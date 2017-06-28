«Одна винтовка на троих»: народное ополчение и фольксштурм

Крымские ополченцы на подготовке.

Ополчение Ростова-на-Дону

Ленинградские ополченцы

Московские

Источники:

http://2dno.ucoz.ru/_ld/0/18____2016.pdf

https://www.zvezdaaltaya.ru/2017/02/10/narodnoe-opolchenie-protiv-folksshtu/

Фото: http://www.yaplakal.com/forum2/st/50/topic1488227.html

Вроде бы одно и то же, да вот не совсем. Сходства между ополчением и фольксштурмом много, но и разницы весьма существенны.В наше время, когда еще не перевелись на Руси желающие рассказать о том, как «трупамизавалили», «стомильеновпотеряли» и все в таком духе, хочется сделать пару заметок на эту тему. Именно в пику тем, кто так усиленно проталкивает эти постулаты от демократии в печать, кино и зомбоящик.Начну с народного ополчения. С термином все понятно: народ ополчился против врага. И пошел его бить. Со времен Минина и Пожарского — абсолютно добровольно и безвозмездно, на основе собственного воспитания и патриотизма.Соглашусь с тем, что создание ополчения означает тяжелейшую ситуацию. Это значит, что регулярные армейские части уже не могут справиться с противником и остается последний аргумент — поднимать на вооруженную борьбу народ. Либо использовать понимание народом ситуации и просто вооружать его и направлять куда требуется.Осенью 41-го в Ленинграде, а чуть позже в Москве началось создание народного ополчения. Часть ополченцев была занята на фортификационных работах, а часть вошла в состав дивизий народного ополчения и влилась в ряды сражающейся армии. Я это особо подчеркну, это не партизанщина была, это было формирование полноценных частей.Каждый ополченец был переодет, вооружен и прошел краткосрочный курс боевой подготовки. В ополчение ушли те, кто не был по каким-либо причинам призван в ряды регулярной армии. Таким образом, на фронт попали большая часть рабочих, имеющих бронь, учащаяся молодежь, граждане от 17 до 55 лет. Осенью 1941 года Ленинград и Москва призвали в ополчение более 600 тысяч человек. В народное ополчение не могли быть призваны дети до 17 лет, женщины, старики и инвалиды.Конечно, когда ситуация стала угрожающей, о полноценных частях уже речи не шло. Касаемо битвы за Москву, надо было просто вырвать у фашистов время, чтобы дать возможность подтянуть сибирские дивизии.Из двенадцати дивизий московского народного ополчения, сформированных в июле 1941-го года, девять фактически погибли на Смоленской земле, это — 1-я, 2-я, 5-я, 6-я, 7-я, 8-я, 9-я, 13-я, 17-я. Ржев, Вязьма…Но стоит задуматься над тем, что преподносят деятели от истории. А кто тогда остановил немцев, рвущихся к Москве? Ну точно не противотанковые рвы, заваленные трупами ополченцев.Большая часть бывших дивизий народного ополчения (ДНО) приняла участие в Вяземской оборонительной операции Красной Армии, где все они понесли значительные потери в личном составе, в результате чего 5 из них впослед-ствии были официально расформированы.Остальные 7 из 12 бывших московских ополченческих дивизий дошли до конца Великой Отечественной войны в неоднократно переформированном виде:— 60-я стрелковая Севско-Варшавская Краснознамённая ордена Суворова дивизия — первоначально 1-я ДНО Ленинского района Москвы;— 84-я гвардейская стрелковая Карачевская Краснознамённая ордена Суворова дивизия — первоначально 4-я ДНО Куйбышевского района Москвы;— 113-я стрелковая Нижнеднестровская Краснознамённая дивизия — первоначально 5-я ДНО Фрунзенского района Москвы;— 160-я стрелковая Брестская Краснознамённая дивизия — первоначально 6-я ДНО Дзержинского района Москвы;— 17-я стрелковая Бобруйская Краснознамённая дивизия — первоначально 17-я ДНО Москворецкого района;— 11-я гвардейская стрелковая Городокская ордена Ленина, Краснознамённая, ордена Суворова дивизия — первоначально 18-я ДНО Ленинградского района;— 77-я гвардейская стрелковая Черниговская ордена Ленина Краснознамённая ордена Суворова дивизия — первоначально 21-я ДНО Киевского района.