17:03 27 июня

Патрушев о системе безопасности в Крыму

Прибывший в Симферополь секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев проводит совещание, посвящённое водным ресурсам Крыма, развитию судостроительной отрасли, а также вопросам безопасности на полуострове. По словам Николая Патрушева, в Крыму действует целый ряд организаций политического толка, которые получаются финансирование из зарубежных источников. За год выявлено 17 НКО, выполняющих функции иностранного агента.

Николая Патрушева цитирует ТАСС :
Пресечена (в Крыму) деятельность 20 преступных группировок, специализирующихся на контрабанде оружия и наркотиков, а также на поставках экстремистских материалов. Выявлены 17 неправительственных организаций, выполняющих функции иностранного агента. Были приняты дополнительные меры по локализации угроз национальной безопасности, прежде всего вызванных деятельностью деструктивных сил, санкциями зарубежных стран, а также недружественной политикой Украины, включая попытки организовать продовольственную, энергетическую и транспортную блокаду Крымского полуострова.


Патрушев о системе безопасности в Крыму



По словам секретаря Совбеза РФ, в Крыму пресечена деятельность вербовщиков ряда террористических организаций, а также приняты меры по укреплению дружественных межнациональных и межконфессиональных отношений.

Николай Патрушев отметил принятие мер по раннему предупреждению конфликтных ситуаций, работу по охране сотрудниками правоохранительных органов мест отдыха детей.

Патрушев:
Благодаря этим и иным мерам, общественно-политическая и криминогенная обстановка на полуострове в целом стабильна. Положительный тренд также наблюдается в экономике и социальной сфере.



Напомним, что обсуждается и вопрос создания на полуострове новых рабочих мест в сфере судостроения и судоремонта.

Использованы фотографии: Фейсбук
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Комментарии 11

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  1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 14:57
    Кого-то наградят, кого-то отымеют -все как всегда, lol рутина. ... lol
    Изгоняющий либероидов
    1. pjastolov Сегодня, 15:00
      Пресечена (в Крыму) деятельность 20 преступных группировок, специализирующихся на контрабанде оружия и наркотиков, а также на поставках экстремистских материалов.
      ну не обижайтесь - это наследство скакляндии bully
      pjastolov
      1. 210окв Сегодня, 15:02
        Курортный сезон начался..Пошли совещания..
        210окв
      2. Logall Сегодня, 15:06
        Цитата: pjastolov
        Пресечена (в Крыму) деятельность 20 преступных группировок, специализирующихся на контрабанде оружия и наркотиков, а также на поставках экстремистских материалов.
        ну не обижайтесь - это наследство скакляндии bully

        А у нас прступности нет? террористы из хохляндии, наше метро бомбят? У них Путин веноват, а у нас украинцы ?
        Давайте о своих проблемах по честному...
        Logall
        1. 210окв Сегодня, 15:08
          Исправьте ошибки в словах...А то как то нехорошо получается..
          Цитата: Logall
          Цитата: pjastolov
          Пресечена (в Крыму) деятельность 20 преступных группировок, специализирующихся на контрабанде оружия и наркотиков, а также на поставках экстремистских материалов.
          ну не обижайтесь - это наследство скакляндии bully

          А у нас приступности и нет? И террористы хохляндии метро бомбят? У них Путин веноват, а у нас украинцы ?
          Давайте о своих проблемах по честному...
          210окв
          1. pjastolov Сегодня, 15:12
            А то как то нехорошо получается..
            задело за живое, бомбилы однако laughing
            pjastolov
          2. Logall Сегодня, 15:15
            Так лучше? Спасибо за замечание...
            Logall
      3. с-т Petrov Сегодня, 15:16
        ну не обижайтесь - это наследство скакляндии


        этой калловой массы хватает везде. Вот единственное в РБ вроде тихо)
        с-т Petrov
        1. pjastolov Сегодня, 15:30
          не, у нас тоже хватает, только больше по наркоте - транзитное государство request
          pjastolov
  2. мичман Сегодня, 16:03
    В 80-х годах в Крыму действовало 26 аэродромов. Их надо возрождать. Это сотни рабочих мест. При том часть аэродромов может быть гражданскими и частными. Помню аэродром в Симферополе, когда его выбрали вместе с Харолем как запасные для МКС "Буран", должен был быть модернизирован. Полосу надо было удлинить на 4 км. Выполнили это за 7 месяцев. При том построили мост и ВПП прошла над шоссе. Честь имею.
    мичман
  3. Влад5307 Сегодня, 16:52
    Цитата: мичман
    В 80-х годах в Крыму действовало 26 аэродромов. Их надо возрождать. Это сотни рабочих мест. При том часть аэродромов может быть гражданскими и частными. Помню аэродром в Симферополе, когда его выбрали вместе с Харолем как запасные для МКС "Буран", должен был быть модернизирован. Полосу надо было удлинить на 4 км. Выполнили это за 7 месяцев. При том построили мост и ВПП прошла над шоссе. Честь имею.

    Ну не получится симбиоза социализма и капитализма пока частный интерес определяет вектор развития гос-ва,. в конце-концов это просто плацдарм для деструктивных сил, как внутренних, так и внешних!
    Влад5307
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