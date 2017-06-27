Патрушев о системе безопасности в Крыму

Пресечена (в Крыму) деятельность 20 преступных группировок, специализирующихся на контрабанде оружия и наркотиков, а также на поставках экстремистских материалов. Выявлены 17 неправительственных организаций, выполняющих функции иностранного агента. Были приняты дополнительные меры по локализации угроз национальной безопасности, прежде всего вызванных деятельностью деструктивных сил, санкциями зарубежных стран, а также недружественной политикой Украины, включая попытки организовать продовольственную, энергетическую и транспортную блокаду Крымского полуострова.

Благодаря этим и иным мерам, общественно-политическая и криминогенная обстановка на полуострове в целом стабильна. Положительный тренд также наблюдается в экономике и социальной сфере.