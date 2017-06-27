«Техмаш» покажет на салоне МВМС-2017 новое защитное покрытие для кораблей

Особый интерес у участников выставки может вызвать новое защитное средство для кораблей. Покрытие, разработанное на базе соликамского завода "Урал", обладает высокой адгезией, повышенной стойкостью к воздействию кислоты, щелочи, нефтепродуктов и солевых растворов, а также особой термоустойчивостью,

Концерн «Техмаш» (входит в Ростех) представит на Международном салоне МВМС-2017 в Петербурге свои новые разработки, в том числе покрытие для кораблей, выдерживающее температуру до 180 ºС, передает Интерфакс-АВН сообщение пресс-службы компании.говорится в релизе.Отмечается, что «если температурный диапазон применения современных покрытий составляет в среднем от минус 50-60 °С до плюс 120-140 °С, то у этого средства теплостойкость достигает 180 °С выше нуля».Кроме того, средство защиты отличается «особой стойкостью к ультрафиолету, а также к воздействию радиации и многократной дезактивации и дезинфекции», добавили в пресс-службе.На стенде «Техмаша» также будет продемонстрирован «комплект зарядов, предназначенный для проведения подрывных работ по разрушению различных инженерных конструкций на суше и в воде на глубинах до 10 м». Разработка позволяет формировать заряды в виде гирлянд для применения на объектах с неровными поверхностями и уступами.«Среди ключевых экспонатов "Техмаша" – и конденсаторный взрывной прибор КВП-4/100, предназначенный для взрывания электродетонаторов при отсутствии взрывоопасных пыли и газа», – сообщили в концерне.Как отметили в пресс-службе, «в отличие от своих аналогов, прибор обеспечивает взрывание до 100 электроденаторов, соединенных последовательно через линию из саперного провода длиной до 1 км, и имеет встроенный самоконтроль». Изделие способно проверять пригодность электровзрывной цепи, защищено от короткого замыкания, выдает импульс постоянной энергии и безопасно в обращении.VIII Международный военно-морской салон пройдет в Санкт-Петербурге с 28 июня по 2 июля.