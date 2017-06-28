08:47 28 июня

Когда в Сирии упадёт американский военный самолёт…

Как будут развиваться события, если случится военный инцидент между Россией и США, очевидный казус белли, повод к войне? Это просчитывают, наверное, аналитические штабы в Москве и в Вашингтоне, из этого исходит, принимая решения, президент Владимир Путин и Генштаб его.



«У нас самые великие вооружённые силы», — декларирует президент Дональд Трамп. И что? Россия имеет достаточные силы для обороны страны, вежливо замечают в Москве. Как бы подтверждает это директор разведывательного управления МО США Винсент Стюарт, когда докладывает о складывающейся обстановке: Россия отреагировала на попытку окружения США, создав выдвинутые форпосты в Крыму и в Калининграде.


Война должна иметь политические цели, иначе она бессмысленна. Какие политические цели сторон конфликтов на Украине, на Ближнем Востоке? Можно обсуждать. Какие политические цели могут быть в ядерной войне между Россией и США? Взаимное гарантированное уничтожение? Вообще, любая ядерная война сегодня — это техногенная, экологическая и экономическая катастрофа мирового масштаба с непредсказуемыми последствиями. Потому не состоялось уже анонсированное нападение США на КНДР: ядерные взрывы даже на территории Северной Кореи приведут к катастрофе с непредсказуемыми последствиями.

Допустим, что в случае российско-американского казус белли в Сирии до обмена ядерными ударами и полного Апокалипсиса дело не дойдёт, сверхдержавы обменяются Томагавками и Калибрами, и воздушно-космическими боями на театрах военных действий. Каким-то образом завершится раздел Сирии, Украины и всего постсоветского пространства на зоны влияния. И установится гуманитарное или экологическое перемирие.

Что будет дальше? Начнётся трансформация всех мировых отношений, но в каком направлении? Об этом, наверное, размышляют сейчас в штабах Америки и России.

Очевидно, будут разорваны все экономические, финансовые и, пожалуй, информационные, включая Интернет, связи между Россией и Западом. В связи со столь резкой перезагрузкой мировых отношений во всёх странах, так или иначе, будет ведено чрезвычайное положение, и приняты соответствующие Патриотические акты. Кстати, банковская система России уже готова работать в автономном режиме, доложили недавно наши финансовые власти.

Арест финансовых активов России за рубежом приведёт к аресту Россией собственности западных фирм на её территории. Кстати, стоимость иностранных активов в России, в общем, совпадает с вложениями России в ценные бумаги США и Европы, что вряд ли является случайным совпадением.

Прекращение отношений с Западом подвигнет Россию естественным образом на Восток: Россия полностью уйдёт в ШОС и БРИКС. Похоже, ШОС и БРИКС были созданы именно на случай жёсткой конфронтации между Россией и Западом. Поскольку западные страны в этих организациях блистательно отсутствуют, они задуманы как автономные, независимые от Запада центры силы. Россия же соучредительница этих организаций, поэтому изоляция Западом России в мировом масштабе невозможна.

Очевидно, что страны ШОС-БРИКС сохранят свои отношения с Западом, и станут играть роль буфера и посредника между Россией и Западом. Фактически, мир станет трёхполярным: Россия — Запад — ШОС-БРИКС. Запад потеряет Россию, а Восток её приобретёт. На каких условиях? Россия обладает военными и космическими технологиями, фундаментальной наукой полного спектра, которых так недостаёт Востоку.

Продолжится военно-политическое сближение России и Китая. Российский газ по «Силе Сибири» будет поставляться в Китай, создавая для этого сближения экономический фундамент. Потери в торговле, ввиду разрыва с Западной Европой, Россия будет компенсировать также в Китае, чему благоприятствует протяжённая общая граница.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон недавно заявил, что его беспокоит сближение Турции и России, глава МИД Сергей Лавров выразил по этому поводу недоумение: как могут беспокоить добрососедские отношения? Впрочем, недоумение полное иронии, и, конечно, намекающее на русофобскую паранойю в Америке.

