, а обычный сделайте, быстрее и дешевле будет и пару штук а не один.
      drunkram
    2. DOCTOR ZLO Сегодня, 14:17
      Цитата: senima56
      Ну, нарисовать красивый корабль и сделать модельку это мы всегда умели! Давайте не забывать что у французов "Мистрали" в серии!!! А у нас "в проекте"! Пусть и "... лучшем в мире, не уступающим аналогам, а во многом превосходящим..."!

      Предлагаете все оставить как есть? fool
      DOCTOR ZLO
    3. Alex777 Сегодня, 14:49
      На фото - "Иван Тарава" разработанный в СССР (проект 11780).
      Даже в проекте 12 вертолетов вместо 30 на Мистрале - совсем не преимущество.
      23000т причаливают к берегу чтобы высадить десант. Потрясающе! wassat
      Alex777
      1. DOCTOR ZLO Сегодня, 15:05
        Alex777 Сегодня, 14:49 ↑
        На фото - "Иван Тарава" разработанный в СССР (проект 11780).
        Даже в проекте 12 вертолетов вместо 30 на Мистрале - совсем не преимущество.

        На французских Мистралях, легкие вертолеты базируются, поэтому нашим пришлось переделывать проект Мистраля под более просторные вертолетные ангары и соответственно сократить авиагруппу...
        DOCTOR ZLO
        1. Alex777 Сегодня, 15:13
          На "российских" адаптированных Мистралях - 30 Ка-27 и подобных.
          Перед тем как писать я информацию проверил. hi
          Alex777
          1. DOCTOR ZLO Сегодня, 15:34
            Авиакрыло
            Корабль Мистраль предназначен для базирования до 16 вертолетов массой по 12 тонн каждый / 32 легких вертолета. В ВМФ России планируется базирование 8 ударных вертолетов Ка-52К и 8 транспортно-десантных вертолетов Ка-29.


            https://vpk.name/library/f/mistral.html
            DOCTOR ZLO
            1. Alex777 Сегодня, 16:13
              Численность авиагрупп на российских ДВКД 30 вертолётов Ка-52К и Ка-29[1] или Ка-27М
              https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BD%D0%B8%
              D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D
              1%8B%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%82%D
              0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D
              0%BB%D0%B8_%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%B0_%C2%AB%D0%9C%
              D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%C2%BB
              Alex777
              1. DOCTOR ZLO Сегодня, 16:21
                Цитата: Alex777
                Численность авиагрупп на российских ДВКД 30 вертолётов Ка-52К и Ка-29[1] или Ка-27М
                https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BD%D0%B8%
                D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D
                1%8B%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%82%D
                0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D
                0%BB%D0%B8_%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%B0_%C2%AB%D0%9C%
                D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%C2%BB

                Хотите померится ссылками? Так у меня ближе ссылка к истине, т.к. от специализированного издания связанного с ВПК РФ...
                DOCTOR ZLO
                1. Alex777 Сегодня, 16:33
                  А что остается делать, если информация разная?
                  Вот кто про 30 вертушек волну поднял:
                  http://www.oborona.ru/includes/periodics/navy/201
                  2/1016/17279379/detail.shtml
                  Alex777
  3. aleks_29296 Сегодня, 14:07
    Разработать то разработают... Вопрос, смогут ли построить?
    aleks_29296
  4. К-50 Сегодня, 14:17
    такие корабли могут быть приняты на вооружение к 2022 году

    Хорошо бы, а то акромя разговоров ничего больше. request
    К-50
    1. ver_ Сегодня, 14:39
      ..а больше ничего и не надо - либо ишак сдохнет, либо падишах...
      ver_
      1. НЕКСУС Сегодня, 16:42
        Цитата: ver_
        ..а больше ничего и не надо - либо ишак сдохнет, либо падишах...

