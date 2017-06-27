Литовские депутаты предложили запретить российские фильмы

Очевидно, что литовский центр кино при Министерстве культуры не в состоянии или же не имеет желания закрыть дорогу враждебной пропаганде России. С появлением такой функции у LRTK, комиссия сможет вводить такие санкции, как предупреждение, запрет на показ фильма или же наложение штрафа за фильмы, несущие пропаганду или дезинформацию

Депутаты фракции "Союз Отечества — Христианские демократы Литвы" выступили с предложением ужесточить борьбу с "российской пропагандой в кино", сообщает Sputnik Литва Определять степень "вражеской пропаганды" российского кинематографа теперь будут эксперты Государственной комиссии по радио и телевидению (LRTK). Ранее разрешение на показ фильмов выдавал Литовский центр кино.— отмечается в обращении парламентариев к премьер-министру Саулюсу Сквернялису и министру культуры Лиане Руоките-Джонсон.В последние месяцы сразу несколько фильмов российского производства вызвали бурную реакцию депутатов парламента Литвы. В частности, в январе член фракции СКЗЛ Радвила Моркунайте-Микулинене заявила, что фильм "Викинг" является политическим проектом и может представлять угрозу для национальной безопасности страны. По мнению депутата, целью этого фильма является "оправдание аннексии Крыма и закрепление исторической и законной принадлежности Крыма России".В феврале оказался запрещен к прокату российский фильм о супергероях "Защитники". Литовские кинодистрибьюторы усмотрели в нем "пропаганду чрезмерной мощи российской армии" и "ее агрессивной военной техники"."Российскую диверсию" обнаружили также в ряде российских телесериалов и детском мультфильме "Маша и Медведь". По мнению депутата Касчюнаса, Медведь символизирует русскую агрессию, а сериалы затрудняют приобщение литовцев к "европейскости".