Новая РЛС контроля акватории может быть использована в районе Крымского моста

Комплекс может быть использован для контроля судоходства в акватории с идентификацией проходящих судов и других плавсредств, в том числе в особых зонах, например в районе Крымского моста или в гаванях

Радиолокационный измерительный комплекс РИК-Э, который будет представлен на салоне МВМС-2017 в Санкт-Петербурге, может быть использован для контроля акватории в районе моста через Керченский пролив, передает RNS сообщение представителя Крыловского государственного научного центра (КГНЦ)., сказал представитель КГНЦ.По словам собеседника, «РИК-Э предназначен для измерения и контроля радиолокационного и оптического (лазерного) полей корабля с высоким разрешением (1 метр)».Он сообщил, что «комплекс позволяет получать радиолокационную карту акватории с отображением судов на ней, определить длину и ширину движущихся в акватории судов, а также идентифицировать их по расположению основных радиолокационных отражателей на палубе».Изделие обеспечивает идентификацию морских объектов «в условиях плохой видимости и при отсутствии на них системы автоматического опознавания».Комплекс РИК-Э – мобильный, поэтому в зависимости от характера задач может устанавливаться в различных местах на побережье.