        НЕКСУС
  5. ВЕРЕСК Сегодня, 14:21
    "Прибой" превосходит "Мистраль" по целому ряду инновационных разработок, Зациклись на Мистралях?А своего уже не могём?Зашибись живём.Стихи уже,блин.Тонн на 50 тысячь-это будет хорошо.В статье-маловато будет.Корейцы и японцы-и те неплохие баржи уже построили.Почти в 25 тыс.тонн.Походу,наш Прибой будет прибит.Прибоем к материку.Мечтать-уже вредно.
    ВЕРЕСК
  6. g1washntwn Сегодня, 14:22
    С сайта Минобороны:
    Ракетный подводный крейсер стратегического назначения (РПКСН) Северного флота «Юрий Долгорукий» (головной корабль проекта 955 «Борей») произвел успешный пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) «Булава» из назначенного района в акватории Баренцева моря по полигону Кура на Камчатке.

    Стрельба была выполнена из подводного положения в соответствии с планом боевой подготовки.

    Параметры траектории полета МБР «Булава» отработаны в штатном режиме.

    По подтвержденным данным объективного контроля боевые блоки ракеты выполнили полный цикл программы полета и успешно поразили заданные цели на полигоне.

    Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
    g1washntwn
    1. Felix99 Сегодня, 14:34
      Согласен с Вами нужно строить десантную подводную лодку, они хорошо получаются. 50 БТР 10 танков, 1500 экипажа. Всплывает, выполняет задачу и уходит. Вдаль, к закату.
      Felix99
    2. ВЕРЕСК Сегодня, 14:45
      Сутки прошли.Спать ненадо.Это к g1washntwn.
      ВЕРЕСК
  7. БЧ-3 Сегодня, 14:22
    Интересно, как с такой формой форштевня он будет подходить к берегу для использования носовой аппарели? winked
    БЧ-3
    1. Serg65 Сегодня, 14:43
      Цитата: БЧ-3
      Интересно, как с такой формой форштевня он будет подходить к берегу для использования носовой аппарели?

      Друг мой "румын", если в статье написано...
      Корабль также получит универсальную артиллерийскую установку калибра 76 мм.

      а на макете стоит АК-130, то кто мешает убрать бульбу? laughing
      Serg65
      1. rudolff Сегодня, 15:11
        Серж дружище, бульб и у Грена есть. Не огромный, но достаточно развитый. Любопытно, какой береговой уклон должен быть, что-бы и бульб не мешал и аппарель опустить... И тут мы вспоминаем про понтонный мост, который Грен таскает с собой на танковой палубе!
        good
        rudolff
    2. ВЕРЕСК Сегодня, 14:52
      Это не БПК.У него другие задачи.Высадка на побережье-не для вертолётоносцев.Как будет танки сгружать?Элементарно.Просто выскочит на мелководье-и усё.Местные на металлолом потом разберут.Проблем нет.
      ВЕРЕСК
    3. -Странник- Сегодня, 15:27
      БЧ-3 Сегодня, 14:22
      Интересно, как с такой формой форштевня он будет подходить к берегу для использования носовой аппарели?

      И еще имея такую осадку (7,5 метра!!!) и бульб... request Да еще ночью в "веселую" погоду... И сколько в мире найдется подходящих мест??? fool hi
      -Странник-
  8. Koteg Сегодня, 14:24
    наверное превосходит мистраль по стоимости_сто пудова
    Koteg
    1. Стропорез Сегодня, 14:28
      Цитата: Koteg
      наверное превосходит мистраль по стоимости_сто пудова

      если откатно-распильную составляющую исключить, то будет дешевле yes
      Стропорез
  9. AntonR7 Сегодня, 14:28
    Пусть фрегаты сначала достоят. А то 2 из 6 построили, а остальные (корпуса) мол из-за нехватки какого то компонента планируют сдать за рубеж. Хотя все 6 кораблей должны были усилить ЧФ. Досадно, что полумеры вечно.
    AntonR7
  10. Изгоняющий либероидов Сегодня, 14:36
    Пака что кроме балобольства и макетов ничего не имеем, и неизвестно, построем ли вообще. ...
    Изгоняющий либероидов
  11. НЕКСУС Сегодня, 14:46
    Вопрос на злобу дня-А в данный момент и в ближайшей перспективе нам вертолетоносцы нужны? По мне,надо ясно расставлять приоритеты в кораблестроении и формировании сбалансированности флота.
    На сегодняшний день,у нас не строят надводные корабли первого ранга,от слова совсем. С фрегатами тоже никак решить не могут как по силовой установке,так и по арсеналу. Такая громадина потребует корабли эскорта,причем не постройки царя гороха,а современные,отвечающие требования нового облика ведения боевых действий. И тогда возникает резонный вопрос-А у нас даже в ближайшей перспективе такие корабли будут переданы флоту?
    По мне ,надо уже сейчас заниматься вплотную постройкой головного эсминца Лидер,а так же эсминцев поменьше ,по типу экспортного Шквала с ГТУ,и фрегатов в количественно хорошей серии проекта 22350М. Вот когда это все будет построено,тогда и можно будет порассуждать о вертолетоносцах,авианосцах и прочем.
    НЕКСУС
    1. Tusv Сегодня, 15:00
      Цитата: НЕКСУС
      Вопрос на злобу дня-А в данный момент и в ближайшей перспективе нам вертолетоносцы нужны?

