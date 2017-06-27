17:03 27 июня

Церемония прощания с погибшими моряками USS Fitzgerald в Японии

Информационное издание Stars and Stripes сообщает о траурной церемонии? которая сегодня проходит в Японии. Речь идёт о церемонии прощания с 7-ю американскими военными моряками эсминца Fitzgerald, который был протаранен у берегов Страны восходящего солнца контейнеровозом ACX Crystal , двигавшимся под флагом Филиппин.



Траурная церемония проходит в городе Йокосука. Основные участники церемонии – американские моряки и члены их семей. Отмечается, что на улицы вышли и местные жители, которым раздали американские флажки, судя по всему, в рамках подготовленной местными властями акции.


Напомним, что американские моряки погибли, оказавшись в затопленной части эсминца ВМС США Fitzgerald. Первоначально они числились пропавшими без вести. Через несколько часов после столкновения военного корабля с контейнеровозом все семь тел были обнаружены. Личности всех погибших американских военнослужащих установлены. Не установлена причина, по которой эсминец не заметил приближающегося к нему многометрового контейнеровоза. Над выяснением причин столкновения кораблей работают американские и японские специалисты.

После столкновения USS Fitzgerald (DDG-62) был отбуксирован в порт Йокосука (Япония).



Командующий Тихоокеанскими военно-морскими силами США адмирал Скотт Свифт в ходе церемонии заявил о том, что «флот никогда не забудет о такой утрате, и ведомство будет предпринимать все меры в плане работы по установлению причин трагедии».

Использованы фотографии: https://www.stripes.com
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Комментарии 21

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  1. DEZINTO Сегодня, 14:33
    А что? К чему вопросительный знак в первом предложении? И вообще да реально трагедия и очень всех жаль. Или ожидается водопад злорадства? Ну тогда это не со мной.
    DEZINTO
    1. Zibelew Сегодня, 14:34
      Кстати среди погибших моряков только один белый американец. Никакой политики апартеида.
      Погибшими объявлены старшины артиллеристы Дакота Кайл Ригсби и Ноэ Эрнандес, старшина 3-го класса Шинго Александер Дугласс, техник эхолокатора Нгок Труонг Уин, операторы системы управления огнем Карлос-Виктор Гансон Сибийан и Гэри Лео Рем, а также специалист по личному составу Хавьер Алек Мартин.

      Zibelew
      1. pjastolov Сегодня, 14:37
        а какая разница - белый, черный, они погибли вместе hi
        pjastolov
      2. DEZINTO Сегодня, 14:38
        Тааак иии? Чтооо? С того? Давай раз вбрасываешь - развивай.
        DEZINTO
      3. Ушлый_башкорт Сегодня, 15:03
        У нас, надо думать, только славяне служат?
        Ушлый_башкорт
      4. Андрей НМ Сегодня, 15:22
        Цитата: Zibelew
        Нгок Труонг Уин

        Вьетнамец?
        Андрей НМ
        1. Zibelew Сегодня, 15:38
          Похож на вьетнамца. Из истории: 15 февраля 1898 года в бухте Гаваны на борту крейсера «Мэн» раздался взрыв чудовищной силы. И корабль затонул. Взрыв произошел поздно вечером, как раз в то время, когда экипаж готовился ко сну. Поэтому жертв было много. Погибли 266 человек. Чудесным образом выжили командир крейсера Сигсби и несколько офицеров. Они остались в живых, потому что их каюты были на корме. А взрыв раздался в носовой части крейсера – в передних крюйт-камерах, рядом с жилыми отсеками нижних чинов. Интересен тот факт, что в момент диверсии почти все офицеры крейсера были в увольнении на берегу, а погибшие матросы в основном были неграми. Также, как на крейсере Мэн погибли, в основном, одни негры, так и в случае с эсминцем пострадал только один англосакс.
          Zibelew
  2. mayday Сегодня, 14:39
    Вот ведь у американцев карма нехорошая, даже в мирной казалось бы ситуации потеряли бойцов.
    mayday
    1. DEZINTO Сегодня, 14:43
      Все у всех тонут по огромному количеству причин - помимо кармы.
      DEZINTO
    2. wku Сегодня, 14:49
      Цитата: mayday
      Вот ведь у американцев карма нехорошая, даже в мирной казалось бы ситуации потеряли бойцов.

      при чем тут карма, Вам разве не известно, что любая армия несёт не боевые потери и армия РФ в числе лидеров в том числе потому, что на сочную службу призывают с 18 лет, практически детей с телосложением взрослого человека, как не печально, но развитие мышечной массы и костной ткани опережает развитие мозга!
      wku
      1. mayday Сегодня, 14:55
        Цитата: wku
        при чем тут карма, Вам разве не известно, что любая армия несёт не боевые потери и армия РФ в числе лидеров в том числе потому, что на сочную службу призывают с 18 лет, практически детей с телосложением взрослого человека, как не печально, но развитие мышечной массы и костной ткани опережает развитие мозга!

        ..а при том, что контейнеровоз был Филиппинский. Думаете ИГИЛ сам приплыл туда с визитом?
        mayday
        1. Ушлый_башкорт Сегодня, 15:04
          Закусывать нужно...
          Ушлый_башкорт
  3. ВЕРЕСК Сегодня, 14:40
    А -музыка,типа из битлов,где?Не серьёзно.Хоть одни прекратили пачкать мир.Извините,если не так выразился.Жалости нет.
    ВЕРЕСК
  4. МПК105 Сегодня, 14:42
    Царствие Небесное,Моряки......... love love
    МПК105
  5. Love is Сегодня, 15:02
    Все там будем. Они служили своей стране. Покойтесь с миром.
    Love is
    1. игорка357 Сегодня, 16:17
      Если что,они служили не стране,а за деньги!Это у нас призыв стране служит..там призыва нет!Они погибли на работе,жаль людей...не жаль американских моряков,наших противников!!!
      игорка357
  6. Satum Сегодня, 15:39
    А где соболезнования ?)))
    Satum
  7. Satum Сегодня, 15:42
    Все таки нашлись, по сочувствовал янкам )) А сирийским солдатам нетсудьба по со
    Satum
  8. Satum Сегодня, 15:44
    А сирийским солдатам не судьба по сочувствовать ? Просто ЛИЦЕМЕРИЕ какое то
    Satum
  9. Satum Сегодня, 15:46
    На несколько морских медиков стало меньше
    Satum
  10. Толстоевский Сегодня, 15:48
    как сказал классик
    Толстоевский
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