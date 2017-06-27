17:03 27 июня

Партия самоходных гаубиц 2С19М2 «Мста-С» поступила в ЦВО

Соединение Центрального военного округа получило новые самоходные гаубицы 2С19М2 «Мста-С», сообщили журналистам во вторник в пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО). Поставка нескольких десятков самоходок осуществлена в рамках гособоронзаказа-2017.



Партия из нескольких десятков самоходных гаубиц 2С19М2 "Мста-С" поступила по гособоронзаказу-2017 на вооружение Центрального военного округа. Гаубицы усилили артиллерийское соединение, дислоцированное в Кемеровской области, перевооружение которого на новые образцы планируется полностью завершить до конца июля
— сказано в сообщении. Известно, что в городе Юрга Кемеровской области дислоцирована 120-я отдельная гвардейская артиллерийская Волгоградская Краснознаменная, ордена Суворова бригада. Соединение оснащается различными типами орудий и реактивных систем залпового огня. Подразделения бригады участвовали в боевых действиях на территории Сирии.


В 2016 году сухопутные войска России получили более 20 модернизированных самоходных установок «Мста-СМ»

152-миллиметровая гаубица «Мста-С» принята на вооружение в 1989 году. Предназначена для уничтожения живой силы, тактических ядерных средств, артиллерийских батарей, бронированной техники, противотанковых средств и средств ПВО, а также для разрушения полевых фортификационных сооружений и пунктов управления противника. Огонь может вестись по наблюдаемым и ненаблюдаемым целям с закрытых позиций и прямой наводкой. При стрельбе используются как выстрелы из боеукладки, так и подающиеся с грунта.

Использованы фотографии: http://test.mediametrics.ru/
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Комментарии 14

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  1. МПК105 Сегодня, 15:32
    ПУШКА... hi Вот это я понимаю...
    МПК105
    1. Тралл Сегодня, 15:36
      Ну теперь-то может бахнем уже? winked
      Тралл
      1. wku Сегодня, 15:47
        Цитата: Тралл
        Ну теперь-то может бахнем уже? winked

        по 100 или по 200? предпочитаю по 200 за раз! drinks
        wku
      2. Изгоняющий либероидов Сегодня, 15:47
        Товарищ Тралл -ооооогоооонь!!!! lol lol
        Изгоняющий либероидов
      3. НЕКСУС Сегодня, 16:27
        Цитата: Тралл
        Ну теперь-то может бахнем уже? winked

        А может зададим вопрос-Когда Коалицию в войсках увидим?
        НЕКСУС
    2. НасРать Сегодня, 16:07
      Цитата: МПК105
      ПУШКА... hi Вот это я понимаю...


      Как бы.... это гаубица..... hi
      НасРать
      1. gla172 Сегодня, 16:41
        ...по количеству калибров на ствол это ближе к пушке....
        ......Википедия...
        .......Гаубица-пушка или Пушка-гаубица — артиллерийское орудие, способное выполнять функции как гаубицы, стреляющей преимущественно по навесной траектории, так и пушки, стреляющей преимущественно по настильной траектории. С гаубицей это орудие сближает большой угол возвышения (порядка 60—70°) и использование раздельного заряжания с переменным зарядом. С пушкой — значительная длина ствола (не менее 30 калибров) и, соответственно, высокая начальная скорость. Обычно (но не всегда) имеет крупный калибр — 120 мм и более........
        gla172
        1. gla172 Сегодня, 16:47
          .....во по точней инфу наковырял......надо память освежить.....бывает!

          """"""".........Пушки — это орудия, предназначенные для настильной стрельбы по открыто расположенным и находящимся на большом удалении наземным, воздушным или морским целям. Они представляют собой длинноствольные орудия (длина ствола составляет 70— 75 калибров), сообщающие снаряду большие начальные скорости (до 1000 м/с и более). Максимальный угол возвышения ствола пушки, как правило, не превышает 45°.

          Гаубицы — артиллерийские орудия, которые ведут огонь по целям снарядами, летящими по навесной траектории, хотя в отдельных случаях их траектория может быть и настильной. Применяются для поражения целей противника, расположенных за небольшой возвышенностью, в укрытиях, складках местности, оврагах, для разрушения горизонтальных, деревоземляных и других оборонительных сооружений противника, проделывания проходов в минных полях, проволочных заграждениях и т. п. Для поражения целей максимальный угол возвышения ствола гаубицы может достигать 70°. Начальная скорость ее снарядов меньше, чем у пушек, и в зависимости от массы заряда колеблется в пределах 300—700 м/с. Соответственно и длина ствола гаубиц составляет 20—40 калибров. В настоящее время в войсках применяются гаубицы 122-мм калибра и выше при максимальной дальности стрельбы 15 км.

          Гаубицы-пушки и пушки-гаубицы — это орудия промежуточного типа между гаубицами и пушками. Начальное название орудия определяется тем, какие свойства у него преобладают — гаубичные или пушечные.........."""""".
          gla172
  2. Teberii Сегодня, 15:33
    Хорошая новость.
    Teberii
    1. просто экспл Сегодня, 15:50
      вопрос только это новые гаубицы или ремонт и модернизация старых ?
      просто экспл
      1. Лопатов Сегодня, 16:15
        А какая разница?
        Модернизация старых даже предпочтительней.
        Лопатов
  3. wku Сегодня, 15:45
    несколько десятков? может 20, а может 90, думается секретно их поставить нельзя, есть разведка, есть договорённости о взаимном информировании, чтобы новость не походила на фейк нужна конкретика !
    wku
  4. Изгоняющий либероидов Сегодня, 15:46
    Вот приятно читать -"из нескольких десятков " -почаще бы такое происходило. .. hi
    Изгоняющий либероидов
  5. DOCTOR ZLO Сегодня, 16:13
    В 2012 году, в апреле, 120 артиллерийской бригаде было вручено Боевое Знамя нового образца. Вооружение бригады – 8 ед. РСЗО 9П140 «Ураган», 18 ед. 2А65 буксируемые гаубицы «МСТА-Б», 6 ед. противотанковые пушки МТ-12 «Рапира», 18 ед. ПТРК 9П149 «Штурм-С».

    http://volnodum.livejournal.com/1290778.html
    Буксируемые гаубицы, заменили на СГ....
    DOCTOR ZLO
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