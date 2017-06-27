17:02 27 июня

Контракт с США на поставки в Польшу ЗРК Patriot может сорваться

Переговоры Польши и США о приобретении республикой восьми систем противовоздушной и противоракетной (ПВО/ПРО) обороны Patriot зашли в тупик и могут сорваться. Об этом сообщило польское издание Dziennik Gazeta Prawna, передает ТАСС

Польша планирует приобрести две батареи производства американской компании Raytheon до 2019 года, а шесть остальных - после 2020 года. Эти ЗРК должны стать частью национальной системы ПВО/ПРО, создаваемой в рамках проекта "Висла". Ранее сообщалось, что контракт на сумму 30 млрд злотых (около $7,5 млрд) будет подписан до конца текущего года.




По мнению сотрудников газеты, шансов на подписание соглашения в течение ближайших шести месяцев практически не осталось. Во время визита на минувшей неделе заместителя министра обороны Польши Бартоша Ковнацкого в США, представители американского оборонного ведомства в очередной раз констатировали, что не могут согласиться на трансфер технологий, к которому стремится польская сторона.

Варшава в случае подписания соглашения о покупке Patriot надеется, согласно сообщению, получить определенные технологии, касающиеся, в частности, управления и обслуживания комплексов, связи, вооружений. Польское правительство хотело бы получить и технологию производства дешевых ракет "земля - воздух". Всего же программа польской стороны насчитывает 12 пунктов, без выполнения которых соглашение на поставку Patriot подписано не будет. Пока удовлетворены лишь несколько требований Варшавы, и переговоры по сути дела зашли в тупик.

Министерство обороны Польши также хотело бы получить разрабатываемую американцами интегрированную систему управления огнем (IBCS) вместе с ЗРК Patriot. На данный момент американская сторона заявляет, что первые две батареи Patriot с этой системой могут быть поставлены в республику не ранее 2022 - 2023 гг.

В польском оборонном ведомстве сложившуюся ситуацию не комментируют. Эксперты считают, что возможны разные сценарии развития событий. Польша может отказаться от ряда требований по получению технологий, объявить новый тендер, сконцентрировавшись на проекте "Нарев", предусматривающем покупку ЗРК с ракетами малой дальности. Наиболее правдоподобным сценарием Dziennik Gazeta Prawna считает отсутствие при нынешней партии власти Ярослава Качиньского "Закон и справедливость" вообще какого-либо серьезного соглашения, касающегося обороны польского неба.

Использованы фотографии: http://eurasian-defence.ru/
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Комментарии 16

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  1. oleg-gr Сегодня, 16:01
    Бедные и несчастные пшеки. Как же они боятся и ненавидят своих восточных соседей.
    oleg-gr
    1. Толстоевский Сегодня, 16:09
      Боятся - безусловно. ненавидят - традиционно. Но ещё больше - страшно завидуют
      Толстоевский
      1. Walanin Сегодня, 16:13
        Интересно чему завидовать можно?
        Walanin
        1. Ушлый_башкорт Сегодня, 16:49
          Тому, что "Польска от можа до можа" никак не выходит.
          Ушлый_башкорт
        2. баклан Сегодня, 16:51
          Да хотя бы тому, что у пшеков, практически нет своей армии. Завидуют нашей силе и независимости. Польша, это периферия Евросоюза. А Россия это мощный центр силы в Евразии.
          баклан
      2. BerBer Сегодня, 16:24
        Но ещё больше - страшно завидуют.
        Это на первом месте.
        BerBer
  2. pjastolov Сегодня, 16:05
    Всего же программа польской стороны насчитывает 12 пунктов, без выполнения которых соглашение на поставку Patriot подписано не будет.
    поляков на мякине не проведешь, и рыбку съесть и на ........сесть laughing
    pjastolov
    1. сруль рабинович Сегодня, 16:20
      ну что вы хотите , как говорит народная пословица "поляки - это евреи Европы !!!!!!"
      сруль рабинович
      1. BerBer Сегодня, 16:26
        Вообще-то в оригинале Польша - Гиена Европы. А Евреи тут не причём.
        BerBer
  3. Толстоевский Сегодня, 16:07
    похоже, что поляки не полном серьёзе надеются остаться в живых при заварушке. наивные
    Толстоевский
    1. сруль рабинович Сегодня, 16:22
      да не наивные , а хитросделанные fool
      сруль рабинович
  4. voyaka uh Сегодня, 16:29
    Турки тоже долго торговались. Организовывали и отменяли
    тендеры. В результате остались без современного ПВО.
    Надо брать, что дают. И делать апгрейды по-ходу эксплуатации.
    voyaka uh
    1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 16:46
      Алексей hi продайте полякам хоть что нибудь вы what
      Изгоняющий либероидов
      1. voyaka uh Сегодня, 16:51
        Мы хотели продать Хэц (и поляки очень хотели), но
        американцы запороли (выгнали из тендера). В Хэц
        немало и американских технологий, так что формально
        имели право... Но грубо получилось negative .
        voyaka uh
  5. Изгоняющий либероидов Сегодня, 16:46
    Сделка века -яблоки в обмен на ракетные технологии под угрозой срыва -яблоки оказались сплошь понадкусанные! !!!! wassat
    Изгоняющий либероидов
    1. kirgiz58 Сегодня, 16:56
      Цитата: Изгоняющий либероидов
      яблоки оказались сплошь понадкусанные!

      От этого они стали сплошь "эппл" и за счет этого выросли в цене laughing
      kirgiz58
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