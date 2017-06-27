17:02 27 июня

Новая РЛС контроля акватории может быть использована в районе Крымского моста

Радиолокационный измерительный комплекс РИК-Э, который будет представлен на салоне МВМС-2017 в Санкт-Петербурге, может быть использован для контроля акватории в районе моста через Керченский пролив, передает RNS сообщение представителя Крыловского государственного научного центра (КГНЦ).

Новая РЛС контроля акватории может быть использована в районе Крымского моста


Комплекс может быть использован для контроля судоходства в акватории с идентификацией проходящих судов и других плавсредств, в том числе в особых зонах, например в районе Крымского моста или в гаванях
, сказал представитель КГНЦ.


По словам собеседника, «РИК-Э предназначен для измерения и контроля радиолокационного и оптического (лазерного) полей корабля с высоким разрешением (1 метр)».

Он сообщил, что «комплекс позволяет получать радиолокационную карту акватории с отображением судов на ней, определить длину и ширину движущихся в акватории судов, а также идентифицировать их по расположению основных радиолокационных отражателей на палубе».

Изделие обеспечивает идентификацию морских объектов «в условиях плохой видимости и при отсутствии на них системы автоматического опознавания».

Комплекс РИК-Э – мобильный, поэтому в зависимости от характера задач может устанавливаться в различных местах на побережье.

Использованы фотографии: https://news-front.info
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Комментарии 18

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  1. иркутский обыватель Сегодня, 15:21
    Новая система безопасности никак не помешает!
    иркутский обыватель
    1. Тралл Сегодня, 15:34
      Радиолокационный измерительный комплекс РИК-Э, который будет представлен на салоне МВМС-2017 в Санкт-Петербурге

      На МВМС-2017 (28 июня - 2 июля) будет что посмотреть:
      В демонстрационном разделе у причалов Морского вокзала и на прилегающей акватории будут представлены около 50 кораблей, катеров и судов из состава Военно-Морского Флота, Пограничной службы ФСБ России и предприятий-участников Салона, в том числе:
      сторожевой корабль проекта 11540 «Ярослав Мудрый»;
      корвет проекта 20380 «Стойкий»;
      базовый тральщик проекта 12700 «Александр Обухов»;
      малый ракетный корабль проекта 21631;
      десантный корабль на воздушной подушке проекта 12322;
      десантный катер проекта 21820;
      десантный катер проекта 11770 «Д-1441»;
      скоростной патрульный катер проекта 12150 «Мангуст»;
      противодиверсионный катер проекта 21980 «Нахимовец»;
      патрульный катер проекта 03160 «Раптор»;
      большой гидрографический катер проекта 19920 «БГК-2149»;
      многофункциональный модульный катер проекта 23370;
      морской буксир проекта 02800 «МБ-96»;
      рабочий катер «БЛ-820»;
      рейдовый водолазный катер проекта 23040 «РВК-1064»;
      жестко-надувная лодка «БЛ-680»;
      пограничный сторожевой корабль проекта 22460;
      пограничный сторожевой катер проекта 12150 «Мангуст».
      Тралл
  2. pjastolov Сегодня, 15:27
    Комплекс может быть использован для контроля судоходства в акватории с идентификацией проходящих судов и других плавсредств
    а что там укропы могут придумать - это загадка природы winked
    pjastolov
    1. 210окв Сегодня, 15:29
      Сами они-загадка природы..
      210окв
      1. pjastolov Сегодня, 15:35
        Сами они-загадка природы.
        так я про них и говорю, природа просто улыбнулась laughing
        pjastolov
        1. bouncyhunter Сегодня, 15:38
          Цитата: pjastolov
          природа просто улыбнулась

          Скорее - недоуменно пожала плечами .
          bouncyhunter
          1. pjastolov Сегодня, 15:42
            [quoteСкорее - недоуменно пожала плечами][/quote] с улыбкой - чудо дети laughing
            pjastolov
          2. Изгоняющий либероидов Сегодня, 15:44
            Ага lol Павел lol расскажи ка как там у вас экипаж танка снесшего столб "не сьели "??? belay
            Изгоняющий либероидов
            1. bouncyhunter Сегодня, 15:48
              Да нет пока . wink
              27 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. ГАИ проводит проверку по факту ДТП с танком на проспекте Независимости в Минске. Об этом сегодня сообщил журналистам старший инспектор по особым поручениям отдела дорожно-патрульной службы и профилактики ГАИ ГУВД Мингорисполкома Михаил Корниевич.
              bouncyhunter
              1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 15:54
                А вообще молодцы lol наши люди (они в булочную не на такси ехали ) lol
                Изгоняющий либероидов
                1. Соломон Кейн Сегодня, 16:41
                  Ну а что , дрифт был душевный. Мехвод "Форсажа" насмотрелся
                  Вин Дизель отдыхает.....
                  Соломон Кейн
        2. Соломон Кейн Сегодня, 16:50
          А РЛС хорошо и ЗРК "до кучи", а то демоны с Укрожопии попрут......
          Соломон Кейн
  3. Изгоняющий либероидов Сегодня, 15:43
    Вот так и выкладывают все секреты -что именно и где будет установлено am То ли тупость обыкновенная , то ли предательство fool
    Изгоняющий либероидов
    1. pv1005 Сегодня, 16:00
      [quote=Изгоняющий либероидов]Вот так и выкладывают все секреты -что именно и где будет установлено am То ли тупость обыкновенная , то ли предательство fool [/guote]
      А прочитать что[quote]Комплекс РИК-Э – мобильный, поэтому в зависимости от характера задач может устанавливаться в различных местах на побережье.[/quote] вера не позволяет? request
      pv1005
  4. wku Сегодня, 15:56
    это конечно хорошо, но ни какая РЛС не помешает протаранить опору моста как бы по ошибке тяжёлому торговому судну. нужно разработать процедуру разрешения похождения под главным пролётом с обязательным российским лоцманом на борту в окружении вооружённой охраны, и стричь и обезжиривать в меру за эту услугу иностранных мореплавателей!
    wku
    1. Чёрный Сегодня, 16:00
      Не думаю, что протаранить опору моста будет возможно после завершения строительства......защитить их совсем не сложно....
      Чёрный
      1. wku Сегодня, 16:04
        Вы видели современные контейнеровозы в полном загрузе? очень даже сможет, даже не затонув, а лишь повредив себя частично сделав таран по касательной.
        wku
    2. 3officer Сегодня, 16:49
      Сейчас там лоцман обязателен для иностранных судов и для всех длиной более 130м А про вооруженную охрану это уж слишком belay погранцы пусть охраняют soldier
      3officer
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