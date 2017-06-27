17:03 27 июня

Российские подлодки и надводные корабли подключают к интернету

Холдинг «Росэлектроника» разработал систему «Экран-ЦМ» для приема телевизионного сигнала и подключения к сети интернет на кораблях и подводных лодках, передает RNS сообщение пресс-службы объединения.



Сообщается, что система «Экран-ЦМ» уже «действует на девяти судах ВМФ России, среди которых тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий", фрегат "Адмирал Горшков" и три атомные подводные лодки».


Система разработана с целью обеспечения учебно-боевой, общественно-политической подготовки личного состава, а также организации дистанционных образовательных курсов и проведения видеоконференций,
говорится в релизе.

Кроме того, «"Экран-ЦМ" может быть использован в качестве технического средства массовой информации и в целом служит для повышения комфортности пребывания в ограниченном корабельном пространстве в условиях длительных морских переходов», добавили в компании.

Система будет представлена на Международном военно-морском салоне, который откроется завтра в Санкт-Петербурге.

Использованы фотографии: https://sdelanounas.ru/
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Комментарии 22

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  1. DEZINTO Сегодня, 14:51
    И прямо рядом новость о кибер-угрозах аа-хаа.
    DEZINTO
    1. Logall Сегодня, 14:55
      Эта система не подключается к жизни обеспечения корабля. Корабль работает отдельно. Максимум, что сможет сделать хакер— это нарисовать на экране #опу.
      Logall
      1. pjastolov Сегодня, 15:03
        Максимум, что сможет сделать хакер— это нарисовать на экране #опу.
        и не только
        pjastolov
      2. Pirogov Сегодня, 15:11
        Цитата: Logall
        Эта система не подключается к жизни обеспечения корабля. Корабль работает отдельно. Максимум, что сможет сделать хакер— это нарисовать на экране #опу.

        Согласен . Морякам тоже нужен комфорт .
        Pirogov
      3. g1v2 Сегодня, 15:17
        А положение устройства , подключенного к интернету разве не может? То есть при каждом включении в сеть фиксируется его геоположение. Ну и не стоит забывать про людей с повышенным интеллектом, которые умудряются заходить в сеть с компьютеров , которые теоретически не должны были иметь с ней связь , ну или хранящих секретную инфу на компах , подсоединенных к инету. Нельзя недооценивать человеческую глупость! fellow
        В штабе одной из мотострелковых бригад ЗВО , практически у каждого срочника или контрактника был мобильный модем , который все прятали при проверках особистов и рубились в сетевые игры или лазили в инете, когда проверки не было. При этом максимум , который мог утащить хакер оттуда - списки части, приказы, финансовые документы и архив. А сколько хакер может утащить из компа корабля 1-го ранга ? Д-лы ЕСТЬ ВЕЗДЕ И НА ФЛОТЕ ТОЖЕ. И не учитывать наличие д-лов нельзя. Поэтому подключение кораблей к инету считаю крайне вредным и опасным. angry
        g1v2
        1. Tusv Сегодня, 16:56
          Цитата: g1v2
          А положение устройства , подключенного к интернету разве не может? То есть при каждом включении в сеть фиксируется его геоположение.

          Да ладно. Геоположение выдает провайдер по пулу адресов. Где Ip зарегистрирован, там и будет твое местоположение. Я не учитываю мобильный интернет, там тебя провайдер по триагуляции вычисляет с высокой точностью
          Tusv
    2. Владимир 38 Сегодня, 15:19
      Нужно было добавить, что в случае массированного ядерного удара по США, виноватых нужно искать среди хакеров США
      Владимир 38
  2. Изгоняющий либероидов Сегодня, 14:52
    Тоже радость -лучше бумажной книги ничего не выдумано, и не будет выдумано никогда.Я думаю что защита информации там не на последнем месте.
    Изгоняющий либероидов
    1. DEZINTO Сегодня, 14:56
      Вспомнилась история про ручку для космонавтов на которую американцы вбухали кучу денег - как они любят ))). А русские что? - русские писали в космосе карандашом! )))))) Шедеврально.

