17:02 27 июня

Литовские депутаты предложили запретить российские фильмы

Депутаты фракции "Союз Отечества — Христианские демократы Литвы" выступили с предложением ужесточить борьбу с "российской пропагандой в кино", сообщает Sputnik Литва .

Определять степень "вражеской пропаганды" российского кинематографа теперь будут эксперты Государственной комиссии по радио и телевидению (LRTK). Ранее разрешение на показ фильмов выдавал Литовский центр кино.

Литовские депутаты предложили запретить российские фильмы



Очевидно, что литовский центр кино при Министерстве культуры не в состоянии или же не имеет желания закрыть дорогу враждебной пропаганде России. С появлением такой функции у LRTK, комиссия сможет вводить такие санкции, как предупреждение, запрет на показ фильма или же наложение штрафа за фильмы, несущие пропаганду или дезинформацию
— отмечается в обращении парламентариев к премьер-министру Саулюсу Сквернялису и министру культуры Лиане Руоките-Джонсон.

В последние месяцы сразу несколько фильмов российского производства вызвали бурную реакцию депутатов парламента Литвы. В частности, в январе член фракции СКЗЛ Радвила Моркунайте-Микулинене заявила, что фильм "Викинг" является политическим проектом и может представлять угрозу для национальной безопасности страны. По мнению депутата, целью этого фильма является "оправдание аннексии Крыма и закрепление исторической и законной принадлежности Крыма России".

В феврале оказался запрещен к прокату российский фильм о супергероях "Защитники". Литовские кинодистрибьюторы усмотрели в нем "пропаганду чрезмерной мощи российской армии" и "ее агрессивной военной техники".

"Российскую диверсию" обнаружили также в ряде российских телесериалов и детском мультфильме "Маша и Медведь". По мнению депутата Касчюнаса, Медведь символизирует русскую агрессию, а сериалы затрудняют приобщение литовцев к "европейскости".

Использованы фотографии: https://www.obozrevatel.com/
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Комментарии 28

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  1. Толстоевский Сегодня, 16:27
    и даже с Будрайтисом, Банионисом и Адамайтисом?
    Толстоевский
    1. pjastolov Сегодня, 16:35
      их надо запретить в первую очередь laughing
      pjastolov
      1. Владимир 38 Сегодня, 16:56
        Они вообще, дай им волю ,русских запретили бы.. Какое то массовое безумие, хохлы, прибалты.. над ними американцы опыты что ль проводят.. колят что то или в еду добавляют, а может газ..
        Владимир 38
    2. ser-pov Сегодня, 16:35
      [/quote]"Российскую диверсию" обнаружили также в ряде российских телесериалов и детском мультфильме "Маша и Медведь". По мнению депутата Касчюнаса, Медведь символизирует русскую агрессию, а сериалы затрудняют приобщение литовцев к "европейскости". [quote]

      Шаблоное повторение 2.0. Ну и правильно -Украина цэ Литва, тьфу, то есть Европа... wassat
      ser-pov
      1. oleg-gr Сегодня, 16:43
        В СССР запрещали западные голоса. Теперь все с точностью до наоборот. Литва назначила своих цензоров.
        oleg-gr
        1. Толстоевский Сегодня, 16:45
          и правильно делали
          Толстоевский
      2. Чёрный Сегодня, 16:45
        Всё правильно делают...пусть у немцев купят "домашнее видео'....Далька профессионал - она поможет отобрать лучшие wassat а там глядишь и сама тряхнёт стариной, замутит с каким нибудь бухим американским капралом wassat
        Чёрный
        1. Соломон Кейн Сегодня, 17:01
          Там в другом дело.... В силу своей национальной возможности к оперативному мышлению
          прибалты не успевают за ходом мыслей Российских ведущих и журналистов.
          Новости до их Мозга доходят на 3-ти сутки, а это уже не новости. А в немецком Дас ист фантастиш, будут выискивать Руку Кремля и место Прибалтики в сюжете....
          Соломон Кейн
    3. vovanpain Сегодня, 16:58
      сериалы затрудняют приобщение литовцев к "европейскости".

