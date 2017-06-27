Авианосец "Королева Елизавета" оказался уязвим для кибератак
Самый крупный корабль Королевского военно-морского флота авианосец "Королева Елизавета" может пострадать от кибератак из-за устаревшего программного обеспечения, передает РИА Новости со ссылкой на газету The Telegraph .
В понедельник судно, названное в честь королевы Елизаветы I, впервые отправилось в плавание. Как отмечает издание, на снимках, сделанных журналистами внутри диспетчерской комнаты корабля, заметно, что на компьютерах используется операционная система Windows XP.
Microsoft прекратила поддержку этой ОС, поэтому информационные системы корабля особенно уязвимы перед угрозой взлома. На многих компьютерах организаций, пострадавших от атаки вируса-шифровальщика Wannacry, была установлена именно Windows XP, подчеркивает газета.
Авианосец Королева Елизавета" — крупнейшее военное судно в истории Великобритании. По данным The Guardian, стоимость корабля составляет 3,5 миллиарда фунтов стерлингов, строительство судна заняло шесть лет.
Кораблю предстоит шесть недель испытаний в Северном море. На борту будут находиться более 700 человек.
В понедельник судно, названное в честь королевы Елизаветы I, впервые отправилось в плавание. Как отмечает издание, на снимках, сделанных журналистами внутри диспетчерской комнаты корабля, заметно, что на компьютерах используется операционная система Windows XP.
Microsoft прекратила поддержку этой ОС, поэтому информационные системы корабля особенно уязвимы перед угрозой взлома. На многих компьютерах организаций, пострадавших от атаки вируса-шифровальщика Wannacry, была установлена именно Windows XP, подчеркивает газета.
Авианосец Королева Елизавета" — крупнейшее военное судно в истории Великобритании. По данным The Guardian, стоимость корабля составляет 3,5 миллиарда фунтов стерлингов, строительство судна заняло шесть лет.
Кораблю предстоит шесть недель испытаний в Северном море. На борту будут находиться более 700 человек.
Использованы фотографии: https://twitter.com/ModernNavy
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