Деятели типа Гавриила Попова и Дмитрия Доценко нам скажут, что все это сталинская пропаганда, остались знамена, под которые призвали новых бойцов, и все в таком духе. Но им можно, они воспоминаний Гепнера, командира танковой группы, шедшей по Минскому шоссе не читали. А стоило бы, Гепнер честно говорил о тяжелых боях, о потерянных танках. И о своем потерянном глазе от осколка русской пушки тоже писал.А Гепнер бил как раз в стык Резервного и Брянского фронтов, по позициям 17-й дивизии ополчения.4-я танковая группа генерала Э. Гепнера имела в составе 46-й и 40-й моторизованные корпуса и 57-й мк в составе 20-й танковой и двух моторизованных дивизий (3-я и мд СС «Рейх»). Да, прошли, но цена была велика для обеих сторон. И итоговый результат как бы известен.Сказать, что ополченцы воевали с одной винтовкой на троих, а позже это утверждение в творении барина Михалкова трансформировалось в черенки от лопат, конечно, можно. Если нет совести и умения читать.В составе 2-й ДНО имелось три стрелковых полка, 2-й запасной полк, танковый батальон, три артдивизиона (45, 76 и 152 мм), самокатная разведрота, саперная рота, рота связи, медсанбат и автотраспортная рота. К 20 сентября (начало боевых действий) в дивизии насчитывалось 11 320 человек личного состава.Вооружение:Винтовок — 6416самозарядных — 1671пулеметом станковых — 108ручных — 166ППД — 19045 мм пушек — 676 мм пушек — 28122 мм гаубиц — 8минометов 120 мм — 682 мм — 1850 мм — 27.Согласно донесению штаба 33 Армии штабу Резервного (фронта о боевом и численном составе частей армии — шести дивизий народного ополчения). Винтовок имелось 34 721 вместо положенных 28 952, станковых пулеметов 714 вместо положенных 612.Ощущался недостаток в следующих видах оружия: автоматических винтовок имелось 7 796, а требовалось по штату 21 495, ручных пулеметов было 869, вместо необходимых 956, пистолетов-пулеметов Дегтярева насчитывалось 784, вместо положенных 928. На шесть дивизий имелось всего 2 зенитных пулемета вместо положенных 102 и 7 крупнокалиберных пулеметов вместо 51.Проблемы с вооружением дивизий по штату стрелковых соединений были, но говорить об одной винтовке на троих — ложь. Собственно, аналогичные проблемы при комплектовании, в сентябре-октябре 1941 года, были у всех формируемых частей и дивизии, ДНО тут были не исключением.Но лгать в сторону своих и лить елей на чужих у нас с началом демократии стало привычно. Доказывать, что наши потери составляли 30 (40, 60, как совесть резиновая позволит) миллионов и все в таком духе.И, тем не менее: дивизии и полки народного ополчения стали не просто щитом, это показатель уровня духовности народа, готового воевать за свою страну.Если бы так было только в Москве и Ленинграде, так было везде. Ополченцы Тулы держали оборону на окраинах города. И выдержали.Воронеж, на который накатывался Манштейн, повиснув на плечах у остатков разбитой 40-й армии, вообще защищать было некому. Полк ПВО, укомплектованный в основном женщинами, милиция и конвойные части НКВД. И три наспех сформированных полка народного ополчения. Потери составили от 90%. Но — задержали немцев, рвущихся к железной дороге на Сталинград и юг. Три дня горели танки и дохли немцы, венгры, румыны и итальянцы. Но на другой берег не пустили, а там подошел корпус Черняховского (вечная ему память), 10-я дивизия НКВД и другие части.