The National Interest: Почему могучий воин Америки не всегда доминирует на поле боя

Статья «Why America’s Mighty Military Doesn't Always Dominate the Battlefield»:

http://nationalinterest.org/blog/the-buzz/why-americas-mighty-military-dont-always-dominate-the-21315

Одной из главных тем последних дней является недавний инцидент в небе Сирии. Истребитель военно-морских сил Соединенных Штатов сбил сирийский самолет Су-22. Обсуждение этого события, его причин и возможных последствий не прекращается до сих пор. При этом обсуждаются в основном военно-политические аспекты. Тем не менее, недавний инцидент имел некоторые любопытные особенности технического характера. Они тоже не смогли скрыться от взора специалистов.Технические особенности воздушного боя в небе Сирии стали поводом для появления статьи «Why America’s Mighty Military Doesn't Always Dominate the Battlefield» («Почему могучий воин Америки не всегда доминирует на поле боя») в американском издании The National Interest. Статья за авторством известного специалиста в области вооружений Дэйва Маджумдара была опубликована 25 июня в рубрике «Безопасность». Как ясно из названия, темой статьи стало неполное соответствие заявлений официальных лиц и фактических характеристик существующего вооружения.Свою новую статью американский автор начал с напоминания о недавних событиях и констатации очевидных фактов. Так, несколько дней назад над сирийской провинцией Ракка американский палубный истребитель сбил истребитель-бомбардировщик Су-22 военно-воздушных сил Сирии. По мнению Д. Маджумдара, этот инцидент прекрасно демонстрирует правду современной войны: не всегда оружие работает именно так, как говорится в его рекламе.Два истребителя-бомбардировщика Boeing F/A-18E/F Super Hornet, взлетевшие с палубы авианосца USS George H.W. Bush (CVN-77) встретили сирийский самолет Су-22 и вступили с ним в воздушный бой. Сражение велось на коротких дистанциях, и американские самолеты использовали ракетное вооружение соответствующего класса. Как сообщало информационное агентство CNN, впервые в истории самолеты F/A-18E/F вступили в бой с Су-22 и использовали при этом управляемые ракеты «воздух-воздух» AIM-9 Sidewinder. Примечательно, что американские журналисты использовали для описания Су-22 эпитеты «винтажный» и «антикварный».Д. Маджумдар отмечает, что американское военное ведомство пока не публиковало никаких подробностей, касающихся хода воздушного боя и использовавшейся в нем материальной части. Тем не менее, есть все основания считать, что самолеты США использовали ракеты AIM-9X – самой последней модели «долгоиграющего» семейства Sidewinder, отличающейся повышенным потенциалом в контексте ближнего воздушного боя.Пилот самолета F/A-18E/F выпустил ракету с инфракрасной головкой самонаведения с дистанции около полумили, что мало даже по меркам ранних ракет AIM-9. Несмотря на это, ракета перенацелилась на ложные тепловые цели, выпущенные сирийским самолетом. После этого пилот ВМС Соединенных Штатов был вынужден использовать ракету Raytheon AIM-120C AMRAAM – несравнимо более дорогое оружие со значительным превосходством по дальности и активной радиолокационной ГСН. Только запуск второй ракеты привел к поражению цели.Исходя из имеющейся информации, автор The National Interest интересуется, как получилось, что воздушный бой выглядел именно таким образом? Почему устаревший самолет Су-22 смог использовать не самые новые ложные тепловые цели, которые успешно «приманили» управляемую ракету AIM-9X самой последней модели, оснащенную самой современной головкой самонаведения?Д. Маджумдар напоминает, что одной из целей проекта AIM-9X было создание новой ГСН, способной работать даже в условиях серьезного противодействия противника и использования им ложных тепловых целей. Подобные возможности появились у ракет Sidewinder еще в восьмидесятых годах прошлого века, но в случае проекта с литерой «X» речь идет о значительном росте такой защиты. Тем не менее, по-прежнему существуют некоторые серьезные проблемы. Во-первых, технологии никогда не бывают совершенными. Кроме того, у противника всегда могут оказаться «тузы в рукаве».Однако, как отмечает автор, американские ракеты «воздух-воздух» всегда демонстрировали достаточно высокие показатели боевой эффективности и вероятности поражения цели. В ходе различных испытаний и учений, таких как Combat Archer, высокие характеристики подтверждались неоднократно. Впрочем, показатели ракетного вооружения во время реальных конфликтов самым заметным образом отличались от полученных во время учений.