Тиллерсон, видимо, имеет ввиду строящийся «Турецкий поток», по которому через полтора года пойдёт российский газ. Этот «поток», несомненно, имеет и военно-политическое значение. «Северный поток — 2» в Германию США пытаются сорвать, а вот о «Турецком потоке» даже не заикаются. Очевидно, что США и НАТО теряют Турцию, германские ВВС уже покинули базу Инджерлик. В новой мировой конфигурации Эрдогану будет комфортнее в образующемся евразийском полюсе мира, где его точно не будут подвергать остракизму, а Турцию — шельмовать «западными гей-ценностями».

Понятно, что судьба «Северного потока -2», как и «Северного потока — 1», может быть очень печальной, или законсервированной до лучших времён. Вообще, Европа оказывается в наиболее сложном положении. Демографическое вырождение, экспансия мигрантов, политические разногласия внутри Евросоюза могут дополниться энергетическим кризисом после одномоментного прекращения поставок углеводородов из России.

По мнению известного американского экономиста-диссидента, и автора рейгономики, Пола Крейга Робертса, прекращение поставок нефти и газа из России превратится для Европы в «чёрных лебедей»: закончится дестабилизацией и развалом НАТО.

США видят этот сценарий, и, чтобы не допустить «чёрных лебедей» в Европу, предлагают ей свой СПГ. Однако, он примерно в два раза дороже российского трубного газа, плюс в Европе нужно строить инфраструктуру по его приёмке. Плюс переход Европы на дорогой американский СПГ обрушит конкурентноспособность европейской промышленности, поэтому канцлер Меркель, вместе с немецкими элитами, думают: не пора ли им рассчитывать только на собственные силы? И не спешат отказываться от «Северного потока — 2».

Другим выходом для Европы могут быть поставки углеводородов из Саудовской Аравии и других монархий Персидского Залива. Конфликт вокруг своенравного Катара связан, видимо, с попыткой США объединить ресурсы региона под рукой Саудовской Аравии или некоего «арабского НАТО», чтобы оперативно управлять поставками углеводородов. Проблема в том, что именно Саудовская Аравия экспортирует в Европу экстремистские идеологии, — об этом публично сказал после нескольких терактов в Британии Джереми Кобрин, ведущий оппозиционный лидер.

В любой момент США, под водительством «бешеного пса» Мэттиса, могут пойти на провокацию в Сирии, быть может, для этого Конгресс и вяжет по рукам и ногам президента Трампа. США легко пошли на Тонкинскую провокацию, чтобы развязать войну во Вьетнаме, Иракскую провокацию с пробиркой Колина Пауэлла, пойдут и на Сирийскую. Останавливает Штаты, наверное, нерешённый вопрос энергетической безопасности Евросоюза, который требует времени. Быть может, саммит G-20 в Гамбурге 7-8 июля станет последней международной площадкой, на которой все заинтересованные стороны попытаются о чём-то договориться.

Русофобская кампания в США имеет не только параноидальный, но и целенаправленный характер. Целью этой кампании может быть подготовка общественного мнения страны к военной провокации США в отношении России в Сирии.
Автор: Виктор Каменев


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Комментарии 25

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  1. андрей юрьевич Сегодня, 06:00
    Арест финансовых активов России за рубежом приведёт к аресту Россией собственности западных фирм на её территории. Кстати, стоимость иностранных активов в России, в общем, совпадает с вложениями России в ценные бумаги США и Европы, что вряд ли является случайным совпадением
    есть "малюююсенький" ньюанс: частный капитал за рубежом-как с этим быть? виллы,дети,яхты...о,ужас,что с Этим будет?
    андрей юрьевич
    1. zyablik.olga Сегодня, 06:23
      Цитата: андрей юрьевич
      есть "малюююсенький" ньюанс: частный капитал за рубежом-как с этим быть? виллы,дети,яхты...о,ужас,что с Этим будет?

      Пока дети, виллы и яхты там, никакой войны не будет, так что можно спать спокойно.
      zyablik.olga
      1. MegaMarcel Сегодня, 06:54
        Войны начатой Россией нет, а вот запад может начать. И заложников использовать в своих интересах.
        MegaMarcel
    2. Александр романов Сегодня, 06:37
      Цитата: андрей юрьевич
      есть "малюююсенький" ньюанс: частный капитал за рубежом-как с этим быть?

      И как это с таким багажом мы в Сирию влезли.
      Александр романов
      1. Вас Влад Сегодня, 07:07
        Цитата: Александр романов
        И как это с таким багажом мы в Сирию влезли.