      А они "европейскость" и без тебя знают fellow Вся молодежь уже в Европах.
      vovanpain
  2. perepilka Сегодня, 16:29
    Можно ещё глазки всем повыкалывать, чтоб ваще кино не смотрели feel
    perepilka
    1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 16:36
      Прям эпидемия русофобии по периметру западных границ РОССИИ у наших соседей...
      поляки ,прибалты,великие украинцы ...кто там еще страдает шизофренией после просмотра детских мультфильмов из РОССИИ ...очевидно можно ставить медицинский диагноз
      расстройства психики политиков из этих стран. belay

      Они готовы решительно запретить все что касается РОССИИ...
      Тот же ЛЕХА
      1. Дамир Сегодня, 16:53
        еще проще уважаемый Коллега!!! из них делают передовой отряд вторжения... а все эти русофобские приколы чтобы забить людям мозги и не оправдываться.... ведь ясно же по итогам пропаганды что Россия агрессивна по умолчанию... следовательно они те самые "рыцари в белом", "пресветлые эльфы" призванные освободить мордор... а потом будут сильно удивляться первое время почему это их так сильно активно не любят из всех калибров?!?!? ведь они же освободители мать иху так... разносчики демократии в отсталой рашке....
        Дамир
    2. Изгоняющий либероидов Сегодня, 16:58
      Товарищ перепелка lol -глаза выкалывать только по одному, и через одного am
      Изгоняющий либероидов
  3. Лопатов Сегодня, 16:33
    Хорошая новость. Чем более неадекватными они себя показывают, тем лучше для нас.
    Лопатов
  4. cariperpaint Сегодня, 16:37
    европейские ценности рулят))) свобода так и прет)))
    cariperpaint
  5. Delink Сегодня, 16:38
    Скакуны по хлеще укропов.
    Delink
  6. Dym71 Сегодня, 16:38
    Медведь символизирует русскую агрессию

    В общем то да, в мультике мишка очень терпелив, до последнего feel
    Аронушка, который наш Заави, у Вас, за вашу любимую Литву спросить хочу:
    - Как же так, цензура! в демократическом, европейском обществе у члена, так сказать, армии добра - НАТО?
    Вэй из мир! Шо не так пошло?
    Или Литве можно? laughing
    Dym71
    1. Ушлый_башкорт Сегодня, 16:45
      Эти "государства" на плаву еще держат исключительно из-за таких вот отмороженных дурачков. Даже если они к нам не то что лицом повернутся, а просто лаять перестанут - мигом сольют.
      Ушлый_башкорт
      1. Dym71 Сегодня, 16:58
        Цитата: Ушлый_башкорт
        лаять перестанут - мигом сольют.

        Да понятно, их как не ставь, всё мигом происходит, но есть у нас на ВО один "генерал" от ЦАХАЛя, который очень переживает, что им тяжело придётся в случае агрессии первыми удар держать, от какого государства он не уточнил, но все поняли - Польшу имел в виду wassat
        Dym71
  7. Ушлый_башкорт Сегодня, 16:39
    "ее агрессивной военной техники"

    У прибалтийских тигров военная техника, надо полагать, вся розовая и пушистая.
    Ушлый_башкорт
  8. ltc22A Сегодня, 16:41
    "Российскую диверсию" обнаружили также в ряде российских телесериалов и детском мультфильме "Маша и Медведь". По мнению депутата Касчюнаса, Медведь символизирует русскую агрессию, а сериалы затрудняют приобщение литовцев к "европейскости".

    А Маша символизирует русскую красоту, находчивость и не подходит под стандарты "европейскости" (ЛГБТ, мультикультурализм и т.д.)
    ltc22A
  9. Masya Masya Сегодня, 16:43
    уже не поймешь, кто по чьим стопам идет... друг дружку дуростью питают...
    Masya Masya
  10. knn54 Сегодня, 16:47
    Дайте только "людям" срок-запретят и Колобок...
    knn54
    1. Чёрный Сегодня, 16:55
      Цитата: knn54
      Дайте только "людям" срок-запретят и Колобок...

      Давно пора laughing Колобок - это пропаганда беспризорного образа жизни! Ходить, гулять, ни о чем не думать и не заботиться. wassat
      Чёрный
  11. behemot Сегодня, 16:49
    тошнит от этих новостей уже. Ну сборище . Что хохлы, что прибалты. Да пусть делают что хотят, Свести к все отношения минимуму с этими дебилоидами. Это чумной барак, и об этом нужно каждый раз говорить публично.
    behemot
  12. Изгоняющий либероидов Сегодня, 16:51
    Народ! !!!!Что с нашей планетой???? recourse Почему у власти там много тех, кого нужно держать за решеткой, и колоть спецефические лекарства???? angry Кто их всех выпустил, и зачем??? sad
    Изгоняющий либероидов
    1. Толстоевский Сегодня, 17:02
      близится конец света
      Толстоевский
  13. hhhhhhh Сегодня, 17:01
    Прибалтам и бандеровцам надо запретить применять советские методы. Пусть придумывают свои. Запрещать фильмы это СОВЕТСКОЕ.
    hhhhhhh
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