Самым лучшим примером подобного неприятного явления Д. Маджумдар называет войну во Вьетнаме. На тот момент основной ракетой «воздух-воздух» военно-воздушных сил и морской авиации Соединенных Штатов была AIM-7 Sparrow. Во время испытаний и проверок была получена вероятность поражения цели на уровне 80-90%. Позже, во время операционных испытаний в вооруженных силах этот параметр сократился до 50-60%. Таким образом, как отмечает автор, реальные результаты развертывания были буквально катастрофическими.Не лучше обстояло дело с ранними версиями ракет AIM-9 Sidewinder. Первые изделия этого типа были использованы еще в начале войны во Вьетнаме, во время операции Rolling Thunder. Тогда успехом завершилось всего 16% запусков. Из 187 ракет лишь 29 поразили свои цели. Что касается ракеты AIM-7 Sparrow, то ее реальная эффективность оказалась ниже самых худших ожиданий. Было проведено 340 запусков и поражено только 27 целей – лишь 8% успеха. К поздним этапам войны во Вьетнаме ситуация изменилась незначительно. Так, в ходе операций Linebacker I и Linebacker II в 1972-73 годах вероятность поражения цели ракетами AIM-7 выросла до 11%, а AIM-9 – до 19%.По данным Центра стратегического и бюджетного анализа, к началу войны в Персидском заливе в 1991 году вероятность решения задачи заметным образом повысилась. Последние модификации AIM-7 теперь поражали цель в 51% случаев, а ракеты AIM-9 показывали 67-процентную вероятность решения поставленной задачи.Вероятность поражения цели ракетами AIM-9X и AIM-120C засекречена, хотя и известно, что такое оружие, в целом, хорошо показывает себя во время испытаний и учений вооруженных сил. Однако, как и некоторые ракеты предыдущих моделей, изделие AMRAAM пока не использовалось в боях в больших количествах, и потому достаточная статистика его боевого применения отсутствует. Впервые ракеты AIM-120 были использованы во время «Бури в пустыне». Впоследствии таким оружием оснащались самолеты-участники операции Iraqi Freedom. Всего американские летчики использовали против целей, находящихся за пределами прямой видимости, 13 ракет. Из них 6 поразили свои цели. Также на счету ракет AMRAAM с недавнего времени имеется сирийский Су-22, однако в этом случае оружие применялось на малой дальности, т.е. фактически не в соответствии с его предназначением.Д. Маджумдар не располагает информацией о предыдущих случаях применения ракет AIM-9X. При этом он предполагает, что недавний инцидент над Табкой стал «дебютом» такого оружия в деле борьбы с пилотируемыми самолетами. Однако во время воздушного боя новейшая американская ракета была «обманута» тепловыми ловушками старой модели, еще советского производства. Если учитывать передовые технологии, использованные при создании ракеты Sidewinder последней модели, «древние» ложные тепловые цели до сих пор остаются серьезной проблемой. Такое положение дел может шокировать.Что интересно, подобная проблема не является новинкой и имеет место, как минимум, с восьмидесятых годов. Тогда была разработана и принята на вооружение новая модификация ракеты AIM-9P, изначально имевшая возможность работать в условиях применения противником ложных целей. Тем не менее, вскоре выяснилось, что головки самонаведения по-прежнему предпочитают наводиться не на мишени, имитирующие самолеты, а на тепловые ловушки. В качестве иллюстрации этой проблемы Д. Маджумдар приводит рассказ Джона Манклэрка – бывшего командира 4477-ой эскадрильи, отвечавшей за проведение испытаний и оценку новых образцов. Рассказ офицера был записан в 2012 году авиационным журналистом Биллом Суитменом.В середине восьмидесятых ЦРУ предоставило 4477-й эскадрилье устройство выброса ложных тепловых целей, снятое со сбитого в Афганистане самолета Су-25. Освоение этого устройства не заняло много времени – специалистам нужно было лишь разобраться с выходящими наружу проводами. Уже через четыре часа после начала работ в распоряжении эскадрильи оказался самолет МиГ-21, оснащенный самой современной советской аппаратурой защиты.