        А так что это давно не канает!И детей у нашего правительства нет за рубежом,а по поводу частного капитала ВВП давно всех предупредил
        замучаетесь пыль глотать
        Вас Влад
        1. Александр романов Сегодня, 07:12
          Цитата: Вас Влад
          А так что это давно не канает!И детей у нашего правительства нет за рубежом,а по поводу частного капитала ВВП давно всех предупредил

          Не машаи,даи Юрьевичу поныть. Он еще про дороги не написал
          Александр романов
          1. Вас Влад Сегодня, 07:17
            Цитата: Александр романов
            Не машаи,даи Юрьевичу поныть. Он еще про дороги не написал

            Щас спою!
            Эх дороги пыль да туман
            Холода тревоги да степной бурьян
            Знать не можешь доли своей
            Может крылья сложишь посреди степей
            Вьётся пыль под сапогами степями полями
            А кругом бушует пламя да пули свистят
            Эх дороги пыль да туман
            Холода тревоги да степной бурьян
            Выстрел грянет ворон кружит
            Твой дружок в бурьяне неживой лежит
            А дорога дальше мчится пылится клубится
            А кругом земля дымится чужая земля
            Эх дороги пыль да туман
            Холода тревоги да степной бурьян
            Край сосновый солнце встаёт
            У крыльца родного мать сыночка ждёт
            И бескрайними путями степями полями
            Всё глядят вослед за нами родные глаза
            Эх дороги пыль да туман
            Холода тревоги да степной бурьян
            Снег ли ветер вспомним друзья
            Нам дороги эти позабыть нельзя.
            Вас Влад
      2. EvilLion Сегодня, 08:15
        И как с полностью подконтрольной западу промышленностью, в долгах, как в шелках, Россия влезла в Первую мировую? Не подскажете, г-н Романов?
        EvilLion
        1. Александр романов Сегодня, 08:46
          Цитата: EvilLion
          И как с полностью подконтрольной западу промышленностью, в долгах, как в шелках, Россия влезла в Первую мировую?

          Вам не смогу,поскольку у вас иное мышление.
          Александр романов
    3. EvilLion Сегодня, 08:14
      А что, этого капитала не было в предыдущих мировых войнах? Вы наивны, что я прям не знаю даже.
      EvilLion
  2. Ольгович Сегодня, 06:25
    Допустим, что в случае российско-американского казус белли в Сирии до обмена ядерными ударами и полного Апокалипсиса дело не дойдёт, сверхдержавы обменяются Томагавками и Калибрами, и воздушно-космическими боями на театрах военных действий.

    Боюсь, что этим не ограничится: эскалация будет лавинообразной и неконтролируемой. Ибо каждая сторона будет бояться, что противник перейдет на новый уровень первым.

    ПС Если собьют российский самолет, то ничего не будет.
    Кроме разговоров о том, как США сами загнали себя в ловушку и дали козыри России......
    Ольгович
    1. Titsen Сегодня, 06:52
      Цитата: Ольгович
      Кроме разговоров о том, как США сами загнали себя в ловушку и дали козыри


      За державу обидно!
      Titsen
      1. Ольгович Сегодня, 07:39
        Цитата: Titsen
        За державу обидно!


        Дай Бог, чтобы я ошибался.....
        Ольгович
  3. Горный стрелок Сегодня, 06:28
    Полный раздрай с Западом, "железный занавес", разворот на Восток... Ненаучная фантастика.
    Горный стрелок
  4. Yak28 Сегодня, 06:39
    Когда в Сирии упадёт американский военный самолёт?-Никогда,а вот если снова собьют самолёт РФ то дальше нытья и угроз дело не двинется.Сирия окружена союзниками США,плюс войска США в Ираке и флот.А у нас в том регионе небольшая военная база в окружении небоеспособной армии Сирии.Естественно даже если наши собьют военные самолёты США в регионе самое страшное что могут сделать США это нанести удары по военной базе в Сирии и то вряд ли.Никакой ядерной войны быть не может пока США не смогут гарантированно защитить свою страну от ответного удара
    Yak28
    1. к174ун7 Сегодня, 07:23
      Обязательно упадет.И не только американский, но и израильский. Помогут им упасть формально сирийские б /расчеты. Однако мероприятие надо правильно подготовить. Время покажет.
      к174ун7
    2. Арон Заави Сегодня, 07:23
      Цитата: Yak28
      Когда в Сирии упадёт американский военный самолёт?-Никогда...

