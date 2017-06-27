17:02 27 июня

Авианосец "Королева Елизавета" оказался уязвим для кибератак

Самый крупный корабль Королевского военно-морского флота авианосец "Королева Елизавета" может пострадать от кибератак из-за устаревшего программного обеспечения, передает РИА Новости со ссылкой на газету The Telegraph .

В понедельник судно, названное в честь королевы Елизаветы I, впервые отправилось в плавание. Как отмечает издание, на снимках, сделанных журналистами внутри диспетчерской комнаты корабля, заметно, что на компьютерах используется операционная система Windows XP.

Авианосец "Королева Елизавета" оказался уязвим для кибератак



Microsoft прекратила поддержку этой ОС, поэтому информационные системы корабля особенно уязвимы перед угрозой взлома. На многих компьютерах организаций, пострадавших от атаки вируса-шифровальщика Wannacry, была установлена именно Windows XP, подчеркивает газета.
Авианосец Королева Елизавета" — крупнейшее военное судно в истории Великобритании. По данным The Guardian, стоимость корабля составляет 3,5 миллиарда фунтов стерлингов, строительство судна заняло шесть лет.

Кораблю предстоит шесть недель испытаний в Северном море. На борту будут находиться более 700 человек.

Использованы фотографии: https://twitter.com/ModernNavy
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Комментарии 28

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  1. ВЕРЕСК Сегодня, 14:32
    Шо?Опять рука Путина на клаве?Я пошёл отдыхать. wassat Видать ВВП в ХР-дока.Куда уж мне. request
    ВЕРЕСК
    1. pjastolov Сегодня, 14:39
      На многих компьютерах организаций, пострадавших от атаки вируса-шифровальщика Wannacry, была установлена именно Windows XP,
      русские хакеры - самые страшные laughing
      pjastolov
      1. bouncyhunter Сегодня, 14:50
        Если у прокладки между спинкой стула и монитором рукозадость зашкаливает - какой виндовоз , файервол и антивирь не ставь , результат будет один - комп взломает и зимбабвийский хакер калькуляторов . wassat
        bouncyhunter
        1. pjastolov Сегодня, 14:58
          Так они же вообще звери lol
          pjastolov
          1. bouncyhunter Сегодня, 15:03
            Я и говорю : начинают на счётах тренироваться , тем кто проявит способности - калькуляторы доверяют . lol
            bouncyhunter
      2. Sevastiec Сегодня, 16:52
        Мне больше всего, нравится следующая новость: Российские подлодки и надводные корабли подключают к интернету.

        https://topwar.ru/119063-rossiyskie-podlodki-i-na
        dvodnye-korabli-podklyuchayut-k-internetu.html
        Sevastiec
    2. Изгоняющий либероидов Сегодня, 14:41
      Там уже трояны вовсю понасталены -сейчас авианосец будет долго и счастливо жить -своей независимой жизнью! !! lol
      Изгоняющий либероидов
      1. pjastolov Сегодня, 14:44
        а может начнет по своим пулять lol
        pjastolov
  2. Koteg Сегодня, 14:35
    нам не нужны авианосцы и танки_у нас есть хакеры
    Koteg
    1. Koteg Сегодня, 14:36
      захакерачать всех
      Koteg
  3. Изгоняющий либероидов Сегодня, 14:40
    Сейчас все исправят поставят виндовс 97!!! wassat И компы будут запускаться от кривого стартера wassat
    Изгоняющий либероидов
    1. Дамир Сегодня, 14:48
      Сейчас все исправят поставят виндовс 97

      Опасно!!!! лучше win3.11 а еще лучше win3.1 он без сетевой поддержки...
      Дамир
    2. bouncyhunter Сегодня, 14:53
      Сергей ! hi Знаю 95-ый виндовоз , знаю 98-ой . 97-го не знаю , я что-то пропустил ? request
      bouncyhunter
      1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 15:40
        Павел hi описка по Фред окно номер 95! lol
        Изгоняющий либероидов
        1. bouncyhunter Сегодня, 15:41
          Это не страшно , все мы не без греха . wink
          bouncyhunter
  4. DEZINTO Сегодня, 14:46
    Модная тема. Мой кот возможно тоже подвержен кибератакам, или уже давно атакован! :belay
    Надоела эта хакермания....

    - утюг обжог палец??? Стоит задуматься.

    Прям до 2017 не было компьютеров и уязвимостей в них.
    DEZINTO
    1. сруль рабинович Сегодня, 14:49
      что , в тапки гадит ?
      сруль рабинович
      1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 14:55
        Почему еще не генерал товарищ сруль? lol До вечера повысится в звании, и доложить о выполнении по форме lol !!!Не знаете как повысится -спросите Отдела -Михана! !!! lol
        Изгоняющий либероидов
        1. сруль рабинович Сегодня, 15:09
          здоровья обмывать очередные звания не хватает , но буду стараться !!!! разрешите выполнять ?
          сруль рабинович
          1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 15:41
            Не разрешаю lol -приказываю drinks !
            Изгоняющий либероидов
            1. сруль рабинович Сегодня, 15:48
              ЕСТЬ !!!!!!! soldier
              сруль рабинович
              1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 15:52
                Есть будите, когда станите как минимум майором wassat , а пока что можете перекусить wassat !!!
                Изгоняющий либероидов
                1. сруль рабинович Сегодня, 16:03
                  а запить перекус можно ?
                  сруль рабинович
  5. сруль рабинович Сегодня, 14:48
    две торпеды в борт этому корыту !!!!!!!! am
    сруль рабинович
  6. Ушлый_башкорт Сегодня, 14:49
    Правильно, пусть 10-ку ставят! На боевом выходе обновляться будет каждый день с отказом всех систем=)
    Ушлый_башкорт
  7. Стирбьорн Сегодня, 14:55
    Нам бы их проблемы
    Стирбьорн
  8. ник7 Сегодня, 15:36
    Вообще -то авианосец, не стоит боевом посту, он на вышел на ходовые испытания, по результатом которых его будут доделывать и допиливать. Компы с устаревшей виндой, чисто служебные, не включены в интернет, видимо с экономили на лицензиях. В принципе не важно какие программы у них в компах, важно, что построен НОВЫЙ авианосец, что не все страны, могут себе позволить, может ВО, лучше сделать обзор этого корабля, для любителей военной техники.
    ник7
  9. Deadушка Сегодня, 16:15
    Там скорее всего оем версия заточенная под заказчика + SDK.
    Да и картинку в фотошопе можно любую поставить.
    Первоисточники порадовали: "Статья сообщила о статье которая ссылается на другую статью среди статей которые ссылаются в свою очередь на статью... из статей..."
    Deadушка
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