В 1987 году специалисты ВВС получили для проведения испытаний ракеты AIM-9P Sidewinder, имевшие определенную защиту от ложных целей. Когда для испытаний применялись ловушки, изготовленные в США и по американским проектам, опытные ракеты игнорировали их и успешно наводились на цель. При этом в распоряжении испытателей имелось некоторое количество аналогичных изделий советского производства. Советские цели были грязными, ни одна из них не была похожей на другие. Однако ракета AIM-9P буквально сказала «мне нравится эта ловушка!» Результаты таких испытаний произвели большое впечатление на специалистов и заставили их обратить внимание на серьезную проблему.Дж. Манклэрк объяснил причины таких неприятных явлений. Ракета AIM-9P разрабатывалась и испытывалась с использованием американских ложных тепловых целей. Аналоги последних, выпускавшиеся в Советском Союзе, имели массу отличий. Они отличались временем, интенсивностью горения и другими параметрами. Схожая ситуация имела место и при попытках создания имитаторов зенитных ракетных комплексов: получив реальные образцы, американские специалисты видели самые серьезные отличия. Бывший командир испытательной эскадрильи отмечал, что он может рассказывать подобные вещи о ракете AIM-9P только по той причине, что она выводится из эксплуатации. При этом подобные вещи происходили и с другими американскими изделиями, которые до сих пор состоят на вооружение и о которых пока нельзя рассказывать.Подводя итог своей статьи, Д. Маджумдар предполагает, что одним из образцов перспективного вооружения, показавшего неоднозначные результаты, но все же принятого в эксплуатацию, вполне может быть новейшая ракета AIM-9X Sidewinder. Именно это и объясняет результаты недавнего воздушного боя в небе Сирии. Статья завершается вольной цитатой из стихотворения Роберта Бернса «К полевой мыши»: «The best-laid plans of mice and men often go awry definition» – «Ах, милый, ты не одинок: и нас обманывает рок, и рушится сквозь потолок на нас нужда» (перевод С.Я. Маршака).***18 июня в воздушном пространстве сирийской провинции Ракка самолет Су-22 выполнял удар по позициям одной из террористических группировок. По американским сообщениям, под удар истребителя-бомбардировщика попали бойцы одной из оппозиционных вооруженных структур, вследствие чего Соединенные Штаты приняли решение об атаке ударного самолета. Пара палубных истребителей вступила в воздушный бой с сирийским самолетом и вскоре сбила его. При этом, по имеющимся данным, воздушный бой заметно затянулся, и даже самое современное ракетное оружие не позволило решить поставленную боевую задачи за минимальное время.Имевший место воздушный бой проходил с явным преимуществом американской авиации, однако реализовать превосходство не удалось. Как стало известно, главной причиной этого стало применение сирийским летчиком не самых новых и совершенных средств защиты, которые, однако, выполнили поставленную задачу. Из-за этого пилотам ВМС США пришлось использовать не по назначению ракету средней дальности, защищенную от инфракрасных помех.Этот инцидент действительно стоит того, чтобы комментировать его цитатой из Р. Бернса или русской пословицей про бумагу и овраги. Реальные показатели эффективности ракеты оказались заметно ниже расчетных, причем по самым странным и неожиданным причинам. Возможность результативного использования старых советских ложных тепловых целей против самых современных управляемых ракет «воздух-воздух» является серьезным поводом для беспокойства. Она приводит к тому, что американские самолеты с самым новым оружием не смогут гарантированно уничтожать даже устаревшую авиационную технику отсталых в техническом отношении стран. Что еще хуже, подобные проблемы появились не сегодня и не вчера, а сохраняются в течение нескольких последних десятилетий.Если информация Д. Маджумдара о безуспешном применении ракеты AIM-9X Sidewinder, опубликованная в его статье «Why America’s Mighty Military Doesn't Always Dominate the Battlefield», соответствует действительности, то можно примерно представить, чем в ближайшем будущем будут заниматься американские разработчики ракетного вооружения. Им предстоит вновь заняться проблемой защиты инфракрасных ГСН от ложных тепловых целей. Без решения этой проблемы реальная эффективность истребительной авиации в ближнем воздушном бою будет значительно ниже желаемой и требуемой. Удастся ли создать новую ракету «воздух-воздух», действительно игнорирующую ловушки, и сможет ли могучий американский воин вновь доминировать на поле боя – станет известно в будущем.