      Да запросто. Хоть сегодня. Куча причин. Техническая неполадка. Огонь ПЗРК от террористов, огонь ПВО САР, столкновение с ВКС РФ. И что будет? А ничего страшного. Потому что военные в том числе и США в принципе ежедневно могут погибнуть. Работа у них такая. Реакция будет разная. В случае потери от огня "черных", усилят бомбежки. В случае потери от огня сирийцев, разнесут им аэродромы. А в случае потери от ВКС введут очередные санкции и завалят Украину оружием. Ну и что? На ТМВ никак не потянет.
      Арон Заави
      1. НЕКСУС Сегодня, 08:17
        Цитата: Арон Заави
        В случае потери от огня "черных", усилят бомбежки. В случае потери от огня сирийцев, разнесут им аэродромы.

        Скорее всего...
        Цитата: Арон Заави
        А в случае потери от ВКС введут очередные санкции и завалят Украину оружием.

        В таком случае,если приземлят ваш или самолет коалиции наши ВКС или комплексы ПВО ,не вы,не какие либо самолеты коалиции не сунуться более в небо Сирии. И второе,по поводу Украины...завалят говорите?А в Украине есть кому воевать,кроме отмороженных нацистов? К тому же,если такое случится,Кремль завалит оружием Донбасс ,а так же ,у него развяжутся руки и более не глядя на Запад,войскам Новороссии скажут "Фас",максимально поддерживая новороссов как оружием ,так и специалистами. И как вы думаете,сколько тогда продержится режим Параши у власти?
        НЕКСУС
  5. rotmistr60 Сегодня, 07:24
    может быть подготовка общественного мнения страны к военной провокации США в отношении России в Сирии.

    Так эта подготовка уже идет полным ходом. Не зря появились "очень секретные" данные о подготовке Асадом "химической атаки" против мирного населения. Привыкли американцы работать по старым лекалам, которые уже однажды сработали. Но мало вероятно, что сработают теперь. Все идет к тому, что американцы обязательно замутят крупную провокацию против сирийских войск и попытаются уже серьезно испытать Россию на прочность. Если промолчим и отделаемся заявлениями значит проиграем в Сирии.
    rotmistr60
  6. Андрюха Г Сегодня, 07:28
    Цитата: андрей юрьевич
    Арест финансовых активов России за рубежом приведёт к аресту Россией собственности западных фирм на её территории. Кстати, стоимость иностранных активов в России, в общем, совпадает с вложениями России в ценные бумаги США и Европы, что вряд ли является случайным совпадением
    есть "малюююсенький" ньюанс: частный капитал за рубежом-как с этим быть? виллы,дети,яхты...о,ужас,что с Этим будет?

    Вероятно из-за этого неудобного вопроса не подают американские самолёты в Сирии, а в 50-60-70 годы в Корее и Вьетнаме таких неудобных вопросов не было и не могло быть, поэтому и самолёты "самой исключительной страны" активно (вместе с такими "хероями" как Маккейн) падали при нашей непосредственной помощи
    Андрюха Г
  7. Cataphract Сегодня, 07:28
    локальные конфликты уже давным давно отработаны во времена "холодной войны" в Вьетнаме, Корее, Карибского кризиса...
    Cataphract
  8. Печенег Сегодня, 07:50
    Все возможно в этом качающемся мире.
    Печенег
  9. Новый пользователь Сегодня, 07:57
    инцидент между Россией и США

    Всем будет плохо, порадуется только асад. Из-за какого-то араба может начаться война мировая, вы что творите.
    Новый пользователь
  10. Zaurbek Сегодня, 07:58
    Если бы у бабушки был ..., то она была бы дедушкой. Статья из этой серии!
    Zaurbek
  11. Новый пользователь Сегодня, 08:17
    Становится жарко

    Асад может приказать ISIS атаковать Израиль
    http://www.mignews.com/news/politic/280617_75013_
    30233.html
    Новый пользователь
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