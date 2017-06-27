Российские подлодки и надводные корабли подключают к интернету
Холдинг «Росэлектроника» разработал систему «Экран-ЦМ» для приема телевизионного сигнала и подключения к сети интернет на кораблях и подводных лодках, передает RNS сообщение пресс-службы объединения.
Сообщается, что система «Экран-ЦМ» уже «действует на девяти судах ВМФ России, среди которых тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий", фрегат "Адмирал Горшков" и три атомные подводные лодки».
Кроме того, «"Экран-ЦМ" может быть использован в качестве технического средства массовой информации и в целом служит для повышения комфортности пребывания в ограниченном корабельном пространстве в условиях длительных морских переходов», добавили в компании.
Система будет представлена на Международном военно-морском салоне, который откроется завтра в Санкт-Петербурге.
Сообщается, что система «Экран-ЦМ» уже «действует на девяти судах ВМФ России, среди которых тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий", фрегат "Адмирал Горшков" и три атомные подводные лодки».
Система разработана с целью обеспечения учебно-боевой, общественно-политической подготовки личного состава, а также организации дистанционных образовательных курсов и проведения видеоконференций,говорится в релизе.
Кроме того, «"Экран-ЦМ" может быть использован в качестве технического средства массовой информации и в целом служит для повышения комфортности пребывания в ограниченном корабельном пространстве в условиях длительных морских переходов», добавили в компании.
Система будет представлена на Международном военно-морском салоне, который откроется завтра в Санкт-Петербурге.
Использованы фотографии: https://sdelanounas.ru/
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