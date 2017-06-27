Патрушев о системе безопасности в Крыму
Прибывший в Симферополь секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев проводит совещание, посвящённое водным ресурсам Крыма, развитию судостроительной отрасли, а также вопросам безопасности на полуострове. По словам Николая Патрушева, в Крыму действует целый ряд организаций политического толка, которые получаются финансирование из зарубежных источников. За год выявлено 17 НКО, выполняющих функции иностранного агента.
Николая Патрушева цитирует ТАСС :
По словам секретаря Совбеза РФ, в Крыму пресечена деятельность вербовщиков ряда террористических организаций, а также приняты меры по укреплению дружественных межнациональных и межконфессиональных отношений.
Николай Патрушев отметил принятие мер по раннему предупреждению конфликтных ситуаций, работу по охране сотрудниками правоохранительных органов мест отдыха детей.
Патрушев:
Напомним, что обсуждается и вопрос создания на полуострове новых рабочих мест в сфере судостроения и судоремонта.
Николая Патрушева цитирует ТАСС :
Пресечена (в Крыму) деятельность 20 преступных группировок, специализирующихся на контрабанде оружия и наркотиков, а также на поставках экстремистских материалов. Выявлены 17 неправительственных организаций, выполняющих функции иностранного агента. Были приняты дополнительные меры по локализации угроз национальной безопасности, прежде всего вызванных деятельностью деструктивных сил, санкциями зарубежных стран, а также недружественной политикой Украины, включая попытки организовать продовольственную, энергетическую и транспортную блокаду Крымского полуострова.
По словам секретаря Совбеза РФ, в Крыму пресечена деятельность вербовщиков ряда террористических организаций, а также приняты меры по укреплению дружественных межнациональных и межконфессиональных отношений.
Николай Патрушев отметил принятие мер по раннему предупреждению конфликтных ситуаций, работу по охране сотрудниками правоохранительных органов мест отдыха детей.
Патрушев:
Благодаря этим и иным мерам, общественно-политическая и криминогенная обстановка на полуострове в целом стабильна. Положительный тренд также наблюдается в экономике и социальной сфере.
Напомним, что обсуждается и вопрос создания на полуострове новых рабочих мест в сфере судостроения и судоремонта.
Использованы фотографии: Фейсбук
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