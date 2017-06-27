Церемония прощания с погибшими моряками USS Fitzgerald в Японии
Информационное издание Stars and Stripes сообщает о траурной церемонии? которая сегодня проходит в Японии. Речь идёт о церемонии прощания с 7-ю американскими военными моряками эсминца Fitzgerald, который был протаранен у берегов Страны восходящего солнца контейнеровозом ACX Crystal , двигавшимся под флагом Филиппин.
Траурная церемония проходит в городе Йокосука. Основные участники церемонии – американские моряки и члены их семей. Отмечается, что на улицы вышли и местные жители, которым раздали американские флажки, судя по всему, в рамках подготовленной местными властями акции.
Напомним, что американские моряки погибли, оказавшись в затопленной части эсминца ВМС США Fitzgerald. Первоначально они числились пропавшими без вести. Через несколько часов после столкновения военного корабля с контейнеровозом все семь тел были обнаружены. Личности всех погибших американских военнослужащих установлены. Не установлена причина, по которой эсминец не заметил приближающегося к нему многометрового контейнеровоза. Над выяснением причин столкновения кораблей работают американские и японские специалисты.
После столкновения USS Fitzgerald (DDG-62) был отбуксирован в порт Йокосука (Япония).
Командующий Тихоокеанскими военно-морскими силами США адмирал Скотт Свифт в ходе церемонии заявил о том, что «флот никогда не забудет о такой утрате, и ведомство будет предпринимать все меры в плане работы по установлению причин трагедии».
Траурная церемония проходит в городе Йокосука. Основные участники церемонии – американские моряки и члены их семей. Отмечается, что на улицы вышли и местные жители, которым раздали американские флажки, судя по всему, в рамках подготовленной местными властями акции.
Напомним, что американские моряки погибли, оказавшись в затопленной части эсминца ВМС США Fitzgerald. Первоначально они числились пропавшими без вести. Через несколько часов после столкновения военного корабля с контейнеровозом все семь тел были обнаружены. Личности всех погибших американских военнослужащих установлены. Не установлена причина, по которой эсминец не заметил приближающегося к нему многометрового контейнеровоза. Над выяснением причин столкновения кораблей работают американские и японские специалисты.
После столкновения USS Fitzgerald (DDG-62) был отбуксирован в порт Йокосука (Япония).
Командующий Тихоокеанскими военно-морскими силами США адмирал Скотт Свифт в ходе церемонии заявил о том, что «флот никогда не забудет о такой утрате, и ведомство будет предпринимать все меры в плане работы по установлению причин трагедии».
Использованы фотографии: https://www.stripes.com
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