И, замечу, потом народное ополчение переквалифицировалось в партизаны. 15 000 партизан. Это не Брянские или белорусские леса, позволю заметить, это степи Черноземья. Почувствуйте разницу, как говориться.И, жирно отмечу, никто никого не уговаривал, не запугивал, не убеждал. Какая тут к дьяволу, агитация, когда новый режим — вот он? Шли, шли сами, понимая, что смерть. Винтовки, пулеметы и гранаты против всего, что было у немцев и их прихвостней из Европы.Народное ополчение 1941-42 годов — это высшая степень любви к Родине и гражданского сознания. Ведь вступали в ополчение люди, зачастую имевшие бронь от армии, рабочие и инженеры. Про полки московской и ленинградской интеллигенции просто молчу. Хотя это касалось, уверен, всех городов, вставших на пути гитлеровских солдат.В моем городе есть скромная табличка на одном из зданий университета. В память о батальоне, состоявшем из преподавателей ВУЗов города. О 412 ушедших в бой и 26 вернувшихся. Интеллигенция разная бывает.Наших профессоров и доцентов никто не гнал на убой, как бы это сейчас не пытались показать. Они шли сами, вместо со своими учениками. Думаю, это были хорошие учителя и хорошие ученики.Но давайте теперь посмотрим туда, в сторону Германии. Где воевали правильно, умением, а не числом. Где не заваливали трупами противника, и все было четко и порядочно.Итак, фольксштурм.Самое удивительное, что в отличие от ополченцев, у фольксштурмистов все было несколько иначе. Нет, добровольцы, однозначно были, Геббельс не зря работал как проклятый. Но с течением времени патриотизм угасал, благодаря бомбам союзников и наступлению Красной Армии.Иначе чем объяснить приказ о формировании фольксштурма, который Гителр издает в октябре 1944-го? Это означало тотальную мобилизацию граждан от 16 до 60 лет. Идеологом и создателем фольксштурма стал Геббельс. Кстати, он также убедил Гитлера, что эффективно могут воевать и 12-летние подростки.И ни о какой добровольности речи как бы не шло. Или ты вступаешь, или… Концлагеря к тому времени уже были неактуальны. Так что — смертная казнь.Вообще сравнивать наши дивизии народного ополчения и батальоны фольксштурма некорректно. Это, по сути, два разных явления. Советское народное ополчение формировалось по стандартам армейской дивизии, вооружалось соответственно и подчинялось армейскому руководству. Более того, на командных должностях были кадровые офицеры. Не случайно потом большинство дивизий народного ополчения превратились в кадровые армейские части.С фольксштурмом все было по-другому. Боевой структурой фольксштурм был отдельный батальон трехротного состава. При этом у него не было штаба, он не придавался армейским подразделениям, им руководил один из назначенных районных гауляйтеров, лицо тоже сугубо гражданское, точнее, партийное.Такой батальон выдвигался на передовую и в совершенном одиночестве противостоял противнику. В его составе находились мужчины от 45 до 60 лет, которые не были призваны в армию, многие ни разу до этого не держали в руках оружия, потом подростки от 12 до 16 лет и после 1945 года — женщины. Для фольксштурмистов предполагалась 48-часовая военная подготовка после работы, по 2 часа в день.Сами немцы не очень сильно афишируют участие фольксштурма в заключительных боях Второй мировой войны. За все время вышла только одна книга воспоминаний бывшего фольксштурмиста, хотя в их рядах состояло огромное количество творческих людей: писателей, философов, журналистов и прочих. Больная это тема для немцев, и они к ней относятся очень деликатно.