      От технологоий отказываться конечно не нужно, ннно помня эту историю! wink

      И для движка что бы кривой ключ стартер был неподалёку и Коля который гайки пальцами откручивает. !
      DEZINTO
  3. Ушлый_башкорт Сегодня, 14:54
    Мне кажется (сварщик не настоящий, маску на стройке нашел) лучше было бы свою закрытую сеть для такого создать. Или не прав? Как там с точки зрения безопасности?
    Ушлый_башкорт
    1. просто экспл Сегодня, 15:00
      а где Вы в статье прочитали что это сделано что бы лазить в одноглазниках и вконтанте ?
      это система описывается как
      Система разработана с целью обеспечения учебно-боевой, общественно-политической подготовки личного состава, а также организации дистанционных образовательных курсов и проведения видеоконференций,

      то есть подключение к внутренней сети .
      а уж сеть сама решит даст доступ к ресурсам вне ее или нет .
      просто экспл
      1. Ушлый_башкорт Сегодня, 15:20
        Там еще:
        Кроме того, «"Экран-ЦМ" может быть использован в качестве технического средства массовой информации и в целом служит для повышения комфортности пребывания в ограниченном корабельном пространстве в условиях длительных морских переходов», добавили в компании.

        Опять же, сварщик я не настоящий, что там как и куда выходить будет мне не ведомо. Спросил для понимания вопроса
        Ушлый_башкорт
  4. wku Сегодня, 14:54
    хорошая новость для вражеских хакеров! может я тёмный, но зачем военную технику включать в открытый доступ, ведь нет не взламываемых паролей для хакеров, как не взламываемых сейфов для "медвежатников"
    wku
    1. reservist Сегодня, 15:16
      так скорее всего это две "параллельных" сети, которые физически друг от друга изолированы, одна с инетом и тв, другая "технологическая" для обеспечения работы систем корабля.
      reservist
  5. Alex66 Сегодня, 15:13
    Подключать к интернету оружие, лучше не рисковать, даже если сейчас это безопасно неизвестно что будет через год, два, три. Многие страны сейчас записывают шифрованные передачи в надежде, что через несколько лет их легко расшифруют новые даже не супер компьютеры. Так и здесь, сейчас надежно, а завтра вскроют даже не заметим.
    Alex66
  6. Тень тьмы Сегодня, 15:42
    В "танчики" резаться?
    Кроме того, «"Экран-ЦМ" может быть использован в качестве технического средства массовой информации и в целом служит для повышения комфортности пребывания в ограниченном корабельном пространстве в условиях длительных морских переходов», добавили в компании.

    А резиновых женщин ещё не додумались экипажу подсовывать, для " комфортности пребывания"? Не флот будет а кружок любителей онлайн игр и профессионалов соцсетей. fool
    Тень тьмы
  7. magadan72 Сегодня, 15:49
    Нормально ль это!? по передатчику можно будет узнавать местоположение причем просто.Хотя при необходимости можно и отключить! Интернет надеюсь локальный бытовой!? Можно почитать следующую статью...
    magadan72
  8. gladcu2 Сегодня, 15:58
    Хорошая новость, для срочников и не только.

    Час письма на родину... laughing
    gladcu2
  9. Cataphract Сегодня, 15:59
    заодно и отследить можно будет легко и просто, и "внезапных" появлений "русской угрозы" будет поменьше laughing
    Cataphract
  10. voyaka uh Сегодня, 16:04
    Фотки сразу пойдут в Контакт, Фэйсбук:
    "я - верхом на торпеде", "в обнимку с крылатой ракетой" laughing
    voyaka uh
  11. литератор Сегодня, 16:33
    Я служил 89 - 91 и уже была военная интернет сеть. "Литератор" наш позывной. Может кто помнит?
    литератор
  12. cariperpaint Сегодня, 16:34
    соцсети заблочить это не есть сложность. определение местонахождения судна это вообще мрак ибо все и так знают кто где ходит. чего вы развели то)))будут детям по какому нить скайпу звонить. семинары смотреть. что тут такого плохого то?
    cariperpaint
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