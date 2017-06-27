Киевская прокуратура окончательно определилась с подозреваемыми в убийстве Олеся Бузины

Сегодня прокуратура города Киева сообщила о завершении досудебного расследования в отношении Андрея Медведько и Дениса Полищука, продолжая по заказу властей "шить" им убийство Олеся Бузины.



Невыполненные сотни ходатайств стороны защиты, не выполнены десятки решений судов полученных стороной защиты, не расследовано избиение Медведько во время задержания, не расследовано избиение Медведько и Полищука во время незаконной попытки отъёма их биологических образцов. Вот Вам и всесторонность... Ну что же, готовимся к защите ребят, а прокуратура перевела ответственность на суд.

Прокуратурой украинской столицы, как сообщают украинские СМИ, окончательно установлены имена лиц, подозреваемых в убийстве писателя и журналиста Олеся Бузины. Напомним, что Олесь Бузина был убит у подъезда своего дома в Киеве в апреле 2015 года. На днях в скандальном интервью лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич заявила, что «убийство произошло из-за ожесточённости, которую вызывала деятельность» Олеся Бузины. Мол, сам виноват... Это заявление Алексиевич вызвало справедливое возмущение миллионов как россиян, так и украинцев.Досудебное расследование по факту убийства завершено.Подозреваемыми по делу об убийстве украинского писателя проходят двое граждан Украины Андрей Медведько и Денис Полищук. Им и их адвокатам вручены уведомления о завершении досудебного расследования.Один из адвокатов – Сергей Войченко – даёт по этому поводу такой комментарий в Фейсбуке «Незаконная попытка отъёма их биологических образцов» подозреваемых, - сильное заявление адвоката особенно на фоне того, что расследуется, вообще-то, тяжкое преступление – убийство, в котором те, кто биологические образцы отказывался предоставлять, и подозреваются.Радикалы уже отреагировали на решение прокуратуры, собирая акцию в поддержку подозреваемых в убийстве писателя, называемых "патриотами". То есть мысль радикалов проста: чтобы стать украинским патриотом, нужно убить того, кто видит патриотизм не так, как его видят майданные погромщики и пождигатели покрышек. Если так, то, конечно же, "Украина - цэ Европа!"