      Потребность в БДК есть. А что такое вертолетоносец. Тот же БДК с ударными и транспортными вертушками
      Tusv
      1. НЕКСУС Сегодня, 15:54
        Цитата: Tusv
        Тот же БДК с ударными и транспортными вертушками

        Вы прочитали внимательно мой пост? БДК нужен эскорт. С какого такого Афанасия он на данный момент у нас есть в современном варианте?Я говорю о новых кораблях,а не о крейсерах типа Атланта,которым почти по пол века от роду.
        Ладно с надводной частью эскорта...а что у нас с подводной?м .Расскажите ,уважаемый,чего в эскорт ставить то будем такому БДК,с учетом времени разработки,строительства и испытаний данного корабля.
        НЕКСУС
    2. donavi49 Сегодня, 15:17
      Ну не помешают. Пример возьмем Сирию, чтобы далеко не ходить. Есть корабль типа Мистраль или этот:
      - возможно перебрасывать любые типы вертолетов, без разборки. Даже Ми-26 наверное можно вместить (если потребуется уж очень сильно. По стандартной процедуре - прилет своим ходом на палубу. Крепеж на палубе (если тип позволяет - съем лопастей и уборка в ангар). Уход с палубы на Хмемим своим ходом. Требование - возможно потребуется сформировать отдельную группу летчиков испытателей, которые будут перегонами заниматься, чтобы не побили машины. Но это задача решаемая.

      - возможность перебрасывать большие группы л/с со штатным оборудованием и техникой, в комфортных условиях.

      - возможность перебрасывать любые типы грузов в контейнерах.

      - возможность переброски тяжелой техники и комплексов без разборки или с минимальным ее уровнем.


      1) Решают с помощью ВТА - разбирают вертолет, грузят в Руслан и везут.
      2) Решают с помощью ВТА - грузят в Ил и везут. Решают с помощью наличных сил ВМФ - старенькими БДК и судами обеспечения.
      3) Решают как придется. ВТА. БДК. Или закупленными вспомогачами, но они все сломались. Беда.
      4) Решают путем разборки, упаковки и перевозки ВТА/БДК/вспомогачем.

      Если перекроют ВТА - например американцы введут боевую зону на севере Ирака с досмотром всех воздушных судов. Сколько возможностей отвалится разом?
      А например если взять какую другую страну - куда Руслан не долетит и решить задачу сможет только флот. Почему? Просто. США или еще кто, может надавить на страны и те не дадут коридоров. В облет суверенного и закрытого пространства летать не выйдет (ну там легко может выйти например прямик 3к - вокруг 9-11к км). А флоту ничего закрыть не выйдет. Он может идти по нейтральным водам куда угодно.

      И сейчас - флот даже свою часть задач в близкой Сирии выполняет с максимальным напряжением сил (по ротации БДК всех флотов участвуют).
      donavi49
  12. Микадо Сегодня, 14:47
    кто-нибудь, скажите мне, зачем ему 76-мм "универсалка"? десант поддерживать - архиглупо (тем более, он рассчитан на дальнюю высадку), для морского боя - несерьезно и опять глупо, да и не этого корабля назначение. request
    Микадо
    1. donavi49 Сегодня, 15:07
      Дать первый ранг - кораблю без пушки. Да это против всех флотских традиций же!