Батальоны делились на два типа: вооруженные и безоружные. Так называемые фольксштурм 1 и фольксштурм 2. При этом безоружные ждали, когда погибнут первые, чтобы взять у них винтовку. Потери в боях такое воинство несло колоссальные. Ведь солдату некогда разбираться, кто там в тебя стреляет, части вермахта или интеллигенция в шляпах и очках. Брошенный в пекло без всякого прикрытия, фольксштурм уничтожался моментально превосходящими силами Красной армии и союзников.Получается очень интересная картина. К концу 1944 года вермахт понес невосполнимые потери совершенно катастрофического объема. Защищать Рейх было некому.Да, как человек, вдумчиво интересующийся историей той войны, я в курсе, что фашисты практически не несли потерь, их трупами наши завалили.Тогда вопрос: в 1941 году немцам хватало людей контролировать все оккупированные территории и линию фронта от Ленинграда до Кавказа, а в 1944 — при весьма сократившейся линии фронта и значительном уменьшении контролируемой территории — увы? Куда люди-то делись?Итак, по личному приказу Адольфа Гитлера от 18 октября 1944 года (в годовщину Битвы народов, ну никак без бравурных дат не могли, да) о тотальной мобилизации всего мужского населения в возрасте от 16 до 60 лет, не состоящего на военной службе. К маю 1945 года было сформировано около 700 батальонов фольксштурма.Немного, но и Германии уже было не очень-то… Хотя цифра весьма спорная, и вот почему: многие архивы либо были уничтожены огнем, либо велись не так уж и педантично. Не до того было.Сами немцы грустно шутили тогда "Подлежат мобилизации все, кто уже умеет ходить и все, кто еще может ходить". В 1945 году мобилизовали уже и 14-ти, и 13-ти и даже 12-ти летних, а стариков гребли до 70 лет включительно.Объявление на одном из лучших бомбоубежищ в Берлине — Флактурме:"Мужчины от 16 до 70 — в бой, а не в бункер!"Резерв по прикидкам руководства Рейха был более 4 миллионов человек, во всяком случае у историка Б. Юлина попадалась информация, что на вооружение фольксштурма ушло такое количество стрелкового оружия. Внезапно оружие закончилось и стали спешно лепить эрзацы, совершенно чудовищные как по качеству, так и исполнению.Так как организацией фольксштурма занималась партия и Геббельс, то вышел полный бардак. Фольксштурмом стали все. Инженерная организация Тодта стала фольксштурмом, оставаясь организацией Тодта, гитлерюгенд, создавая свой фольксштурм — оставался гитлерюгендом и так далее.А еще были Национал-социалистическая немецкая рабочая партия (NSDAP), остатки штурмовых батальонов (SA), Национал-социалистический механизированный корпус (NSKK), Национал-социалистический авиакорпус (NSFK), Имперская служба труда (RAD) и куча других полувоенных организаций. В основном, служившие в Фольксштурме, носили униформу организаций, к которым принадлежали.То есть для того, чтобы посчитать весь фольксштурм — надо изучить архивы более чем 15 различных немецких организаций. Разумеется, никто этого делать не собирается. Так что насчет 700 батальонов, это очень мягко говоря, сильно заниженная цифра. Насколько ее надо увеличить — даже не берусь сказать.По вооружению. Это как раз «одна винтовка на троих». Я согласен с тем, что в советских дивизиях НО была нехватка орудий и минометов. Что же у фольксштурма?В дело пошло все трофейное оружие: бельгийское, датское, французское, итальянское. Советские автоматы и винтовки вермахт не отдал. Ну и эрзацы, которые спешно начала лепить германская промышленность.Об эрзацах пара слов. Они все были рассчитаны на пару боев. Попадалось, что ресурс этих образцов — не более 300 выстрелов. Как говорили сами немцы — на 1-2 боя."