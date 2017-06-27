17:02 27 июня

«Техмаш» покажет на салоне МВМС-2017 новое защитное покрытие для кораблей

Концерн «Техмаш» (входит в Ростех) представит на Международном салоне МВМС-2017 в Петербурге свои новые разработки, в том числе покрытие для кораблей, выдерживающее температуру до 180 ºС, передает Интерфакс-АВН сообщение пресс-службы компании.



Особый интерес у участников выставки может вызвать новое защитное средство для кораблей. Покрытие, разработанное на базе соликамского завода "Урал", обладает высокой адгезией, повышенной стойкостью к воздействию кислоты, щелочи, нефтепродуктов и солевых растворов, а также особой термоустойчивостью,
говорится в релизе.


Отмечается, что «если температурный диапазон применения современных покрытий составляет в среднем от минус 50-60 °С до плюс 120-140 °С, то у этого средства теплостойкость достигает 180 °С выше нуля».

Кроме того, средство защиты отличается «особой стойкостью к ультрафиолету, а также к воздействию радиации и многократной дезактивации и дезинфекции», добавили в пресс-службе.

На стенде «Техмаша» также будет продемонстрирован «комплект зарядов, предназначенный для проведения подрывных работ по разрушению различных инженерных конструкций на суше и в воде на глубинах до 10 м». Разработка позволяет формировать заряды в виде гирлянд для применения на объектах с неровными поверхностями и уступами.

«Среди ключевых экспонатов "Техмаша" – и конденсаторный взрывной прибор КВП-4/100, предназначенный для взрывания электродетонаторов при отсутствии взрывоопасных пыли и газа», – сообщили в концерне.

Как отметили в пресс-службе, «в отличие от своих аналогов, прибор обеспечивает взрывание до 100 электроденаторов, соединенных последовательно через линию из саперного провода длиной до 1 км, и имеет встроенный самоконтроль». Изделие способно проверять пригодность электровзрывной цепи, защищено от короткого замыкания, выдает импульс постоянной энергии и безопасно в обращении.

VIII Международный военно-морской салон пройдет в Санкт-Петербурге с 28 июня по 2 июля.

Использованы фотографии: https://imds2017.defence.ru
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Комментарии 5

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  1. 210окв Сегодня, 15:49
    Подобные покрытия уже давно используются как теплоизоляция на паровых трубах до 200 градусов.Наносится как краска.
    210окв
    1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 15:56
      Подобные, но не это именно! sad
      Изгоняющий либероидов
  2. Изгоняющий либероидов Сегодня, 15:50
    А вот опять стоит задуматься, не стоит может быть быть излишне открытыми, и потенцеальному врагу показывать то что этот супостат у себя еще не может создать? ???
    Изгоняющий либероидов
  3. Влад5307 Сегодня, 16:45
    Цитата: Изгоняющий либероидов
    А вот опять стоит задуматься, не стоит может быть быть излишне открытыми, и потенцеальному врагу показывать то что этот супостат у себя еще не может создать? ???

    НЕ, ну а как быть тогда с торговлей продуктов высокой технологии? Так и будем наполнять бюджет за счет нефти и газа,когда слезем с этой иглы советского проклятия?!
    Влад5307
  4. А. Привалов Сегодня, 16:54
    Прекрасно помню подрывную машинку КПМ-1. Сорок лет назад она тоже обеспечивала подрыв до 100 электродетонаторов, соединенных последовательно через линию из саперного провода. А КПМ-3 - у неё был такой забавный коричневый бакелитовый корпус, так она могла и 200 штук электродетонаторов привести в действие. Тоже мне, новшество.
    А. Привалов
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