      Вот за этим. И Мистраль кстати ругали - мол у него 4 пулемета и 2 поста французской Гибки. Где пушки! Где С-300!! Где 10000005000000 ракет от крылатых то МБР!
      donavi49
      1. Микадо Сегодня, 15:14
        да ему ничего кроме ЗРК малой дальности и АК-630 и не нужно, вроде! остальное другие корабли должны обеспечивать.. а то получится снова ТАВКР "Киев" или "Новороссийск", только теперь еще и с десантом на борту. Следующий вопрос предвосхищаю - почему берет 500 человек, а не дивизию с тылами wassat
        Микадо
  13. 23424636 Сегодня, 14:57
    удивляет одно что на сайте все время маячит это Крыловское бюро по простому большая испытательная лаба ,а разработчик то этого судна Невское конструкторское .которое в силу непонятных причин не может об этом заявить ,зато лаборанты во всю бьют в барабан,- это наше, все это наше. И новый авианосец который по сути прерогатива того же Невского то же придумали" поварихи.".
    23424636
  14. Zaurbek Сегодня, 15:02
    Крейсер опять получился...
    Zaurbek
    1. DOCTOR ZLO Сегодня, 15:06
      По Вашему лучше БДК?
      DOCTOR ZLO
      1. Zaurbek Сегодня, 15:12
        Смотря для каких целей. У Мистраля вооружение (собственное) 30мм зенитное орудие и ближний ЗРК. Как и на авианосцах. Это не корабль первой линии..
        Zaurbek
        1. DOCTOR ZLO Сегодня, 15:36
          В Западных странах все отказались от Танкодесантных кораблей (БДК) и перешли на УДК и десантные корабли транспорта-доки....
          DOCTOR ZLO
  15. NUR Сегодня, 15:29
    В предыдущей статье писали 14000 тонн, теперь 23000 тонн, похоже сами не знают сколько будет. Китайцы УДК давно построили и сегодня спустили на воду 24 фрегат с ракетным вооружением.
    NUR
    1. DOCTOR ZLO Сегодня, 15:45
      Видимо это говорит, что у КНР денег больше и судостроительная отрасль больше развита, нет? Предлагаете угробить всю экономику РФ, начните с себя, а мы посмотрим....
      DOCTOR ZLO
  16. NUR Сегодня, 15:52
    Цитата: DOCTOR ZLO
    Видимо это говорит, что у КНР денег больше и судостроительная отрасль больше развита, нет? Предлагаете угробить всю экономику РФ, начните с себя, а мы посмотрим....

    Счетная палата заявила о растраченных 1 триллионе руб. Попросите вернуть их и стройте корабли.
    NUR
    1. DOCTOR ZLO Сегодня, 15:59
      То старшим товарищам отошло, т.с. безвозвратные убытки (вечная дебиторка).....
      DOCTOR ZLO
  17. Злой 55 Сегодня, 16:15
    К чему тогда на модели корабля спарка АК-130 в районе мостика?
    Злой 55
    1. DOCTOR ZLO Сегодня, 16:22
      Видимо для поддержки десанта....
      DOCTOR ZLO
  18. yehat Сегодня, 16:20
    после слова "превзойдет" я ставлю тег "пиар" и дальше не хочу даже читать
    разрабатывать эти корабли нужно для своих нужд, а не для превзойдения чего-то.
    аргументы сравнения могут появиться только после длительного опыта эксплуатации и не в будущем,
    а в прошедшем времени.
    yehat
  19. Breard Сегодня, 16:50
    как обычно...красивые картинки
    Breard
  20. Влад5307 Сегодня, 16:59
    «Водоизмещение корабля составит около 23 тыс. тонн, его длина – 200 метров, ширина – 34 метра, осадка – 7,5 метра. Дальность плавания корабля – 6000 миль. Экипаж корабля – 400 человек, при этом он сможет вместить еще от 500 до 900 морских пехотинцев, 50 боевых машин пехоты и 10 танков. Срок службы УДК рассчитан на 50 лет»

    А вот когда он будет построен, это большой вопрос. Практика показывает, что все обещанные сроки надо увеличивать лет на 10-15! И будет ли он нужен к тому времени? Пока аппетиты чиновников всех рангов не будут жестко ограничиваться анткоррупционным законодательством, против поправок к которому выступает 2\3 Госдумы,все эти планы легко разрушаются, как и прежний СССР!
    Влад5307
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