Позор Вальтера" Винтовка Volkssturmgewehr VG.1Конструкторы фирмы «Хенель» сделали предельно простое и дешевое в производстве оружие, перезарядка осуществлялась вручную. В качестве ствола использовали переточенный и подходящий по калибру ствол авиационного пулемета. Деревянный приклад и цевье были раздельными, между собой все детали скреплялись при помощи резьбы и штифтов.Магазин на 10 патронов «Маузер» калибра 7,92 мм. Дальность стрельбы из такого оружия составляла 800 м, но прицельный огонь мог вестись лишь на расстоянии 100 м. Скорострельность тоже оставляла желать лучшего — всего 10 выстрелов в минуту.Винтовка Volksturmgewehr Gustloff фирмы «Густлов-Верке».Она также изготавливалась методом штамповки стального листа, а все детали соединялись при помощи клепок и сварки. Спусковой механизм был рассчитан на ведение огня только одиночными патронами. Боепитание обеспечивалось магазином на 30 патронов, который заимствовали у винтовки StG 44, и точно такими же боеприпасами, что и у нее (усеченный патрон калибра 7,92 мм)."Позор Штейера" Карабин Volkssturmkarabiner VK-98Volkssturmkarabiner VK-98 представляет собой однозарядное оружие с продольно-скользящим поворотным затвором, аналогичным по конструкции с затвором карабина 98k. Основное отличие заключается в отсутствии магазина. Для производства каждого последующего выстрела необходимо заряжать винтовку вручную, вкладывая в патронник по одному патрону.Если коротко, то от винтовок Бердана и Крнка Россия отказалась еще в 19-м веке…Фольксавтомат MP-3008Узнали, спецы? Да, это немецкая копия английского пистолета-пулемёта STEN. Одноразовое дешевейшее оружие, которым «Стен» был у англичан, после копирования стал просто эпиком.Меня до ступора удивляют отдельные господа из нашей аудитории, которые всерьез считают, что проблема Германии была в отсутствии должного количества «Тигров», «Пантер» и реактивных самолетов.Как вам эти вундер-сами-понимаете-что? Разработки-то 1944 года… А мне про «Тигры» толкуют и прочее… Вот вам «пушечное мясо», вот вам чудо-оружие.Правда, «Панцерфаустов» и «Панцершреков» не пожалели. Что было, то было.Характерно, что фольксштурм, в отличие от ополчения, своей задачи не выполнил, и был просто уничтожен советскими солдатами. Кому повезло, правда, тому повезло, и удалось выжить. Это в основном, на Восточном фронте. На Западе союзники не больно церемонились с гражданскими лицами, и, приравняв к бандитам, просто расстреливали. Факт.Сколько было сказано о жестоких заградотрядах НКВД. И вот вам, культурная и цивилизованная Европа. Если ты не хочешь завтра умереть от пули советского или американского солдата, умрешь сегодня от немецкой. Красота. Цивилизация.И с другой стороны, варвары из страны Советов, толпами шедшие в военкоматы. На защиту своей страны, своей Родины. Да, время от времени всплывают «мемуары» индивидуумов, которые не воевали, но говорили с теми, кого насильно загоняли в ополчение. И тысячи воспоминаний бывших ополченцев, ставших полноценными бойцами РККА и дошедших до Берлина и других городов.Так что история «об одной винтовке на троих» и «пушечном мясе из интеллигентов» правдива, но только в отношении фольксштурма. Однако в отличие от нас немцы не пишут об этом гневных обличительных статей, не снимают фильмов, где несчастные люди с лопатами бегут в атаку. Они берегут память о павших, но делают это деликатно и с умом, не тревожат прах убитых ради сегодняшних политических целей.Вот здесь нашим обличителям есть чему поучиться, хотя после того, как один из них заявил, что Зоя Космодемьянская сумасшедшая, надежды на выздоровление либеральной общественности нет. Но это уже головная боль отдельно взятой личности, точнее, полнейшего безличия.Наше дело — помнить и хранить эту память. Нам, в отличие от немцев, есть кем и чем гордиться.